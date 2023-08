Test: Lake People MC 100, Monitor-Controller

High-End-Controller vom Bodensee!

Die Firma Lake People aus Konstanz am Bodensee genießt bereits seit vielen Jahren einen sehr guten Ruf als einer der führenden Hersteller von Kopfhörerverstärkern. Die Einbindung der regionalen Wertschöpfungskette plus einem konsequenten „Made in Germany“ sorgt zudem für ein gutes Gefühl in Sachen Arbeitsplatzsicherung. Wie jedes erfolgreiche Unternehmen ruht sich Lake People aber nicht auf den bereits erreichten Lorbeeren aus, sondern ist stets bemüht, sein Programm zu erweitern. So punktete der Hersteller unlängst mit der Rubrik Mikrofonvorverstärker und nun mit der Einführung von zwei Monitor-Controllern. Uns liegt die „kleinere“ Version der beiden Monitor-Controller, der Lake People MC 100 zum Test vor, der im Gegensatz zum 500,- Euro teureren MC 100 Pro über keine 256-fache Relais-Lautstärkenregelung verfügt. Alle anderen Elemente der beiden Varianten sind identisch.

Die Konstruktion des Lake People MC 100

Wer selbst nur einen kurzen Blick auf das Teil in Kombination mit dem Ladenpreis von 1.799,- Euro wirft, erkennt umgehend, für welchen Kundenkreis der Lake People MC 100 ausgelegt wurde. Bereits die Möglichkeit, fünf verschiedene Eingangsquellen in Kombination mit 3 unterschiedlichen Monitorsystemen plus einem separaten Subwoofer-Ausgang lässt erkennen, dass es sich um ein echtes Profigerät handelt.

Das massive Gehäuse mit den Abmessungen 290 mm x 90 mm x 254 mm (B x H x T) und einem Gewicht von 3,4 kg ist perfekt verarbeitet und hinterlässt einen sehr langlebigen Eindruck. Interessanterweise kann Lake People seine Verbundenheit mit dem HiFi-Bereich nicht leugnen, ruht der Lake People MC 100 doch auf vier Füßen, die auch gerne in diesem Segment verwendet werden. Leider verfügt der Lake People MC 100 nur über ein externes Netzteil, das die übliche Problematik der Platzierung mit sich bringt. Ehrlich gesagt, in dieser Preisklasse hätte ich mir eine Kaltgerätebuchse gewünscht.

Welche Anschlüsse bietet der Lake People Monitor-Controller?

Bis auf den 3,5 mm Stereo-Klinkensteckereingang, der auf der Vorderseite des Gehäuses angebracht wurde und wohl hauptsächlich im Bereich der Mobile Devices zum Einsatz kommen wird, befinden sich alle weiteren Eingänge auf der Rückseite. Zwei XLR-Stereopaare mit der Bezeichnung IN1/IN2 sowie der unsymmetrische Stereoeingang IN3, der als RCA-Pärchen vorliegt, bilden den analogen Eingangsbereich des Controllers, wobei sich die beiden unsymmetrischen Eingänge von -10 dBV auf + 4 dBu umschalten lassen. Als Digitaleingang wird eine USB-C Buchse verwendet, wobei der interne D/A-Wandler eine Auflösung bis 384 kHz, 32 Bit (PCM) und DSD 256 erlaubt.

Im Bereich Output verwendet der Lake People MC 100 drei symmetrische Stereoausgänge samt einem zusätzlichen Sub-Out, die allesamt als XLR vorliegen. Über einen dreistufigen Schalter kann man das Ausgangssignal zwischen 0, -6 und -12 dB umschalten. Zusätzlich verfügt der Lake People MC 100 noch über zwei Stereoausgänge mit den Bezeichnungen Slave Out 1 und Slave Out 2, die den Anschluss zusätzlicher Peripherie in Form von zum Beispiel Analysern oder externer Kopfhörerverstärker erlauben, die unabhängig von der Ausgangslautstärke betrieben werden sollen.

In Sachen Kopfhörerbetrieb hat sich Lake People einem neuen Segment geöffnet, der sogenannten Crossfeed-Technik, die bereits seit vielen Jahren bei den Top-Produkten der Firma SPL eingesetzt wird. Der Effekt ist eine natürlichere Wiedergabe im Kopfhörerbetrieb, wie sie bei der Verwendung von Monitoren aufgrund der Einbeziehung der Laufzeitenunterschiede auftritt. Lake People hat hierzu neben einem separaten Kopfhörerlautstärkenregler einen stufenlosen X-Feed Regler verwendet, mit dem sich der Effekt stufenlos hinzumischen lässt. Als Ausgang bietet der Lake People MC 100 hierfür jeweils einen 3,5 mm und 6,35 mm Stereoklinkenausgang an, die bei Bedarf auch gleichzeitig benutzt werden können. Sowohl der Kopfhörerbetrieb als auch die Crossfeed-Funktion sind per Druckschalter wählbar.

Möchte man mehrere Lautsprecherpaare gleichzeitig nutzen, um beispielsweise das Signal parallel in einen anderen Raum zu schicken, ist dies ebenfalls kein Problem. Man hält einfach einen Ausgangsdruckschalter gedrückt, während man das gewünschte zweite Paar dazuschaltet. Diese Konfiguration wird auch nach dem Ausschalten des Gerät gespeichert. Zusätzlich verfügt der Lake People MC 100 über das 1×1 der wichtigsten Funktionen eines Monitor-Controllers: eine Solo-Schaltung der jeweiligen L/R-Kanäle, L/R-Swap, Phasenumkehr des linken Kanals, Mute-Funktion der rückseitigen Ausgänge, DIM-Schalter von -20 dB und einen Mono-Schalter. Alle Funktionen werden mit einer eigenen LED in ihrem Status angezeigt.

Alle Regler und Schalter des Lake People MC 100 sind von höchster Qualität und sollten eine lange Einsatzzeit gewährleisten. Das optische Konzept ist schlüssig, die Haptik hochwertig. Als Master-Volume-Regler wurde ein 41-fach gerasteter Alps RK27 verwendet, der mit einem Durchmesser von 5 cm erwartungsgemäß die Blicke auf sich zieht. Der Regler läuft gleichmäßig und vermittelt unmittelbar ein hochwertiges Gefühl, was man in dieser Preisklasse auch erwartet.

Der Lake People MC 100 in der Tonstudio-Praxis

Stellt man den Lake People MC 100 das erste Mal in seinem Studio auf, geht von ihm unmittelbar eine gewisse „Erhabenheit“ aus. Aufgrund des Gewichtes, in Kombination mit den hochwertigen Gummifüßen, steht er bombenfest, wenn man aus Versehen einmal einen Schubser an das Gerät sendet bzw. man beherzt die Druckknöpfe betätigt. Der Praxistest erfolgte über Eve Audio SC408 und Eve Audio SC204 mit Subwoofer TS 107. Die gesamte Verkabelung erfolgte über Cordial-Kabel.

Die Ablesbarkeit der einzelnen Einstellungen ist ein Punkt, der mir persönlich im Studio sehr wichtig ist. Entweder man kämpft gegen eine atmosphärische, aber gelegentlich schummerige Ausleuchtung oder wie in meinem Fall aufgrund von schönen großen Fenstern Richtung Süden zum Teil mit direkter Sonneneinstrahlung im Studio. Hier helfen die Status-LEDs der Druckschalter ungemein, die direkt und unmittelbar den Schaltzustand anzeigen. Auch die weißen Markierungen und Schriften auf schwarzem Frontpanel erledigen ihren Job sehr gut und bieten eine gute Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

In Sachen Klangeigenschaften genügt der Lake People MC 100 in jederlei Hinsicht höchsten Ansprüchen. Das Signal wird zu keiner Zeit gefärbt, bleibt stets durchsichtig und ist komplett frei von Nebengeräuschen aller Art, wie zum Beispiel Umschaltgeräuschen oder Netzbrummen. Selbst bei hohen Pegelstellungen bleibt er so über den gesamten Regelbereich absolut frei von Nebengeräuschen.

Auch der Kopfhörerverstärkerbereich, die Paradedisziplin von Lake People, bietet erwartungsgemäß absolute Spitzenwerte. Der Verstärker verfügt über einen sehr hohen Headroom, so dass es auch bei großen Lautstärken nie zu einer Sättigung oder gar Verzerrungen kam. Der Kopfhörerbereich ist in der Tat als separater zusätzlicher Bonusbereich zu verstehen und keinesfalls als Dreingabe zu einem Monitor-Controller. Das relativiert auch den ambitionierten Ladenpreis, da man zusätzlich zu der Controller-Sektion auch noch einen professionellen Kopfhörerverstärker erhält.

Gespannt war ich natürlich auch auf die Crossfeed-Funktion, da seit Jahren ein SPL Phonitor Mini in meinem Studio seinen Dienst verrichtet und mir mit der internen Matrix bereits sehr gute Dienste leistete. In der Tat setzt Lake People am gleichen Punkt der Signalbearbeitung an, wenngleich der Effekt etwas dezenter, dafür aber auch ohne klanglichen Veränderungen einhergeht. Inwiefern man die unnatürliche Wiedergabe des extremen Stereo-Setups eines Kopfhörers schätzt oder verdammt, bleibt jedem überlassen, mit der Crossfeed-Funktion hat man jedoch eine unprätentiöse Möglichkeit, mit wenigen Handgriffen das Hörerlebnis in die Richtung der Monitorwiedergabe zu verschieben. Dies gilt sowohl für den Profi-, als auch den Consumer-Bereich, bei dem man den Lake People MC 100 als High-End-Kopfhörerverstärker benutzen und sein Hörerlebnis mehr in Richtung Konzertsaal verschieben kann.