Test: Tonstudio Tischrack plus wertvolle Tipps

Tischrack statt Studiomöbel

Um was gehts hier?

Es geht um nichts weniger, als sich zu Hause mit Hilfe eines Tisches und zwei Tischracks einen Arbeitsplatz für ein Projektstudio zu bauen. Ich persönlich halte wenig von den vorgefertigten „Studiotischen“, da sie keinen Spielraum bei der Veränderung des Studios bieten.

Ein ausreichend großer Schreibtisch, bestückt mit zwei Tischracks, ist für mich die praktikabelste Lösung. Warum?

Zwei links und rechts neben einem Bildschirm angeordnete Tischracks für „Outboard-Equipment“ im 19″ Zoll-Format sind nicht nur praktisch, sondern auch hervorragende Ständer für die Abhöre.

Da die Tischracks nicht fest montiert sind, kommt man ohne große Umstände an die Rückseite oder kann sie zum Anbringen von neuen Einheiten ganz einfach auf den Boden stellen – und zwar mit Frontseite nach oben. Das wiederum hat den großen Vorteil, dass sich die einzufügenden 19″Einheiten ganz einfach in die Schienen hängen lassen und nach Belieben zur Justierung verschoben werden können. Wer kennt nicht das Problem, in ein fest montiertes 19″Rack horizontal neue Geräte anzubringen.

Und zu guter Letzt: Bringt man an ein Tischrack vier kurze Beinchen aus dem Baumarkt an, lassen sich unter das Rack Desktop-Geräte schieben. In meinem Fall verschwindet da unter dem Rack z.B. ein SPL Crimson Audiointerface. Dazu aber später mehr.

LT-Cases, der Hersteller meiner Wahl

Für unsere Serie DOC ANALOG nutzen wir seit längerem die maßgefertigten Cases aus Deutschland – und als ich vor kurzem wieder nach einem Tonstudio Tischrack Ausschau hielt (weil meine zu klein geworden waren), fand ich diese von LT-Cases im THOMANN-Shop – und das zu einem für mich akzeptablen Preis um die 100,-€.

Was genau nun „Made in Germany“ bedeutet, habe ich mir als Fotostory von LT-Cases einfach mal schicken lassen und auf Seite 2 dieser Story angefügt. Danke an dieser Stelle an Martijn Treike von LT-Cases für die Fotos.

Das Tonstudio Tischrack in der Praxis

Im Angebot bei THOMANN gab es das Tonstudio Tischrack in verschiedenen Farbvarianten, sowie in den Größen 4 Höheneinheiten und 6 Höheneinheiten. Ich entschied mich für die 6HE Variante in Buche.

Das Tonstudio Tischrack kam innerhalb von 48 Stunden gut verpackt bei mir an. Alle Ecken und Kanten waren einwandfrei verleimt, die Rackschienen fest arretiert, die rutschfesten Muttern und mitgelieferten Schrauben von hoher Qualität. Auf der Unterseite des Tischracks sind außerdem vier Filzfüße fest verschraubt (nicht geklebt).

Und da endet auch schon die Beurteilung, denn es gab einfach nichts zu beanstanden.

Wie oben beschrieben, wechselte ich nun nur noch die Füßchen vom Baumarkt vom alten 4HE Rack zum neuen 6HE Rack.

Individualisierung

Wer an anderen Formaten und Größen Interesse hat, kann diese übrigens auch bei LT-Cases anfragen, selbst wenn sie erst mal nicht in der gewünschten Ausfertigung im Shop erhältlich sind. Was genau dann an Individualisierung geht, sollte man telefonisch besprechen. Soweit ich aber bereits von den Keyboard-Cases weiß, sind da bei LT-cases kaum Grenzen gesetzt.