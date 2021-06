Test: SKB Studio Flyer iSF2U, iSF4U, Shallow Rack Serie, Cases

Es muss nicht immer silber/braun sein

Das SKB iSF4U und SKB iSF2U nennen sich beide „Studio Flyer“ und stellen eine Kombination aus Laptop-Halter, Laptop-Auflage bzw. Laptop-Schutz plus 19″-Rack plus Reisekoffer dar. Eine ganz leckere Kombination, oder? Besonders in Verbindung mit den SKB Shallow Racks. Aber erst einmal schön der Reihe nach!

Die Vorgeschichte oder „Alles hat einmal ein Ende“

Auch Onkel Sigis Recording-Studio. Nach bald 30 Jahren Mehrspur-Recording habe ich meinen relativ großzügigen Aufnahmeladen aufgelöst und richte mir eben ein kleines, halbprivates Studio ein. „Halbprivat“ deshalb, weil ich es doch nicht gänzlich lassen kann, hin und wieder mal vor Ort aufzunehmen, etwas für andere Leute zu mischen oder ein Mastering zu machen.

Gerade das Vor-Ort-Aufnehmen hat so seine speziellen Anforderungen, was ich aber keinesfalls wollte: extra Gerätschaften nur für die Mobilaufnahme. Es soll also möglichst viel zur Doppelverwendung taugen und so leicht wie möglich an- und abgeschlossen werden.

Nachdem ich nun seit einiger Zeit beim Recording weg vom iMac und hin zum MacBook Pro gegangen bin, wollte ich dieses mit dem geringstmöglichen Aufwand vom Studio nach draußen transportieren und suchte deshalb nach geeignetem Equipment. Fündig geworden bin ich bei der amerikanischen Firma SKB Cases mit den sogenannten „Studio Flyer“-Modellen.

Welches SKB Case passt zu mir?

Angeboten wird ein Modell mit 4 HE und der Bezeichnung iSF4U, die Ausführung mit 2 HE nennt sich iSF2U. Ich habe mir viel Zeit genommen, um das richtige Modell für mich zu finden. Und eines vorweg: Die Entscheidung war nicht leicht.

Was bietet das SKB Cases iSF4U?

Das iSF4U ist ein netto (also ohne Geräte) ca. 10 kg schweres Kunststoff-Case mit 4 HE, in das oben auf der 53 x 39 cm messenden Auflage auch ein großer Laptop locker seinen Platz findet. Durch die Tiefe von 38 cm kommen auch ausladendere Geräte gut hinein.

Die Verbindung zwischen diesen und dem Mobilrechner wird über zwei großzügige Bohrungen in der Auflage hergestellt. Verschlossen wird das Ganze mit einem Vorder- und Rückdeckel sowie einem schaumstoffgepolsterten Deckel auf der Oberseite, der den Laptop mit sanftem Druck sicher von oben hält, während verstellbare Seitenhalterungen den Rechengeist in Position halten.

Ein ausziehbarer Griff plus zwei sehr gute Rollen machen den Transport zum/vom Auto (oder was auch immer) zu einer Leichtigkeit. Eine echt schöne Sache: Der iSF4U kann direkt auf ein SKB Roto-Rack (auch die Shallow-Serie) gestackt werden. Prima Sache!

Was bietet das SKB iSF2U?

Für das iSF2U gelten die gleichen Aussagen. Lediglich betragen die Höheneinheiten nur derer zwei und die Laptop-Auflage ist auch merklich kleiner, nämlich 48 x 28 cm. Witzigerweise hat dieser kleinere Studioflyer drei Bohrungen zur Kabeldurchführung, das hätte dem großen eigentlich auch gut zu Gesicht gestanden. Das Gewicht ist mit 7,4 kg deutlich geringer, allerdings lässt sich das SKB iSF2U nicht mit den SKB-Racks stacken.

Für was habe ich mich entschieden?

Ich hatte bereits mein Motu 1248 plus das Audient ASP 800 in das iSF4U (also den großen Flyer) eingeschraubt (wie auf den obigen Fotos zu sehen ist) und wollte ihn zuerst behalten. Aber was für ein Anblick in meinem geschrumpften Studio: Die große Kiste hat optisch buchstäblich alles erschlagen. Und da ich eine ästhetische Ader habe, ging das einfach nicht. Also schweren Herzens alles wieder raus und mit einem Gerät weniger in den wesentlich dezenteren iSF2U eingebaut.

Da dieser wegen seiner zu geringen Grundfläche nicht mit den SKB-Racks gestackt werden kann, habe ich auf das Rack darunter rutschhemmende Gummiauflagen geklebt. Nun kann ich auch den kleinen Studioflyer relativ sicher auf einem SKB Shallow-Rack betreiben. Was aber auch nötig ist, denn zuerst war der Audient ASP 800 ja mit im 4 HE Studio Flyer eingebaut, nun musste er in einem eigenen Rack untergebracht werden.

In die verbleibende HE habe ich übrigens eine Rack-Beleuchtung von Adam Hall einmontiert, die gibt erstens bei schlechten Lichtverhältnissen Licht und hat zudem große Belüftungsöffnungen. Zwei Fliegen mit einer Klappe also.

Die SKB Rack-Serie „Shallow“

Bereits die Vorgänger (Shallow X-Racks) hatte ich über Jahre im Einsatz und war bereits mit diesen ziemlich zufrieden. Kürzlich habe ich 10 Stück dieser Vorgängerserie bei eBay für einen recht guten Preis verkaufen können, SKB-Racks sind merklich wertstabil.

Die neue Serie ist allerdings in allen Punkten verbessert worden: wesentlich stabileres Stacking, 3 cm mehr Einbautiefe, Wegfall der unpraktischen Serviceklappe auf der Rückseite, Rack-Schienen vorne wie hinten, Griffe beidseitig.

Der große Vorteil der „Shallow Racks“: Sie sind (ohne die Deckel) nur 30 cm tief! Gerade für Studiogeräte reicht das meist locker aus und man hat nicht diese Riesenkisten zu bewältigen, wo dann rückwärts nichts als Luft drin ist. Auch kommt man viel leichter an die Anschlüsse heran, da sich die Rückseiten der Geräte schon sehr nahe am Rand des Racks befinden. Für mich haben die schmaleren Shallow Racks eigentlich nur Vorteile. Es gibt sie mit 2, 3, 4 und 6 HE.

Nützliches Transportmittel: SKB-RCB

Für die gesamte Rack-Serie gibt es ein gemeinsames Rollbrett, das RCB. Sowohl für die „normalo“ Roto Racks als auch die Shallow-Serie passt es. Auch kann man zu unterst erst ein Roto Rack draufstellen und darauf dann wieder ein Shallow Rack.

Das Teil ist bombenstabil und hat serienmäßig einen (leider viel zu kurzen) Befestigungsriemen auf der Unterseite des Bodens. Mehr als ein 10 HE Rack lässt sich damit nicht festschnallen. Allerdings rasten die Racks untereinander durch die tiefen Riffelungen am Boden sehr sicher ein, so dass dies kein gravierender Nachteil ist.

Die Rollen des RCB sind groß und ultrastabil, besitzen zudem vier fette Bremsen. Das Brett rollt hervorragend auch über groberen Böden und steht durch die Bremsen sehr sicher, wenn es stehen soll.

Für wen eignen sich die SKB Racks?

Die meisten Live-Racks schauen ja irgendwie alle gleich aus: silberner Rahmen und braunes Holz. Etwas mehr Auswahl gibt es bei den reinen Studio-Racks, hier gibt es doch einige Varianten an Farben und Holzfurnieren. Genau hier sehe ich den optisch größten Vorteil der Racks von SKB, denn sie machen sowohl Live als auch im Studio eine ansehnliche Figur.

Auch ganz praktisch betrachtet ist es ein großer Vorteil, dass die Rack-Serien untereinander sicher zu stacken sind. So kann man sich je nach Bedarf und Einsatz die Racks zusammenstellen, welche man Live oder für Mitschnitte braucht. Mit guter Planung im Vorfeld, welches Rack man mit welchen Geräten bestückt, ist man somit sehr flexibel unterwegs.

Nachdem ich festgestellt hatte, dass mir das Elgato Stream Deck XL als DAW-Transportcontroller taugt wie kein Gerät vorher, suchte ich nach einer Lösung, diesen an den SKB Studio Flyer zu bekommen. Die Lösung war der Smartphone/Tablethalter 19805 von König & Meyer. Dessen Spannmechanismus ist weit genug, um das Stream Deck aufzunehmen, allerdings flutscht es durch die abgeschrägten Kanten aus den Greifbacken. Abhilfe schafften hier drei Schwingungsdämpfer der Fa. Concertmeister, die ihre Produkte über Amazon verkaufen. Jeweils einen davon in die Seiten geklemmt, schon rutscht das Stream Deck nicht mehr heraus. Ein dritter Schwingungsdämpfer dient als Auflagenstabilisierung am Rand des SKB Studio Flyers.

Der König & Meyer Smartphone-Halter selbst ist an dem ausziehbaren Tragegriff des Studio Flyers angeschraubt. Hat was, oder?

Praxiseinsatz SKB Cases

Seit einiger Zeit arbeite ich an der Jubiläums-CD einer anerkannten Förderschule in der Stadt Starnberg. Zu diesem Zweck habe ich ein Auto voll mit Equipment dorthin gefahren und ein kleines Mobilstudio aufgebaut. Das anfangs mit insgesamt drei Monaten Dauer bis zur fertigen CD veranschlagte Projekt zog sich wegen Corona nun ein ganzes Jahr hin. Statt wie geplant 5x hin und her zu fahren, wurden es 25x, da man die Schüler nur einzeln und in großen zeitlichen Abständen aufnehmen konnte.

Auf jeden Fall konnte ich in dieser Zeit die SKB-Teile ausgiebig testen, auch den Transport, da ich den Studio Flyer und das 2 HE Shallow Rack ein paar Mal auf- und abgebaut habe.

Als nützliche Auflage für den Studio Flyer bzw. ein Shallow Rack darunter hat sich wieder mal mein Leib- und Magen-Ständer König & Meyer 18826 bewährt. Wenn man sehr viel Equipment braucht, kann man auch das Rollbrett plus zwei, drei Shallow Racks nehmen und darauf den Studio Flyer stellen. Bei weniger ist aber der König & Meyer-Ständer eine sehr gute Wahl.

Onkel Sigi und SKB: Eine Hassliebe!

Seit ich vor 30 Jahren mit ernsteren Recording-Jobs angefangen habe, besitze ich SKB-Cases. Ich LIEBE deren spacigen Weltraum-Enterprise-Look sowie die unbestrittene Robustheit dieser Teile. Aber genauso HASSE ich diese vermaledeite feste HE-Einteilung. Weshalb werden diese sackteuren Racks nicht mit einer stufenlosen Rack-Schiene gebaut? Jeder ernstzunehmende Rack-Bauer nimmt diese her, seine Majestät SKB natürlich NICHT!

Meiner Meinung nach gehört zwischen jedes 19″-Gerät ein gewisser Luftspalt, damit sich nirgendwo in den Geräten oder im Rack selbst ein Hitzestau bilden kann, eine halbe HE ist dafür ideal. Hierfür gibt es im Handel auch schöne 0,5 HE Rack-Blenden mit Luftlöchern, sieht gut aus und bringt Luftschwung in das heiße Musiker-Equipment. Okay, schön und gut.

Bei den SKB-Racks wird man aber gezwungen, entweder alle Geräte gnadenlos aufeinander zu knallen oder man verschwendet eine ganze HE zwischen zwei Geräten. Ich habe also gezwungenermaßen das zweite getan und freue mich täglich über diese unnötige Platzverschwendung. Bei manchem Equipment – so wie bei meinem Audient ASP 800 – ist aufgrund der großen Hitzeentwicklung eine ganze HE zwar sogar zwingend nötig und auch die Motus mit ihren Wandlerbänken danken es. Aber ein Normalo-19″-Kompressörchen oder Mikrofon-Vorverstärker oder eine Effektschleuder mit separatem Netzteil käme locker mit einer halben HE aus.

Aufgrund dieser unflexiblen Rack-Schienen sausen beide SKB Studio Flyer und alle SKB-Racks an der Höchstnote vorbei, denn mit einer stufenlosen Ausführung wären sie wesentlich flexibler und praktikabler. Denn teuer sind sie ausnahmslos alle!

Epilog

Wie in einer guten Ehe soll man(n) sich auf die positiven Seiten besinnen. Und solche gibt es bei SKB ja reichlich. So werde ich wohl auch die nächsten Jahre mit diesen US-Teilen mein (mittlerweile entspannter gewordenes) Recording-Leben teilen. Nicht „bis dass der TÜV uns scheidet“ heißt es hier, sondern da wird eher der Tinitus oder die Taubheit oder irgendwann der Sensenmann die Hauptrolle spielen. Denn vermutlich halten diese Dinger zwei Menschenleben lang.