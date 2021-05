Titel: SPL Phonitor XE, Kopfhörerverstärker

Das neue Flaggschiff der Phonitor Serie!

Ein Testbericht über ein SPL Produkt aus deutscher Fertigung ist mir immer eine besondere Freude. Nicht nur wegen der garantiert einhergehenden sehr hohen Fertigungsqualität, sondern auch wegen den zu 50 % ablehnenden Kommentaren aufgrund der durchweg hohen Abgabepreise des Niederkrüchtenen Unternehmens. Die beiden Lager stehen sich dann binnen kürzester Zeit unversöhnlich gegenüber und wiederholen eigentlich nur gebetsmühlenartig ihre Argumente im „Produkt XY ist viel billiger und genauso gut“ und „ist aber das Beste des wo gebbe dut“ Stil. Ob es bei diesem Produkt ein weiteres Mal zu dieser Diskussion kommt, wird der kommende Test zeigen, immerhin schlägt der SPL Phonitor XE auch wieder mit einem Ladenpreis von 2.099,- Euro zu Buche und steht damit je nach Ausführung unter den Top 4, respektive Top 9 der teuersten Kopfhörerverstärker im Portfolio des Musikhauses Thomann.

Die Konzeption des SPL Phonitor XE

Dass die Firma SPL seit Dekaden einen festen Platz in der obersten Liga der Kopfhörerverstärker innehat, dürfte wahrscheinlich jedem Leser bekannt sein, zumal die Phonitor Serie spätestens bei der Einführung der legendären Matrixschaltung einen Stammplatz in vielen Pro Studios innehat. Mit dem Modell SPL Phonitor XE bringt SPL nunmehr ein neues Flaggschiff auf den Markt, das im Gegensatz zu sein Pendant Phonitor X, der mit seinen XLR-Ausgängen auch als Preamp für die entsprechende Signalverteilung fungieren kann, als reiner Kopfhörerverstärker fungiert. Unnötig zu erwähnen, dass man sich in diesem Preisbereich auf höchste Ansprüche konzentriert.

Der Käufer hat die Wahl zwischen zwei Modellen, mit und ohne D/A Wandler, wobei der integrierte Wandler des Typs DAC768 mit einem Mehrpreis von 700,- Euro zu Buche schlägt. Welchem Modell hier der Vorzug zu geben ist, hängt primär von der persönlichen Konstruktion des Studios ab. Sollte man noch keinen Wandler verbaut haben, sollte man sich durchaus einmal die zweite Variante zu Gemüte führen. Wie auch alle anderen Produkte der obersten Liga von SPL, läuft auch der SPL Phonitor XE mit der patentierten 120 V Technik, die für einen deutlich entspannteren Headroom im Betrieb sorgt.

Dass SPL seine Kompetenzen neben dem Pro-Bereich in den letzten Jahren insbesondere im HiFi-Sektor ausgebaut hat, zeigt das optische Erscheinungsbild des Produktes, einhergehend mit den typischen „Tellerfüßen“, wie sie seit ewigen Zeiten im HiFi-Bereich verwendet werden. Der SPL Phonitor XE zeigt somit auch optisch seine duale Ausrichtung und hat gleich zwei Zielgruppen, den Pro-User im Tonstudio und den ambitionierten HiFi-Fan, im Auge. Entsprechend „massig“ ist auch der allgemeine optische Eindruck, was von einem Gewicht von knapp 5 kg eindrucksvoll untermauert wird. Für eine optisch größere Auswahl kann man das Gerät in den Farben Schwarz, Silber und Rot passend zum jeweiligen Ambiente erwerben.

Die erste Besonderheit des SPL Phonitor XE befindet auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite des Verstärkers in Form eines digitalen XLR-4 Kopfhörerausgangs, der zusammen mit einem Standard-TRS-Ausgang vorhanden ist. Über einen Minischalter auf der Vorderseite des Gehäuses kann man wählen, ob man seinen Hörer auf der Vorderseite oder auf der gespiegelten Rückseite anschließt. Eine echte Wohltat, wenn ich überlege, wie oft mir das Kopfhörerkabel quer über den Tisch schon auf die Nerven gegangen ist.

Die Rückseite

In Sachen Anschlüsse reizt SPL die gesamte Bandbreite aus, sieht man einmal von den in diesem Segment nahezu nie verwendeten TRS-Steckern einmal ab. Für den analogen Bereich gibt es neben verriegelbaren symmetrischen XLR-Buchsen zusätzlich vergoldete RCA-Stecker (RCA und dann vergoldet, eigentlich ein Widerspruch in sich), im Digitalbereich bietet er mit AES, koaxial, optisch und USB gleich 4 verschiedene Möglichkeiten, das Signal entsprechend aufzubereiten.

Die möglichen Wandlungsraten der verbauten D/A-Wandler von AKM (AK4490) gestalten sich wie folgt:

AES/EBU (XLR), PCM-Abtastraten: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz

Koaxial S/PDIF (Cinch), PCM-Abtastraten: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz

Optisch S/PDIF (Toslink F06), PCM-Abtastraten: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / mit Glasfaser < 1m: 176,4 / 192 kHz

USB (B), PCM-Abtastraten: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 / 352,8 / 384 / 705,6 / 768 kHz

USB (B), DSD over PCM (DoP), Abtastraten: 2,8 (DSD64), 5,6 (DSD128), 11,2 (DSD256) MHz

Zudem befindet sich hier der Druckschalter für eine entsprechende IR-Programmierung, bei der jede beliebige Standard-Fernbedienung zur Steuerung des Kopfhörers verwendet werden kann. Dazu noch die Kaltgerätesteckerbuchse, der Netzschalter und die entsprechende Spannungswahl. Um das Gerät auch von vorne aktivieren zu können, hat SPL einen zusätzlichen Standby-Minischalter auf der Vorderseite verbaut.

Die Vorderseite

Immer wieder gerne gesehen, aber neben ihrem Retro-Look auch elektronisch aufgrund ihrer vergleichsweise trägen Ansprache für mich persönlich immer ein Highlight, 2 VU-Meter, getrennt für den rechten und linken Kanal. Je nach anliegenden Pegel können die Anzeigen um 6 oder 12 dB in ihrer Empfindlichkeit über einen Minischalter unterhalb des linken VU-Meters verändert werden. Da der SPL Phonitor XE für den klassischen Solo-Produzenten im Studio konzipiert wurde, verfügt das Gerät auch nur über jeweils einen Kopfhörerausgang, der Hörer im unteren zweistelligen wie auch im höheren dreistelligen Ohm-Bereich entsprechend abdecken kann.

Auch hier eine kurze Auflistung der Eckdaten für den Kopfhörerbetrieb:

XLR 4 (digital)

Quellimpedanz: 0,36 Ω

Dämpfungsfaktor (40 Ω): 180

Frequenzgang (-3 dB): 10 Hz – 300 kHz

Übersprechen (1 kHz): -90 dB

THD + N (10 Hz – 22 kHz, 0 dBu): 0,00082 %

Rauschen (A-bewertet): -98 dBu

Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD, 600 Ω): 2x 8 W

Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD, 250 Ω): 2x 3,5 W

Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD, 32 Ω): 2x 0,7 W

Dynamikumfang: 130,5 dB

TRS

Quellimpedanz: 0,18 Ω

Dämpfungsfaktor (40 Ω): 180

Frequenzgang (-3 dB): 10 Hz – 300 kHz

Übersprechen (1 kHz): -90 dB

THD + N (10 Hz – 22 kHz, 0 dBu): 0,00082 %

Rauschen (A-bewertet): -103 dBu

Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD, 600 Ω): 2 x 2,7 W

Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD, 250 Ω): 2 x 5 W

Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD, 32 Ω): 2 x 1 W

Dynamikumfang: 135,5 dB

Der Blickfang der Vorderseite ist der Alps-RK27-Pegelsteller, der sich mit der berühmten „Löffel im Honigglas“ Attitüde drehen lässt. Die linke Vorderseite wird neben der Eingangswahl und einer dreifachen Panoramawahl (Mono, Stereo und Laterality mit Stereo-Summen-Panorama-Drehregler) von der SPL Matrix beherrscht. In diesem Gerät wurde die Matrix auf die Regler Crossfeed (Übersprechungsgrad der simulierten Monitore) und Angle (Winkel des Stereodreiecks) beschränkt. Zudem lässt sich die Matrix mit einem Minischalter ein- und ausschalten. Zu guter Letzt besitzt das Gerät noch zwei DIP-Schalter auf der Unterseite des Gehäuses, mit denen sich der Eingangspegel für den RCA-Eingang angleichen (-10 dBV/0 dBu) und der Kopfhörerausgang mit einer Pegelanhebung von 22 dB boosten lässt.

Der SPL Phonitor XE in der Praxis

Kommen wir zunächst zur Haptik. Wie erwartet erfüllen alle Regler und Schalter des SPL Phonitor XE höchste Ansprüche. Die Regler sind griffig, rasten sauber ein und vermitteln ein sehr hochwertiges Gefühl im Schaltvorgang. Das gilt auch für die Schalter, die vor allem nicht das berüchtigte „Wackeln“ preiswerterer Mitstreiter an den Tag legen.

Klanglich kann man das Ergebnis in einem Wort zusammenfassen: überragend! Es ist nur schwer in Worte zu fassen, wie entspannt, detailreich und dennoch voluminös der SPL Phonitor XE in seiner Gesamtheit klingt. An meinem Beyerdynamic T1 Referenzkopfhörer überzeugte der Verstärker in allen Punkten und in allen Lautstärken. Insbesondere in Sachen Dynamik konnte das Gerät punkten und ließ eine entspannte Arbeitsweise über mehrere Stunden problemlos zu.

Zwei Worte noch kurz zu den Besonderheiten des SPL Phonitor XE, der regelbaren Stereo-Balance und der Matrix. Von dem Laterality-Regler werden insbesondere Personen mit einem Hörschaden profitieren, sind sie doch bei ersten Anzeichen von asymmetrischer Taubheit durch diesen Regler in der Lage, eine entsprechende Stereomitte zu finden. Ein ausgefallener, aber sehr hilfreicher Bonus für die betroffene Zielgruppe.

Die Matrix hingegen ist nach wie vor der geheime Star der Phonitor Serie, schafft sie es doch, die immer unnatürlich klingende Phantommitte der Extrem-Stereoanordnung der einzelnen Lautsprecher zu einem natürlich klingenden Ergebnis zusammenzuführen. Bekanntermaßen existiert in der Natur keine Situation, bei der nicht durch Laufzeitenverzögerungen ein entsprechender Raumeffekt aufgezeigt werden würde, was den Hörgenuss eines Signals bzgl. der Tiefenstaffelung nochmals deutlich natürlicher erscheinen lässt. Unbedingt einmal reinhören, es lohnt sich!