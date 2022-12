Test: Arturia Minifreak V, Software-Synthesizer

Der Wahnsinn hat Methode

Aus Hardware wird ein Software-Synthesizer

Gleichzeitig zur Einführung des MiniFreaks wurde von Arturia auch eine Plug-in-Version zum Test zur Verfügung gestellt. Die Besonderheit: Hier haben wir ein Plug-in zur Klangerzeugung mit internem Arpeggiator und Sequencer. Kurzum das virtuelle Ebenbild des physischen MiniFreaks. Um in den Genuss der Software zu kommen, ist lediglich der Kauf eines MiniFreaks und die Registrierung bei Arturia nötig. Diesen Prozess kann man als anwenderfreundlich bezeichnen.



ANZEIGE

Download und Installation

Nach dieser Prozedur steht die Installation eines ca. 600 MB großen Paketes an. In diesem Fall für MacOS. Die Installation verlief unter Ventura reibungslos. Wenn gewünscht und hier auch nötig, installieren wir das Arturia Softwarecenter gleich mit. Da dies den Freischaltungsprozess anstößt. Ohne diesen ist MiniFreak V tonlos. Am Ende dieses Prozederes finden wir im Launchpad die standalone Software und das Software Center. Letzteres fällt angenehm durch wenig Meldung im Mitteilungscenter auf. Nun weisen wir der Software einen Output für den Standalone-Betrieb zu und teilen mit, an welchem USB/MIDI-Anschluss der MiniFreak zu finden ist. Das war’s auch schon für die erste Einrichtung. Wenn nötig, ein Klick auf die drei Striche, auch Hamburger genannt, öffnet die Einstellungen, während das Zahnrad die Konfiguration für MIDI und verbundene Einstellungen beherbergt. Da der virtuelle MiniFreak auch Audio entgegennehmen kann, überlegen wir, welcher Input dies sein wird und weisen einen Kanal zu. In der DAW-Version entfallen diese Schritte teilweise.

Als Buffer-Größe bei 48 kHz hat sich im Verbund mit MOTU ULTRALITE MK5 32 Samples-Buffer und Latenz von 0,7 ms , 1,3 ms Roundtrip als praktikabel erwiesen. Standalone würden auch 16 Samples reichen. Diese Werte gelten mit einem Mac Studio M1 Max und einem MacBook Air M1 über USB-C-Dock. MacOS-Version Ventura. Die Grundlast des Plug-ins und der Standalone-Version beträgt ca. 6 % pro Instanz und Kern. Die GPU-Kerne haben hier auch nicht viel zu tun, trotz der Echtzeit-Visualisierung der Schwingungsformen und Filter. In der Plug-in-Version sinkt die Auslastung etwas ab. Hier lasten zehn Instanzen das System bis zu 25 % aus. Es ist also genügend Luft.

Anschliessend starten wir die DAW unserer Wahl, hier Logic 10.7.5 und Fruity Loops 21. Somit liegt MiniFreak als AU, VST und auch AAX vor.

Das GUI kann skaliert werden und macht sich auf einem internen Notebook-Bildschirm oder 2K/4K Display gut. Das Farbkonzept im Night-Stil ist gut und sehr gut für ermütungsfreies Arbeiten geeignet.

Softsynth und Hardware-Synth im Gleichklang

Die Oberfläche gleicht dem realen MiniFreak. Aufmerksame Leser werden die Modulationsmatrix vermissen. Die hat sich lediglich versteckt. Zusammen mit den Macros und LFO-Shaper ist sie unter Advanced zu finden. Die grundlegende Bedienung ist analog zur Hardware. Hier macht sich das Konzept, die Bedienung in Home, Advanced und Sequencer aufzuteilen, sehr gut. Generell kann man so die Software blind bedienen, mit MiniFreak habe ich immer sofort visuelles Feedback. Wer mag, kann auch einen generischen Controller anschließen und MiniFreak fernsteuern. Software und Plug-in haben hier die entsprechende Möglichkeit. MIDI-CC können über LEARN angepasst werden. Auch vorbildlich, liegt eine neue Firmware für das Gerät vor, weist mich die Software darauf hin. Ist der MiniFreak angeschlossen, startet dann das Update.

Die Philosophie hinter der Software ist kurzgesagt, dem Anwender lange Reisen mit der Maus zu ersparen und ihn nicht mit Informationen zu bombardieren. Das funktioniert gut.

Die Home-Sektion

Hier sehen wir nur das, was im ersten Moment zur Klangerzeugung nötig ist. Die Preset-Bänke sind im Kopf angeordnet, da aber Program-Change unterstützt wird, wird man nach einer Weile lieber damit arbeiten wollen, zumal hier sich für eine Performance Automatisierungen anbieten. Der Bedienungsfluss ist schön von links oben nach rechts unten. Ich muss mich also nicht an neue Positionen für Oszillator 1, Oszillator 2, Filter und Effekte gewöhnen. Ein Klick auf den Registerreiter offenbart uns die Vorauswahl von beispielsweise den Schwingungsformen der Oszillatoren.

Hier ist anzumerken: Oszillator 1 und Oszillator 2 weisen unterschiedliche Schwingungsformen auf. Diese können aber jeweils miteinander kombiniert werden.

ANZEIGE

Filter und Modulatoren

Die Filter sind auch mit LP, BP und HP am Start. Soundtechnisch sind diese identisch zur Hardware. Sowohl in Klang und Bedienung.

An dieser Stelle springen wir in den Advanced-Mode und haben alle Einstellungen auf dem Schirm. Die Hüllkurven können sowohl mit der Maus, den Reglern des Plug-ins oder MiniFreaks bedient werden. Hier kann man sich überlegen, was einem besser liegt und womit man besser klarkommt. Wer fortgeschritten ist, kommt vielleicht schneller mit dem Gerät als Controller für die Software voran. Dem Anfänger sind die auf der rechten Seite über das Zahnrad erreichbaren Tutorials ans Herz gelegt. Diese sind auch unter dem Hamburger Menü nebst Benutzerhandbuch in PDF-Form zu finden. Die Tutorials auf der rechten Seite befassen sich eher mit Sounddesign und sollen praktische Hilfe liefern. Während die linke Seite eher komplett den Umgang mit Hard- und Software erläutert.

Grundsätzlich gilt für Logic: Alle Parameter sollen im Spurkontext automatisiert werden können. Das ist hier im Fall des MiniFreaks ein zusaätzliches Goodie. So kann ich nicht nur mittels LFO, Macro und Modulationsmatrix den Klang verändern. Dadurch habe ich zwar Redundanzen, diese können aber zum Vorteil eingesetzt werden. Hier ist erlaubt, was klingt und die Phantasie hergibt.

Sequencer und Arpeggiator

Sequencer und Arpeggiator sind die heimlichen Stars. Beide verhalten sich in Logic so, wie sie sollen. Wollen wir einen Track mit Einzählern einspielen, laufen beide nicht bei 1 los, sondern exakt an der Stelle, wo eingezählt wird. Dies ist im Studioalltag extrem angenehm. Andere Software-Produzenten patzen an dieser Stelle gerne. Der Sequencer kann ebenso Modulationen auf Control-Spuren aufzeichnen, diese dann in Realzeit oder per Drag &Drop. Vergisst man, die Modulation aufzuzeichnen, kann man das auch nachträglich als Overdub erledigen. In den Einstellungen kann man auch festlegen, ob MiniFreak MIDI für Arpeggios und Sequencer-Daten ausgibt – oder auch entgegennimmt. Auch vorbildlich: Sequenzen und Arps werden tonal richtig transponiert. Dies ist nicht zu unterschätzen, spart es mühsames Notenschieben auf der Scale.

Auch hier gilt durchzuprobieren und unbedingt Spice und Dice auszuprobieren, Sequencer und Arpeggiator laden hierzu ein.

Voicings und Spielhilfen

MiniFreak kennt vier verschieden Voice-Modi: Mono, Unison, Poly und Para. Je nachdem welchen Modus ich wähle, hat dies Auswirkungen auf die Stimmenanzahl. Dies wird angezeigt, wenn beispielsweise Paraphonie gewählt wird. Dann ist Oszillator 2 ausgegraut. ebenso ist die Option Audio-In nicht möglich.

Akkorde können mit dem Steuerelement Chord, Scale gezielt programmiert werden. Hier wählen wir die Wurzelnote und Skala. Die Intervalle zwischen den Noten der Akkorde können dann über einen Klick auf der Klaviatur angesteuert werden. Der runde Chord-Schalter wird mit einem Klick aktiviert und die Akkorde erklingen. Selbstredend zeichnet der Sequencer dies auf.

Brot und Butter Sounds

Was beim MiniFreak mit der Hardware gelingt, gelingt auch mit der Software: Sounddesign in einer großen Bandbreite. Die beiden Oszillatoren, Filter, Hüllkurven und LFOs lassen kaum Wünsche übrig. Ebenso Macros und Modulations-Matrix. Ebenso kann man via Aftertouch noch mehr Ausdruck ins Spiel bringen. Dank der flexiblen Oszillator-Sektion reicht die Spannweite an Sounds von Retro Space Lead bis hinzu Vokalbässen. Wer Pluck-Sounds benötigt, greift zu Karplus Strong, andere vielleicht zur Supersaw der Marke JP. In Kombination mit Filter und den LFOs haben wir einen weiten Bereich an Klängen, die es zu erzeugen gilt.

MiniFreak Plug-in vs. MiniFreak

Der Abschluss umfasst zwei Einschätzungen. Der Klang zur Hardware ist identisch. Was spricht nun für die Software? Zunächst wäre es das Bedienkonzept, das kaum oder wenig zu wünschen übrig lässt. Die MIDI-Steuerung, Aftertouch, Sequencer und Arpeggiator sind gelungen. Import und Export von Sounds hin und zur Software/Hardware ist einfach und gelungen. Dies drückt sich dann auch in einem Zeitgewinn aus. Beide MiniFreaks für sich sind gelungen, hier gilt aber das Sprichwort: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile (Aristoteles).

Die Klangbeispiele kamen bis auf Drums jeweils aus dem MiniFreak und wurden nicht mit externem Outboard bearbeitet.