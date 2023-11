Alle Black Friday Deals 2023 für Studio Software, Plug-ins und Audio-Tools

Echte Hammer-Angebote!

Es ist wieder soweit, die Black Friday Deals des Jahres 2023 stehen an und werden in den nächsten Tagen verkündet. Auch dieses Jahr halten wir euch natürlich wieder darüber auf dem Laufenden. Vor allem Software wie DAWs, Audio-Tools oder Plug-ins gibt es wieder mit teils massiven Rabattnachlässen zu kaufen. Spannend bleibt, welche Hersteller sich im Jahr 2023 daran beteiligen. In den letzten Jahren waren stets neue und teils auch überraschende Unternehmen mit dabei. Wir werden sehen, in welcher Form sich die Firmen im Jahr 2023 beteiligen.

Ab sofort versorgen wir euch hier mit den neuesten Aktionen der Hersteller. Da die Angebote oftmals schneller eintrudeln als wir die folgende Liste updaten können, lohnt es sich immer wieder mal reinzuschauen.

Für eine bessere Übersicht geben wir stets das Datum der letzten Überarbeitung an: 13.11.2023

Im Folgenden findet ihr die ersten Angebote des Jahres 2023. Wir werden diese Liste die nächsten Tage und Wochen aktuell halten, so dass ihr am Besten immer wieder vorbeischaut, um kein Angebot zu verpassen.

Und ganz wichtig: Eure ganz persönlichen Black-Friday-Highlights postet ihr bitte in der Kommentarfunktion. Gerne mit Links, damit alle etwas davon haben – und los!

AIR Music Tech

Der Software-Hersteller AIR Music Tech ist bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Black Friday Liste. Ab dem 20.11.23 sind auch dieses Jahr wieder einige Angebot erhältlich, dazu gibt es Bassline aktuell kostenlos. Hier findet ihr alle Informationen.

Antares

Bis zu 50 % könnt ihr in diesem Jahr bei ausgewählten Produkten des Auto-Tune-Erfinders Antares sparen. So kostet Auto-Tune Pro X derzeit nur 229,50 US-Dollar (anstatt 459,- USD) und Auto-Tune Access 10 nur 24,50 US-Dollar (anstatt 49,- USD). Auf folgender Website könnt ihr einen Blick auf die Angebote werfen:

Antelope Audio

Solltet ihr aktuell mit dem Kauf eines Audiointerfaces von Antelope Audio liebäugeln, so solltet ihr euch das diesjährige Black Friday Angebot des Herstellers anschauen. Beim Kauf eines von 8 ausgewählten Interfaces erhaltet ihr derzeit nicht nur 93 Plug-ins der Firma hinzu, sondern könnt auch noch bis zu 800,- Euro Preisnachlass einheimsen. Mehr Informationen gibt es hier.

Beyerdynamic

Die Kofphörer- und Mikrofonspezialisten von Beyerdynamic hatten die letzten Jahre stets allerhand Angebote für ihre Produkte. Aktuell gibt es zur diesjährigen Aktion noch keine Informationen, doch auf der Website des Herstellers wird der Black Friday bereits angepriesen.

Buso Audio

Ab sofort gibt es bei Buso Audio 15 % auf alle Produkte. Hochwertige Studiotische bietet die Firma mit Sitz in Berlin an und diese sind entsprechend auch in unserer großen Übersicht zu Studiotischen vertreten. Hier geht es zur Buso Audio Website.

Cable Guys

Die Cable Guys Plug-ins sind in der Regel immer einen Kauf wert. Auch dieses Jahr könnte etwas Interessantes dabei sein – sofern man ShaperBox 3 noch nicht sein Eigen nennt. Das Plug-in-Bundle gibt es aktuell für 89,- Euro. Hier alle Informationen dazu.

D16 Group

Gerade erst haben wir über das Nepheton 2 Update berichtet und kürzlich gab es für Drumazon ein tolles Update. Beim diesjährigen Black Friday bekommt ihr 50 % auf fast alle Software-Produkte des Herstellers. Alle Angebote findet ihr hier.

East West Sounds

Auf die vielfältigen Sound-Librarys von East West gibt es beim diesjährigen Cybermonth bis zu 60 % Preisnachlass. Mit dabei sind u. a. das Fantasy Orchestra, Forbidden Planet oder die Hollywood Backup Singers. Auf der Website des Herstellers findet ihr alle Informationen dazu.

Expressive E

Expressive E ist mit seinem Osmose Synthesizer ein richtig tolles Produkt geglückt. Zwar gibt es den Synthesizer beim diesjährigen Black Friday nicht mit Preisnachlass, dafür könnt ihr aber bis zu 65 % bei den Software-Produkten der Franzosen sparen. Einfach hier vorbeischauen und checken ob etwas Passendes dabei ist.

Feel Your Sound

Wer Hilfe bei der Komposition benötigt oder einfach etwas Inspiration braucht, um aus dem kreativen Tief herauszukommen, ist bei Feel Your Sound genau richtig. Auch dieses Jahr gibt es bei diesem Unternehmen wieder einige vergünstigte Angebote. Was genau, hat der Hersteller noch nicht verraten. So bald es soweit ist, erfahrt ihr es hier.

Focusrite

Bei Focusrite hören die diesjährigen Angebote auf den Namen „End of year Sale“. Vor allem die Scarlett-Interfaces der letzten Generation (3rd), aber auch einige Clarett-Interfaces bekommt ihr derzeit mit etwas Rabatt. Wer schon immer mal ein Focusrite-Interface besitzen wollte, sollte hier vorbeischauen.

Heavyocity

Mit Gravity 2 hat Heavyocity kürzlich sein neuestes Produkte vorgestellt. Dieses und weitere Plug-ins und Software Instrumente der US-Amerikaner sind ab sofort mit bis zu 75 % Rabatt erhältlich. Im Webshop des Herstellers könnt ihr euch die aktuell günstigen Preise anschauen.

IK Multimedia

Der italienische Hersteller IK Multimedia ist auch dieses Jahr wieder in unserer Black Friday Liste vertreten. Etliche Angebote hat die Firma aufgelegt, so dass ihr derzeit u. a. Total Studio 4 MAX, SampleTank und T-RackS, AmpliTube oder Modo Drum und Modo Bass 2 vergünstigt kaufen könnt. Auf der Website von IK Multimedia findet ihr alle aktuellen Angebote in der Übersicht.

Image Line

Beim DAW-Hersteller Image Line bekommt ihr derzeit 25 % Rabatt auf ausgewählte FL Studio Editionen sowie 50 % Rabatt auf Upgrades. Damit feiert die Firma ihr 25-jähriges Jubiläum. Welche Produkte ihr genau vergünstigt erhaltet, erfahrt ihr hier.

JZ Microphones

Als einer der wenigen Mikrofonhersteller ist JZ Microphones seit einigen Jahren fester Bestandteil unserer Liste. Dieses Jahr gibt es 50 % Rabatt auf ausgewählte Mikrofone. Das Angebot gilt noch bis zu 28.11.2023. Hier geht es zur Website von JZ Microphones.

Magix

Magix hat für dieses Jahr 30 Deals aufgelegt und damit könnt ihr bis zu 80 % sparen. Egal ob Music Maker 2024, die Video-Software-Titel aus der VEGAS Reihe oder Sound Forge und Acid Music, dieses Jahr gibt es die unterschiedlichsten Angebote bei Magix. Hier geht es zur Übersicht. Die Angebot gelten bis Anfang Dezember 2023.

Native Instruments

Die Cyber Deals von Native Instruments laufen bereits und hiermit könnt ihr auch dieses Jahr wieder kräftig sparen. Dieses Jahr gibt es Angebote für Maschine, Komplete Audiointerfaces, die Kontrol-Keyboards sowie Komplete 14. Bis zu 50% sind drin. Hier geht es zu den Angeboten.

Output

50 % auf alles, so lautet das Motto der diesjährigen Black Friday Angebote von Output. Arcade sowie allerhand Instrumente Effekte sind mit dabei. Vorbeischauen lohnt sich also. Hier geht es zu den Angeboten.

Plugin Boutique

Auch die Plugin Boutique ist dieses Jahr wieder in unserer Liste vertreten. Im Angebot sind Plug-ins der unterschiedlichsten Hersteller, u. a. AAS, Antares, Sonnox, UJAM, Universal Audio und natürlich die hauseigenen Plug-ins. Hier gelangt ihr zur großen Angebotsübersicht.

Polyverse

Vom 14. November bis zum 4. Dezember 2023 bietet Polyverse einige Black Friday Angebote an: Supermodal und I wish gibt es für 49,- US-Dollar, Manipulator für 89,- USD, Gatekeeper für 39,- USD. Dazu gibt es das Reverb Plug-in Comet am 14.11.2023 für 29,- US-Dollar (und nur an diesem Tag). Ansonsten bekommt ihr Comet im o.g. Aktionszeitraum für 89,- US-Dollar.

Außerdem gibt es zwei verschiedene Bundles: Das Infected Mushroom Bundle für 199,- US-Dollar, das Polyverse Bundle für 359,- USD.

Positive Grid

„The Loudest Deals of the Year“ nenntt Positive Grid seine 2023er Angebote. Die Hard- und Software-Deals des Herstellers sind ab sofort freigeschaltet und können hier gefunden werden.

Softube

Bei Softube heißen die Angebote „Black November“ und damit lässt sich bis zu 76 % sparen. Von Woche zu Woche gibt es unterschiedliche Deals, so dass ihr regelmäßig vorbeischauen solltet ob für euch etwas Passendes dabei ist. Hier geht es zur Softube Website.

Rhodes

Über die Neuaufstehung des Rhodes Pianos haben wir in den letzten Monaten mehrfach berichtet. Auch das Plug-in kam bereits zur Sprache. Dieses gibt es bis 27.11.2023 nun mit 50 % Rabatt. Hier geht es zur Rhodes Website.

Sonnox

50 %, 75 % und sogar 80 % könnt ihr aktuell beim Kauf von Sonnox-Plug-ins sparen. 50 % Rabatt gibt es auf alle Einzel-Plug-ins und Bundles, 75 % Rabatt gibt es beim Kauf des Oxford Inflator, Limiter und Claro und satte 80 % Rabatt gibt es wenn ihr euch für mehrerer ausgewählte Plug-ins entscheidet. Was genau im Angebot ist, erfahrt ihr hier.

Soundtheory

Das Soundtheory Plug-in Gullfoss ist mittlerweile seit 2019 erhältlich und im Laufe der letzten 4 Jahre sind weitere Varianten des Plug-ins hinzugekommen, so dass sich das Plug-in sowohl im Tonstudio für Mix und Master als auch im Live-Betrieb einsetzen lässt. Zum diesjährigen Black Friday erhaltet ihr 40 % Rabatt beim Kauf des Plug-ins. Hier geht es zur Website von Soundtheory.

Synchro Arts

Wer viel mit Vocals arbeitet, sollte sich die Software-Produkte von Synchro Arts näher anschauen. Bei Gefallen könnt ihr beim Kauf derzeit bis zu 50 % sparen. Alle Informationen gibt es hier.

Thomann

Etliche Software-Deals, aber auch einige weitere Angebote hat das Musikhaus Thomann für euch in diesem Jahr im Angebot. Die sogenannten Cyberweek Deals starten ab dem 17.11.2023. Hier geht es zur großen Angebotsübersicht.

Toontrack

Bei Toontrack sind dieses Jahr die „Holiday Sales“ angesagt. Bis zu 40 % Rabatt könnt ihr beim Spezialisten für Software-Drums sparen. EZX/SDX Expansions und, Mix-Packs sind genauso vergünstigt zu haben wie EZ Mix 2. Die komplette Übersicht findet ihr hier.

UJAM

Auf der UJAM-Website findet ihr aktuell schon einige Angebote. Weitere folgen ab dem 17.11.2023. Aktuell bekommt ihr das Full Bundle für 599,70 Euro (anstatt 1.999,- Euro) . Und wenn ihr bereits ein UJAM-Produkt besitzt, kostet euch das Upgrade auf das Full Bundle sogar nur 499,75 Euro. Alle Angebote findet ihr hier.

Waves

Keine Black Friday Liste ohne den Plug-in-Spezialisten Waves. Dieses Jahr bekommt ihr folgende Rabatte auf Plug-ins von Waves:

10 % Rabatt auf jedes zweite Plug-in

30 % Rabatt auf jedes dritte Plug-in

40 % Rabatt auf jedes vierte Plug-in

Hier geht es direkt zur Angebotsseite.

XILS Lab

Mit Ring X hat XILS Lab in diesem Jahr einen interessanten neuen Multieffekt auf den Markt gebracht, hier findet ihr alle Informationen dazu. Beim diesjährigen Sale bietet die Firma bis zu 70 % Rabatt auf ihrer Produkte. Hier geht es zur Website von XILS Lab.

Zynaptiq

Auch bei Zynaptiq könnt ihr aktuell ein paar Euro sparen. Pitchmap Colours und der Orange Vocoder Nano sind derzeit zum vergünstigten Preis zu bekommen. Hier die Angebote dazu.

