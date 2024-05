Report: Apple M4, iPad Pro M4, iPad Air M2, Pencil Pro, Mai 2024

Apple iPad Pro mit M4 - jetzt gehts los!

Die Apple Keynote vom 7.Mai 2024 war ganz im Zeichen des iPads und einer erfreulich kurzen Event-Dauer von 38 Minuten mit noch weniger Redezeit für Tim Cook.

Apple Silicon M4

Das Highlight des Events ist natürlich die erste Vorstellung des Apple Silicon M4, einhergehend mit den neuen iPad Pros der 7. Generation.

War die Leistung, der Stromverbrauch und die Kombination aus beiden schon seit dem M1 beeindruckend, so scheinen Apple mit dem M4 erst so richtig loszulegen und beschert gleichzeitig dem M3 ein besonders kurzes Leben, denn es wird wohl keine weiteren Produkte mit diesem Chip mehr geben und es wird vom M2 direkt zum M4 gesprungen.

In Sachen leistungsvergleich zum M2 ließen sich Apple auch nicht lange um Zahlen bitten.

Der M4 ist im 3 nm (Nanometer)-Verfahren der zweiten Generation gefertigt, was die Energieeffizienz natürlich nochmal steigert. Gegenüber dem M2 soll der M4 eine 50 % schnellere CPU und eine viermal schnellere GPU Rendering-Leistung bieten und das alles bei halbem Energieverbrauch und 20 % niedrigerer Wärmeentwicklung.

Die Info zum Leistungszuwachs der Neural Engine, die mit 60x gegenüber dem A11 Bionic von 2017 angegeben wurde, hilft dagegen weniger, genauso wie die Info, dass das M4 iPad Pro „nur“ 10x schneller ist als das iPad Pro der 1. Generation mit A9X. Das spricht dann eigentlich eher für den A9X von 2015, der auch heute noch fürs Musikmachen mit dem iPad größtenteils ausreichend ist.

Nichtsdestotrotz lassen sich mit dem M4 und dessen Neural Engine einige lustige Sachen anstellen, wie etwa die Echtzeitseparierung von bewegten Objekten von statischen Hintergründe in Videos – also Green-Screen-Videoeffekte ohne einen Green-Screen zu benötigen.

Oder die Stem-Separierung in Logic für iPad 2, bei der aus kompletten Musikstücken die Einzelspuren wieder extrahiert werden können. Natürlich bietet das Version 2 von Logic für iPad auch diverse KI-gestützte Assistenten zur Kompositionshilfe. Das ist Ok, man darf sich halt nur nicht der Illusion hingeben, man hätte damit irgendeine kreative Leistung vollbracht. Jemandem zu sagen, er solle etwas tun oder es selber machen, ist halt doch noch ein großer Unterschied.

Auch die Speicherbandbreite hat sich gebenüber dem M3 etwas gebessert und wurden von 100 GB/s auf 120 GB/s angehoben. Der Einbruch gegenüber den 200 GB/s vom M2 wurde besonders von den Videofilmern beklagt und konnte wohl nicht vom besseren Arbeitsspeicher-Management des M3 abgefangen werden.

Man darf also gespannt sein, was vom M4 Pro und M4 Max dann in den neuen Macs zu sehen sein wird.

Auch nicht unerwähnt bleiben sollte die neue Display-Engine des M4 mit 10 Hz bis 120 Hz ProMotion-Fähigkeit und Tandem OLED-Unterstützung. Da für Apple die Helligkeitverteilung und Farbverlässlichkeit eines einzigen OLED-Panels nicht ausreichend erschien, hat man halt zwei OLED-Panels übereinander geklebt, um dem Rechnung zu tragen. Ob Firlefanz oder tatsächliche Relevanz, diese Technologie wird dann wohl auch in die neuen M4 Macbooks Einzug halten.

iPad Pro 7. Generation mit M4

Die M4 iPad Pros kommen in den Größen 11 Zoll und 13 mit 256 GB SSD (1199,- Euro / 1549,- Euro) in der Basiskonfiguration die bis 2 TB (2409,- Eur0 / 2759 Eur) ausgebaut werden kann.

Im Gegensatz zu Vorgängergeneration mit M2 besitzen bei iPad Pros nun das gleiche Ultra Retina XDR-Display mit OLEDs. Bei der 6. Generation hatte das 11″ iPad Pro nur ein Liquid-Retina-Display, kein XDR, was durchaus ein Grund war, sich das größere Modell zuzulegen. Der Unterschied der Darstellungsqualiät im direkten Vergleich war schon sehr deutlich. Dieser Faktor fällt nun weg, so dass nun „straffrei“die Größe gewählt werden kann, die man möchte.

Auch sonst verfügen beide M4 iPad Pro 11″ über die gleiche Ausstattung an Lautsprechern (fünf), Mikrofonen (zwei) und Anschlüssen (1x USB-C für USB4 / Thunderbolt 4) wie das 13″ und die Frontkamera befindet sich nun auch hier an der langen Seite.

Die Bildschirmauflösung beträgt 2420 x 1668 Pixeln bei 264 ppi bei einem Gewicht von 446 g beim 11″ iPad Pro und 2752 x 2064 Pixeln bei 264 ppi bei einem Gewicht von 582 g beim 13″.

Auch in der Dicke haben wie M4 iPad Pro deulich abgenommen und sind nur noch 5,1 mm (11″) bzw. 5,3 mm (13″) hoch.

Ab den 1 TB-Modellen gibt es für einen Aufpreis von 130,- Euro auch eine Option für Nanotextureglass gegen Lichtreflektionen.

Die verbauten Akkus liefern bei 31,29 Wattstunden (11″) und 38,99 Wattstunden (13″) jeweils Strom für 10 Stunden Bingewatching.

iPad Air M2

Ob Apple den M3 nicht besonders mag oder man nicht das iPad Pro (6. Gen) überholen wollte oder die Restbestände des M2 aufbrauchen wollte, bleibt dahin gestellt.

Wer auf Ultra-Display, supertolle Kamera mit LiDar-Sensor und „Immersive 3D Audio“-Lautsprecher verzichten kann, bekommt mit dem iPad Air der 6. Generation mit M2 unglaublich viel Rechenleistung für ca. den halben Preis eines iPad Pro.

Außerdem gibt es erstmals zwei Größen. Das 11″ iPad Air bietet ein LED-Liquid Retina Display mit 2360 x 1640 Pixeln bei 264 ppi und TrueTone (sehr angenehm) bei einem Gewicht von 464 g.

Das neue 13″ iPad Air, ebenfalls mit einem LED-Liquid Retina Display mit 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi und TrueTone kommt mit 618 g daher.

Der M2 besitzt eine 8-Kern CPU (4/4), 10- GPU und 16-Kern Neural Engine und 8 GB Ram und einen USB-C-Anschluss für USB 3.1 / 10 Gb/s.

Außerdem unterstützen beiden den neuen Apple Pencil Pro (siehe unten) inklusive Pencil Hovering.

Der SSD-Speicher beginnt bei 128 GB für 699,- Euro (11″) bzw. 949,- Euro (13″).

Bei letzteren lohnt sich allerdings die Überlegung, noch die 250,- Euro für ein M4 11″ iPad Pro draufzulegen.

Der maximale SSD-Ausbau liegt bei 1 TB.

iPad 10. Gen

Hier gab es zwar keine Neuerungen. Es ist immer noch das gleiche iPad der 10. Generation mit A14 Bionic, aber zumindest wurden die Preise gesenkt und das Basis iPad ist ab 429,- Euro zu haben, was für die allermeisten Ansprüche völlig ausreichend ist, da dank USB-C-Anschluss Daten schnell und problemlos ausgelagert werden können. Außerdem wird auch der Apple Pencil der 1. Generation und der USB-C-Pencil unterstützt.

Das iPad mini ging dafür leider lehr aus und erhielt keine Neuerungen.

Apple Pencil Pro

Mit dem neuen Pencil Pro haben Apple wohl das maximale herausgeholt, was aus dem Konzept herauszuholen ist. Hatte der Apple Pencil 2 mit Hovering nur eine mehr minimale Weiterentwicklung, ist der Apple Pencil Pro eine ganz andere Nummer.

Neben Neigungswinkel, Auflagendrucksensivität in der Spitze und Hovering, gibt es nun neben einer Doppeltippengeste (zum Werkzeug umschalten etc) auch eine Pressen-Geste am Schaft selbst, die vornehmlich zum Aufrufen von Menüs gedacht ist, aber sicher auch andere Funktionen einnehmen kann.

Der Hingucker sind aber Barrel Roll und Haptic Feedback. Ersteres ist die Erkennung der Rotationsausrichtung relativ zum iPad. So können z. B. durch Drehen des Pencils 3D-Objekte rotiert oder die Kantenausrichtung eines Malpinseln fließend geändert werden.

Während Haptic Feedback, schon bekannt aus den iPhones, z. B. das „Erfühlen“ der korrekten Ausrichtung von Grafikobjekten in Vector- und Mal-Apps erlaubt. Also für jede Art von Ausführungsbestätigung.

Außerdem kann der Pencil Pro nun über die Find Me-App gefunden werden.

Der Apple Pencil Pro ist für 149,- Euro zu haben und kompatibel den neuen 2024er iPad

11″ und 13″ iPad Pro 7. Gen. mit M4

11″ und 13″ iPad Air M2

Dass das iPad Pro 6. Gen mi M2 nicht als kompatibel gelistet wird, trübt allerdings den WOW-Moment genauso wie der Umstand, dass es keinen USB-C-Anschluss zum Laden gibt, sondern wieder nur Wireless.

Der Grund für die inkompatibiliät liegt allerdings darin begründet, dass durch die Verlagerung der Kamera auf die lange Seite des iPads, die Magneten und das Ladesystem im Pencil und im iPad neu designt werden mussten.

Apple Magic Keyboard für iPad Pro

Für die zwei M4 iPad Pro gibt es auch passend zu Größe (11″ und 13″) und zur Farbe ein neues Magic Keyboard für iPad Pro mit einem neuen Trackpad mit haptischem Feedback und Multigestenunterstützung und eine neue Tastenreihe mit 14 Funktionstasten, sowie Pass-Thru-Laden. Das Keyboard bietet außerdem Schutz für Vorder- und Rückseite des iPad Pro.

Das Magic Keyboard für 13″ iPad Pro (M4) kostet 399,- Euro und die 11″-Variante 349,- Euro.

Final Cut Pro for iPad 2 und Final Cut Camera

Diese Apps bietet nun Live Multicam-Support. Damit können mehrere Videostreams von anderen iPhones und iPads direkt Live auf ein iPhone oder iPad übertagen und aufgezeichnet werden.

Auch wird mit diesem Apps die Bearbeitung von Projekten auf externen Massenspeichern ermöglicht und sie müssen nicht mehr erst auf das iPad kopiert werden.

Auf welchen iPads das neue Final Cut Pro for iPad 2 dann laufen wird, ist noch nicht ganz raus, aber unter einem M2 sollte man sich keine Hoffnungen machen.

Das Multicam-Update wird dann später auch in Final Cut Pro für Mac verfügbar sein.