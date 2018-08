Test: Focal Listen Professional, Studiokopfhörer

Geschlossen und denkbar klein

Anlässlich der NAMM SHOW 2018 stellte Focal neben den neuen Shape Twin Monitoren auch zwei Kopfhörer vor. Den offenen und oberhalb der 1.000,- Euro Marke angesiedelten Clear Professional durften wir bereits vor einigen Wochen testen, jetzt erreichte uns der Focal Listen Professional. Dieser ist im dicht besiedelten Preisbereich von 200,- bis 300,- Euro Bereich angesiedelt, da muss man aktuell schon einiges bieten, um nicht von der Konkurrenz übertrumpft zu werden. Wir haben den Focal Listen Professional für euch getestet.

Der geschlossene Kopfhörer Focal Listen Professional wird in einem schicken Pappkarton geliefert. Darin befindet sich der eigentliche Aufbewahrungsort des Kopfhörers, denn für die bestmögliche Aufbewahrung liefert der französische Hersteller eine Transportbox mit. Hierin befindet sich der Kopfhörer sowie zwei Kabel. Hierbei handelt es sich zum einen um ein Spiralkabel mit maximaler Länge von 5 m, das zweite Kabel ist gerade ausgeführt und weist eine Länge von 1,4 m auf. An diesem Kabel befindet sich ein Mikrofon und eine Fernbedienung, Focal geht somit davon aus, dass man den Listen Professional also durchaus auch im Alltag einsetzen wird. Alle Anschlüsse sind vergoldet, ein Adapter von kleiner Klinke auf 6,3 mm Klinke liegt bei.

Die Optik des Focal Listen Professional gefällt auf Anhieb. Der gute Mix aus schwarzem Äußeren und den weinroten Ohrpolstern bzw. Bügel wirkt edel. Die Verarbeitung lässt keine Wünsche übrig, alles ist beim Listen Professional passgenau und sauber verarbeitet. Der Kopfhörer besteht rund herum und solidem Kunststoff, bei den Ohrpolstern kommt Mikrofaser zum Einsatz. Diese sitzen angenehm weich auf den Ohren auf und passen sich gut an. Das Gewicht von 280 Gramm spürt man dabei kaum. Laut Focal hat man beim Listen Professional eine Silikonschicht eingebaut, die unterhalb des Mikrofaser-Kopfbandes platziert ist. Hierdurch soll sich das Gewicht stets gleichmäßig auf die Kopfhaut verteilen. Trotz der geschlossenen Bauweise sitzt der Kopfhörer keinesfalls press auf, auch die Wärmeentwicklung hält sich in moderaten Grenzen. Entsprechend sind längere Hör-Sessions hiermit kein Problem.

Technische Daten des Focal Listen Professional

Beim Listen Professional kommen laut Focal 40 mm Wandler aus Mylar und Titan zum Einsatz. Der Frequenzbereich erstreckt sich von 5 bis 22 kHz, die Empfindlichkeit liegt laut Hersteller bei 122 dB SPL, der THD bei 0,3%. Gepaart mit den speziell darauf ausgerichteten Ohrpolstern, deren Akustik-Gewebe über ein spezielles Absorptionspotenzial verfügen soll, führt laut Focal zu einer präzisen Linearität, vor allem im Bereich zwischen 3 und 9 kHz.

Die Impedanz liegt bei 32 Ohm. Somit sollte der Focal Listen Professional auch an mobilen Abspielgeräten eine gute Figur machen. Im mobilen Umfeld punktet der Kopfhörer auch durch die Möglichkeit, ihn kompakt zusammenzuklappen, denn neben der Möglichkeit, beide Seitenteile um bis zu 3,3 cm auszufahren, kann man ihn hier auch eng zusammenfalten.