Test: Nektar SE25, SE49, USB-Controllerkeyboard

Kleiner Controller ganz groß

Anfang des Jahres präsentierte Nektar zwei neue Controllerkeyboards und zielt damit auf all diejenigen ab, die es gerne kompakt und klein haben. Sei es im Studio oder unterwegs, manchmal benötigt man ja gar nicht die ultimative Kontrolle über DAW und Software-Instrumente, ein paar Tasten sowie die rudimentären Steuerungsfunktionen reichen oft ja sogar schon aus. So präsentieren sich die beiden Controllerkeyboards SE25 und SE49 doch – so viel sei vorweg genommen – der erste Eindruck trügt, mit diesen beiden Keyboards ist deutlich mehr möglich, als man zunächst annehmen mag.

Die äußeren Fakten von Nektar SE25 und SE49

Zum Test stand uns die kleinere Version der beiden Controllerkeyboards zur Verfügung. Diese umfasst 25 Tasten und misst 335 x 100 x 21 mm, das Gewicht liegt bei 400 g. Alternativ bietet Nektar das SE49 an. Dieses weist die Außenmaße 805 x 197 x 69 mm auf und ist mit 2,2 kg auch deutlich schwerer. Nicht nur hinsichtlich des Tastaturumfangs gibt es Unterschiede, auch technisch bietet das SE49 etwas mehr als sein kleinerer Bruder.

So bietet das SE49 beispielsweise sieben (vier User plus 3 Presets) anstatt drei Anschlagskurven für die Tastatur, ist nur mit vier anstatt sechs Buttons, aber dafür mit einem zusätzlichen 30 mm Fader, Pitchbend- und Modulationsrad ausgestattet und bietet einen 6,3 mm Klinken-Pedalanschluss. Beide Controllerkeyboards lassen sich über USB mit einem Computer verbinden. Während das SE25 über eine Micro-USB-Buchse verfügt, bietet das SE49 eine USB-B-Buchse. Beide sind class-compliant, d. h. unter Windows und OSX werden keine zusätzlichen Treiber benötigt. Als Systemvoraussetzung gibt Nektar alles ab Windows Vista aufwärts und OSX 10.7 an.

Die Verarbeitung des SE25 ist solide. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist sauber verarbeitet. Die Oberseite ist in schwarz gehalten, die Unterseite in Grau. Da ist das SE49 mit seiner knallig roten Unterseite etwas auffälliger, aber nur alleine wegen der Farbe werden sich wohl die wenigsten Käufer für das ein oder andere Keyboard entscheiden.

Bedienung des Nektar SE25 und SE49

Links der Tastatur befinden sich die bereits erwähnten sechs Buttons des SE25. Die oberen beiden sind mit Oct+/Oct- beschriftet und erlauben das Oktavieren der Tastatur um maximal vier nach unten und fünf Oktaven nach oben. Durch unterschiedliche Farben verdeutlichen die darüber-liegenden LEDs, wohin man die Tastatur verschoben hat, das gleichzeitige Drücken beider Okatvierungs-Buttons bringt die Tastatur wieder zur Nullstellung zurück.

Die nächsten beiden Buttons sind mit PB1 und PB2 beschriftet und lassen sich frei mit unterschiedlichen Funktionen belegen. Um dies zu tun, geht man über eine Tastaturkombination ins Setup und drückt dann eine Taste der Tastatur. Diese sind mit entsprechenden Funktionen/Parametern beschriftet. So lassen sich Pitchbend, Transponierung, Panorama, Volume, DAW-Track oder Instrument-Patch umschalten. Für die zwei zuletzt Genannten muss man allerdings eine DAW nutzen, für die es eine spezifische Nektar DAW-Integration gibt. Dazu später noch mehr.

Obwohl das Nektar SE25 über keinen Anschluss für ein Sustain-Pedal verfügt, muss man glücklicherweise nicht auf diese Funktion verzichten. Anstatt eines Pedals kann man beim SE25 die S-Taste aktivieren, dann werden die gespielten Noten auch nach dem Loslassen gehalten – alternativ lässt sich auf diesen Button auch die Modulation programmieren. Zunächst ist es natürlich etwas ungewohnt, die Sustain-Funktion über einen Button zu steuern, aber nach kurzer Eingewöhnungszeit funktioniert das sehr gut und reicht – vor allem im Hinblick auf die kleinen 25 Tasten des Keyboards – vollkommen aus. Ein Klavierkonzert von Rachmaninow werden wohl die wenigsten Nutzer auf dem Nektar umsetzen wollen.

Interessant wird es beim SE25 beim nächsten Button, den Nektar unscheinbar mit S beschriftet hat. Dieser „Part Two“-Button ermöglicht es nämlich, mit einem einzelnen Knopfdruck auf ein zweites Setup des Keyboards umzuschalten. Nach dem Loslassen springt das SE25 dann wieder zurück auf das ursprüngliche Setting. Im knappen, aber gut geschriebenen englischsprachigen Handbuch, das dem SE25 in gedruckter Form beiliegt, wird beispielsweise erwähnt, dass man die Tastatur damit auf Knopfdruck zwei Oktaven höher schalten, transponieren oder auf einem anderen MIDI-Kanal ein zweites Instrument als Layer spielen kann. Klingt erst mal nicht so spannend, erweist sich aber bei entsprechender Vorbereitung der zwei möglichen Settings als sehr gut einsetzbar. Vor allem live, wenn man mit dem SE25 ein Software-Piano ansteuert, für die Bridge des Songs aber auf MIDI-Kanal 2 ein Synth-Pad liegen hat, schaltet man mit dem S-Button galant und vor allem schnell ins zweite Setup.

Tastatur des Nektar SE25

Klein ist die Tastatur des SE25 auf alle Fälle. Die einzelnen weißen Tasten messen gerade einmal 8,2 cm in der Länge und 1,9 cm in der Breite. Die schwarzen Tasten fallen entsprechend noch kleiner aus. Trotzdem war ich überrascht, wie gut man darauf spielen kann. Vor allem die 25-Tasten-Keyboards haben oft das Problem, dass der Anschlag recht ungenau ist und die Tastaturgeräusche aufgrund der kleinen, kompakten Gehäuse relativ hoch sind. Da bildet das SE25 glücklicherweise eine Ausnahme. Das Anschlagsverhalten ist sehr gut und die Tastaturgeräusche sind im niedrigen Bereich, sehr gut.

DAW-Einsatz mit Nektar SE25 und SE49

Mit den letzten Impact Controllerkeyboards hat Nektar bereits gezeigt wie viel Wert der Hersteller auf eine gute DAW-Integration setzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen beschäftigt Nektar eigene Leute, die sich nur um die perfekte Integration in die verschiedenen DAWs kümmern, d. h. man setzt nicht nur auf das gute (und alte) Mackie HUI-Protokoll, sondern programmiert hierfür eigene Software. Auf der Superbooth 2019 zeigte Nektar am Stand von Presonus, wie gut die Integration der Nektar-Keyboards in Studio One funktioniert.

Dementsprechend verwundert es nicht, dass Nektar diese oftmals sehr weitgehenden Integrationsmöglichkeiten auch mit den Controllern SE25 und SE49 umsetzen möchte. Hierfür muss man das Keyboard zunächst auf der Nektar Website registrieren und sich danach die passende Installationsdatei für die eigene DAW herunterladen und installieren. Derzeit werden folgende DAWs unterstützt:

Bitwig

Cubase/Nuendo

Digital Performer

FL Studio

GarageBand

Logic Pro

Mixcraft

Reaper

Reason

Sonar

Studio One

An bekannten DAWs fehlen Ableton und Pro Tools.

Da SE25 und SE49 nur über wenige Bedienelemente verfügen, sind logischerweise nicht allzu viele Parameter steuerbar. Im Hinblick auf die Größe und den Preis der Controller ist das Gebotene aber definitiv sehenswert. So lassen sich die vier Buttons zunächst als Transportsektion nutzen, d. h. man kann die DAW starten, stoppen, vor- und zurückspulen. Alternativ lassen sich die Buttons aber auch auf die Funktionen Track und Patch programmieren. Hierüber steppt man dann von DAW-Kanal zu DAW-Kanal oder schaltet zwischen Patches eines Software-Instruments hin und her. Das Wechseln der Sound-Patches funktioniert allerdings nur bei hauseigenen Software-Instrumenten der DAW, nicht bei Plugins von Drittanbietern. Das SE49 bietet mit seinem zusätzlichen Fader dazu die Möglichkeit, die Lautstärke des aktuell gewählten Kanals zu steuern.

Die Programmierung der Funktionen geht dabei schnell von der Hand: beide Setup-Tasten (S- und 2-Taste) drücken, auf der Tastatur die Taste mit der gewünschten Funktion drücken, mit dem hohen C (Enter) bestätigen, fertig. Das geht nach dem ersten Blick in den gedruckten Quick-Start-Guide bzw. den zum Download angebotenen DAW-Setup-Guide im PDF-Format schnell von der Hand.

Neben dem Quick-Start-Guide werden SE25 und SE49 mit einem USB-Kabel sowie einer Lizenz für Bitwig 8-Track ausgeliefert.