Test: Korg Electribe Wave, Groovebox, iOS-App

Hat man sich durch das umständliche Umschalten zwischen Pattern und Song-Verwaltung der Korg Electribe Wave hindurch gehangelt und ein wenig Zeit mit mit Electribe Wave verbracht, gewöhnt man sich an die Bedienung, und die Kreativität beginnt zu fließen. An Bugs gibt es derzeit einige Hänger der Tasten bei der Parts- und Patternauswahl, die sich durch Killen der App beheben lassen. Vom Klang her sollte man sich nicht von den öden Demo-Songs oder Korg Präsentationsvideos ablenken lassen. Es können zwar keine eigenen Samples importiert werden, aber was an Schwingungsformen vorhanden ist, erlangt mit etwas Eigenarbeit ganz andere Dimensionen. Andere Details, u.a. mehr Taktauswahl, Steps pro Pattern oder Export sind zwar noch verbesserungswürdig, aber in Summe hat Korg alles richtig gemacht und uns ein sinnvolles Update zum Thema Electribe beschert.