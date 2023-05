Workshop: Field Recording für Einsteiger, Tipps und Tricks

Field Recording - ein Guide für Newbies

Field Recording – das klingt erstmal total unspannend, oder? Was ist Field Recording überhaupt? Warum sollte man Umgebungsgeräusche aufnehmen? Welches Equipment benötigt man, um mindestens brauchbare, bestenfalls aber ideale Ergebnisse zu erzielen? Worauf sollte man achten und welche Fallen und Probleme können auftreten? Fragen über Fragen, die ich in diesem Workshop zu beantworten versuche.

ANZEIGE

Tascam Portacapture X8 Kundenbewertung: (23) 484,00 € bei

Field Recording: Was ist das eigentlich?

Unter dem Begriff „Field Recording“ versteht man, vereinfacht gesagt, das Aufnehmen von Umgebungsgeräuschen. Dies können Naturgeräusche sein wie etwa das Murmeln eines Baches, der Wind in den Bäumen eines Waldes oder das Lachen unzähliger Kinder auf einem Spielplatz, es können aber auch gezielt Sounds aus der Umwelt dazu genutzt werden, um z. B. Beats zu erzeugen, Podcasts oder Hörspiele zu pimpen, Reportagen nachzuvertonen und, und, und …

Oftmals ist uns gar nicht bewusst, welch große Rolle Umgebungsgeräusche für die Orientierung und den Wohlfühlfaktor spielen. Meist merkt man erst bei absoluter Stille, wie unangenehm diese sein kann, vor allem, wenn der Hörer eines fertigen Projekts die natürliche Umgebung abschirmende Kopfhörer trägt. Die Musiker unter uns, die mit InEar-Monitoren auf der Bühne stehen, kennen das: Das Publikum ist auf einmal still und die komplette Atmosphäre ist kaputt. Deshalb nutzen die meisten Bands sogenannte „Ambient Mikros“, die den Klang des Raums und des Publikums aufnehmen, dem Mix zugefügt werden und somit eine deutlich natürlichere Live-Atmosphäre und die Interaktion mit dem Publikum ermöglichen.

Field Recording ermöglicht es uns also in der Konsequenz, Empfindungen beim Hörer auszulösen. Diese können sowohl höchst subjektiv sein, wie auch offensiv das Hörempfinden beeinflussen. Diese sogenannte „Psychologie des Hörens“ ist einen eigenen Artikel wert und die Doktorarbeit, die ich zu diesem Thema lesen durfte, gehört zu den interessantesten Lektüren, die mir je unter die Finger gekommen sind.

Basics first: Was benötigt man fürs Field Recording?

Diese Frage ist anscheinend einfach zu beantworten: Einen Field Recorder. Kann man bei jedem Musikhandel direkt bestellen und sich schicken lassen. Und dann kann’s doch eigentlich losgehen? Oder kann ich nicht einfach mein Smartphone nutzen? Das ist schon da, kostet also gar nix. Ist das wirklich so einfach?

Nun, je nachdem, was ich mit dem aufgenommenen Sound vorhabe, reicht möglicherweise sogar ein Smartphone. Das eingebaute Mikrofon ist jedoch oft von minderer Qualität und beim leichtesten Wind ist das Pfeifen und Rauschen auf der Aufnahme schon ein Grund, diese in den virtuellen Papierkorb zu verschieben. Aber was ist mit externen Mikrofonen? Hier gibt es durchaus schon praktikable Lösungen. Ich hatte das Vergnügen, ein Mikrofon der Firma Røde testen zu dürfen, das bereits für viele Anwendungen ausreicht und einen ausgezeichneten Job abliefert. Wer qualitativ hochwertigere Aufnahmen benötigt, die man hinterher vielleicht sogar zu Geld machen kann, muss dann aber schon etwas in die Tasche greifen.

Der Markt ist voll von Field Recordern in allen Preisklassen. Wer es einfach und schnell mag oder benötigt, wird bei kompakten Recordern mit integrierten Mikrofonen fündig. Für diesen Workshop hier steht mir dafür das Zoom H4n Pro zur Verfügung, das der Kollege Axel Ritt hier für euch genauer beleuchtet hat. Vorteil ist die stoßfeste Konstruktion und die Möglichkeit, neben den beiden eingebauten Mikrofonen noch zwei externe Mikrofone zusätzlich anschließen zu können. Wer aufwändigere Setups betreiben möchte, kann z. B. auf den F6, ebenfalls von Zoom, zurückgreifen. Dieser bringt zwar keine eingebauten Mikrofone mit, kann dafür aber bis zu sechs Eingänge gleichzeitig aufnehmen und verwalten. Damit ist dann schon professionelles Recording möglich, allerdings wird’s dann auch schnell recht teuer, weil man noch weiteres Equipment benötigt. Kann’s also jetzt endlich losgehen bitte? Die Sonne scheint und der Hund muss sowieso grad Pipi …

ANZEIGE

Field Recording: Erforderliches Zubehör und erste Fallen

Ich schnappe mir also meinen Zoom H4n Pro und den Beagle und begebe mich zu einem Lieblingsplatz etwas außerhalb der Stadt, wo sich ein malerischer, frisch renaturierter Bach durch die Landschaft schlängelt. Hier gibt es alles, was des Naturfreundes Herz begehrt. Lauschige Plätze mit murmelndem Bach, Bäume, ein Wasserfall, Vögel und freies Feld, auf dem ich das Field so richtig recorden kann. Ein Traum, oder? Dort angekommen weht ein leichter Wind, der von Westen weht und in der Ferne sind ein paar Regenwolken zu sehen. Ich nehme also den Recorder, richte ihn zunächst auf den Wasserfall und drücke den Record-Button. Der störrische Beagle an der Leine in der anderen Hand wittert einen Hasen und schon ist es vorbei mit der ersten Aufnahme. Das Geräusch des aus der Hand rutschenden Recorders und der Aufprall auf den Boden war jetzt nicht der Sound, der mir vorschwebte. Auch die normalen, zur Bedienung des Recorders nötigen Hangriffe, können sich über das Gehäuse auf die Aufnahme übertragen. Im Übrigen ist die Aufnahme auch sonst nicht zu gebrauchen, denn der Wasserfall klingt beim Abhören nur nach einem monotonen Dauerrauschen, das eher so klingt, als hätte ich den Radiosender knapp verpasst.

Nun gut, ich besorge mir also ein Stativ. Wenn das Gerät ruhig steht, kann doch eigentlich nicht mehr passieren? Weit gefehlt. An einer ruhigeren Stelle des Baches stelle ich Stativ samt Field Recording Device auf und vermute, dass ich das Murmeln des Baches nun adäquat auf die Speicherkarte bannen kann. Der Westwind frischt auf. Und er bringt etwas mit. Zwar noch nicht den befürchteten Regen, aber die im Westen befindliche, etwa einen Kilometer entfernte Autobahn stellt sich vor. Und zwar in Form eines undefinierbaren Grundbrummelns im fertigen Audiofile. Der Versuch, den Bach etwa 500 Meter weiter oben aufzunehmen, wo ein Berg die Autobahngeräusche abschirmt, scheitert am aufkommenden Regen und fehlender Regenschutzkleidung, Gummistiefel wären schön gewesen.

Zoom H4n Pro Black Kundenbewertung: (112) 239,00 € bei

Ihr seht, es gibt einiges zu beachten, wenn man brauchbare Ergebnisse erzielen will. Ich liste hier jetzt mal auf, welche Punkte ihr unbedingt im Vorfeld klären solltet:

Ist der Akku des Gerätes geladen bzw. habe ich Ersatz dabei?

Habe ich ein Stativ, auf dem das Gerät stabil stehen kann?

Bin ich wetterfest ausgerüstet?

Ist ein Windschutz fürs Mikro am Start?

Ist die Speicherkarte ausreichend dimensioniert?

Habe ich meinen (möglichst geschlossenen) Kopfhörer eingepackt?

Habe ich eine Ahnung, was ich eigentlich will und bin ich

Genau dafür gerüstet?

Die Aufnahme

Habt ihr alles beisammen und den Ort der Aufnahme erreicht, gilt es nun, Störfaktoren auszuschließen. Wollt ihr einen Spielplatz voller lachender und schreiender Kinder aufnehmen, ist es ratsam, möglichst unauffällig vorzugehen. Rein rechtlich spricht sicherlich nichts dagegen, einen Spielplatz und seine Geräusche aufzunehmen. Aber einige der anwesenden Eltern werden sicherlich äußert unentspannt reagieren, wenn ihr drei Mikrofone und 70 Meter Kabel verlegt. Das anschließende Handgemenge ist NICHT Teil des erwünschten Audiofiles, kann aber bei der Neuvertonung eines Bud Spencer Films eventuell noch gute Dienste leisten. Ein dezentes, unaufdringliches Vorgehen kann hier helfen.

Jetzt gilt es, die aufzunehmende Quelle richtig zu erwischen und einzupegeln. Dazu ist ein Kopfhörer unverzichtbar, am besten ein geschlossenes Modell, das die Umgebungsgeräusche weitgehend abschirmt. So kann ich auch schon ganz gut abschätzen, ob das Audiofile hinterher dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Möchte ich eine Quelle aufnehmen, die sehr dynamisch ist und extreme Pegelspitzen aufweist, kann es sinnvoll sein, einen Limiter, der den meisten Geräten zu Eigen ist, einzuschalten. Dieser bremst die extremen Pegel etwas, dafür hört sich das Signal eventuell hinterher etwas unnatürlich an und Verzerrungen sind trotzdem nicht ausgeschlossen. Die Alternative, die ich bevorzuge, ist die Aufnahme mit mehreren Mikrofonen. Dabei wird eins so ausgesteuert, dass das Signal sauber zu hören ist, aber etwas Spielraum für laute Spitzen enthält. Ein weiteres Mikrofon nimmt eine Spur auf, die deutlich leiser gepegelt ist und Pegelspitzen somit direkt vermeidet. Das hat den Vorteil, dass ich in der Nachbearbeitung das kurzzeitig verzerrte Signal des einen Kanals mit dem unverzerrten Signal des anderen Kanals ersetzen kann. Ansonsten ist der richtige Field Recording Pegel wichtig, denn zu leise aufgenommene Signale sind in der Praxis genauso unbrauchbar wie zu laut aufgenommene.

beyerdynamic DT-770 Pro 80 Ohm Kundenbewertung: (4030) 139,00 € bei

Im Übrigen gilt, dass uns später, bei Verwendung der Audiofiles, auch die Psychologie zu Hilfe kommen kann. Wir kennen das alle von den Profis aus der Filmvertonung. Ein gepflegtes Donnergrollen eines Gewitters kommt gern aus der Bewegung eines Blechs und ein Bachlauf kann, sofern wir ihn auf einem Bildschirm sehen, auch mithilfe eines plätschernden Aquariums zum Leben erweckt werden. Hier gilt es, einfach mal zu experimentieren und sich nicht zu scheuen, auch andere Klangquellen als die eigentlich beabsichtigten aufzunehmen.

Ganz wichtig ist es, die Aufnahmen hinterher noch zuordnen zu können. Hier empfiehlt es sich, analog zur Klappe in der Filmproduktion, ein kurzes Index Audio aufzunehmen, bei dem ihr einfach kurz die Situation und das gewünschte Ergebnis einsprecht. Das Ganze aber bitte, ohne zwischendurch Stop zu drücken, denn alle Audiorecorder speichern nach einer Unterbrechung der Aufnahme die nächste Datei knallhart unter anderem Namen. Auch am Ende ergibt so eine kurze Notiz durchaus Sinn. Es kann, wenn man nicht so genau weiß, auf welcher Aufnahme das kleine, rothaarige Mädchen so herzerweichend geweint hat, hinterher viel Zeit kosten, die entsprechende Aufnahme wiederzufinden.

Das Finetunig: Kleine Tipps für große Aufnahmen

Macht euch ein Script! Natürlich kann es auch reizvoll sein, einfach auf „Tonsafari“ zu gehen und abzuwarten, was passiert. Brauche ich aber für ein Projekt spezielle Audios, kann es sinnvoll sein, im Vorfeld genau zu planen, welche Geräusche genau ich brauche, welche Länge sie haben sollten und wo ich diese am besten einfange.

Seid bereit! Eine Tasche mit den nötigsten Utensilien (s. o.) kann man griffbereit am Kleiderhaken hängen haben. Wer ein Gewitter braucht und grad am Horizont eins aufziehen sieht, muss sich ein bisschen beeilen.

Wählt für geplante Aufnahmen das richtige Equipment! Wenn ihr sehr dynamische Quellen aufnehmen wollt, können zwei oder mehr Mikros von Vorteil sein. Wollt ihr eine Straßenszene mit vorbeifahrenden Autos festhalten, ist ein Stereomikrofon die richtige Wahl.

Keine vermeintlich missratenen Dateien löschen! Alles im Field Recording kann potentiell irgendwo Verwendung finden. Ihr habt den friedlich murmelnden Bach aufgenommen und der vorbeigelaufene Hund bellt? Genau dieses Bellen könnt ihr garantiert drei Tage später gebrauchen. Deshalb auch unbedingt die Dateien vernünftig benennen.

Das sind nur ein paar kleine Tipps, die euch das Field Recording schmackhaft machen und eure Arbeitsabläufe optimieren sollen.

Die Nachbearbeitung des Field Recordings

Hat man nun die gewünschte Aufnahme im Kasten (kleiner Spoiler: Früher waren die Kameras echt fette Kisten, daher der Begriff!) gilt es, die gewonnenen Field Recording Dateien sinnbringend auf dem Computer zu speichern und zu benennen. Da muss natürlich jeder für sich schauen, welches System da das Beste erscheint. Ich lege mir jeweils einen Ordner mit Thema an und benenne dann die Daten eindeutig und auch ggf. mit längeren Namen, die mir aber schnell Auskunft über den Inhalt geben. Hat man eine Datei, die man für ein bestimmtes Projekt benutzen möchte, gilt es, eine genaue Analyse des Materials vorzunehmen und ggf. das Audio nochmals nachzubearbeiten. Hierfür bieten sich die zahlreichen, kostenfreien DAWs an. DAW steht für „Digital Audio Workstation“ und meint ein Programm, das Audiodateien importieren und bearbeiten kann.

Wer einen Mac besitzt, kann mittels des mitgelieferten Programms GarageBand schon recht amtliche Ergebnisse erzielen, weitere kostenfreie Programme wären zum Beispiel Reaper oder Audacity. Für relativ wenig Geld bekommt man von der Firma Steinberg das Podcast Programm „Wavelab Cast“. Hier gibt es sinnvoll vorprogrammierte Filter und Effekte, die einem Audiofile mehr „Bauch“ oder etwas Raum verleihen können. Stark dynamische Signale können hier zum Beispiel mit Hilfe eines Kompressors „eingedampft“ werden. Leisere Passagen werden lauter, laute Passagen werden, je nach Einstellung, leiser. Aber Vorsicht, hier kann zu viel des Guten auch schnell ein Audio „kaputtkomprimieren“. Zum einen werden Nebengeräusche natürlich auch lauter, zum anderen kann ein unnatürliches „Pumpen“ des Sounds die Folge sein. Beispiel für fürchterlich übertriebene Kompression ist der Song „I Came for You“ von Manfred Mann, im Remix von The Disco Boys. Hier hört man wunderbar, wie man einen Kompressor nicht einsetzen sollte. Bei jedem Kick fällt der Gesamtsound in sich zusammen und baut sich danach wieder auf. Also bitte vorsichtig dosieren, sonst rebellieren die Ohren.

Das erste Audiobeispiel demonstriert eine simple Aufnahme vom Balkon, morgens um 5:00 Uhr. harmonisch zwitschernde Vögel, keine Autos in der Nähe und minimaler Wind. Eigentlich gute Voraussetzungen. Doch hört man genau hin, fällt ein tieffrequentes Dauerrauschen auf. Und das zeigt deutlich, dass eine Stadt eben nicht schläft und dass Luftbewegung ein echter Störfaktor sein kann. Das zweite Beispiel ist dann der Versuch, das Audio mit Hilfe eines EQs zu retten. Schon besser, aber noch nicht gut. Ungewollte Geräusche können ganz schön schwer zu zähmende Biester sein.

Hilft also nix, Tasche gegriffen und ab in den Wald. Das Ergebnis klingt jetzt schon wesentlich ansprechender. Ganz nebengeräuschfrei bekommt man die Aufnahme jedoch nicht hin.

Nächster Problemfall: Der Wasserfall. Ein großer, beeindruckender Wasserfall klingt ohne bewegte Bilder nur nach eintönigem Rauschen. Das kann natürlich auch gewünscht sein. Besseres Ohrenkino erreiche ich aber mit dem kleinen, sympathischen, plätschernden Wasserfall von nebenan: