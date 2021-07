Die besten Studiotische für Home- und Profi-Tonstudios

DIY-Tisch vs. Kommandozentrale

Baumarkt, Arbeitsplatte, Möbelfüße, schrauben, fertig. So oder so ähnlich haben wahrscheinlich die meisten Leser ihr erstes Heimstudio eingerichtet. Der ein oder andere mag im Laufe seiner Hobby- semiprofessionellen oder gar professionellen Karrierelaufbahn irgendwann auf fertig gefertigte Studiotische umgestiegen sein, doch das Finden des passenden Tisches ist gar nicht so einfach. Tests sind aus logistischen Gründen in der Regel rar gesät, denn wer bestellt sich mal einen Tisch, baut diesen auf, verschraubt die einzelnen Komponenten und bringt am Ende alles wieder in die Originalverpackung zurück und zur Post? Daher möchten wir euch in diesem Artikel zumindest einige Auswahlkriterien an die Hand geben, mit denen ihr genau dieses Szenario vermeiden könnt. Ebenso stellen wir euch die wichtigsten Hersteller und Modelle vor.

Welche Anforderung habe ich an meinen Studiotisch fürs Home- und Profi-Tonstudio?

Zunächst solltet ihr euch darüber klar werden, was ihr wirklich benötigt und vor allem, wo ihr es benötigt. Hand aufs Herz, wir werden alle nicht jünger und spätestens beim fünfzigsten Mal runterbücken, um etwas am Kompressor zu verändern, schmerzt es auch der Generation Ü25 irgendwann im Rücken. Mal abgesehen davon, dass man sich ständig aus dem Sweetspot herausbewegt, ist das langfristig nicht gesund. An welcher Position des Tisches und auf welcher Höhe 19 Zoll Einschübe vorhanden sein sollten, sollte also zunächst festgelegt werden.

Nachdem klar ist, ob und wenn ja wie viel Rack-Platz benötigt wird, solltet ihr euch Gedanken machen, wo der Rest des Recording-Equipments seinen Platz finden soll. Audiointerface (wenn nicht im 19 Zoll Format), Studiomonitore, Monitor-Controller, DAW-Controller, Tastatur, Maus, Bildschirm, Controllerkeyboard, Mischpult – all das muss je nach Einsatzgebiet des Home- oder Tonstudios irgendwo unterkommen.

Dazu muss alles verkabelt werden und sofern ihr nicht alle Kabel sichtbar verlegen möchtet, sind Kabelkanäle und Öffnungen auf der Arbeitsplatte, in denen Kabel galant verschwinden können, eine optische Aufwertung.

Viele vorgefertigte Studiotische bieten Tastaturauszüge, auf denen Controllerkeyboards der Größe 25, 49 oder 61 Tasten ohne Weiteres unterkommen. Grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, das Controllerkeyboard auf dem Studiotisch zu platzieren. Wer ein Keyboard mit 88 Tasten sein Eigen nennt, hat es dagegen schon etwas schwerer. Diese Keyboards bringen ordentlich Gewicht auf die Waage und deren Höhe ist ebenfalls nicht ganz unerheblich. Alternativ lässt sich solch ein Keyboard aber auch auf einem Keyboardständer platzieren, den man direkt vor den Studiotisch stellt.

In Zeiten, in denen viel mit zwei oder gar drei Bildschirmen arbeiten, ist die Frage der Positionierung oft nicht einfach, vor allem wenn man bedenkt, dass die Studiomonitore ja auch noch irgendwo hin müssen und nicht den gesamten Schall auf die Rückseite der Bildschirme werfen sollen. Stichwort: gleichschenkliges Dreieck, Sweetspot, Entfernung der Sitzposition zu den Lautsprechern.

Zu guter Letzt sollte man eine gewisse Variabilität mit einplanen. Studio-Setups ändern sich hin und wieder mal. Ein neues Keyboard kommt hinzu, mehr Equipment mit anderen Größen findet den Weg ins Studio, Tools müssen ausgetauscht werden, ein anderen Computer und Bildschirm soll es bald werden. Dies alles sind Faktoren, die im günstigsten Fall nur eine andere Platzierung des Equipments erfordern. Im schlimmsten Fall reicht aber der Platz nicht mehr aus bzw. ist dann falsch geplant. Platz für Neuanschaffungen sollte also in einem gewissen Maß umsetzbar sein.

Was kostet ein Studiotisch?

Diese Frage lässt sich genauso schlecht beantworten wie: Was kostet ein Auto? Vom gebrauchten, schon langsam in die Jahre gekommenen, aber absolut fahrtauglichen KFZ bis hin zur Edelkarosse ist alles möglich. Ähnlich verhält sich das auch bei einem Studiotisch. Die eingangs erwähnte Arbeitsplatte aus dem Baumarkt wird am Anfang mit Sicherheit absolut ausreichend sein. Da sollte man sein ohnehin begrenztes Budget lieber in die Akustik, gescheite Studiomonitore, Instrumente oder den Computer stecken.

Wer etwas handwerkliches Geschick mitbringt, kann sich seinen Traumtisch natürlich auch selbst bauen. Oder man nutzt günstige 19 Zoll Racks als Unterstand für die Arbeitsplatte, verschraubt diese miteinander und baut sich mit Möbelfüßen eine zweite Ablage für Bildschirme und Lautsprecher. So hält man die eigene Arbeitsleistung in Grenzen und verausgabt sich finanziell nicht zu sehr. Der Phantasie sind dann keine Grenzen gesetzt.

Gute Ideen und Inspiration könnt ihr euch bei anderen AMAZONA.de Lesern holen. In unserer Serie Home-Studio, die mittlerweile über 20 Teile umfasst, bekommt ihr Einblicke in Studios anderer Leser. Vom kleinen Kellerstudio bis hin zum fertig ausgebauten Recording-Tempel ist alles dabei.

Auch unser Chefredakteur Tyrell hat sich vor einiger Zeit zwei neue Tisch-Racks für sein Projektstudio geleistet und beschreibt in seinem Artikel, wie er diese bei sich einsetzt.

Möchte man sein Studio nicht nur funktional, sondern auch optisch aufwerten, bieten die großen Musikhäuser verschiedenste Eigenmarken an. Einer der günstigsten Studiotische kostet beim Musikhaus Thomann beispielsweise 189,- Euro, bietet 8 HE Platz für Rack-Einschübe und misst 151 x 75 cm. Hier ein Bild der StudioRTA Creation Station:

Wer eine ausziehbare Ablage für ein Controllerkeyboard benötigt, kann mit der Glorious Workbench zum Preis von 369,- Euro noch einigermaßen günstig einen Studiotisch erwerben. Auch dieser bietet insgesamt 8 HE für 19 Zoll Equipment sowie eine zweite Etage für Bildschirme und Studiomonitore. Den Tisch gibt es auf Wunsch auch in Weiß.

Eine günstigere Variante eines Zaor Tisches (mehr zu Zaor findet ihr am Ende des Artikels) bietet das Musikhaus Thomann mit dem Thomann ComboDesk an. Für 299,- Euro bekommt man hier einen von Zaor designten Tisch, der exklusiv für Thomann gebaut wird.

Für all diejenigen, die nicht selbst etwas zimmern möchten, stellen diese beiden Studiotische sicherlich einen guten Einstieg und letztlich auch einen Kompromiss zwischen Funktionalität, Optik und Budget dar. Dass dies aber bei Weitem nicht das Ende der Fahnenstange ist, zeigt die gleich folgende Aufstellung von Studiotischen.

Wem auch diese nicht zusagen, sollte sich vertrauensvoll an Beijer Workstations wenden. Dieser in Kalifornien ansässige Schreiner/Tischler hat es sich zur Aufgabe gemacht, nahezu alle Top Filmkomponisten in Hollywood mit maßgeschneiderten Studiotischen zu versorgen. Zu seinen Referenzen zählen das „Who’s Who“ der Komponisten. Auf seiner Facebook Seite präsentiert er regelmäßig die neuesten Kreationen. Zugegebenermaßen spielt Geld bei seinen Auftraggebern wohl eher eine untergeordnete Rolle, dennoch können sich geübte Handwerker hier Inspiration holen.

Aber auch die örtliche Schreinerei könnte eine gute Alternative zu fertig konfigurierten Studiotischen sein. Der Tisch kann dann zusammen geplant, mögliche Probleme bei der Umsetzung von einem Profi bereits vorab erkannt werden und während der Fertigung darf man dann sicherlich mal bei der Schreinerei vorbeischauen, um die Entstehung des eigenen Studiotisches zu verfolgen.

Studiotische von Buso Audio

Buso Audio aus den Niederlanden hat in seinem Portfolio sechs Serien. Die Composer- und Artist-Serien bieten sich vor allem für die Musiker/Produzenten an, die im Grunde „in the box“ arbeiten und nur wenig Outboard-Equipment nutzen. Artist 61 bietet 4 HE, Artist 88 aufgrund der breiteren Maße 6 HE, die Composer-Tische kommen gänzlich ohne Rack-Einschübe aus. Die Studiotische sind in ihren Maßen nicht zu ausufernd und bieten sich daher auch für die klassische Schlafzimmer-/Arbeitszimmer-Ecke an. Hier könnten auch die Solo-Tische interessant sein.

Wer mehr Platz benötigt und wohl möglich über einen separaten Raum bzw. Studio verfügt, für den könnte die Producer- oder Studio-Serie interessant sein. Optisch ähneln die Producer Tische denen von Sessiondesk und bieten neben ausreichend Platz für 1-2 Computerbildschirme auch 10-12 Rack-Einheiten.

Für Mix- und Mastering-Anwendungen bietet sich dagegen das Modell Console an. Hier steht eine Mixing Konsole im Fokus, flankiert von mehreren Höheneinheiten Rack-Platz.

Studiotische von Output

Das Unternehmen Output kennen sicherlich die meisten Leser von AMAZONA.de, denn sie zeigen verantwortlich für Software-Synthesizer, Effekte und Librarys wie Arcade, Analog Brass & Wind, Analog Strings, Substance oder Movement.

Doch vor einigen Jahren hat man sich bei Output dazu entschiedenen, einen eigenen Studiotisch zu kreieren. Das Resultat ist funktional einfach gehalten, lässt sich auf Wunsch mit einem Keyboardauszug erweitern. Auch Sideracks und (in Zusammenarbeit mit Barefoot) Studiomonitore bietet der schwedische Hersteller mittlerweile an.

Studiotische von Sessiondesk

Der in Frankfurt am Main beheimatete Hersteller Sessiondesk hat sein Sortiment in den letzten Jahren deutlich erweitert und hat auf den letzten Musikmessen stets für angenehme Atmosphäre gesorgt.

Sessiondesk teilt seine Produktlinie in die vier Serien Home Desk, Air Producer Desk, Modular System und die Basic Serie auf. Die Basic-Serie umfasst die Modelle Quintav, Oktav und Gustav bei denen je nach Anwendungsbereich gerade bzw. leicht eckige Grundplatten zum Einsatz kommen. Alle Studiotische der Basic-Serie bieten Platz für 18 HE Rack-Equipment, lassen sich mit Sideboards, die weitere 19 Zoll Geräte aufnehmen können, erweitern.

Bei der Modular-Serie gibt es verschiedene Modelle als Grundgestell oder man gestaltet seinen Tisch von Grund auf selbst. Einzelne Komponenten wie Racks, Tischplatte, gerade oder eckige Verbindungsteile werden aufgesucht und kombiniert. Auf Wunsch bietet der Hersteller auch passende Lautsprecherständer an.

Sessiondesk bewirbt seine Tische u. a. damit, dass es das „einzig wirklich modulare System in Europa“ ist. Dazu sollen die verwendeten Materialien auch höchsten Ansprüchen genügen und das sowohl hinsichtlich der Verarbeitung als auch der Optik. Hinzu kommen noch die akustischen Eigenschaften, die der Hersteller wie folgt beschreibt:

„Die Bauteile des Modularsystems arbeiten ähnlich akustischer Diffusoren und können somit die Arbeitsbedingungen in Ihrer Studioumgebung optimieren.“

Studiotische von Slate Media

Etwas außer Konkurrenz läuft der Studiotisch Raven Core Station, dieser ist dadurch aber keineswegs uninteressant.

Das Konzept von Slate Media ist, die DAW-Arbeit über Touchscreens zu lösen und somit der Versuch, möglichst viele Arbeitsschritte per Fingerbewegung und nicht wie sonst üblich mit Computermaus oder Tastatur zu erledigen. In unserem MTI2 Test hat sich Thilo Goldschmitz ausgiebig damit beschäftigt. Der Studiotisch Raven Core Station stellt hierfür eine passende Arbeitsumgebung dar, erlaubt er doch die Aufnahme von 1 bis 2 dieser MTI2 Touchscreens. Auf Wunsch lässt sich der Tisch mit 9 HE Rackspace seitlich erweitern.

Studiotische von Sterling Modular

Der US-amerikanische Hersteller Sterling Modular bietet mehrere Serien an, wovon für Home- und kleine bis mittelgroße Studios vor allem die Tische namens Multi Station interessant erscheinen. Preislich liegen die Tische teils aber noch ein gutes Stück über denen der anderen hier vorgestellten Hersteller. 2.000,- Euro plus X muss man hierfür schon einrechnen.

Das kleinste Modell Multi Station Producer 2 Bay bietet auf einer Breite von 109 cm 16 HE Platz für 19 Zoll Equipment, das nächst größere Modell Producer 3 Bay bietet 24 HE. Beide Tische sind als gerade Platten mit oben fortlaufenden Racks konzipiert.

Alternativ sind die Multi Station Producer Tische auch als Composer Ausführung erhältlich. Der Unterschied ist, dass die Composer-Tische über eine zusätzliche Abstellfläche für Controllerkeyboards am vorderen Rand des Tisches bieten.

Studiotische von Studiodesk

Seit 2014 bringt Studiodesk seine Tische an potenzielle Kunden. Das Portfolio umfasst mittlerweile eine Vielzahl an unterschiedlichen Studiotischen. Ganze zehn Serien plus zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten bietet der Hersteller an, sogar ein selbst entwickelter Stuhl gehört zum Angebot.

Optisch am auffälligsten ist die Music Commander Serie, die z-förmige Seitenteile aufweist, die ineinander geschoben werden können. So lässt sich auf dem vorderen Teil ein Keyboard platzieren, der Rest findet direkt auf dem Tisch Platz. Dieses Konstrukt bietet sich vor allem für große und schwere Controllerkeyboards an, denn diese bringen teilweise mehr als 20 kg auf die Waage. Dieses Gewicht sollte im Übrigen auch beim Selbstbau nicht unterschätzt werden. Haut man hier noch Rachmaninows Konzert auf die Tasten, müssen die ausziehbaren Träger schon einiges wegstecken können.

8 HE Rack-Space bietet die Music Commander Serie, optional lässt sich am Boden ein weiteres Rack unterbringen.

Etwas kompakter fällt die Beat Serie von Studiodesk aus. Diese bietet sich für den Einsatz kleinere Controllerkeyboards an, die auf einer ausziehbaren Ablage Platz finden, ansonsten aber optisch den Music Commander Tischen ähneln.

Mit der Pro Line Serie hat der Hersteller auch größere dimensionierte Studiotische im Repertoire. Diese bieten nicht nur funktional mehr Spielraum, sondern machen natürlich auch optisch etwas mehr her und wirken sehr imposant. Die z-förmigen Seitenteile kommen auch hier wieder zum Einsatz.

Eine platzsparende, aber funktional dennoch größer konzipierte Alternative ist die Virtuoso Serie von Studiodesk. 88 Tasten Keyboard plus 18 HE Rack-Equipment lassen sich auf diesen Studiotischen unterbringen, zusätzlich bieten diese Tische Platz für 1-2 Bildschirme und die Studiomonitore.

Optisch an die Virtuoso Serie angelehnt ist der Enterprise Tisch. Weniger Rack-Einheiten lassen sich hier unterbringen, dafür bietet dieser Studiotisch mehr Ablagefläche für Peripherie wie Monitor- und Pad-Controller, zusätzliche Lautsprecher, Bücher etc.

Einige Tische bietet Sessiondesk mittlerweile auch mit elektrisch höhenverstellbarer Tischplatte an. So lässt sich komfortabel zwischen sitzender und stehender Arbeitsposition wechseln.

Studiotische von Zaor

Auch der Hersteller Zaor bietet unterschiedlichste Studiotische an. Vom kleinen Producer-Tisch, über schicke und geschwungene Formen, bis hin zum Flaggschiff für große Tonstudios hat dieser Hersteller alles im Programm.

Vision- und Miza-Serie stellen den günstigen Einstieg in professionelle Studiotische dar. Unser Autor Matthias Steinwachs hatte sich vor einiger Zeit für einen Miza 88 XL entschieden und seine Erfahrungen zum Aufbau, der Verarbeitungsqualität und dem Einsatz beschrieben. In seinem Artikel könnt ihr euch einen guten Eindruck von der sehr guten Qualität der Tische machen.

Matthias setzt in seinem Studio ein 88-Tasten Keyboard ein. Wer kleinere Keyboards oder gar keines nutzt, bekommt bei Zaor auch entsprechend kompaktere Studiotische.

Wer nicht nur ein funktionales, sondern auch ein optisches Highlight für sein Studio sucht, sollte sich die iDesk Serie anschauen. Auch zu diesem Tisch findet ihr bei AMAZONA.de einen Test. Unser Autor Axel Ritt schwört bereits seit einigen Jahren auf seinen Zaor Studiotisch.

Unter dem Namen Vision bündelt Zaor dazu weitere Alternativen. Diese bieten keinen Auszug für Controllerkeyboards, teils aber 19-Zoll-Rack-Platz. Egal ob mit oder ohne vorgesehenem Platz für Mischpult/Konsole, Computerbildschirm oder ganz einfach als zusätzlicher Arbeitstisch, hiermit bietet Zaor eine simple Alternative für den Studioeinsatz an.