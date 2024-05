Apple Logic Pro 11 und Logic Pro für iPad 2, Digital Audio Workstation

News für Logic Pro und die iPad App

Apple hat heute das neue Logic Pro 11 und Logic Pro für iPad 2 vorgestellt. Beim neuen Logic Pro 11 setzt Apple auf das allgegenwärtige Thema der künstlichen Intelligenz und führt neue Studio Assistenten ein, die den Nutzer während der Musikproduktion unterstützen sollen. Zu den neuen Features zählen der Session Player, die die bereits bekannten Features von Drummer um einen neuen Bass Player und Keyboard Player erweitert, die Komponententrennung, mit der sich separate Signale aus einer Audioaufnahme extrahieren und einzeln bearbeiten lassen und ChromaGlow, das Spuren einen wärmeren Sound verpassen soll.

Apple Logic Pro 11 – Session Player

Die Session Player in Apple Logic Pro stellen eine KI-basierte Begleitband dar. Während Apple den Drummer bereits vor über zehn Jahren implementiert hat, sind die virtuellen Bass Players und Keyboard Players ab sofort Bestandteil von Logic Pro.

Laut Apple ist der Bass Player mithilfe von fortschrittlicher KI- und Sampling-Technologie in Zusammenarbeit mit einigen der derzeit besten Bassisten trainiert worden. Nutzer können aus acht verschiedenen Bass Playern wählen und deren Performance mit Steuerungen für Komplexität und Intensität anpassen sowie erweiterte Parameter für Slides, Mutes, Dead Notes und Pickups Hits nutzen.

Bass Player kann zu Akkordfolgen jammen, alternativ können Nutzer aus 100 Bass Player Loops wählen, um neue Inspiration zu finden. Mit der Akkordspur können Nutzer die Akkordfolge für einen Song festlegen und bearbeiten, der virtuelle Bass Player passt sich diesem an. Mit dem Plug-in Studio Bass erhalten Nutzer darüber hinaus Zugriff auf sechs neue elektrische und akustische Instrumente, die alle von aktuellen Bass-Sounds und Genres inspiriert worden sind.

Beim Keyboard Player können Nutzer aus vier verschiedenen Stilen wählen, auch hier hat sich Apple laut eigenen Informationen etliche Studiomusiker ins Studio geholt und diese in die Entwicklung mit eingebunden. Keyboard Player kann vielseitig eingesetzt werden: von einfachen Blockakkorden bis zu Akkord-Voicings mit erweiterter Harmonie – alles mit diversen Variationen. Wie bei Bass Player lässt sich die Akkordfolge des Songs auf der Akkordspur festlegen und bearbeiten und Keyboard Player spielt dazu. Mit dem Plug-in Studio Piano hat man weitere Optionen, um den Sound zu formen – so lassen sich drei Mikrofonpositionen, Pedalgeräusche, Tastengeräusche, Ausklang-Samples und die Saitenresonanz anpassen.

Stem Separation in Apple Logic Pro

Wer kennt es nicht? Die meisten Musiker spielen am besten, wenn sie ohne den Druck einer formellen Studio-Session arbeiten können. Diese Momente werden oft in Sprachmemos auf dem Smartphone oder ähnlichem festgehalten oder befinden sich gar noch auf alten Demo-Tapes oder entstehen bei Live-Auftritten. Beim späteren Anhören offenbaren diese Aufnahmen manchmal die besten Performances, die sich – wenn überhaupt – nur sehr schwer reproduzieren lassen. Apple bietet hierfür ab sofort die Komponententrennung an, die gemischte Audioaufnahmen direkt auf dem Gerät in vier separate Teile auftrennen kann: Schlagzeug, Bass, Gesang und andere Instrumente.

ChromaGlow

Ein weiteres neues Feature, bei dem Apple auf KI setzt, hört auf den Namen ChromaGlow – sicherlich sehr rechenintensiv, denn Apple empfiehlt hierfür dringend einen M-Chip. Man kann Tracks und Spuren mithilfe von fünf verschiedenen Sättigungsstilen einen Sound verpassen, um jeder Spur mehr Wärme, Präsenz und Punch zu geben. Außerdem lässt sich zwischen modernen cleanen Sounds, nostalgischer Vintage-Wärme oder extremeren Stilen wählen, die sich nach Geschmack anpassen und formen lassen.

Apple Logic Pro auf dem iPad 2

Seit der Einführung im letzten Jahr ist Logic Pro für iPad von vielen Nutzern begeistert aufgenommen worden. Da es von Grund auf dafür entwickelt worden ist, die Möglichkeiten von Touch-Interaktionen voll auszunutzen, verwandelt Logic Pro das iPad in eine vollwertige DAW-Umgebung. Die zweite Version der App bietet, wie auch Logic Pro 11, die neuen Session Player, ChromaGlow, Stem Separation und vieles mehr.

Preise und Verfügbarkeit

Logic Pro für Mac 11 ist ab dem 13. Mai als kostenloses Update für bestehende Nutzer und für 229,99 Euro für neue Nutzer im Mac App Store erhältlich. Logic Pro für Mac 11 erfordert macOS Ventura 13.5 oder neuer.

Logic Pro für iPad 2 ist ebenfalls ab dem 13. Mai als kostenloses Update für bestehende Anwender und für 4,99 Euro pro Monat oder 49,- Euro pro Jahr im App Store erhältlich. Neue Nutzer erhalten ein einmonatiges kostenloses Probeabo. Logic Pro für iPad 2 erfordert iPadOS 17.4 oder neuer.