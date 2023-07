Test: Baby Audio BA-1 Synth Plug-in nach Yamaha CS01, iOS

Yamaha CS01 erstmals als Plug

Baby Audio ist seit ca. 2019 tätig und hat nun schon einige interessante Plug-ins für Windows & MacOS entwickelt. Darunter ein inzwischen durchaus beliebt gewordener Retroeffekt names SuperVHS und vor gut einem Jahr einen Halleffekt namens Crystalline. Mit Crystalline sind Baby Audio dann auch bei iPadOS/iOS eingestiegen.

Mit ihrem neusten iPadOS-App, das es auch für Windows und MacOS gibt, zeigt Baby Audio auch weiterhin seine Affinität zum Retrosound. So hat man sich nun den analogen monophonen Yamaha CS01 aus dem Jahr 1982 vorgenommen, der zwar sehr ähnlich aussieht wie der Casio VL-1e oder der Roland SH-01, aber wohl kaum deren Berühmtheit erlangt hat. Auch wenn er zur CS-Familie gehört, der auch der CS80 (B.J. 1977) enstammt, ist der jüngere, batteriebetriebene CS01 entspechend dem Namen ein viel bescheideneres Modell, mit seiner Spielzeugoptik für Anfänger konzipiert.

In späteren Jahren wurde er gerne von den Dust Brothers, Underworld oder OMD benutzt und im Zuge der analogen Retrowelle gewann er auch wieder deutlich an Prestige und Preis. Der Syntacheles Liste nach ist ein Yamaha CS01 II ca. 354,- Euro wert, auf Reverb.com werden aber auch Preise jenseits von 500,- USD verlangt. Der CS01 ist nicht zu verwechseln mit dem Yamaha C1x.

Laut Synthexplorer ist der Yamaha CS01 ein perfekter Synthesizer für durchaus fette, wobbelige und blubbernde Bässe und bietet ein sehr angenehmes analoges und resonanzfähiges 12 dB/Okt. Tiefpassfilter.

Bisher wurde der CS01 nicht mit Software-Emulation beglückt. Obwohl Baby Audio sehr großen Aufwand betrieben hat, den Sound des CS01 so originalgetreu wie möglich zu emulieren, ist sie in der Art von Xils Labs oder U-He nicht an den Einschränkungen des Originals kleben geblieben, sondern hat das System sinnvoll erweitert. Herausgekommen ist der Baby Audio BA-1, ihr erster Softsynthesizer.

Baby Audio BA-1 Synthesizer

Das Hauptpanel, welches auch da einzige ist, besteht aus zwei Reihen von Schieberegelern. Die obere Reihe zeigt Parameter der originalen Hardware plus ein paar Erweiterungen.

Dem Oszillator wurden einige neue Tricks spendiert. Es gibt wie beim Original die Schwingungsformen Dreieck und Sägezahn, Rechteck (50/50 und Nadel) und Pulsbreitenmodulation, die von dem LFO gesteuert wird. Neu ist nun nicht nur der zweite Oszillator, sondern auch der Crossfader mit dem zwischen den beiden überblendet werden kann. In der Mittenstellung sind beide Oszillatoren gleich laut. Auch der FM-Regler zur Frequenzmodulation, die sich jedoch nur auf Oszillator 1 auswirkt und bis zu einer Oktave über oder unter der Grundfrequenz arbeitet, ist neu.

Filter, Hüllkurven, LFOs

Das Filter wurde von der CS01 mk II Version übernommen, bietet also nicht 12 dB, sondern 24 dB/ Okt. Flankensteilheit. Das Filter wird auch bei einer Resonanzeinstellung ab 95 % selbstresonanzfähig, was auch der Hardware zu eigen war.

Der Hüllkurvenverfolger des Filters kann per Schalter auch den gespielten Noten folgen und die ADSR-Hüllkurve bietet ebenfalls einen Schalter, mit dem die Attack-Phase BPM-synchron ausgelöst werden kann.

Der LFO ist in die zweite Reihe gewandert und bietet neben der LFO-Frequenz nun auch Modulationstiefe mit den zwei Modulationszielen Oszillator oder Filter. Außerdem kann der LFO taktsynchron geschaltet werden. Der Zustand wird über den winzigen hellen Punkt neben der „Speed“-Beschriftung umgeschaltet. Das Oszilloskop-Display zeigt den Zustand und die Werte der Parameter bei Änderung stets unauffällig an.

Ganz neu ist die Side-Chain-Funktion, die für einen pumpenden Ducking-Effekt sorgt und zwischen intern und extern umgeschaltet werden kann. Auf „Intern“ läuft der Effekt auf einem fixen 4/4-Rhythmus. Umgeschaltet wird auch hier über den hellen Punkt neben der Beschriftung. Außerdem kann der Effekt vor oder nach der Effektsktion eingeschleift werden.

D. h. es würde umgeschaltet werden können, wenn es auf iPadOS die Möglichkeit gäbe, Audiosignale zu einem Plug-in der Kategorie „Klangerzeuger“ zu senden oder BA-1 auch als „Effekt“-Plug-in deklariert wäre. Da beides nicht der Fall ist, geht das derzeit leider nicht. Vielleicht geht es in Logic Pro für iPadOS, aber das konnte ich (noch) nicht ausprobieren, da es auf meinem iPro 1st.Gen mit A9X nicht läuft. Auf des Desktops wird das Side-Chaining aber kein Problem sein.

Die Effektsektion des Baby Audio BA-1

Die Effektsektion wurde von diversen 80er-Effektpedalen und Rack-Geräten inspiriert und auf den Sound des CS01 abgestimmt. „Tone“ bietet je ein Shelf-Filter an den Enden des Frequenzspektrums, um die Gesamtklangfarbe anzupassen, während Drive nicht nur eine ordentliche Verzerrung bietet, sondern auch zwischen den Modi „Circuit-Bending“ und „OD“, also dem bekanntem 80er-Pedal, umschalten kann.

Die Effekte „Delay“ mit Taktsynchronisation, „Reverb“ und „Chorus“ brauchen keine nähere Erklärung, außer dass sie richtig Spaß machen.

Zuletzt gibt es noch zwei spezielle Effekte namens „Battery“ und „Speaker“ für echtes LoFi-Feeling. Bei Ersterem driftet die Klangstabilität mit dem Entladungszustand der Batterie und bei Letzterem klingt es halt wie aus einem Billiglautsprecher.

Es sei auch noch erwähnt, dass in der Menüleiste zwischen polyphon und monophon, wie auch die Reaktion auf eingehende MIDI-Anschlagsdynamik umgeschaltet werden kann.

Baby Audio gibt für iOS/iPadOS als Standalone-App und AUv3 und als AU, VST, VST3 und AAX für MacOs und Windows, wobei die frei skalierbare Oberfläche definitiv ein Vermächtnis von iOS ist, dann da müssen alle AUv3-Plug-ins skalierbar sein.