Test: Elgato Stream Deck XL, Mini, USB-Controller

Volle Kontrolle über DAW, Plugins & mehr

Vor eineinhalb Jahren hatten wir das Stream Deck von Elgato im Test. Mittlerweile sind zwei weitere Versionen davon erhältlich: Mini und XL. Ob und wie sich die beiden neuen Varianten aus dem Hause Elgato unterscheiden und ob sich Software-technisch etwas getan hat, wollten wir genauer wissen.

Auftritt des Stream Deck Controllers

Am grundsätzlichen Aufbau des Stream Deck Controllers sowie dem Konzept hat die mittlerweile zum Corsair Konzern (ja, genau die mit dem Arbeitsspeicher) gehörende Firma nichts geändert. Die Mini- und die XL-Variante bieten zunächst einmal nur weniger bzw. mehr Buttons, die mit Steuerungsbefehlen belegt werden können.

Währen die Mini-Version mit lediglich sechs Buttons ausgestattet ist, bekommt man als Nutzer der XL-Version die volle Fernsteuerungsdosis, hier lassen sich nämlich 32 Tasten individuell mit Funktionen belegen.

Der Name Stream Deck kommt natürlich nicht von ungefähr. Die Verbindung zum Arbeitsspeichermarkt lässt bereits vermuten, dass es sich hierbei eigentlich um ein Gaming-Produkt handelt. Oft genutzte Tastaturbefehle lassen sich auf die Buttons des Stream Decks legen, so dass man diese per Tastendruck abfeuern bzw. aktiveren kann. Abgesehen vom Gaming lässt sich dieses Prinzip natürlich wunderbar auch in anderen Bereichen nutzen. Musikproduktion ist da nur ein kleiner Teil, Grafik Software, Twitter, Spotify, Philips Hue Lights oder die klassische Tabellenkalkulation – es kann alles gesteuert werden, was irgendwie Tastatur-Shortcuts unterstützt. Der Clou dabei ist, dass sich das Stream Deck automatisch auf die gerade aktive Software einstellt, man muss die Kommandos/Profile also nicht manuell umschalten, das geht wie gesagt automatisch.

Geliefert wird das Stream Deck in einem hübsch designten Pappkarton. Neben dem Controller selbst findet man hier einen englisch/französischsprachigen Quick Start Guide sowie das USB-C/USB-A-Anschlusskabel. Das Gehäuse ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und macht einen soliden Eindruck. Im Gegensatz zum Stream Deck (ohne Mini/XL) verfügt die XL-Variante über einen festen Ständer, der nicht in der Höhe bzw. dem Neigungswinkel verstellt werden kann. Dadurch steht das Stream Deck XL sehr gut und verbleibt dank des Gewichts von 410 Gramm auch auf dem Platz, wo man es haben möchte. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass der Neigungswinkel der Bedienoberfläche fest eingestellt ist. Auch beim Stream Deck Mini ist der Hinterbau fest, der Winkel lässt sich nicht ändern.

Platziert man den Controller vor sich, also zwischen Keyboard/Tastatur und Computerbildschirm, passt das, alle Buttons lassen sich gut erkennen und bedienen. Den Controller mal schnell neben sich legen, ist – sowohl beim XL- als auch beim Mini-Controller – aber weiterhin möglich, denn die Rückseite lässt sich abnehmen. Diese ist nur magnetisch am Controller angedockt, es lässt sich eben nur der Neigungswinkel nicht mehr verstellen.

Mit den Maßen on 182 x 112 x 34 mm ist die XL-Variante natürlich deutlich größer als das eigentliche Stream Deck. Hinsichtlich der Button-Größe hat sich aber nichts geändert, diese sind weiterhin 1,6 x 1,6 cm groß. Hinter jedem dieser Buttons verbirgt sich ein kleines LC-Display, das zum schnelleren Auffinden der Funktionen mit einem beliebigen Bild belegt werden kann. Betrug die maximale Auflösung beim Stream Deck hierfür noch 72 x 72 Pixel, hat Elgato dies mittlerweile erhöht: 144 x 144 Pixel (JPG, PNG, GIF – eigene oder in der Software enthaltene) sind nun möglich. Die Screens werden scharf abgebildet und lassen sich wunderbar ablesen.

Die Mini-Version bringt es auf eine Größe von 6,1 x 5,8 x 8,4 cm, das Gewicht liegt bei 177 g. So schön kompakt der Controller auch ist, das geringe Gewicht sorgt beim exzessiven Gebrauch natürlich dafür, dass sich der Controller schnell mal von seinem vorgesehen Platz verabschiedet, das bleibt bei dieser Größe/Gewicht leider nicht aus.

Einsatz des Stream Deck XL/Mini im Studio

Bevor der Stream Deck Controller seine Arbeit aufnehmen kann, benötigt er eine Software, denn intern wird hier nichts gespeichert. Die Software stellt Elgato auf seiner Website zum Download bereit, als Systemvoraussetzung nennt der Hersteller macOS 10.13 und Windows 10. Darunter geht leider nichts, was vor allem bei Windows Nutzern (Version 10 ist doch schon sehr hoch angesetzt als Mindestvoraussetzung) für Unmut sorgen könnte.

Für jede Software, die man mit dem Stream Deck steuern möchte, erstellt man sich ein Profil. Wie bereits erwähnt, wird dieses vom Controller beim Starten des Programms (DAW, Grafik-Software etc.) automatisch geladen und aktiv. Startet man die Software zum ersten Mal, begrüßt einen das folgende Fenster – alle Buttons (bis auf das kleine Elgato – Welcome Zeichen) sind nicht belegt, in der rechten Spalte gibt es diverse vorgefertigte Menüeinträge, die per Drag & Drop auf die virtuellen Buttons gezogen werden können.

Für den Bereich der Musikproduktion gibt es keine Einträge, so dass man sich diese komplett selbst erstellen und konfigurieren muss. Wie auch schon beim Stream Deck (mit 12 Buttons) lassen sich die Anzahl der Funktionen erweitern, indem man Ordner anlegt. So lassen sich im Falle des Stream Deck XL beispielsweise bis zu 31 Funktionen (Button 32 benötigt man um zum Hauptmenü bzw. zur nächst höher gelegenen Ebene zurückzukommen) im Ordner Mix ablegen, weitere 31 im Ordner Plugin und weitere für die Notation o.ä. All das kann komplett frei konfiguriert werden, muss aber entsprechend mit der zu steuernden Software übereinstimmen.

Die Programmierung des Stream Decks ist denkbar einfach. Per Drag & Drop zieht man die gewünschte Aktion auf einen Button, danach lässt sich der Tastaturkurzbefehl sowie eine Beschriftung eingeben. Auch Hotkey-Wechsel sind möglich, d.h. für einen Button können zwei verschiedene Kommandos und Bilder konfiguriert werden, die sich abwechseln. Beispielsweise DAW Start wird nach dem Drücken zum Kommando DAW Stop. Leider ist hierfür weiterhin nur eine Beschriftung möglich, eine zweite, die nach betätigter Funktion passend umspringt, wäre schön.

Für komplexere Aufgaben lassen sich über die Funktion „Multi-Aktion“ auch mehrere Kommandos kombinieren. Dabei können die Kommandos entweder gleichzeitig oder mit einem Zeitversatz ausgeführt werden.

Die Tablet-Alternative: Stream Deck Mobile

Seit Mai 2019 bietet Elgato auch Stream Deck Mobile an, eine App, die 15 ebenfalls frei konfigurierbare Buttons zur Steuerung bietet. Die App ist nur für iOS erhältlich und kostet 2,99 Euro pro Monat bzw. 26,99 Euro pro Jahr, zuvor darf man die App 3 Tage kostenlos testen. Die Einrichtung folgt dem gleichen Muster wie die Desktop-Software, bietet zusätzlich aber die Möglichkeit, Plugins mit vorgefertigten Konfigurationen von Drittanbietern herunterzuladen. Profile können zwischen Mobile- und Desktop-Software getauscht werden, d.h. bestehende Profil lassen sich mit ein paar Klicks anpassen und auf dem Smartphone nutzen.