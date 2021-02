Focal Clear MG Professional, neuer Referenzkopfhörer fürs Studio

Oberklasse-Referenzkopfhörer

Der französische Hersteller Focal widmet sich seit Längerem nicht mehr nur den Studiomonitoren, sondern hat seit 2018 auch zwei Kopfhörer im Programm. Die Tests der beiden fielen ausgesprochen gut aus, hier erfahrt ihr mehr dazu:

Nun hat das Unternehmen einen weiteren Kopfhörer vorgestellt, der laut Hersteller auf „Music Creator“ abgestimmt ist.

Der Focal Clear MG Professional passt sich optisch in die Reihe der bestehenden Kopfhörer ein und ist in den Farben Schwarz und Rot gehalten. Insgesamt versprüht er damit einen edlen Touch. Technisch handelt es sich um einen Over-Ear-Kopfhörer in offener Bauweise. Den Frequenzbereich gibt Focal mit 5 Hz bis 28 kHz an, die Impedanz liegt bei 55 Ohm, der maximale Schalldruckpegel bei 104 dB, der THD-Wert liegt bei 0,25 % (@1 kHz).

Interessant erscheint die M-förmigen Kalotte aus Magnesium. Der Clear Professional verfügt bereits über diese, allerdings besteht sie aus einer Aluminium-Magnesium-Kombination. Beim MG Modell ist sie nun komplett aus Magnesium gefertigt. Insgesamt soll dies zu einer größeren Dynamik und mehr Detailreichtum über den kompletten Frequenzbereich führen. Weitergehende Informationen erfahrt ihr im folgenden Video:

Der Lieferumfang zum Clear MG scheint recht groß bemessen. Neben zwei extra Ohrpolstern wird der Kopfhörer mit einer Aufbewahrungsbox sowie zwei Kabeln ausgeliefert. Auch ein Adapter auf 6,3 mm Klinke liegt bei.

Wie dem obigen Video zu entnehmen, ist der Kopfhörer ab sofort erhältlich. Der Preis wird bei 1.499,- Euro liegen.