Test: Apple AirPods Max, Wireless Kopfhörer

Gadget oder ernstzunehmender Kopfhörer?

Apple AirPods Max – Vorwort

Wir erhielten die nagelneuen Apple AirPods Max in Space Grey, genau am offiziellen Release Tag, dem 15.12.20, zum testen in die AMAZONA.de Redaktion. Einen Tag zuvor konnte ich an einem informativen Webcast teilnehmen: Ein Team von Produkt- und Marketingmanager erklärten ausführlich die Funktionen und Vorteile der neuesten Kopfhörer von Apple. Und ich möchte es ausdrücklich betonen: Es wird hier keinerlei Einfluss auf ein erwünschtes Testergebnis genommen. Jeder Journalist durfte Fragen stellen und ich fragte, wer denn die Zielgruppe der Max sei. Ob man hier – auch angesichts des Preises von etwa 600,- Euro – mehr den audiophilen Hörer oder den mobilen Lifestyle-User im Auge hatte. Nun, vielleicht hätte ich mir die Frage sparen können, denn – ganz American-like – bekam ich die diplomatische Antwort, man wolle damit sowohl höchste Audio-Ansprüche wie auch den mobilen Hörer ansprechen, der mit In-Ear nicht so glücklich sei. Nun gut. Wenn man so einen hohen Anspruch hat, dann muss man sich auch daran messen lassen.

Als Vergleichskandidat nutze ich meinen auch relativ neuen Beyerdynamic Aventho Wireless, der in der 400,- Euro-Klasse angesiedelt und somit ebenfalls kein Schnäppchen ist. Ich konnte mir ebenfalls die Bose Noise Cancelling Headphones 700 organisieren, für einen Vergleich der NC-Funktionalität.

In meinem Test werde ich nicht zu viel Zeit auf die offensichtlichen Features verschwenden, sondern mehr auf die Studiotauglichkeit und die allgemeine Klangqualität eingehen. Aber – wie in einen anständigen AMAZONA.de Test – schauen wir uns zumindest kurz die Basics an.

Apple AirPods Max: Die Funktionen

Die AirPods Max sind ohrumschließende, geschlossene Kopfhörer mit dynamischen Treibern. Also kein „fancy Bändchen“ oder so etwas. Der Treiber ist natürlich nach neuesten Erkenntnissen des US-Herstellers entworfen worden und soll ultraleicht und schnell sein. In einem Video sah ich, wie jemand versehentlich eine Miniaturschraube auf den Treiber fallen ließ und schon war eine kleine Delle drinnen. Die leichten Membranen werden dazu von Neodym Magneten angetrieben, die man meist in sehr hochwertigen und teuren Chassis von Lautsprechern findet.

Wie bei Apple typisch, ist in den Kopfhörer jede Menge Know-how eingebaut, wie die sogenannten H1 Chips für sogenanntes „Computational Audio“. Das bedeutet beispielsweise ein adaptiver Equalizer, der den Klang an das jeweilige Hörszenario anpasst und – das ist neu – auch an die Passform der Ohrmuscheln. So werden die Signale im Inneren der Hörer durch Mikrofone aufgenommen und für den Hörer individuell angepasst und zwar 200-mal pro Sekunde.

Apropos Mikrofone: Gleich acht (8!) davon sind in die AirPods Max eingebaut und jegliche Umgebungsgeräusche zu erfassen und je nach gewählter Betriebsart zu nutzen.

Der Kopfhörer wird übrigens über ein beigefügtes Lightning-to-USB-Kabel geladen. Da Apple derzeit schon auf USB-C umschwenkt (im neuen iPod Air etc.) ist das vielleicht nicht ganz up to date, aber ich glaube, dass uns der Lightning-Anschluss noch lange erhalten bleibt. Dazu hat der Kopfhörer anscheinend eine recht lange Entwicklungszeit gehabt, so dass dieser offensichtlich noch in der „Pre-USB-C-Ära“ bei Apple entwickelt wurde.

Die Betriebsarten der AirPods Max

Im OFF-Modus wird einfach nur das Audiosignal wiedergegeben, allerdings durch den H1 Chip für den Hörer optimiert. Mehr dazu in der Klangbewertung.

Der Noise-Cancelling-Mode ist – wie der Name sagt – eine klassische Geräuschunterdrückung, um beispielsweise das Dröhnen von Flugzeugtriebwerken auszublenden. Und die Qualität ist exzellent! Kein Rauschen und auch nicht das charakteristische Pumpen, wie bei anderen NC-Kopfhörern sind zu vernehmen. Die Umgebung wird wirklich effizient ausgeblendet. So sehr, dass man diesen besser nicht im Straßenverkehr nutzen sollte. Ich wurde ab und an angehupt und angeklingelt, als ich meine Gassi-Runde mit aktivierter Noice-Cancelling-Funktion drehte.

Der Transparency-Mode ist ein toller Hybrid: Sie hören Ihr Tonmaterial in hoher Qualität, aber trotzdem werden die Geräusche der Umgebung über das Audiosignal gelegt. Das ist DIE Lösung im Straßenverkehr. Die Klangqualität bleibt wirklich gut und die Außengeräusche werden wirklich zum Signal hinzugefügt – man nimmt also kein Muting des Signals wahr, sondern es wirkt, also ob die Geräusche in den Klang integriert wurden.

Leider wird aber so auch das Reiben des Kopfhörers am Jackenkragen hörbar und das Klickern der Krallen meiner alten Mischlingsdame. Wenn man sich damit arrangiert hat, dann ist diese Funktion aber wirklich klasse.

Die Betriebsarten werden über einen super-haptischen Schalter angewählt und es gibt einen Ton, der die Betriebsart meldet. Was ich an Apple mag, ist die Detailverliebtheit. Selbst die Töne können gut suggerieren, welcher Modus gewählt ist. Eher dumpf der Ton für den Modus OFF, etwas heller für NC und dann mit crispen Obertönen versehen der Transparenz-Modus. (Junge Leser stellen sich jetzt bitte die „Facebook Like-Hand“ mit hochgerecktem Daumen vor!)

Spatial Audio – 3D Klang

In dieser Betriebsart werden die Kopfbewegungen mit Beschleunigungs- und Gyrosensoren erfasst. Der Klang wird so relativ zu einem modernen iOS-Gerät (iPhone, iPad) ausgerichtet und man erlebt so einen dreidimensionalen Klang, der bei Drehung des Kopfes immer auf das Gerät ausgerichtet bleibt. Filme, wie „Gravity“, die auch mit entsprechender Tonspur (Dolby Vision, Dolby Atoms, Dolby 5.1 & 7.1) aufgenommen wurden, unterstützen diese Funktion und wirken dadurch nochmals plastischer.

Hier muss ich aber anerkennen, dass dies dem Hersteller Audeze mit dem Mobius aber etwas besser gelungen ist. Hier konnte man im 3D-Modus kaum erkennen, ob man den Klang über Kopfhörer hört, oder aus einer virtuellen Tonquelle vor einem. Das war noch mal deutlich beeindruckender. Allerdings ging dies ja leider sehr auf Kosten der Latenz.

Ich bin sicher, dass Apple hier aber softwareseitig noch aufrücken wird. Während meiner Testphase von drei Wochen hatte ich schon zwei Software-Updates, die übrigens völlig automatisch ohne irgendein Zutun vonstatten gingen.

Bedienung, Verarbeitung und Passform

Neben dem Betriebsartenschalter gibt es noch einen Drehknopf, der an die „Digital Crown“ der Apple Watch erinnert, aber deutlich voluminöser ist. Diese Krone ist für das Bluetooth-Pairing und die Lautstärke zuständig. Dabei ist einstellbar (über Software), bei welcher Drehrichtung es lauter oder leiser werden soll.

Dazu hat der Kopfhörer eine automatische Erkennung, ob er aufgesetzt wurde. Das wird dann mit einem Ton quittiert – und hier eine Kritik: Bei meinem Exemplar funktionierte dies nicht immer zuverlässig. Ich hatte dann zwar eine Verbindung zum iPhone, aber die Betriebsmodi konnten nicht angewählt werden. Dann halt manchmal ein Ab- und wieder Aufsetzen, manchmal musste ich den Hörer dann sogar neu pairen. Das ist mir in den drei Wochen vielleicht zweimal passiert. Wird man diesen Test in einigen Monaten lesen, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass dies nicht mehr passiert. Bei der Verbreitung von Apple Geräten und der extrem kritischen Nutzerschaft, wird der Hersteller da sicher auch schnell nachbessern.

Die Verarbeitung des Kopfhörers ist unfassbar gut. Ich kenne keinen Kopfhörer mit mehr Liebe zum Detail und zur Materialauswahl. Die magnetisch-saftig einrastenden Ohrpolster, die „eingewebten“ Buchstaben L und R, die Aluschalen mit den Aussparungen für die Mikrofone. Alle Tasten, Regler, die Anpassung an die Kopfform und auch das Gewebe auf dem Bügel ist exquisit. So toll die Beyerdynamic T1, Sennheiser 800s und AKGs auch gemacht sind – diese Fertigungstiefe ist im Markt unerreicht. Da kann ich nur den Hut ziehen und einen Querverweis auf das Preisschild ziehen: Das bieten auch 2.000,- Euro Kopfhörer nicht – zumindest nicht die, die ich kenne.

Die Passform ist für meine Kopfform sehr gut und bequem. Insbesondere für einen geschlossenen Kopfhörer sitzen die Apple AirPods Max ausgesprochen luftig und sind für lange Hörsessions gut geeignet. Das recht hohe Gewicht von 385 g ist gut verteilt und drückt nicht übermäßig auf den Hals und den Nacken. Die Passform ist genauso wie das individuelle Klangerleben sehr vom Hörer abhängig. Durch die adaptiven EQs klingt der Apple Kopfhörer sicher auf den meisten Schädeln sehr ähnlich (mehr als bei anderen Headphones), aber wir alle wissen, wie individuell hören nun mal ist.

Die Beyerdynamik Aventho Wireless sind ebenfalls geschlossen, haben aber eine deutlich kleinere Ohrmuschel und sitzen mehr auf dem Ohr als darüber. Die Kunstlederpolsterung ist für sehr langes Hören weniger gut geeignet – dafür bieten sie durch ihre Kompaktheit mehr Mobilität. Zudem sind sie auch ein ganzes Stück leichter als die Metallhörer von Apple.

Die viel gescholtene Gummihülle ist eigentlich ein Thema für sich. Einmal in dieser Hülle, gehen die AirPods nach 5 Minuten in einen Tiefschlaf – ohne diese „Verpackung“ dauert dies mehrere Stunden. Die Hülle ist stabil und leicht und man kann den Kopfhörer damit gut transportieren. Die Hartschalen der anderen Kopfhörerhersteller verschwinden meist in meinem Speicher. Ich kann mit der Hülle leben – aber ein bisschen „wertiger“ wäre schön gewesen. Sie erfüllt aber ihre Funktion. Übrigens lassen sich die AirPods Max nicht ausschalten. Ist das ein Problem? Nun, im Mischbetrieb (Hörbuch, Podcasts, Musik, Telefonieren) hat eine Akkuladung fast eine Woche gehalten. Ich bin so auf etwas über 20 Stunden gekommen. Das ist völlig ausreichend und praxisgerecht.

Apple AirPods Max: Die Software

Apple-typisch geht eigentlich alles automatisch und einmal in das Ökosystem eingebunden finden die Max sich ganz wunderbar ein. Pairing mit unterschiedlichen Geräten (iPhone, iPad, iMac) funktioniert intuitiv und sehr stabil. Die Beyerdynamic mucken da schon hin und wieder und verlieren auch mal schnell die Verbindung. Man kann auch über Software die Betriebsmodi umschalten und Spatial Audio/3D aktivieren. Ich hatte hier keinerlei Probleme.

Apple AirPods Max: Der Klang

Leider konnte ich die Apple AirPods Max nicht mit Kabel hören, denn es benötigt ein spezielles Kabel (zum Schnäppchenpreis von 38,- Euro), damit man auch direkt verbunden hören kann, wie es z. B. im Flugzeug notwendig ist. Da das Kabel aber lockere 3 Monate Lieferzeit hat, habe ich mir ein No-Name Lightning to 3,5 mm Klinkenkabel besorgt, das NICHT funktioniert. Im Moment also bitte Hände weg von Kabeln, die scheinbar gleich aussehen, aber offensichtlich nicht die Funktion bieten, wie das originale Apple Kabel. Alle Hörtests wurden im Modus OFF gemacht, also ohne NC und Transparent-Modus.

Apple typisch wird auch leider APTX-Bluetooth nicht unterstützt, dafür aber Airplay und AAC Audio. Und die Klangqualität ist wirklich sehr gut – besser, als ich erwartet habe. Kein Vergleich mit den Beats Hörern, die wirklich sehr auf Effekt und moderne Musik getrimmt sind. Die AirPods Max klingen sehr neutral, überaus luftig und sehr bassstark, ohne diesen aber zu übertreiben. Aber selbst tiefstes Grummeln wird klar und ohne zu verwaschen wiedergegeben. Kickdrums sind hart und tight und die Snare kommt auf den Punkt, ohne harsch oder grell zu wirken. Auch löst sich das Klangbild sehr gut von den Muscheln und man hat nie das gefürchtete „in the head“ Gefühl, bei dem ein Hörbuch anscheinend auf den Gehirnwindungen abgespielt wird.

Die plastische Abbildung ist ebenfalls sehr gut, wobei ich das bei Beyerdynamic ein wenig schärfer empfinde. Auch die absolute Dynamik und der Überblick, auch bei dichtem Material, wird bei den Apple AirPods Max sehr gut wiedergegeben.

Die Frage, die sich oft stellt: Ist der Kopfhörer hinsichtlich seiner klanglichen Güte die 600,- Euro wert? Lassen Sie es mich so ausdrücken: Die Apple AirPods Max können sich sehr gut im Feld dieser Preisklasse behaupten. Ja, es gibt Bändchen-Kopfhörer oder Elektrostaten, die etwas „crisper“ klingen und manch ein Mitbewerber kann eventuell ein paar mehr Details herausarbeiten, aber dafür liefert das Apple System ein tolle Gesamt-Performance, vielleicht ohne spezielles Highlight, aber dafür auch ohne echte Schwächen ab.

Und wenn wir nun den Studiogedanken im Auge haben, dann ist das doch genau das, was man sich wünscht. Vielleicht ist für das Mixing und die Aufnahme eine Klanglupe à la Beyerdynamic DT 1990 Pro besser geeignet, aber für den finalen Mastering-Prozess wird man mit den AirPods Max nichts falsch machen. Außerdem wird ein Teil der anvisierten Zielgruppe diese Kopfhörer auch verwenden!

Wenn man nun noch die exzellente Verarbeitungsqualität und die wirklich große Funktionsvielfalt dazuzählt, dann darf man für das Gebotene durchaus 600,- Euro verlangen.

Bemerkung

Sehr viele Apple-Nutzer, wie auch ich, hätten wohl eher einen Kopfhörer in der 400,- Euro Klasse, also etwas über den AirPods Pro In-Ears erwartet. Und als dann plötzlich über 600,- Euro auf dem Preisschild stand, waren viele – so wie ich – zunächst verärgert. Wenn sich der Ärger aber gelegt hat und ich die Kopfhörer mit etwas Abstand in diesem Test neutral betrachte, dann sieht die Sache anders aus. Würde hier Sennheiser, Audeze, Ultrasone & Co. auf dem Typenschild sehen, mit dieser Verarbeitung und dem gelieferten Klang, dann wäre ich durchaus bereit, diese Summe dafür zu bezahlen. Da Apple hier aber kein Lifestyle-Gadget abgeliefert hat, sondern vieles neu erfunden hat, optimal verpackt und mit gutem Klang versehen, dann darf man das durchaus würdigen – auch abseits jeglichen Apple Fandoms.

Kritik

Nun, der Bug mit der Erkennung, ob der Kopfhörer aufgesetzt wurde, nervt etwas. Aber da glaube ich fest an Besserung. Wenn ich die Kopfhörer aus der Hülle nehme, dann „tocken“ die beiden Aluschalen immer an einer bestimmten Stelle etwas zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass dies auf die Dauer zu Kratzern führen könnte. Hier würde ein kleiner Filz-Klebepunkt helfen.

Die 3D-Funktion ist gut, aber (noch) nicht „Apple like atemberaubend“. Ich sehe es als eine nette Zugabe, die mir einen Filmeabend am iPad versüßt, mehr aber nicht. Eventuell kommt hier auch noch mehr.

Die Apple AirPods Max sind außerdem nicht explizit wasserdicht. Ein Fußmarsch im Regen wird ihnen nichts ausmachen, aber sie genügen keiner Norm (IP-Klassen).

Update: Nur ein kurzer Kommentar zu den „Problemen“ des Kopfhörers, was durch die Presse geistert. Ich habe den Kopfhörer sehr lange getragen und das auch bei extremen Temperaturunterschieden. Ich mache es kurz: Selbst eine lange Gassi-Runde bei -5 Grad und dann ins gut geheizte Wohnzimmer und ich konnte bei keine Bildung von Kondenswasser feststellen, obwohl ich dies regelmäßig überprüft hatte. Somit kann ich das Thema nicht nachvollziehen oder bestätigen.