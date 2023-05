SPL Phonitor 3 DAC, Kopfhörerverstärker und Monitorcontroller

Abhören in bester Manier

Der Phonitor von SPL gehört mit Sicherheit zu den bekantesten Kopfhörerverstärkern. In unterschiedlichen Versionen und Varianten bietet der in Niederkrüchten beheimatete Hersteller dieses Produkt seit vielen Jahren an. In unseren Tests hat der SPL Phonitor stets mit einem „sehr gut“ überzeugen können.

SPL Phonitor 3 DAC

Mit dem SPL Phonitor 3 DAC kommt nun die nächste Generation des Kopfhörerverstärkers und Monitorcontrollers auf den Markt. Dabei setzt SPL wieder auf seine 120V-Technologie. Mit seinem integrierten DAC ist der Phonitor 3 sicherlich ein passender Partner für viele Tonstudios, Ton- und Mastering-Ingenieure, die mit digitalen Zuspielern oder direkt in der DAW arbeiten.

ANZEIGE

Die Frontseite ziert ein großer Lautstärkeregler, der von diversen Drehreglern sowie zwei schicken VU-Metern umgeben ist. Neben der Eingangsquelle lässt sich mit Crossfeed, Angle, Center und Laterality die Phonitor-Matrix einstellen und steuern. Weitere Einstellungen lassen sich mit den Kippschaltern unterhalb der VU-Meter tätigen: Stummschalten, solo nur links oder rechts abhören, Phase umkehren etc. lässt sich hier aktivieren und nutzen.

ANZEIGE

Ganz egal ob USB, AES/EBU oder S/PDIF – der integrierte DAC mit analogem SLP120 wandelt digitale PCM-Audio-Signale mit einer Auflösung von 32 Bit und einer Abtastrate von bis zu 768 kHz. DSD-Signale wandelt er mit einer Auflösung von bis zu DSD256.

Entsprechend vielfältig präsentiert sich die Rückseite des Phonitor 3 DAC. Zwei analoge Eingänge mit XLR-Buchsen (Analog Source 1, 2) sind hier neben AES/EBU, koaxialem und optischem Eingang sowie einem USB-Port verbaut. Ein XLR-Pärchen dient als Ausgang, auf der Frontseite findet sich zusätzlich ein Kopfhörerausgang. Netzteilbuchse, Power On/Off-Schalter sowie DIP-Schalter für unterschiedliche Settings runden die Anschlüsse des Phonitor 3 DAC ab.

Auf der analogen Seite soll der Phonitor 3 DAC die die gleiche Abhörqualität über Lautsprecher und Kopfhörer wie die großen SPL Mastering-Konsolen dienen. Die analoge Phonitor-Matrix ermöglicht es laut SPL, in höchster Qualität über Kopfhörer zu mischen und zu mastern – bei gleicher räumlicher Wahrnehmung der Stereo-Bühne wie über Lautsprecher.

Der SPL Phonitor 3 DAC ist ab sofort im Handel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 2.599,- Euro.