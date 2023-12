Test: BACKPULLVER Vatanator Pro, Groovebox, iOS

Vielseitig und dennoch schlank

Eine Pattern-basierte Grooveboxen-App, die etwas länger in der Review-Pipeline gelegen hat, ist Vatanator Pro. Die erste Version von Vatantor geht bis vor das Jahr 2016 zurück. 2016 berichtete AMAZONA.de über die beabsichtigte Umsetzung der App als Hardware. Daraus wurde dann leider nichts. Aber BACKPULLVER ist trotzdem am Ball geblieben und hat Ende 2022 den Vatanator Pro für iPad herausgebracht, der den Vorgänger massiv erweitert und zur Konkurrenz der besten iOS-Grooveboxen wie Beatmaker 3 oder Imaginando BAM etc. macht.

BACKPULLVER Vatanator Pro

Das erste, das bei BACKPULLVER Vatanator auffällt, ist die monochrome vektorisierte Oberfläche. Auf der einen Seite ist das recht augenfreundlich und sieht professionell aus, aber stellenweise wünscht man sich schon den einen oder anderen Farbtupfer, z. B. beim Editieren von ausgewählten Noten und Parametern zur besseren Statusanzeige. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr angenehm, damit zu arbeiten.

Die Feature-Liste beinhaltet eine beliebige Spurenanzahl und das Hosten von Audio Unit Plug-ins, sowohl Effekte, als auch Instrumente mit voller Parameterautomation. Weiterhin gibt es MIDI-Unterstützung, inklusive MPE über Bluetooth, WiFi und USB und den Import und Export von MIDI-Dateien.

Auch ein Drum-Kit-Editor mit Realtime-Sampling und Slicing ist vorhanden und es können auch ganze Audiotracks z. B. fürs Backing eingebunden werden. Abschließnend gibt es noch einen Song-Arranger und einen Performance-Modus, in dem die Patterns Clip-mäßig abgefeuert werden können. BACKPULLVER Vatanator Pro ist eigentlich schon ein volles Musikproduktionszentrum, denn die App kann auch MIDI and externe Ziele senden, MIDI-Learn ist natürlich auch vorhanden.

Drums

Zum schnellen Start hat BACKPULLVER Vatanator Pro die Drum-Machine schon standardmäßig eingebaut und liefert einige Dutzend Drum-Kits mit. Eigene Samples können einfach über das iOS-Dateisystem importiert werden.

Die Samples können dann pro Pad noch mit Hüllkurve, Tonhöhenanpassung und Loop versehen werden. Es können auch mehrere Samples als Kit auf einmal importiert werden. Insgesamt können 64 Samples geladen werden.

Da die Pads auch nur Klaviaturtasten sind, ist die Unterteilung in 2x 12 Pads und nicht wir üblich in 16 Pads. So verursacht das Umschalten zur Klaviatur weniger Orientierungsprobleme, allerdings ist das Umschalten zwischen den Seiten hier nicht optimal. Die Drums können live eingespielt oder im Grid-Editor programmiert werden. Schaltet man die Quantisuerng aus, können die Steps mit sehr hoher Genauigkeit (ca. 1024tel) frei auf dem Grid positioniert werden. Das ist dank des äußerst exakten Zweifinger-Zooms auch eine sehr geschmeidige Angelegenheit.

Das Fenster links neben den Pads dient nicht nur als X/Y-Controller für einen der Kanal-Rack-Effekte, sondern auch als Datei-Browser für die Samples die Drag & Drop auf die Pads gezogen werden können. Die Drum-Spur bietet auch ein Effekt-Rack mit Delay, Distortion, Ringmodulation, Multifilter, Reverb, Compressor und einem beliebigen AUv3 Audioeffekt. Es können alle Effekte gleichzeitig aktiv sein.

Es gibt noch drei andere Spurentypen. Beim Instrument-Track lässt sich ein beliebiges AUv3-Intrumenten (Generator) Plug-in laden (Stereo) und leider nur einen Audioeffekt. Ohne Multieffekte ist man hier also auf die internen Effekte des Instrumenten-Plug-ins festgelegt.

Sampler-Track

Das wird besonders auf der Sampler-Spur darstellt. Die Spur ist ein klassicher Sampler mit einem Sample pro Spur, das live aufgenommen, geschnitten, geloopt und getuned werden kann. Es gibt noch einen LFO, der auf die ADSR, Pitch, Panning oder Lautstärke angewendet werden kann, aber dann bei nur einem Sample pro Spur und einem AU-Plug-in ist da wenig zu machen. Hier könnte man durchaus etwas mehr erwarten. Zumindest mal ein Effekt-Rack wie bei der Drum-Spur.

Audio-Tracks

Die Audiospur bietet zwar die gleichen Editiermöglichkeiten, aber als Effekt nur Timestretching und Tuning. Auch bei der Automation gibt es nur Lautstärke, Panorama und Tuning. Bei beiden Spurenarten können Samples über das iOS-Dateisystem importiert werden. Hier gab einen Bug in V1.1.2, wenn man versuchte, Samples direkt aus der iCloud zu importieren. Dann stürzt Vatanator Pro kommentarlos ab. Ein Bug-Report an die Entwickler wurde binnen Stunden beantwortet und innerhalb weniger Tage mit V1.2 beseitigt. Vatantor Pro lief ansonsten absolut stabil!

In der Navigationszeile befinden sich auch die Reiter für den Grid-Editor, den Mixer, den Audio-Editor / Drumkit-Builder und Song-Modus.

Grid-Editor

In der Grid-Editor-Ansicht lassen sich die Noten im Pattern eintragen. Neben dem schon erwähnten stufenflosen Zoom gibt es Funktionen zum Notensetzen und Löschen und ein Selektionslasso. Einfach den Finger auf eine freie Stelle im Pattern halten und kurz darauf wird die Lassofunktion aktiviert.

Daneben gibt es auch eine Quantisierung zum Komponieren und Kopieren, Löschen fehlen auch nicht. Die Nachträgliche Quantisierung arbeitet bis 1/32 Taktmaß. Ein Pattern kann von einem halben Takt bis 32 Takte lang sein und es stehen sieben verschiedene Takmaße zur Verfügung.

Oder man importiert gleich ganze MIDI-Dateien. Es gibt auch Automation für die Grundlegenden MIDI-Parameter, Anschlagsstärke, Modulation, Pitchbend sowie für jeden Parameter der beiden AU-Plug-in-Slots (Instrument + FX) auf einer Spur. Wenn Notenautomationen jedoch eng beieinander oder gar übereinander liegen (Akkord), ist die monochrome Oberfläche von BACKPULLVER Vatanator Pro manchmal suboptimal beim Auswählen der richtigen Note.

Zusätzlich kann noch gewählt werden, auf welchem MIDI-Kanal die Spur ein- und ausgeben, wie auch, ob die Spur MPE empfangen bzw. senden soll. Zur besseren Ansicht kann der Grid-Editor auch auf Vollbild vergrößert werden.

Die Grid-Editor-Ansicht kann auch zwischen Grid, Pads, tonartgebundenem isomorphen Keyboard und der Piano-Roll umgeschaltet werden.

Mixer

Die Besonderheit hier ist, dass es zwei Ansichten des Mixers gibt. Den Globalen Mixer für die Einzelspuren und den achtkanaligen Drum-Mixer, bei dem je zwei Samples in einem Kanal zusammengefasst sind. Sehr aufmerksam.

FX/ Ins+FX

Je nachdem, ob die Drum-Spur oder eine Instrumentenspur angewählt ist, erscheint hier das Drum-Effekt-Rack oder die AU-Plug-in Verwaltung. Bei Letzterem lassen sich auch Parameter als Ziele für den Zufallsgenerator auswählen und Presets intern speichern.

Song-Modus

Hier werden die Patterns per Drag & Drop auf die Einzelspuren gezogen, wobei es keine Einschränkungen gibt, welches Pattern auf welche Spur gezogen werden kann. BACKPULLVER Vatanator Pro kommt auch mit einer Umfangreichen MIDI-Bibliothek, die mehrere Dutzend MIDI-Patterns für alle möglichen Musikstile beinhaltet. Allerdings nur für die Drums.

Außerdem gibt es einen Live-Modus, in dem Pattern, ebenfalls per Drag & Drop arrangiert und in Ableton Scene-Manier abgefeuert werden können und schließlich auch die Option, Patterns und Songs als Audiodatei exportiert werden.

Die arrangierten Sets werden in einer Liste auch gespeichert und werden durch Antippen aus der Liste geladen.