Test: Vengeance Sound VPS Avenger 2, Software-Synthesizer

Die Hit-Maschine

7 Jahre nach der Erstveröffentlichung von VPS Avenger veröffentlicht Vengeance Sound mit dem VPS Avenger 2 Software-Synthesizer den Nachfolger der populären Producer Suite. Und obwohl Avenger 2 sehr viele neue Features und Funktionen bereithält, ist das Plug-in erfreulicherweise zu 100 % rückwärtskompatibel mit allen Presets, Skins und Sound Expansions des Vorgängers.

Zu den globalen Neuerungen zählt die neue „Factory 2“-Soundbibliothek mit 250 Presets, vielen neuen Samples, Wavetables, Shapes, Drumkits und die über 3000 neuen Drumloops.

Eine neue Registerkarte ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche AMP-, Filter-, Shaper- und LFO-Einstellungen für noch komplexere Presets. Ebenfalls gibt es drei weitere Makro-Registerkarten, wodurch sich nun insgesamt 20 Makro-Steuerelemente zuweisen lassen.

Neu ist auch eine Audiovorschau-Funktion, mit der man nun viel schneller ein passendes Preset auffinden kann. Und insgesamt verspricht VPS Avenger 2 viele kleinere Optimierungen, die in schnellerem Laden der Presets, aber auch einem besseren CPU-Verbrauch resultieren.

Installation des Software-Synthesizers

Der Erstkauf oder das Update von VPS Avenger auf VPS Avenger 2 kann auf der Hersteller-Website bezogen werden. Danach muss das Produkt und gegebenenfalls weitere optional erhältliche Sound-Expansions über die Website registriert werden. Mittels der Installations-Software V-Manager kann dann alles installiert und über ein Keyfile aktiviert werden.

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche wirkt sehr vertraut. Im Gegensatz zum Vorgänger ist das User-Interface anstelle von orangefarbenen gehighlighteten Bereichen in Blau gehalten und natürlich gibt es aufgrund zahlreicher Neuerungen an Features und Funktionen mehr Buttons und mehr Einstellmöglichkeiten in den einzelnen Menüs.

Neue Features und Funktionen im Überblick

Neu ausgestattet ist Avenger 2 mit neuen Sound-Generator-Modulen, darunter:

ein Spektralmodul, ähnlich zu dem bereits inkludierten Granular-Modul, jedoch basierend auf glatter FFT-Basis für saubere Timefreezes ohne Grains

7 verschiedene Algorithmen

neuer „Spektralexpander“: Kompressor, der FFT-Frequenzen komprimiert

neues Single-Loop-Modul, ähnlich zu dem bereits inkludierten Multiloop-/Gitarren-Modul, das aber mit jedem WAV-Loop geladen werden kann und sich automatisch an dessen Tempo anpasst

neues Drumloop-Modul, das das Drumkit-Modul um die Möglichkeit erweitert, Loops abzuspielen, inkl. Zplane-Timestretch-Algorithmen

komplett überarbeiteter Drum-Browser, der ebenfalls 3000 neue Drum-Loops beinhaltet

Drum-Samples können nun einfach von durch andere installierte Drumkits ausgetauscht oder geladen werden

neuer Bit-/Ratenreduzierer-Effekt für alle Drum-Slots

neue Pitch-Hüllkurve für jeden Drum-Slot

neues Quantisierungsmodul, das wie in einem Eurorack-Modularsystem funktioniert und wodurch Oszillatoren automatisch auf bestimmte Tonleitern eingestellt werden, um zufällige Melodien zu erzeugen

verschiedene Triggermodi wie Host-Sync, Arps und feste 16tel-Trigger

Fähigkeit, zwischen quantisierten Tonhöhen zu gleiten

Auto-MIDI-Follow- oder Fixed-Modus

Arpeggiator

Auch der Arpeggiator wurde für VPS Avenger 2 generalüberholt.

Neu ausgestattet ist der Arpeggiator mit einem neuen Randomizer-Modul, das es ermöglicht, zufallsgenerierte Patterns anhand einer Vielzahl an hinterlegten Skalen (Lydisch, Dorisch, Pent-Moll, Asiatisch uvm.) und Einstellungsmöglichkeiten zu erstellen. So können unter anderem die Tonhöhe, Notenlänge, Lücken, Oktaven und Anschlagstärke randomisiert werden. Ebenfalls verfügt der Arpeggiator nun auch über eine „Auto Dice“-Funktion, mit der am Ende eines Patterns ein neues zufälliges Arp-Spiel-Pattern erstellt wird. Interessant ist auch die neue „Ratchet“-Funktion, hiermit können Arp-Noten unterteilt und in deren Geschwindigkeit und Tonhöhe eingestellt werden, wodurch abgefahrene Sounds entstehen. Auch die neue Sound-Expansion „Generative 1“ macht davon regen Gebrauch und Klangbeispiele hierzu findet ihr am Seitenende des Tests. Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass die Arp-Patterns nun auch als MIDI-Datei exportiert werden können.

Effekte im Vengeance Sound VPS Avenger 2

Auch die Effektsektion wurde ordentlich aufgebohrt und verfügt nun über:

Q4ntum, ein neues hochkomplexes 4x-Multitap-Delay-Modul mit 3 automatisierbaren und zeitlich synchronisierten Effekt-Slots und 3 Master-Effekten, kommt mit insgesamt 20 neuen Effekten, wie Stutter, Reverse, Ringmod und vielen mehr

BitBite, ein neuer Bit-Crusher Effekt

RutaVerb, mit 5 neue riesig klingenden Reverbs, inkl. „Abyss“-Algorithmus für extrem dichte und lange Reverbs

neue „Shimmer“-Funktion für RutaVerb, AA Reverb und V-Verb

Envelope-Follower-Effekt, der das Extrahieren von Echtzeit-Automatisierungsdaten aus Audio/Loops ermöglicht

neue Filter-Parallel-Routing-Funktion, so dass man diese frei konfigurieren kann, sowohl seriell, parallel und alles dazwischen

viele neue Presets für alle Effekte, Hüllkurven und Arps

neue Impuls-Response-Bibliothek mit vielen neuen Impulsen

Preset-Browser des Avenger 2

Herzstück und Startpunkt für den Großteil der User ist links oben der Preset-Browser. Dort können direkt einzelne Sound-Expansions ausgewählt werden und diese nach Attributen weiter gefiltert werden. Neben den neuen Factory 2 Presets hat Vengeance Sound Avenger 2 auch über 3000 neue Drumloops spendiert.

Factory 2 Presets

VPS Avenger 2 kommt mit 250 neuen „Factory 2“ Presets, die das Klangpotential der Producer Suite demonstrieren und durchweg hochqualitativ und modern klingen.

Und auch wenn VPS Avenger 2 genau wie der Vorgänger auf den ersten Blick auf Dance-Music ausgerichtet zu sein scheint, so lassen sich mit den Sounds alle Musik-Genres produzieren und selbst für Filmmusik und Sound-Design finden sich Presets und dedizierte Sound-Expansions. Aber hört selbst anhand der Vielzahl an Klangbeispielen, welches Klangpotential in VPS Avenger 2 steckt. Für die Demos habe ich intensiven Gebrauch der Macro-Controller gemacht, um zu demonstrieren, wie komplex und vielseitig die einzelnen Presets dank der unterschiedlichen Layer und Klangbearbeitungsmöglichkeiten klingen.

Expansion: Melodic Tech Voices 1

Die brandneue Expansion „Melodic Tech Voices 1“ enthält wie der Name verrät eine Vielzahl an Presets, die mit Vocal-Samples ausgestattet sind. Auch diese Expansion entfaltet ihr volles Potential in Verbindung mit Modulationen der Macro-Controller, wie die nachfolgenden Klangbeispiele zeigen.

Expansion: Generative 1

„Generative 1“ macht, wie oben bereits beschreiben, regen Gebrauch der neuen Randomizer-Funktion. Auch diese Sound-Expansion demonstriert das breite Klangspektrum von VPS Avenger 2 und eignet sich sowohl für elektronische Musik, aber auch Sound-Design und Filmscores. Die einzelnen Presets bestehen auch hier aus mehreren Layern, die sich einzeln modifizieren lassen oder über die Macro-Controller gesamtheitlich steuern lassen. So entstehen sehr lebendige, komplex klingende Sounds und Klangteppiche.