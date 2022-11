Test: Arturia Minifreak, Polyphoner Synthesizer

Der Freak ist schick - Aturia MINIFREAK im Test

Nach dem obligatorischen Unboxing des Aturia MINIFREAK lässt sich sagen, dass hier die Miniaturisierung positiv überrascht. Die Oberfläche ist angenehm aufgeräumt und kompakt. Mini wurde vom Aturia Entwickler-Team hier richtig verstanden. Kompakt, aber nicht geschrumpft. Die Oberfläche samt Reglern und Schaltern lädt förmlich zur Klangforschung und/oder Klangproduktion ein.

Ohne großartig in der Bedienungsanleitung zu forschen, fühlt sich die Anordnung praktisch an. Die Designsprache des MINIFREAK folgt hier tatsächlich der Funktion. Der positive Eindruck wird bei der Betrachtung der Rückseite verstärkt. Hier finden wir neben dem klassischen DIN-MIDI-Buchsen-Trio, USB, Klinken für Audio-In und L/R-Audio-Out einen Anschluss für Sustain und Clock-IN/OUT und Reset-OUT. Und einen richtigen Kippschalter für die Strom- und Spannungsversorgung.

Damit kann man arbeiten und den MINIFREAK in sein Setup integrieren.

Auch wenn die Oberfläche weitgehend selbsterklärend ist, sollte der erste Blick in das mit ca 120 Seiten starke Handbuch gehen. Dies ist derzeit nur in Englisch erhältlich, sprachlich aber auf einem sehr verständlichen Niveau. Die didaktisch sehr gut aufbereiteten Tutorial-Videos auf der Produktseite sollte man auch ansehen und durchspielen.

Aufbau des Arturia MiniFreak Synthesizers

Der Arturia MINIFREAK ist ein hybrider polyphoner Synthesizer. Der Oszillator ist digital und das Filter analog. Ebenso digital ist die FX-Sektion. Soweit, so gut. Hier ist interessant, was ATURIA daraus macht. Wenn wir über das Front-Panel schauen, fallen uns folgende Dinge auf: Modulationsmatrix, die OSC-Sektion kann mittels verschiedener Parameter beeinflusst werden. Die Hüllkurven können gecycelt und auch mit verschiedenen Parametern gesteuert werden. Wir haben einen Arpeggiator und Sequencer an Bord und können Makros ausführen. Sehr komplex und sehr spaßig.

Das digitale Herz des Arturia MiniFreak

Einen Oszillator rein digital auszulegen, kann heftig in die Hose gehen, wir Älteren erinnern uns leicht schauernd, als Mitte und Ende der Achtziger DCOs in die Synthesizer einzogen. Gut, es sind seitdem viele Jahre vergangen und die Forschung und Entwicklung blieb nicht stehen. Arturia folgt hier einem guten Ansatz. Wenn man so will, hat Aturia es geschafft, hier im Oszillator Modell von Mutable Instruments (VAnalog, Waveshaper, Formant, Chord, Speech, Modal und Two Operator FM) und Noise Engineering (BASS, SAWX und HARM) zu vereinen.

Der Oszillator kann über Tune, Type, Wave, Timbre, Shape und Volume gesteuert werden. Hier gibt das Display entsprechend Feedback. Auch hier der Hinweis, bitte ggf. ins Handbuch sehen. Die Metaphern Reagenzglas, Erlenmeyerkolben und sonstige Alchemie-Gags ziehen sich durch die komplette Bedienung. Auch für Klangforscher gilt: Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Und so ist auch der Volume-Regler einzusetzen. Der MINIFREAK kann sehr giftig klingen.

Analog gefiltert

Der MINIFREAK Synthesizer kennt drei verschiedene Filter-Modelle. Lowpass, Bandpass und Highpass. Hört sich unspektakulär an. Ist es aber nicht. OSC 2 kann als digitales Multimode-Filter arbeiten. Das bedeutet auch, dass wir dann OSC2 verlieren. Das kann muss aber kein Manko sein, es kommt auf den Einsatz an. Es steht ja noch ein Audio-In zur Verfügung und da der MINIFREAK alles mitbringt, womit Eurorack oder modulare Systeme integriert werden können, passt das.

Effekte digital serviert

Das Bedienungkonzept von Aturia ist in sich schlüssig. Wenn wir die OSC-Steuerelemente verstanden haben. kommen wir ohne großes Umdenken mit den drei FX-Slots klar. Wir haben immer einen Effekt und einen Subtyp dazu. Beispiel Chorus. Dieser kennt Default, Lush, Dark, Shaded, Single als Subtypen.

Folgende FX gehören zum Lieferumfang:

Chorus

Flanger

Reverb

Delay

Distortion

Bit-Crusher

3-Band-EQ

Peak-EQ

Multi-Compressor

Die Effekte können dann mit verschiedenen Parametern gesteuert werden. Im allgemeinen immer dry/wet. Positiv, bei den Routings der Effekte kann zwischen Insert und Send/Return gewählt werden.

Die Modulationsmatrix des MiniFreak

Wir nähern uns hier mit einem Zitat aus dem Handbuch.

„The Modulation Matrix extends the MiniFreak’s sound design power well beyond the range of many synthesizers. It allows you to specify which signals are in control, where they exert their control, and how much. In effect, the Matrix is a compact version of the one on the MatrixBrute. It uses simple controls to pack a lot of modulation capability into a very small space.“

Wer den MatrixBrute Synthesizer und seine Modulationsmatrix kennt, weiss das es sich hier um ein mächtiges Werkzeug handelt. Aturias Idee dies in den MINIFREAK zu packen und das Bedienkonzept anzupassen funktioniert. Hier sollte man sich unbedingt eine strukturierte Arbeitsweise zulegen. Exemplarisch folgende:

Routing auswählen Wert auswählen Routing aktivieren/deativieren Ziel zuweisen

Diese Destinations kennt die Mod Matrix:

Parameter

Glide

Oscillator X Type

Oscillator X Wave

Oscillator X Timbre

Oscillator X Shape

Oscillator X Volume

Filter Cutoff

Filter Resonance

Filter Env Amt

VCA

FX X Time

FX X Intensity

FX X Amount

Envelope Attack

Envelope Decay

Envelope Sustain

Envelope Release

CycEnv Rise / Attack

CycEnv Fall / Decay

CycEnv Sustain

CycEnv Amp

LFO X Rate

LFO X Wave

LFO X Amp

Macro 1

Macro 2

Matrix Mod Amount

Wir sehen, auch Makros können mittels Modulationsmatrix gesteuert werden, damit es dann nicht übermäßig rekursiv wird, ist Struktur Pflicht.

Wer mehr aus dem MINIFREAK Synthesizer rausholen möchte als Brot-und-Butter-Sounds, dem sei ein gründliches Studium der Modmatrix empfohlen.

Die LFO-Sektion

Die dreifache LFO-Sektion ist mit neun verschiedenen Schwingungsformen üppig bestückt. Neben den Standards finden wir auch einen Shaper. Dieser kann 16 Werks- und 8 Anwender-Shapes beherbergen. Ebenso können wir dieses dann auch auf einzelne Sequencer-Steps anwenden. Das geht relativ einfach. Step wählen, editieren und fertig. Ebenso können die LFO-Step eine abweichende Länge und verschiedene Längen haben. Funktioniert sehr gut. Auch wenn wir manchmal bruchrechnen müssen.

Sobald wir einen Wert geändert haben, blinkt dann auch immer der Save-Taster. Generell ruft man hier immer den Edit-Mode auf. LFO-Nummer 3 ist dann ein Vibrato.

Hüllkurven Angelegenheiten

Hier haben wir die VCA-ADSR-.Variante der Hüllkurven. Schnell genug für Perkussionsinstrumente und Drums. Gut genug für Lead, Bass, Brass und Keys, Pads. Diese kenn die Modi Mono, Poly, Para, Uni.

Die zweite Hüllkurve ist nun etwas spezieller. Cycling-Envelope kennt die Modi Env, Run und Loop. Und wir gesteuert mit den Parametern Rise/Shape, Fall/Shape, Hold/Sustain. Das erweitert unser mögliches Klangspektrum sehr, wenn man dieses nicht nur als „vierten“ LFO begreift.

Die Preset-Macros

Zu jedem Preset kann ich immer zwei Makros abspeichern. Jedes Makros kann bis zu vier Ziele beinhalten. Hier bitte noch mal an die Modulationsmatrix erinnern. Die Makros sind als fundamentaler Bestandteil eines Presets zu betrachten.

Sequencer und Arpeggiator

Dies sind die tatsächlich „Geheimwaffen“ des MINIFREAK. Bis hierher haben wir alles statisch erzeugt und jetzt kommt die Bewegung hinzu. Arpeggio und Sequencer können intern wie extern synchronisiert und auch getriggert werden.

Was sehr gut gelöst ist, sind die Symbole auf den einzelnen Tastern oberhalb der Klaviatur. Hier sehen wir acht verschiedene Modi, von aufwärts bis Pattern. Alles dabei. Die Favoriten Walk und Poly. Den Oktavenbereich stellen wir mit den Fröschen 9 bis Explosion 12 ein. Die Metapher ist vielleicht schräg, aber einfach zu merken. Ebenso existieren Arp Modifier. Derer sind Repeat, Ratchet, Rand Oct, Mutate (Nuklear Power).

Und aus Arps können Sequenzen werden.

Der Sequencer kennt fünf Längen, 16, 32, 48, 64, Last Step. Entweder im Step-Recording-Mode betrieben, wobei das Display dann den Step und Noteninformation zeigt. Oder gutes altes Realtime-Recording. Im Nachgang kann ich dann einzelne Steps editieren und Feinheiten herausarbeiten. Oder ich mache eben Overdubs. Ebenso kenn der Sequencer Modulationspuren. Auch diese können als Realtime oder Step-Record aufgezeichnet werden. Die Liste der Ziele der Modulationsmatrix mag hier der Anhaltspunkt sein. Und auch hier abschließend der Hinweis, strukturierte Klangforschung ist Pflicht.

Klangbeispiele zum Arturia Minifreak

Die Klangbeispiele wurden bewusst so erzeugt und angeordnet. Was den MINIFREAK groß macht, ist seine Flexibilität und die damit mögliche Klangvielfalt. Und das auf kompaktem Raum mit einem rückenfreundlichen Gewicht.

Bis auf die beiden kompletten Tracks (15, 16), die mehr oder minder fertig produziert sind (bis auf Drums und Pads, kamen die Klänge nur vom MINIFREAK), wurden sie Sounds dry/wet eingespielt. In der DAW wurde lediglich normalisiert und nach MP3 konvertiert. Die Aufnahmen wurden mit einem ZED 428 und MOTU 828 bzw MOTU ULTRALITE MK5 erstellt. Für die Beispiele 15/16 unter Hilfestellung diverser Outboard-FX.

Dank seiner flexiblen Oszillator-Modelle und der Modulations-Matrix nebst Makros und Sequencer und einer wirklich einfachen Bedienung ist der MINIFREAK in dieser, aber nicht nur in dieser Preisklasse eine klare Kaufempfehlung. Definitiv ein Highlight des Jahres 2022.

Der Arturia Minifreak on YouTube

