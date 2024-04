Apple M4 und M-Serie Roadmap wird bekannt

Ab M4 - jährlicher Zyklus für Macs

Seit der Einführung der Apple Silicon M-Serie SoCs (System on a Chip) ist Apple auf einem Höhenflug – oder -rausch, je nachdem. Gerade mal im Oktober 2023 wurde der Apple Silicon M3 vorgestellt, schon kommen die Pläne für die weitere Roadmap, die, laut dem Power On-Newsletter von Bloomberg Journalist Mark Gurman, der sich als eine verlässliche Quelle für Apple-Infos etabliert hat, zukunftsweisend sein soll.

So soll schon Ende dieses Jahres der Apple Silicon M4 erscheinen, dessen Produktion bald anlaufen soll – nur 12 Monate nach dem M3. Der M4 soll vor allem die KI-Fähigkeiten (Künstliche Intelligenz oder auch „Plagiatstechnologien“), die mit dem M3 eingeführt wurden weiter ausbauen. nVidia ist hier mit KI-fähigen Chips schon seit der RTX 40xx-Serie zugange und AMD zog mit RDNA 3 in ihrer RX 7xxx-Serie nach. Aber auch Intel und Qualcomm sind im Rennen um die heiß diskutierten KI-Fähigkeiten.

Bleibt nur zu hoffen, dass auch der RAM-Ausbau der Mac-Basismodelle hier mithält, denn unter 16 GB Arbeitsspeicher kann man (derzeitige) lokale KI-Anwendungen vergessen. Aber das ist nur die kleinere Hälfte der eigentlichen News.

Die andere (und wichtigere) ist, dass Apple ab dem M4 alle Mac-Produkte, vom MacBook über MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Studio bis zur stets am Horizont schwebenden Fata Morgana des Mac Pro, von nun an im Jahreszyklus in kurzer Reihenfolge durcherneuern will. Wie bei den iPhones. Der M3 wir also ein besonders kurzes Leben haben.

Nach Gurman soll, laut einer ungenannten Quelle, die Mac-Roadmap folgendermaßen aussehen:

4. Quartal 2024: M4 13″ MacBook Pro und iMac

und 4.Quartal 2024/ 1.Quartal 2025: M4 14″ / 16″ MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max, Mac mini mit M4 oder M4 Pro

/ mit M4 Pro oder M4 Max, mit M4 oder M4 Pro 1./2. Quartal 2025: M4 13″/ 15″ MacBook Air

2./3. Quartal 2025: Mac Studio mit M4 Max oder M4 Ultra

mit M4 Max oder M4 Ultra 4. Quartal 2025: M4 Ultra Mac Pro

Das würde dann auch heißen, dass der M4 Mac Pro erst herauskommt, wenn der M5, an dem seit diesem Jahr gearbeitet wird, schon wieder kurz vor der Einführung steht. Das macht die Entscheidung ob und wann wann man sich einen neuen Mac kaufen will nicht einfacher und die Begeisterung für neue Technologien wird nur noch zur Min/Max-Kostenrechnung.

Die einzig rettende Hoffnung ist, das Apple zumindest von Seiten des Betriebssystems längerfristige Unterstützung für die M-Serie bieten kann, denn der allergrößte Teil aller Hardware wird durch eingestellte Softwareunterstützung obsolete gemacht, nicht durch die Limitierungen an Rechenkapazität.