Test: Roland JD-08 Synthesizer nach Roland JD-800

Der Roland JD-800 im Boutique-Format

Miniaturisierung von Synthesizer Klassikern

Oh Mann, wie klein werden denn Synthesizer noch? Ich weiß. Mikro-Elektronik und so weiter. Alles wird kleiner. Die Datendichte von Mikroprozessoren nimmt immer mehr zu. Was kommt als nächstes? KI in der Musikproduktion? Ein Draht ins Hirn und wir denken uns nur noch unsere Musik, die gleich auf Streaming-Portalen hochgeladen wird? Wenn heute schon Politiker auf manipulierten Videokonferenzen hereingelegt werden können, ist meine Annahme zudem, was noch kommen kann, am Ende gar nicht so unrealistisch. Noch sind wir aber nicht so weit. Und ich gebe auch zu bedenken, dass unsere Finger nicht in dem gleichen Maße schrumpfen, wie die zu bedienenden Instrumente. Im Gegenteil. Die Körper der modernen Wohlstandsmenschen neigen ja eher dazu, sich diametral entgegengesetzt zur digitalen Evolution zu entwickeln.

Die Ingenieure von Roland haben dieses Problem in der mir vorliegenden Miniaturversion des Synthesizerklassikers JD-800 insofern clever gelöst, als dass sie dem „kleinen“ Bruder dieses Monstrums, dem JD-08 Boutique Sound Modul, erst gar kein Keyboard hinzugefügt haben, das ob seiner Größe sowieso irgendwelche Zweifel an dessen manueller Spielbarkeit hätte aufkommen lassen können. Dennoch: Das Paketchen, das mich heute ausdrücklich nicht von der Firma Roland, sondern vom superschnellen Service der Firma Thomann erreicht hat, lies mich dann doch meine Augen reiben. An dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank dafür. Also für das Päckchen und die Erfahrung. Das JD-08 Boutique Sound-Modul will nun als „digitaler Klassiker“ in einem „modernen Flair“ daherkommen. Dies gilt es natürlich näher zu untersuchen. Und so rutscht nun die schmale Kartonage, die das Sound-Modul in sich birgt, saugend wie ein iPhone aus der Umverpackung. Hoffentlich hebe ich mir keinen Bruch …

Übersicht zum Sound-Modul Roland JD-08

Der Vollständigkeit halber sollte man erwähnen, dass es selbstverständlich ein Keyboard für die Boutique Sound-Module zu kaufen gibt. Es handelt sich dabei um das Roland Boutique K-25m Keyboard, das man separat erwerben muss und das ebenso zusammen mit den Boutique Modellen JU-06, JP-08 und JX-03 verwendet werden kann. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber, denn dieses Keyboard ohne Aftertouch ist wahrlich nicht viel mehr als ein tonaler An- und Aus-Schalter, der vielleicht als mobile Editierhilfe dienen mag. Wer dennoch seinem Boutique Synthesizer einen „Minimoog“ Look verpassen möchte, der müsste sich dann auch noch das Boutique Dock DK-01 besorgen, ein Gehäuse, mit dem man den Synthesizer schräg anstellen kann, womit sich dann der Gesamtpreis für diese „Solo-Synthesizer“-Konfiguration auf 584 Euro summieren würde. Wenn man das denn will. Ein Rackmount, um den JD-08 im 19 Zoll Rack unterzubringen, gibt es leider nicht. Wie auch immer. Ich verzichte auf all das und plane, den JD-08 für diesen Test gleich in meine DAW einzubauen und das Instrument über mein Master-Keyboard zu spielen (Achtung: Möglichkeitsform).

Doch vorher schaue ich mir das Gerät etwas genauer an. Geliefert wird der JD-08 ausschließlich mit 4 Batterien der Größe AA und einer kurzen Bedienungsanleitung. Die maximale Laufzeit wird mit 6 Stunden angegeben. Eine riskante und auch kostspielige Angelegenheit, wenn man mit diesem Synth unterwegs und für längere Zeit arbeiten will, denn ein separates Netzteil und einen entsprechenden Anschluss dafür gibt es nicht. Einzige Alternative ist die Stromversorgung des JD-08 über USB-Bus-Power. Wer mit dem JD-08 unterwegs arbeiten will, sollte also auch ein Notebook dabei haben oder eine gute Powerbank. Und ein passendes Kabel.

Look & Feel des JD-08

Hier hat man am Original JD-800 orientiert. Allerdings mit der Konsequenz, dass die Fader-Wege und alle Bedienelemente deutlich geschrumpft worden sind. Insgesamt ist alles „en miniature“, wobei man aber feststellen muss, dass gerade das in Metall ausgeführte User-Panel definitiv gelungen ist und eine hochwertige Anmutung hat. Das eigentliche Gehäuse allerdings ist in dunkelgrauem Kunststoff gehalten und hier merkt man schon, dass deutlich auf die Kostenbremse getreten worden ist. Legt man den JD-08 auf sein „Gesicht“, kann man einerseits den Deckel für das Batteriefach, andererseits einen kleinen Lautsprecher entdecken. Spontan kratze ich mir da am Hinterkopf und frage mich, was das soll? Meine Neugier überwiegt aber und ich lege die Batterien ein und schalte den Synth an. Das Main-Volume wird auf der Rückseite mittels eines kleinen Drehreglers eingestellt, der sich direkt neben dem Power-on/off-Schalter befindet.

Also einschalten und im Display wird zur Begrüßung ein digitales Jd-08 und dann ein erstes Preset A.11 angezeigt. Soweit, so klar. Nur wie entlockt man dem Ding ohne Keyboard Töne? Meine erste spontane Idee ist die richtige. Relativ deutlich sichtbar gibt es auf dem User-Panel unten links einen START-Button für einen Sequencer. Den drücke ich und voilà, eine erste Sequenz wird abgespielt. Man kann umgehend den Sound manipulieren und ich stelle fest, dass die Fader gut zu bedienen sind und einen angenehmen Widerstand haben. Der erst Eindruck ist nicht der schlechteste. Nur frage ich mich immer noch, was das mit dem Lautsprecher soll. Zur ersten Abhöre mag das reichen, aber man stelle sich den Sound eines Lautsprechers vor, der gerade mal 2 cm Durchmesser hat und wie ein altes Taschenradio klingt. Selbst Smartphones liefern heute einen wesentlich besseren Sound. Nun wer das nicht mag, der kann auf der Rückseite einen Kopfhörer (Mini-Stereoklinke) einstecken und wenn der Kopfhörer etwas taugt, dann bekommt man schon einen Eindruck des Soundpotentials von diesem kompakten Synthesizer. Der Lautsprecher wird dann parallel dazu stummgeschaltet.

Die Anschlüsse des Roland JD-08

Apropos Rückseite. Neben den bereits erwähnten „Konnektoren“ gibt es noch ein klassisches MIDI-In- und MIDI-Out-Paar, einen Audio-Aus- und Eingang (beide Stereo-Miniklinke) und zur Einbindung in die digitale Welt einen USB-C-Anschluss (für Audio, MIDI und Power). Was wir von Smartphones und digitalen Kameras kommend bereits kennen, wird nun auch an dieser Stelle als Sprung in die Moderne vollzogen. Und damit ist die Anschlussseite des JD-08 bereits abgehakt. Irgendwie hätte ich es cool gefunden und eigentlich hätte es sich auch angeboten, wenn man dem JD-08 wenigstens ein CV-Gate-Pärchen zur Einbindung in ein modulares Setup spendiert hätte. Technisch ist das heute kein Problem mehr und bei etlichen Mitbewerbern eine selbstverständliche Draufgabe. Hat man aber nicht.

Einbindung des Roland JD-08 in eine DAW

Auf zum nächsten Schritt. Das dachte ich zumindest am Anfang. Ich wollte natürlich den JD-08 so schnell wie möglich spielen und ausprobieren. Zunächst habe ich über die USB-C-Schnittstelle eine Verbindung zum Computer hergestellt. Um zu prüfen, ob das mit der Stromversorgung klappt, entferne ich die Batterien. Der JD-08 startet problemlos. Auch ohne Batterien. Als nächstes öffne ich die Website von Roland, um mir den passenden Treiber herunterzuladen und erfahre, dass das automatisch geschieht, sobald der Synthesizer mit dem Rechner verbunden ist und eine Internetleitung besteht. Ein Blick in die Apps und Features unter Windows 11 zeigt mir, dass auch das funktioniert hat. Als nächstes starte ich ein leeres Cubase-Projekt und denke, dass man nun einen Instrument-Track erzeugen sollte, in dem Audio und MIDI sozusagen gleichzeitig bedient werden. Dem ist nicht so. Der installierte Treiber hilft zwar, den Synthesizer zu erkennen, eine Erzeugung als VST-Instrument ist damit aber nicht möglich. Also versuche ich den klassischen Weg. Ich verbinde den Audioausgang des JD-08 mit zwei Eingängen meines Audiointerfaces und erzeuge in Cubase einen Audio- und einen MIDI-Track. Mein Master-Keyboard spielt MIDI, wie es soll und ich kann den MIDI-Ausgang auch auf den Eingang des JD-08 routen, nur spielt dieser nichts. Ein Kontrolldruck auf den START-Button des Sequencers zeigt mir aber, dass die Audioverbindung steht. Was ist da nun wieder los? Weder wird der JD-08 als Plug-in erkannt, noch kann ich ihn über USB-C-MIDI ansteuern. Langsam steigt die Verzweiflung.

Nun ist es so, dass ich die ganzen Experimente unter Windows unternehme. Aus der Mac-Welt weiß man, dass diese Computer sehr wohl in der Lage sind, mehrere Audiointerfaces gleichzeitig zu erkennen. Und der JD-08 ist eben auch genau das: ein Audiointerface. Unter Windows kann man immer nur einen Audiotreiber verwenden, es sein denn, man bastelt mit ASIO4ALL herum, was ich nicht tue. Also stelle ich Cubase von meinem Focusrite Rednet Audiointerface auf den JD-08 um und hoffe, dass wenigstens das funktioniert. Die Konsequenz eines solchen Unterfangens ist, dass man dann nur noch mit dem JD-08 ausschließlich arbeiten kann, denn andere Audioeingänge bis auf den eigenen stehen nicht mehr zur Verfügung. Das ist dann eigentlich auch keine clevere Lösung. Außerdem stieß ich auch mit dieser Konfiguration auf dasselbe Problem. Ich war nicht in der Lage, den JD-08 extern über MIDI zu spielen. Audio aus dem Sequencer heraus funktioniert. Der Rest nicht. Langsam werde ich sauer. Was kann ich noch tun, um den Synthesizer endlich einmal zu spielen?

Ich stelle Cubase wieder auf mein übliches Setting zurück und erzeuge wieder eine Audio- und eine MIDI-Spur. Nun gehe ich den klassischsten aller Wege und hole mir ein olles MIDI-Kabel, das ich direkt zwischen mein Komplete Kontrol Master-Keyboard und den JD-08 hänge. Und schon wieder kann ich den Synthesizer nicht extern spielen. Könnte das MIDI-Kabel kaputt sein? Durchaus möglich. Also hänge ich das Kabel an einen anderen Synthesizer und endlich kann ich den JD-O8 spielen, ohne den Sequencer zu starten. Nach einer kurzen Recherche verstehe ich, dass man das Komplete Kontrol Keyboard nicht gleichzeitig über USB und klassisches MIDI spielen kann. Es gilt entweder/oder. Also hänge ich die USB-Leitung meines Master-Keyboards ab (was auch nicht im Sinne des Erfinders ist) und kann nun endlich den JD-08 darüber spielen und MIDI und Audio gleichzeitig aufnehmen. Was für ein Stunt.

Was lernt man nun daraus? Als erstes lerne ich, dass Roland zu dieser Problematik eine ganz schlechte Kommunikation fährt. Eigentlich wird das Problemfeld komplett ignoriert. Wenn man eine Plug&Play-Lösung nur für eine Plattform anbietet, ist das heutzutage eine echt schwache Leistung. Diesbezüglich bin ich schon auf die folgende Diskussion gespannt. Der zweite Punkt ist, dass die USB-C-Verbindung für Windows-PC-Nutzer eigentlich vollkommen für die Tonne ist. Sie funktioniert einfach nicht. Bis auf folgende Ausnahme: Man braucht sie für die permanente Versorgung mit Strom oder riskiert, dass sich mitten im Spiel die Batterien verabschieden. Klingt das nach einer professionellen Lösung? Ich finde nicht.

Allerdings werden Mac User mit Logic Pro das ganze Thema vermutlich anders sehen und milde lächeln. Nun muss ich allerdings noch etwas hinzufügen, dass mir beim Blick in die englische Bedienungsanleitung aufgefallen ist. Irgendwo steht da folgender Satz „Do not use a USB cable that is designed only for charging a device. Charge-only cables cannot transmit data.“ Ja, schönen Dank auch. Vermutlich liegen all meine Probleme genau da dran. Allerdings steht im selben Handbuch an anderer Stelle : “Use a commercially available USB Type-C® cable to connect this port to your computer. This is used to transfer USB MIDI and USB audio.“ Das ist dann schon weniger spezifisch. Reicht nun ein Standard-USB-Kabel oder nicht? Und wenn nicht, um welches handelt es sich denn ganz genau? Und weshalb liefert man das passende Kabel nicht gleich mit, wenn es doch speziell sein soll? Roland gibt dazu keine Antwort.

Die Klangerzeugung des Roland JD-08

Roland hält sich nicht nur bei mitgeliefertem Zubehör und den Anschlussmöglichkeiten ziemlich bedeckt, sondern auch bei den technischen Angaben an sich. Wer mehr wissen will, muss schon das Internet bemühen. Weshalb das so ist, kann ich nicht sagen. Wenn man den Angaben von Gordon Reid in seinem Artikel über JD-08 im Sound On Sound Magazin glauben schenken mag (und es besteht kein Grund, das nicht zu tun), dann ist der JD-08 deutlich polyphoner, als es der JD-800 jemals gewesen ist. War der JD-800 bei maximalen Einsatz von vier Tones in einem Patch gleichzeitig gerade einmal sechsstimmig polyphon, so soll die Polyphonie nun bei 32 Stimmen liegt. Diese Zahl halbiert sich, spielt man den JD-08 im dual-timbral Mode. Das ist für so ein kleines Ding echt beachtlich und bringt uns direkt zur Klangerzeugung. Man erinnere sich: Die Klangerzeugung des JD800 basierte auf der Linear Arithmetic Synthesis, in der Sample-Playback mit digitaler Synthese verknüpft wurde. Der JD800 war somit einer der ersten ROMpler.

Er hatte 108 interne Schwingungsformen, die man durch das Zustecken von PCM-Cards erhöhen konnte. 4 Tones bildeten ein Patch. Im Angebot waren da zunächst die Klassiker wie Gitarre, Chor, Piano und Streicher. Gerade letztere machten den JD800 zu einer beliebten Maschine zur Erzeugung von Pad-Sounds. Speichern konnte man die Patches auf 64 Plätzen. Beim JD-08 hat man mittels ZEN diese Schwingungsformen in gleicher Anzahl nachempfunden. Ob das gelungen ist, muss jeder für sich entscheiden. Einen A/B-Vergleich konnte ich nicht machen. An der Struktur, wie ein Single-Sound, also ein Patch organisiert ist, hat sich im Grunde nichts geändert. Jeder (zuschaltbare) Tone ist im Grunde eine eigene Synthesizerstimme, die jeweils einen ganz anderen Charakter haben kann. Diese 4 Tones sind in der Lautstärke mischbar (Palette) und bilden ein Patch. Im JD-08 kann man nun 256 Patches speichern. In der unteren Reihe des User-Panel finden sich jeweils 8 Taster für die Bank-Plätze und 8 Taster für die Patch-Nummer an sich. Wer mitgerechnet hat, kommt auf die Zahl 64. Richtig. Sozusagen in einer weiteren Ebene erhält man den Zugang auf 4 sogenannte Gruppen (Groups). Drückt man einen der Bank-Taster mehrfach, schaltet man durch die 4 Gruppen, die wie folgt beschriftet sind: A – b – C – d. Exakt so. Und der Vollständigkeit halber: 4x 64 = 256 Patches. Das passt also. Will man den Sound eines Tones innerhalb eines Patches verändern, muss man dieses explizit auswählen.

Der Rest der Klangerzeugung ist im Grunde bekannt, sofern man den JD800 einmal sein Eigen nennen durfte. Man trifft hier genauso das Multimode-Filter wieder, wie auch die LFOs und eine umfangreiche Hüllkurven-Sektion mit Zeit- und Level-Reglern für die einzelnen ADSR-Parameter. Der JD800 hatte separate Hüllkurven für Pitch, Filter und Amp. Der JD-08 hat nur ein Reglerfeld für alle Modulationsziele, die man mittels eines kleinen Tasters anwählen muss. Diese Lösung taucht auch an anderen Stellen im User-Panel auf und ist eindeutig der kompakten Bauform geschuldet. Wie bereits gesagt, die kurzen Fader-Wege haben mich nach kurzer Einarbeitung nicht lange gestört. Ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt. Eher mag ich nicht, wie die Effekte und der Arpeggiator und der Sequencer editiert werden müssen. Erstens hat man diese Funktionalitäten, die der JD-800 bis auf die Effekte nicht hatte, in eine zweite Menüebene verlagert und zweitens sind die Edit-Möglichkeiten für alle Angebote ziemlich reduziert.

Der Arpeggiator des Boutique Synthesizers

Der Arpeggiator ist simpel und die Effekte sind es auch. Aus meiner Sicht klingen sie noch nicht einmal gut und dienen nur der Unterstützung eines möglichen Sounddesigns. Großartige Delays oder Hallräume kann man vergessen. Jedenfalls machen diese Features den JD-08 nicht zu einem modernen Instrument. Und „Klang“ ist an dieser Stelle das richtige Stichwort. Der JD-08 klingt digital. Nicht schlecht, aber auch nicht umwerfend. Ja, er kann manche Dinge ganz gut und vielleicht ist es sogar ein Vorteil, wenn er nicht so sehr nach Brot und Butter klingt, wie sein großer Bruder. Hätte man die Möglichkeit, über einen Editor eigene Samples zu laden, würde er eventuell sogar noch besser klingen. So lege ich das, was er bietet, unter Geschmackssache ab. Es wird sicher Leute geben, die ihm für diesen Preis einen ganz tollen Klang bescheinigen werden. Ich möchte das hier nicht tun. Würde ich den alten JD-Klang haben wollen, würde ich mich mal nach einem JD-990 umsehen oder nach einem der vielen Derivate, die bis hoch zum Integra alles bieten, was Roland jemals an ROMplern angeboten hat. Den Computerarbeitern unter den Lesern würde ich einen Blick auf die JD-800 Model Expansion in der Roland-Cloud empfehlen. Die kostet schließlich nur 165 Euro.

Der Klang des Roland JD-08

Die Gretchenfrage lautet nun: Wie klingt denn dieser Synthesizer? Ist er nah am Original und ist das überhaupt wichtig? Nun, was den Klang des JD-08 angeht, so habe ich an ihm nichts gefunden, was mich besonders gestört, aber auch nichts, was mich begeistert hätte. Er klingt gut, produziert keine Schweinereien im Signalweg und tut, was er soll. Er funktioniert sauber und einwandfrei. Und wer nicht viel Platz in seinem Studio hat und ein paar vernünftige, kompakte Klangerzeuger braucht, sollte sich den JD-08 und vielleicht auch andere Kollegen aus der Boutique Serie einmal genauer anschauen. Schließlich kostet dieser Synthesizer nicht die Welt und ist vernünftig gefertigt.

Gelingt es ihm aber, die alte Magie heraufzubeschwören (wohl wissend, dass auch schon der Vorgänger ob seiner Klangerzeugung nicht nur Freunde hatte)? Klingt der JD-08 wie ein JD-800? Eindeutig nicht. Die ZEN-Synthese von Roland mag aus kaufmännischer Sicht ein Stein der Weisen sein. Das Problem ist nur, dass mit dieser Technologie alles irgendwie nach allem klingen kann. Also gut, aber unspezifisch. Und ich glaube auch nicht, dass das besser geworden wäre, hätte man mit diesem tollen Look & Feel den JD-08 in klassisches Gehäuse mit 61 Tasten gepackt, nur um den „alten“ Geist heraufzubeschwören. Ich kann mich nicht des Gedankens erwehren, dass man das alles nur macht, um Kunden ins Boot zu holen, die mit den Klassikern schon gar nichts mehr am Hut, aber von ihnen oft gehört haben (ach, wirklich?). Mir persönlich gefällt aber dann der Gang in die rein digitale Plug-in-Welt besser. Einfach weil sie konsequent ist. In der Roland-Cloud kann man ein Äquivalent des JD-800 erwerben, das wenigstens so heißt und zum Beispiel über einen Jupiter-X gespielt werden kann. Oder aber gleich in einer DAW. Das gefällt mir unter dem Strich besser, als eine vergangene Idee in ein kleines Kistchen zu quetschen, um diese dann modern und „cool“ erscheinen zu lassen.

Der Roland JD-08 vs. JD-800 on YouTube

