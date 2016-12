Test: Beyerdynamic DT-1990 Pro, Studio-Kopfhörer

Der neue Beyerdynamic DT-1990 Pro ist ein Studiowerkzeug in einem Preisbereich, der einen normal verdienenden Tontechniker erstmal ein wenig den Frosch in den Hals hüpfen lässt. WIEVIEL soll der kosten? Knapp 600,- Mäuse für EINEN Ohrenwärmer? Vor dem geistigen Auge stellt man sich dann vor, dass für eine durchschnittliche Aufnahmesession sechs Stück davon gebraucht würden, doch halt: Der Einsatzzweck ist ein anderer! Der Test beleuchtet das.

Was bin ich?

Der aus Deutschland stammende und tatsächlich auch dort gebaute Beyerdynamic DT-1990 Pro gehört zu einer Kategorie Kopfhörer, die im Studioraum der Musiker schon einmal gar nichts zu suchen hat. Denn es ist ein offener Typ, was bedeutet, dass sich der in den Ohrmuscheln entwickelnde Schall ungehindert nach draußen verbreiten kann. Es gibt hier keine abschottenden Maßnahmen an den Außenseiten wie bei geschlossenen Typen, was Vor- wie Nachteile hat. Der Nachteil wurde bereits angesprochen, Monitoring in mikrofonierten Räumen ist damit nur mit Nachteilen zu machen, da der Schall aus einem offenen Kopfhörer in den Aufnahmemikrofonen bestens zu hören ist. Und das ist ein Effekt, den man ja stets zu unterbinden sucht.

Ganz klar: Ein offener Kopfhörer gehört an den Regieplatz und dient dann auch in erster Linie als zweite oder dritte Abhöre neben den Monitorboxen. Mischen und Mastern, dafür wird so ein teurer Kopfhörer verwendet. Und natürlich auch für den privaten Musikgenuss.

Hier die technischen Daten, die ich dem Datenblatt des Herstellers entnommen habe:

Kopfhörertyp: Offen

Nennimpedanz: 250 Ω

Nennbelastbarkeit: 200 mW

Max. Schalldruckpegel: 125 dB SPL (200 mW/500 Hz)

Übertragungsbereich: 5 Hz – 40 kHz

Kabel abnehmbar: ja (Mini-XLR)

Kabellänge: 3 m & 5 m Spiralkabel

Gewicht: 370 g

Wenn man sich den maximalen Schalldruckpegel von 125 dB ansieht, kann man davon ausgehen, dass dieses Teil höllenlaut werden kann. Also bitte nicht übertreiben, denn wenn man sich solch eine Dröhnung in die Ohren gibt, braucht man sehr schnell gar keine Kopfhörer mehr…