Test: Zoom H4n Pro, Handheld Recorder

Was macht man, wenn man ein an sich sehr gut laufendes Produkt hat und in Sachen Kaufanreiz noch mal eine Schippe drauflegen möchte? Man setzt die immer wieder gerne verwendete Ergänzung „Pro“ an die Produktbezeichnung und vermittelt dem Käufer das Gefühl, jetzt zu den „Profis“ zu gehören. So nun auch geschehen beim Zoom H4n, der nun im neuen Gewand als Zoom H4n Pro auftritt. Ob es allerdings ausreicht, nun mehr seinen Lebensunterhalt mit dem Gebrauch dieses Gerätes zu bestreiten, was die Bezeichnung Profession ja definiert, wird sich zeigen.

Erster Eindruck

Auch wenn das arg strapazierte und mittlerweile kaum noch zu ertragende „Unboxing“ einen im Netz verfolgt wie die Werbeflyer des lokalen Supermarktes deinen Briefkasten, so kommt man leider doch nicht umhin, dem ersten Eindruck eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das in China zusammengebaute Produkt erscheint in einem stabilen Kunststoffcase, das die üblichen Abnutzungserscheinungen an Gehäuse und Elektronik zeitlich nach hinten verschieben wird. Leider sind jedoch keine Scharniere im Klappmechanismus verbaut, so dass es wahrscheinlich nur eine Frage von ein paar hundert Knickvorgängen sein wird, bis die Laschen brechen werden. Schade.

Ansonsten finden sich in der Verpackung außer besagtem Case zwei Handbücher und ein Satz AA-Batterien, das war es. Nichts für ungut, auch wenn sich der Handheld Recorder mit einem Ladenpreis von 222,- Euro im unteren preislichen Segment aufhält, zumindest eine SD-Karte muss in der Grundausstattung mit an Bord sein, da sich das Produkt sonst überhaupt nicht betreiben lässt. Weiterführende Artikel wie Netzteil, Windschutz, USB-Kabel, Adapter, Handschlaufe etc. wären natürlich ebenso gut gewesen. Kauft man sich diese Artikel nämlich nachträglich hinzu, schnellt der Abgabepreis in Windeseile über die 300,- Euro Marke. Ok, der Ehrlichkeit halber muss man anmerken, dass der Zoom H4n Pro zumindest über die Download-Lizenzen für Cubase LE und Wavelab LE verfügt.