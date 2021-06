Test: SPL Phonitor se, Kopfhörerverstärker & DAC

Der Einstieg in die Edelklasse

Mit dem Phonitor se bringt der deutsche Hersteller SPL einen neuen Kopfhörerverstärker in der oberen Mittelklasse auf den Markt. Der neue „se“ ist nicht etwa das Luxusmodell der One-Serie, sondern der Einstieg in die bewährten und aufwendigen Modelle mit 120 Volt Technologie, die ich in meinem Test des 8-Kanal Mikrofonvorverstärker „Crescendo“ bereits beschrieben habe. Gibt es zwischen dem formidablen Einsteiger „One“ und dem High End Modell „XE“ überhaupt eine Lücke? Also – es wird spannend!

Worum geht es beim SPL Phonitor se?

Wie man sich denken kann: Er soll die oben beschriebene Lücke zwischen dem Einsteigermodell und den Studioserien schließen. Man verzichtet zwar auf Ausstattung, aber nicht auf Technik und Klang, so die Devise bei SPL, dem deutschen Spezialisten für Audiotechnik. Sound Performance Lab, so der vollständige Name des Unternehmens, ist am Niederrhein beheimatet und entwickelt und fertigt dort die Produkte „Made in Germany“ seit 1984.

Ausstattung und Verarbeitung des SPL Phonitor SE

Zunächst: Keine Angst: Sie finden beim SPL Phonitor se alles, was Sie für eine hochwertige Wiedergabe über nahezu alle Kopfhörer dieser Welt brauchen – mal abgesehen von den Hyperexoten, die gleich mit eigener Versorgungselektronik geliefert werden. Der sahnig laufende Volume-Regler ist ein Alps RK27 „Big Blue“-Potentiometer mit besten Gleichlaufwerten (Balance). Der Aluminiumdrehknopf ist aus dem Vollen gefräst.

Rechts daneben können Sie zwischen den digitalen oder analogen Eingängen (als Cinch) wählen. Digital haben Sie die Wahl zwischen Coax, USB oder optisch, was ebenfalls über einen Schalter auswählbar ist.

Digitale Eingänge? Ja, denn wie einige andere SPL Modelle verfügt auch der Phonitor se optional über einen integrierten DA-Wandler – so wie mein Testmodell. Als Wandler-Chip im optionalen Digital/Analog-Wandlern kommt der hochgelobte AKM AK4490 Velvet Sound Premium-DAC Chip zum Einsatz, der dank seiner neuen Architektur feinste Klangdetails reproduziert. Er wandelt PCM-Audio mit einer Auflösung von 32 Bit und einer Abtastrate von bis zu 768 kHz, was der 16-fachen CD-Auflösung entspricht. Auch Direct Stream Digital wird bis zu einer Auflösung von DSD4 bzw. DSD256 unterstützt.

Die erwähnte 120 Volt Technik ist ein weiteres Highlight. Die Vorteile der Technologie sorgen für eine extreme Dynamik und eine perfekte Basis für die Wandler und die Preamps. Hier das SPL Herstellervideo, in dem dies erklärt wird:

Das starke interne Netzteil ist Balsam für meine USB-2 geschändete Seele und für den Kopfhörer stehen insgesamt 2x 5 Watt zur Verfügung. Das reicht auch für exotische und/oder hochohmige Kopfhörer.

Allerdings hat man bei sehr leisen Headphones oft das Problem, dass man sich bei der Wiedergabe oft im letzten Drittel des Volume-Reglers bewegt. Um hier mehr Spielraum zu haben, gibt es auf der Unterseite des SPL Phonitor se noch zwei DIP-Schalter: Mit DIP 1 kann der Pegel um 12 dB angehoben werden, DIP 2 hat aktuell keine Funktion.

Die SPL Phonitor Matrix

Ein weiteres Highlight ist die Phonitor Matrix mit schaltbarem Crossfeed, dank derer man die Musik über Kopfhörer so hören soll wie über Lautsprecher. Der ermüdende Super-Stereo-Effekt und die übertriebene Wiedergabe von Hallräumen und Effekten sind – so das Herstellerversprechen – Vergangenheit.

Die Phonitor Matrix hat in der größten Ausbaustufe drei Einstellparameter: Crossfeed, Speaker Angle und Center Level. Im Phonitor se ist der Center Level auf -1 dB und der Lautsprecher-Aufstellwinkel auf 30° voreingestellt. Dies sind die gängigsten Werte. Die Crossfeed-Funktion bestimmt das Übersprechen der Kanäle, die sogenannte interaurale Pegeldifferenz. Für die Intensität des Crossfeed gibt es zwei Schaltpositionen C1 und C2. Im folgenden Herstellervideo wird diese Funktion erklärt, wobei der Phonitor SE „nur“ zwei unterschiedliche Crossfeed-Werte anbietet und keine stufenlose Regelung ermöglicht.

Der Effekt ist gut nachvollziehbar und kann beim Mixing über Kopfhörer tatsächlich eine Unterstützung sein. Der systembedingte niedrige Pegel in der Mitte wird durch die Aktivierung tatsächlich gemindert und es stellt sich ein natürlicher Klangeindruck ein. Bei modernen Produktionen mit einem „panning-verliebten“ Toningenieur ist der Effekt beim Konsumieren von Musik aber nur beim konzentrierten Hören wahrnehmbar.

Zu diesen tollen Features gesellt sich dann noch die für SPL typische perfekte Verarbeitung. Mein rotes Modell sieht einfach toll aus: Minimale Spaltmaße, ein massives Produktgefühl, Schalter, Buchsen, einfach alles ist ohne jegliche Kritik und darf bei technikbegeisterten Menschen auch gerne Begeisterung auslösen. SPL ist hier einfach eine Bank.

SPL Phonitor se: Klangeindruck

Ich habe den SPL Phonitor se mit meinem „Every Day“ Kopfhörer, dem Philips Fidelio X2 gehört. Dazu mit einem Beyerdynamic DT1990 Pro und dem formidablen Focal Clear MG Professional. Und ich wundere mich nicht, wenn Sie jetzt wieder mit dem Augen rollen. Der Autor wird sicher mit seiner Lobeshymne weitermachen …

Kurze Anmerkung des Autors

Mir ist kein Test in letzter Zeit so schwergefallen, wie der des SPL Phonitor se. Gerne habe ich einen roten Faden in meinen Tests, wo ich bei einer bestimmten Eigenschaft einen journalistischen „Kreis“ ziehen kann und Sie, verehrte Leser, so hoffentlich gut informiere und unterhalte.

Beim SPL war das anders: Das Gerät ist schlicht perfekt. Die Messwerte, die Ausstattung, die verbaute Technik und dann können Sie das Gerät sogar noch wahlweise in drei Farben bestellen (silber, schwarz und rot). Nein, wie bei all unseren Tests hat der Hersteller keinen Einfluss auf den Bericht oder das Ergebnis. Aber mir ist klar, dass man bei besonders gelungenen Geräten diesen Eindruck gewinnen könnte. Wir bekommen tatsächlich dann einfach diese tollen Geräte zugeschickt und dürfen dann auch ganz einfach begeistert sein. Das liest sich für Sie oft nicht so facettenreich, wie ein „Licht und Schatten Test“ – aber es spiegelt nun mal den Testeindruck wider.

Zum Klang: Der akustische Auftritt des SPL Phonitor ist wirklich ohne Makel. Herausragende Neutralität, sehr feinaufgelöst und bassstark. Extreme Dynamiksprünge sind ebenso wenig ein Problem, wie das Spiel mit der Feindynamik. Selbst dichte Klangstrukturen werden praktisch unabhängig vom eingesetzten Kopfhörer immer bestmöglich aufgelöst, ohne jemals nervig zu werden. Selbst im Vergleich mit dem wunderbaren Violectric HPA V550 sehe ich den SPL noch mit der roten Nase vorne. Der SPL hat den Spagat zwischen Studio und HiFi einfach noch besser drauf und so konnte ich mit dem Phonitor se lange ermüdungsfrei arbeiten und danach noch die Musik genießen. Ein großartiges Kompliment für ein Gerät und es zeigt auch, dass der eingesetzte Wandler von hoher Qualität ist.

Licht und … Schatten?

Noch mal, Schatten ist hier nicht zu finden. Zu perfekt ist das Gesamtpaket. Vielleicht wäre auf meiner Wunschliste noch ein zweiter Kopfhörerausgang oder ein Mute-Schalter – aber dafür gibt es von SPL ja noch weitere passende Phonitor-Modelle.

Der SPL Phonitor se ohne DAC ist für 949,- Euro zu haben. Mit dem formidablen DAC kostet er 1.395,- Euro. Für diese Gerätegattung ist das viel Geld – aber gemessen am Gebotenen ein tolles Angebot!