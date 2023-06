Test: EastWest Hollywood Fantasy Strings Sound-Library

Fantasy String Sounds auf High-End-Niveau

EastWest ist seit über 30 Jahren einer der führenden Anbieter von Sample-Librarys für Komponisten und Produzenten in den Sparten Film, Fernsehen, Multimedia und Games. Vor allem mit den Hollywood Orchestra Librarys und den Hollywood Choirs hat East West Maßstäbe gesetzt.

ANZEIGE

Die Librarys werden von namhaften Komponisten wie James Newton Howard, Danny Elfman, John Powell, Spike Stent aber auch von Tastenvirtuosen wie Herbie Hancock und Jordan Rudess eingesetzt.

Das Play Plug-in wurde durch das OPUS Plug-in ergänzt, das eine neue verbesserte und Performance-orientierte Engine mit der Möglichkeit der Zusammenstellung von Multiinstrumenten und einen eigenen internen Mixer inklusive hochwertiger Effektprozessoren besitzt. Ein besonderes Feature ist dabei der Hollywood Orchestrator , in dem Instrumenten vorprogrammierte Phrasen zugewiesen werden können, mit deren Hilfe man sehr schnell zum Ziel oder zu einem ersten Entwurf kommen kann.

Download und Installation

Nach Download des East West Installation Center wird die Library auf die lokale Festplatte heruntergeladen. Vorbei die Zeiten, als man noch Festplatten zugeschickt bekam. Je nach Internetverbindung kann der Download auch schon einmal eine Nacht dauern, schließlich belegt die Library entpackt 72 GB (24 Bit Samples in 44,1 kHz) auf der SSD (eine HD mit 7200 rpm ist möglich, aber nicht empfohlen). Als Kopierschutz wird iLok eingesetzt, ein iLok Account muss vorhanden sein, es ist die Verwendung des USB-Dongles oder die Aktivierung direkt rechnergebunden möglich.

Hollywood Fantasy Strings – Main Features

Die Library ist so konzipiert, dass die Instrumente auch in Ergänzung mit dem Hollywood Orchester funktionieren, sie wurden im selben Raum mit identer Mikrofonierung aufgenommen. Alle Instrumente haben 4 frei mischbare Mikrofon-Settings: Close, Mid, Main und Surround. Traditionelle Celli wurden durch Violas da Gamba ersetzt, Violinen durch ein Hardanger Fiddle Ensemble. Lauten und Dulcimers wurden im Trio als kleine Ensembles aufgenommen, um im Mix präsenter erscheinen zu können. Weiterhin beinhaltet die Library noch die charakteristischen Hurdy Gurdys und in Ergänzung klassische oktavierte Streicher. 30 „Quickstart“ Instrument-Zusammenstellungen ermöglichen den schnellen Einstieg.

Die Instrumente wurden in zahlreichen Artikulationen aufgenommen, die sich über Keyswitches schalten lassen. Über das Mood Setting lässt sich schnell die gewünschte Grundstellung des Klangs wählen – Classic, Soft oder Epic. Die Mood Settings beinhalten Mikrophon-Settings, Effekt-Settings und MIDI-Kompression.

Die Instrumente EastWest Fantasy Strings im Detail

Dulcimers

Der Ursprung der Dulcimer liegt im mittleren Osten, sie wurde von schottischen und keltischen Siedlern nach Europa gebracht. Neben ihrem fixen Platz in der Folk-Musik wurde sie auch von Größen wie den Rolling Stones, Led Zeppelin oder den Beatles eingesetzt.

Das Ensemble aus 3 Dulcimers kann in 4 Lang- und 2 Effektartikulationen gespielt werden.

Hardanger Fiddles

Hardanger Fiddles haben ihren Ursprung in Norwegen und ihr Klang ist dank doppelter Saiten und ihrem Korpus brillianter als der „herkömmlicher“ Violinen. Dank identischer Orchesterposition und Mikrofonierung ergänzen oder ersetzen die Hardanger Fiddles die Violinen. Eindrucksvoll eingesetzt wurden Hardanger Fiddles in den Soundtracks von Herr der Ringe und im Computerspiel God of War.

ANZEIGE

Das Ensemble aus 3 Fiddles kann in 8 Lang-, 4 Kurz-, 14 Effekt- und 2 Legato-Artikulationen gespielt werden.

Laute

Die Laute wurde von reisenden Sängern und Ensembles in der Renaissance verwendet. Im Prinzip funktioniert die 10-saitige Laute wie eine 12-saitige Gitarre mit betonteren Mitten und sanfterem Klangcharakter.

Das Ensemble aus 3 Lauten kann in 3 Lang- und 2 Effektartikulationen gespielt werden.

Viola da Gamba

Die Viola da Gamba hat ihren fixen Platz in der barocken Kammermusik, ihr Klang ist ähnlich dem Cello.

Dieses charakteristische Instrument wurde besonders aufwändig aufgenommen. Das Ensemble aus 3 Violas kann in 11 Lang-, 6 Kurz, 10 Effekt- und einer Langartikulation gespielt werden.

Chellos und Bässe (Low Strings)

Die Chellos und Bässe haben ihren Ursprung nicht in Mittelalter, Renaissance oder Barock, sie sind für die Umsetzung eines modernen Klangbildes an Bord, denn sie geben kräftigen Schub für die benötigte Power von unten.

Das Ensemble aus 6 Cellos und 4 Bässen kann in 2 Lang-, 3 Kurz-, einer Effekt- und einer Langartikulation gespielt werden.

Violinen und Violas

Die Violinen und Violas ergänzen die Cellos und Bässe zu einem kompletten modernen Streicher – Backing als Fundament für die charakteristischen historischen Instrumente.

Das Ensemble aus 8 Violinen und 6 Violas kann in 2 Lang-, 2 Kurz-, einer Effekt- und einer Langartikulation gespielt werden.

Hurdy Gurdy 1 und 2

Das charakterstärkste Instrument des Hollywood Fantasy Orchestra ist das Hurdy Gurdy. Mittels einer Kurbel und eines Holzrades werden fellüberzogene Saiten in Schwingung gebracht und erzeugen eine Art Dronensound, der melodisch spielbar ist. Wer einmal „the Witcher“ gespielt hat, kennt den Klang des Hurdy Gurdy.

Für das Hollywood Fantasy Orchestra wurden 2 Hurdy Gurdys aufgenommen, die jeweils in 4 Lang- und 4 Effektartikulationen gespielt werden können.

Das EastWest Opus Plug In

Abgespielt wird die Library in der Opus-Software, die sowohl standalone als auch als Plug-in in der DAW läuft.

Eine genaue Beschreibung der Funktionen und Möglichkeiten der Opus Software und des Hollywood Orchestrators würde einen eigenen Langtest benötigen, eine kurze Beschreibung des Screenshots des Hauptfensters erklärt aber die Möglichkeiten.

Im Mood-Bereich können die drei Grundeinstellungen soft, classic und epic gewählt werden. Im Performance-Bereich können die jeweils pro Instrument verfügbaren Abspielmodi samt Timing-Regler gewählt und ein Round-Robin-Reset durchgeführt werden. Weiterhin können die Empfindlichkeit der Anschlagsdynamik samt dezidierter Lautstärkehüllkurve und die zugewiesenen MIDI-Control-Change-Nummern verwaltet werden. Klanggestaltung ist über zuschaltbares Stereo-Doubling, einen Faltungshall mit hervorragenden Presets, ein Lowcut- und ein Highcut-Filter und natürlich die 4 einzeln schaltbaren Mikrofongruppen möglich. Weiterhin sind Tuning, Finetuning und Microtuning möglich. Eine umfangreiche Bibliothek an Skalen ist abrufbar. Im internen Mixer der Opus Software kann dann mit ebenfalls hervorragend klingenden Plug-ins der Klang verfeinert und angepasst werden, die einzelnen Instrumente können aber auch in einzelnen Kanalroutings zur weiteren Bearbeitung in den Mixer der DAW geführt werden.

Preise von Abo und Einzellizenz

Die East West Fantasy Strings können als Einzellizenzen erworben werden, das kostet derzeit im Angebot 299 $ (statt 399 $ regulär), die im Laufe des Jahres folgenden ergänzenden Instrumente Fantasy Brass, Winds, Percussion, Voices und final der Fantasy Orchestrator werden jeweils 99 $ als Vorbestellung (später 149 $) kosten. Als Subscriber der Composer Cloud + hat man mit monatlicher oder jährlicher Zahlung (19,99 $ bzw. 199 $) Zugriff auf die Fantasy Strings und über 80 Librarys.

Klang, Praxis: Hollywood Fantasy Strings

Hier ist alles High-End. Der Klang an sich, der Faltungshall, die Bearbeitungsmöglichkeiten im Mixer der Opus Software. Die Artikulationen sind umfangreich und lassen lebendige Arrangements Wirklichkeit werden. Die Library ist universell einsetzbar, als Ergänzung im Arrangement von Pop-Produktionen wie auch zur Produktion kompletter Soundtracks für Games und Bewegtbild entsprechender Genres. Man sollte sich stets vor Augen halten, dass die Produktion von Tracks wie z. B. den Promotion-Tracks auf der East West Homepage trotz genialen Helfern wie dem Hollywood Orchestrator immer noch einen beachtlichen Zeitaufwand und entsprechendes Know-how erfordern. Der Lerneffekt durch die Verwendung solch hervorragender Librarys und des Orchestrators ist aber definitiv vorhanden, verringert die Einstiegshürde und führt zu Erfolgserlebnissen, die motivieren – und es macht auch einfach Spaß, diese wunderbaren Instrumente zu spielen und auch einmal völlig anders einzusetzen.