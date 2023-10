Test: Phil Speiser THE INSTRUMENT, Software-Synthesizer

Synthesizer mit Song-Generator

Instagram wird aktuell geflutet von Phil Speiser Ads und so bin auch ich auf die Produkte aufmerksam geworden. Allen voran THE_INSTRUMENT, ein Software-Synthesizer oder aufgrund des Funktionsumfanges eher Workstation, der das Musikproduzieren vereinfachen und revolutionieren soll. Eine Testversion gibt es für das Plug-in leider nicht, weshalb wir uns dazu entschieden haben, THE_INSTRUMENT für euch zu testen.

Installation von Phils Speisers Instrument

Nach dem Kauf wird die Software über die hauseigene Installations-Software Phil Speiser Control Center heruntergeladen und aktiviert und mit dem Kauf eines Produktes schaltet man auch gleichzeitig Video-Tutorials frei, die im Account unter My Videos erscheinen.

User-Interface des Software-Synthesizers

Das User-Interface präsentiert sich kompakt und minimalistisch. Leider ist es jedoch nicht skalierbar, weshalb gerade auf 4K Monitoren alles etwas klein erscheint.

Presets

Rechts oben befindet sich der Preset-Browser. Darin befinden sich knapp über 100 Presets, die nach Instrumentart und Musik-Genre sortiert sind. Die Sounds klingen durch die Bank weg gut, aber beim Spielen fehlen Velocity abhängige Modulationen, wodurch die Sounds sehr statisch klingen, auch wenn durch die Anschlagsstärke die Lautstärke beeinflusst werden kann. Dynamik und Leben kann aber durch die Modulation das eingebaute Filter, Delay- und Reverb-Effekte eingehaucht werden.

Workflow

Natürlich kann man wie bei jedem anderen Software-Synths einfach drauflos spielen, aber THE_INSTRUMENT hält eine sehr nützliche Spielhilfe parat. Über der Tastatur angeordnet, kann man durch Aktivieren von THE_HACK eine Chord-Funktion einschalten und dort aus verschiedenen Untermenüs unterschiedliche Akkordspielweisen wählen. Durch Einstellen der gewünschten Tonart sind die Akkorde mit einem Tastendruck dann in allen Tonarten spielbar. Diese Integration direkt in das Software-Instrument ist smart, braucht man doch normalerweise hierfür ein zusätzliches Plug-in.

Doch damit nicht genug, mit der Funktion STRUM kann man zusätzlich die Spielweise variieren, so dass nicht alle Tasten auf einmal, sondern nacheinander gespielt werden. Über den Regler stellt man hierzu die Geschwindigkeit der Spielabfolge ein. Hinter den zwei Pfeilen versteckt sich zudem ein etwas rudimentärer Arpeggiator, der aber bezüglich der Spielart noch mehr Flexibiltät rauskitzelt.

Daneben gibt es eine weitere Sektion, die sich THE_RHYTHM nennt, hier kann man aus verschiedenen rhythmischen Pattern auswählen.

Hat man im Chord-Modus dann eine Akkordfolge eingespielt, kann man die Instrumentenspur in der DAW einfach kopieren, von Chord- auf Melody-Mode umstellen und hat so im Nu eine Bassspur erzeugt, der man nur noch eine Baseline zuordnen und ggf. die Oktave nach unten transponieren muss, was über die – und + Buttons über der Keyboard-Tastatur erfolgt. Möchte man eine andere Baseline Spielweise zuordnen, als die der Akkordfolge, kann man natürlich nun ebenfalls aus der THE_RHYTHM-Sektion ein entsprechendes Pattern wählen.

Für Drums und Percussions hält Phil Speiser diverse Sample-Packs und mit THE_PATTERN sogar ein Plug-in parat, über das sich im Handumdrehen Drum-Patterns erstellen lassen. Und wenn man nun, wie für Dance-Music üblich, einen Sidechain auf die Baseline anwenden möchte, so geht das auch direkt in THE_INSTRUMENT durch einfaches Aktivieren der so genannten THE_SHAPER Funktion. Dieser integrierte Sidechain ist ebenfalls minimalistisch aufgebaut, bietet aber die Möglichkeit, die Intensität, Attack und das Timing zu wählen. Klickt man auf die beiden Pfeilsymbole, so wechselt man in einen Filter-Modus.

Möchte man dann die gleichen Sidechain-Einstellungen, die man vorgenommen hat, auch auf der Instrumentenspur des Lead-Sound verwenden, so kann man diese einfach von der Baseline-Instanz durch Klick auf den Buchstaben C links oben im Interface und Klick auf S in der Lead-Sound Instanz rüberkopieren. Alles ziemlich gut durchdacht.

Song Construction mit The_Instrument

Und gemäß des oben beschriebenen Workflows entsteht im Handumdrehen eine Songidee, weshalb sich THE-INSTRUMENT wunderbar dafür eigenen, erste Song-Layouts zu erstellen, um dann im Detail weiter auszuarbeiten. Drei Songideen habe ich für euch einmal erstellt, die gleichzeitig verschiedene Sounds von THE_INSTRUMENT demonstrieren. Für die Drum- und Percussion-Sounds habe ich THE_PATTERN verwendet.

Oder zwei:

Oder drei:

Record = MIDI-Export

Damit man übrigens nicht nur auf die Sounds von THE INSTRUMENT beschränkt ist, hält das Plug-in eine RECORD-Funktion bereit. Diese zeichnet das eingespielte Signal als MIDI-Datei auf, die man wiederum in die DAW zurück importieren kann und nach Belieben ein anderes Software-Instrument zuweisen kann.

Mixing und Mastering

Fehlt also im nächsten Schritt nur noch das richtige Mixing und Mastering, aber auch dafür hält Phil Speider mit THE_STRIP ein weiteres Plug-in parat, das auf individuellen Tracks, aber auch in der Master-Summe angewendet werden kann. Aber dafür gibt es hier auf AMAZONA.de einen separaten Test.