Ratgeber: Klavier oder Digitalpiano? (Piano Lounge 14)

Wer braucht heute noch ein akustisches Klavier?

In der heutigen Ausgabe der Piano Lounge geht es um die simple Frage, ob Digitalpianos nicht die bessere Alternative zu akustischen Instrumenten sind, denn schließlich sind sie günstiger, müssen nicht gestimmt werden, können über Kopfhörer gespielt werden und wiegen keine 200 kg.

ANZEIGE

Beginnen wir mit den offensichtlichen Nachteilen der akustischen Klaviere und Flügel:

Akustische Klaviere sind teurer

Stimmt (aber nur zum Teil). Natürlich kosten akustische Klaviere in der Regel mehr als ein handelsübliches Digitalpiano, aber sie halten auch viel länger. Die günstigsten Klaviere aus chinesischer Produktion beginnen bei knapp 3.000,- Euro, wovon ich nur nebenbei bemerkt abraten würde. Doch für ein paar Hunderter mehr bekommt man aber auch schon die Einstiegsmodelle von Kawai und Yamaha mit durchaus solider Qualität.

Auf dem Gebrauchtmarkt bekommt man schon gute gebrauchte Instrumente aus deutscher Produktion ab 1.000,- Euro, die sofern gut gepflegt, noch Jahrzehnte lang halten werden. Langfristig betrachtet sind akustische Instrumente kaum teurer als Digitalpianos.

Klaviere muss man regelmäßig stimmen lassen

Ja, das stimmt und dabei sollte man übrigens nicht der Illusion verfallen, dass „man das doch auch selbst tun könnte“. Ein Klavier zu stimmen, erfordert jahrelange Erfahrung, selbst mit Hilfe einer speziellen Software. Der Preis des Stimmens richtet sich nach Anfahrtsweg, Aufwand und teils auch nach ortsüblichen Preisniveaus, liegt aber immer über 100,- Euro. Empfohlen wird eine Stimmung ca. alle sechs Monate, vorzugsweise im Frühjahr und Herbst, zum Ende und zu Beginn der Heizperiode.

Bei konstanter Luftfeuchtigkeit hält die Stimmung übrigens entschieden länger, was am besten mit Klimatisierungssystemen gelingt, die direkt ins Klavier eingebaut werden. Unter solchen Bedingungen kann es auch genügen, das Instrument nur einmal pro Jahr stimmen zu lassen. Und natürlich spielt auch das Fabrikat selbst eine Rolle: Beim Kauf von Klavieren sollte man unbedingt auf die Stimmhaltung achten und entsprechende Erfahrungsberichte lesen.

Klaviere erfordern mehr Pflege

Das kann ich nicht bestätigen. So lange man keine Getränke in die Instrumente verschüttet oder heißen Wachs von brennenden Kerzen über die Hammerköpfe tropfen lässt, genügt es, ab und zu Staub zu wischen. Wie bei allen anderen Instrumenten auch. Dennoch halten sich einige Vorurteile hartnäckig. Ein Leser schrieb einmal im Forum der Piano Lounge: „Bei mir scheitert es mit einem „normalen“ Klavier allein schon an einer weiteren zusätzlichen Räumlichkeit. Auf tägliches Lüften, Sommer wie Winter, möchte ich auch nicht verzichten.“ Bei allem Respekt für den Leser, aber tägliches Lüften ist für ein akustisches Klavier kein Problem, was mir auch von mehreren Klavierbauern bestätigt wurde. Wichtig sind aber konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf lange Sicht. Schwankungen im Minutenbereich, die durch das Lüften entstehen, sind viel zu kurz, um dem trägen Holz Probleme zu bereiten. Allgemein kann man sagen, dass ein normales Wohnklima auch fürs Klavier passt.

Akustische Klaviere brauchen mehr Platz

Stimmt, aber der Unterschied ist nicht groß. Ein aufrechtes Klavier beansprucht nur unwesentlich mehr Bodenfläche als ein Digitalpiano. Die Länge ist bei allen Instrumenten ungefähr gleich und wird durch die Klaviatur mit 88 Tasten vorgegeben. Je nach Gehäuse messen Digitalpianos 130 bis 140 cm und Klaviere knapp 150 cm. Klaviere sind meistens auch ein paar Zentimeter tiefer, aber auch hier ist der Unterschied nicht allzu groß (Digitalpianos liegen bei 30 bis 40 cm, ein Klavier zwischen 50 und 60.) Der wesentliche Unterschied betrifft natürlich die Höhe und somit die gefühlte Größe. Ein Klavier ist wuchtiger als ein Digitalpiano, wobei auch die Farbe eine Rolle spielt. Helle Hölzer wirken leichter als schwarzer Klavierlack.

Akustische Klaviere sind schwerer

Ja, das stimmt. Die kleinsten akustischen Klaviere wiegen um die 170 bis 180 kg, danach geht es hoch bis ca. 300 kg. Flügel liegen je nach Größe zwischen knapp 300 kg und einer halben Tonne. Die Konsequenz sollte jedem klar sein: Für den Transport braucht es Experten. Normale Umzugsunternehmen gehören übrigens nicht dazu und wer an dieser Stelle Geld sparen möchte, wird es wahrscheinlich bereuen. Gute Klaviertransporteure schaffen beinahe Unmögliches:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wer häufig umzieht, fährt mit einem Digitalpiano bestimmt besser.

Digitalpianos bieten auch andere Klänge

Korrekt, zumindest trifft dies auf die Mehrheit der Digitalpianos zu. Die Frage ist bloß, was einem all die anderen Klänge bringen. Wenn motivierte Verkäufer etwas von „500 Super-Natural Sounds“ säuseln, mag dies zwar technisch korrekt sein, aber Hand aufs Herz: Wer nutzt diese Klänge ernsthaft? Von meinen Schülern weiß ich, dass sie zu 99 % den eingebauten Pianosound spielen und die anderen Klänge ignorieren. Wenn ich dann im Unterricht das Rhodes oder Cembalo erwähne mit dem Hinweis, dass sie dies ja auch auf ihrem Digipiano zu Hause ausprobieren könnten, blicke ich meistens in erstaunte Gesichter. Viele haben schlicht kein Interesse an anderen Klängen.

Digitalpianos kann man über Kopfhörer spielen

Volle Zustimmung. Und dies ist aus meiner Sicht ihr größter Vorteil, da brauchen wir nicht weiter zu diskutieren.

MIDI

Auch hier volle Zustimmung. Digitalpianos lassen sich über MIDI mit einem Rechner verbinden, um beispielsweise Noten direkt aufzuzeichnen. Prinzipiell lässt sich aber (fast) jedes Klavier mit einer MIDI-Schnittstelle nachrüsten.

Vorteile von akustischen Instrumenten

Bei allen Nachteilen von akustischen Klavieren und Flügeln kann man sich fragen, weshalb diese weiterhin gekauft werden. Die Gründe lassen sich schwer messen und betreffen eher diffuse Dinge wie Klang, Spielgefühl und – zugegeben hier wird es sehr persönlich – Seele eines Instrumentes.

Klavierklang

Klingt ein akustisches Klavier besser als ein Digitalpiano? Da die meisten Digitalpianos Samples der besten (oder zumindest bekanntesten) Konzertflügel nutzen, müssten sie doch eigentlich besser klingen als ein normales Heimklavier. Aber so einfach ist es nicht. Vor die Wahl gestellt – Klavier oder Digitalpiano – würde ich für Konzerte in neun von zehn Fällen ein Klavier wählen, sofern dieses nicht arg verstimmt ist. Es fühlt sich für mich „echter“ und „natürlicher“ an. Was macht den Unterschied aus?

Den Klang empfinde ich bei akustischen Klavieren immer lebendiger als bei einem Digitalpiano, selbst bei Kleinklavieren. Schwer zu sagen, womit dies zusammenhängt. Die natürlichen Materialien Metall, Holz und Filz haben bestimmt ihren Einfluss, aber auch die Tatsache, dass ein Klavier fast nie perfekt gestimmt ist und durch die minimalen Abweichungen einen eigenen Charakter bekommt. Die Flügel-Samples sind mir oft eine Spur „zu perfekt“. Wohlgemerkt sind dies Nuancen, die aber in ihrer Gesamtheit einen Unterschied ausmachen können. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Anschlag in unendlich vielen unterschiedlichen Stärken wirkt. Kritiker könnten mir entgegnen, dass auch die besten Pianisten nur eine begrenzte Anzahl an Anschlagsstärken bewusst abrufen können, weshalb man übrigens für das Sampling auf präzise Roboter-Finger zurückgreift. Der Unterschied liegt eben zwischen „bewusst“ und „unbewusst“: Auch wenn es schwerfällt, eine Taste mit einer bestimmten Anschlagsstärke zu spielen, heißt das ja nicht, dass dies nicht unbewusst trotzdem passiert. Die 127 Velocity-Stufen von MIDI stellen eine Begrenzung dar. Einige Digitalpianos arbeiten zwar intern mit mehr Stufen, aber auch hier haben wir es mit einem digitalen System zu tun, das letzten Endes begrenzt ist.

Klangabstrahlung

Das Klangerlebnis am akustischen Klavier ist komplett anders als über die Lautsprecher eines Digitalpianos. Dazu kann es sinnvoll sein, das Klavier zu öffnen, entweder nur den Deckel oder man entfernt das untere oder obere Verdeck, wodurch der Klang lauter, direkter und präsenter wird. Letzten Endes ist dies alles Geschmackssache. Ich kann nur jedem Besitzer eines Klaviers raten, dies selbst auszuprobieren, die klanglichen Unterschiede sind enorm.

Egal in welcher Form das Klavier vor einem steht, bekommt man immer ein sehr räumliches Klanggefühl. Beim Flügel verhält es sich ähnlich, bloß dass man da etwas weiter weg vom Schwingungspunkt der Saiten sitzt. Ein Flügel klingt weniger direkt als ein offenes Klavier, man wähnt sich in einer Klangwolke mit einem plastischen, dreidimensionalen Klang.

All dies wird einem auf dem Digitalpiano verwehrt, auch wenn es natürlich Instrumente mit ausgeklügelten Mehrweglautsprecher-Systemen gibt, die entsprechend teuer sind, aber auch nicht ganz das Klangerlebnis eines akustischen Klaviers nachahmen können.

Spielgefühl echter Klaviere

Wie ich schon anderer Stelle beschrieb, unterscheiden sich Klaviere und Flügel bezüglich ihres Spielgefühls. Kurz gesagt, repetieren Flügel schneller als Klaviere. Wie verhalten sich Digitalpianos diesbezüglich? Wie so oft lautet die Antwort: Es kommt darauf an …

Bei Digitalpianos finden sich alle möglichen Qualitäten an Tasten. Dabei reicht es nicht, darauf zu achten, dass diese „gewichtet“ seien, da dies nicht allzu viel über die Qualität aussagt. Es gibt Digitalpianos mit einem eher trägen, manche würden auch sagen „klebrigen“ Spielgefühl und andere die sehr schnell repetieren, da dazu ganz unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen: von einfachen Gegengewichten bis zu vollständigen Klavier- bzw. Flügelmechaniken, deren Hammerköpfe in die Luft schlagen und über ihre Geschwindigkeit Klang und Lautstärke des Pianos steuern. Meistens hängt die Qualität der Tasten auch mit dem Preis eines Digitalpianos zusammen.

Aufgrund der kleineren Hammerköpfe für die hohen und kurzen Saiten sind die Klaviertasten in der hohen Lage etwas leichter als im Bass, was heute von vielen Digitalpianos simuliert wird (Graded Hammer Action, zu Deutsch: Skalierte Gewichtung). Nebst diesen eher technischen Aspekten einer Klaviatur kommt beim akustischen Klavier oder Flügel noch eine andere Kompenente hinzu: Man spürt die Bewegung des Hammers an der Taste und teils auch die Vibrationen der Saiten.

Experimentelle Spielweisen

Mit offenem Gehäusen sind auf einem akustischen Klavier oder Flügel Dinge möglich, die niemals am Digitalpiano umgesetzt werden könnten. Zum Beispiel durch leichtes Schnippen mit dem Finger auf die Hammerköpfe perkussive Töne erzeugen. Oder ein Tuch, Filz, Zeitungspapier etc. zwischen die Hammerköpfe und Saiten legen und sich an den gedämpften und zarten Klängen erfreuen.

Diese Dinge gehören irgendwie auch zum Bereich „Klavierspielen“, wie z. B. Tapping auf der Gitarre oder Slap-Töne auf der Bassklarinette. Will heißen: vielleicht etwas exotisch und selten, aber durchaus etwas, das auch von anderen Musikern praktiziert wird. Schade ist bloß, dass im normalen Klavierunterricht nur selten bis gar nie die Rede von experimentellen Spielweisen ist. Dabei kann es gerade auch mit Kindern sehr spannend sein, dem Klavier neue Klänge zu entlocken, z. B. indem man mit einem Stück Pappe bei gehaltenem Pedal einer Basssaite entlangstreicht.

Seele

Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo ich mich gänzlich angreifbar mache, auf entsprechende Kommentare freue ich mich schon jetzt. Aber ich stehe zu meiner Aussage: Ein Digitalpiano wird sich niemals wie ein akustisches Instrument anfühlen. Vielleicht soll es das auch gar nicht, wichtig ist, dass man es auch nicht erwartet. Alle oben genannten Unterschiede machen für mich den Unterschied zwischen einem „Instrument mit Seele“ und einem „kühlen Digitalpiano“ aus, das letzten Endes ein spezialisierter Computer mit 88 Tasten ist. Ein Gradmesser ist für mich die Inspiration: Ein gutes Instrument bringt mich kompositorisch auf neue Ideen, bei Digitalpianos passiert mir dies merklich seltener. Für mich fühlt sich ein Digitalpiano meistens technischer an als ein Klavier, was ich mir beim Üben auch zunutze mache: Sehr repetitive Übungen wie Skalen und Linien übe ich eher auf meinem Doepfer PK88 (über MIDI mit Logic verbunden), um mich vom schönen Klang meines Flügels nicht ablenken zu lassen.