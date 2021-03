Test: Roland JD-800 Synthesizer-Plug-in & Zenology

Roland JD-800 goes Plug-in

Der JD-800 ist ein weiterer Kult-Synthesizer von Roland, der nun als Model-Expansion vorliegt. Dies ermöglicht den Einsatz im Jupiter-X und -XM und die Model-Expansion kann auch als Plug-in in Zenology genutzt werden.

Kleine Einführung in den Roland JD-800 Synthesizer

Der Roland JD-800 ist ein Traumsynthesizer sondergleichen. Mit all seinen Slidern erinnert er nur schwerlich an all die Synthesizer, die um 1991 erschienen sind. In dieser Zeit setzten die meisten Synthesizer auf Knöpfchenprogrammierung am Winzig-Display. Das war die digitale Revolution, das war neu, heiß und begehrenswert. Die Techno-Bewegung sorgte dafür, dass Regler und Slider wieder in Mode kamen. Doch bis die analogen Klangerzeuger zurückkehrten, dauerte es noch eine halbe Ewigkeit und das Auferstehen der Modular-Systeme war überhaupt nicht in Sicht. Der JD-800 fand mit seiner luxuriösen Anzahl von Bedienelementen und seinem unverwechselbaren Sound viele Freunde. Seine Präsenz auf unzähligen Aufnahmen verdankt der JD-800 natürlich seinen Pads und atmosphärischen Sounds. Macht die Emulation eines digitalen Synthesizers überhaupt Sinn? Viele Nutzer scheuen die Anschaffung des originalen JD-800. Das ist mehr als nachvollziehbar, denn die Preise steigen und eine Restaurierung des Red Glue Problems kostet Geld.

AMAZONA.de Chefredakteur Peter Grandl berichtet sogar davon, dass er „immer ein großer Fan vom JD-800 war, aber das Red-Glue Problem ihn wahnsinnig gemacht hat. Zuletzt hat sogar Doc Analog den Lötkolben fallen lassen und das Projekt aufgegeben“. Doc Analog ist einer der Besten, wenn es um die Restaurierung von Synthesizer geht und wenn er die Waffen streckt, muss es wirklich sehr schlimm um das Instrument stehen.

Das Konzept des JD-800 basiert auf seinem Vorgänger D-50. Beide Synthesizer verfügen über die LA-Synthese. Auch wenn der JD-800 Hollywood-reife Sounds erzeugen kann, bedeutet LA nicht Los Angeles, sondern Linear Arithmetic Synthesis.

Diese Klangerzeugung kombiniert Samples mit digitaler Synthese. An der Entwicklung von beiden Synthesizern war Eric Persinger, der Gründer von Spectrasonics, beteiligt. Omnisphere wird sicher der eine oder andere AMAZONA.de Leser auf seinem Rechner haben.

Aber ich quatsche zu viel. Der Roland JD-800 und JD-990 wurde von dem AMAZONA.de Autor Stephan Dargel ausführlich besprochen. Die LA-Synthese und der D-50 wurde von Marko Ettlich unter die Lupe genommen. Somit kann ich mich auf die Model-Expansion JD-800 konzentrieren.

Wo bekomme ich die Roland JD-800 Model Expansion? In der Roland Cloud!

Um den JD-800 zu benutzen, ist ein Account in der Roland Cloud notwendig. Die dazugehörige Cloud Software wird von Roland kostenlos zur Verfügung gestellt. Roland bietet verschiedene Abo-Modelle an, aber die Instrumente können auch einzeln erworben werden und kostet 149,- Euro.

Die Roland Cloud wurde von Peter Grandl ausführlich getestet und seine Eindrücke könnt ihr hier auf AMAZONA.de nachlesen.

Beim JD-800 handelt es sich um eine Model-Expansion. Dies ermöglicht es, den JD-800 in den Jupiter-X und -XM zu importieren und unabhängig vom Rechner zu nutzen. Um die JD-800 Model-Expansion im Rechner nutzen zu können, ist Zenology notwendig. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Programm, das im Gegensatz zu herkömmlichen Plug-ins eine vereinheitlichte Bedienoberfläche verwendet. Es werden also keine Holzleisten und das Design der Hardware kopiert. Auf diesen Schnick-Schnack kann ich sehr gut verzichten. Mir ist eine übersichtliche Struktur, die an die Arbeitsweise mit dem Rechner angepasst ist, viel lieber. Die Einbindung von Zenology als AU oder VST funktioniert übrigens reibungslos.

Derzeit stehen der Jupiter-8, JX-8P, Juno-106, SH-101 und JD-800 als Model-Expansion zur Verfügung. In einer Instanz von Zenology lassen sich alle Model-Expansions von Roland verwalten. Langes Suchen in der DAW nach einem bestimmten Roland Plug-in ist damit nicht notwendig. Man darf Zenology aber nicht mit dem Analog Lab von Arturia vergleichen. Wenn eine Model-Expansion in Zenology geladen wurde, hat man Zugriff auf alle Parameter des Instrumentes.

Die Fotos zeigen die kostenpflichtige Pro-Version von Zenology, aber auch mit dem kostenlosen Zenology Lite lässt sich die JD-800 Model-Expansion nutzen.

Zenology kann in seiner Darstellung so weit reduziert werden, dass es als reine Preset-Schleuder dienen kann. Auf der Bühne ist dies hilfreich, da viele Acts nur Sounds reproduzieren müssen. 27.000 Synthesizer-Parameter sind für diesen Einsatzzweck sinnlos.

Zenology liegt in den üblichen Plug-in Formaten für Mac und PC vor.

Die Bedienung der Roland JD-800 Plug-ins

Die Klangerzeugung entspricht einem JD-800. Es wurden keine radikalen Änderungen vorgenommen oder sogar Features weggelassen. Wenn man einen Sound anhand einer JD-800 Parameter-Tabelle nachbaut, ist es kein Problem, dem Signalweg der JD-800 Model-Expansion zu folgen.

Ich werde deswegen in erster Linie auf die Besonderheiten der Model-Expansion eingehen. Nur soviel: Alle 108 Schwingungsformen des JD-800 sind vorhanden. Die Parameter wurden nicht unbenannt. Und nun zu den Besonderheiten der Model-Expansion.

Auch wenn der JD-800 mit all seinen Fadern sich unglaublich komfortabel bedienen lässt, gelingt dies auch mit der Model-Expansion. Die Oberfläche ist wirklich sehr aufgeräumt und spiegelt alle Parameter des JD-800 wider. Die Bezeichnung der originalen Elemente ist selbstverständlich erhalten geblieben. Die JD-800 Kenner werden sich in der Model-Expansion sofort wie zu Hause fühlen.

Farblich ist die Model-Expansion in Anthrazit und in Orange gehalten, was natürlich an das Display der JD-800 Hardware erinnern soll. Alle aktivierten Funktionen werden in Orange dargestellt.

Der JD-800 verfügt über 4 Layer, die mit einem Klick aktiviert und deaktiviert werden können. Die Bedienoberfläche spiegelt jeweils ein vollständiges Layer wider. Die Funktion „Active“ erteilt Auskunft darüber, welches Layer angezeigt wird und zeigt die Einstellungen des Layers an. Alle 4 Layer gleichzeitig darstellen zu lassen, würde die Model Expansion extrem unübersichtlich machen. Die Lösung von Roland ist perfekt.

Nicht jeder Musiker ist auch ein Sounddesigner. Viele Musiker geben sich damit zufrieden, die Cutoff-Frequenz zu modulieren. Mit der Funktion „Palette“ stellt Roland 6 fest definierte Parameter zur Verfügung, die einfache Echtzeitkontrolle ermöglichen.

Jeder der 4 zugehörigen Regler steht für ein Layer. Es stehen Level, Attack, Cutoff, Fine Tune, Release und Resonance zur Verfügung. Die Parameter wurden so ausgewählt, dass sie den Performance-Aspekt eines Sounds unterstützen.

Mit dieser Funktion entfällt langes Suchen in den einzelnen Layers nach einer bestimmten Funktion. Die siebte Palette-Einstellung erlaubt es, einen Parameter individuell festzulegen. Dazu muss dieses Fenster orange leuchten. Jede angeklickte Funktion des JD-800 wird nun angezeigt. Das ermöglicht es, z. B. Pitch Env T1 auf die 4 Palette-Regler zuzuordnen und in einer Performance praktisch und übersichtlich diesen für alle 4 Layer zu kontrollieren.

Mit dieser Funktion wird sehr praxisnahe Sounddesign und musikalische Anwendbarkeit miteinander vermählt. Die Parameter der Effekt-Sektion lassen sich nicht „Palette“ zuordnen. Das ist nur logisch, da sie auf dem gesamten Sound wirken und nicht auf einzelne Layer.

Die Envelope Sektionen verfügt nun über eine graphische Darstellung. Die Envelope-Kurven können eingezeichnet werden. Puristen werden die T- und L-Regler bevorzugen, um Kurven einzustellen. Eine graphische Darstellung der Envelope-Sektion ist immer hilfreich, weil sie den Verlauf eines Sounds visuell nachvollzieht.

Der JD 800 verfügt über unglaublich viele Parameter und 4 Layer können den Prozess des Sounddesigns in die Länge ziehen. Deswegen ist es möglich, die Einstellungen eines Layer zu kopieren und in ein anderes Layer einzufügen. Das ist unglaublich hilfreich, wenn man mit vielen Parameter-Einstellungen arbeitet, die für jedes Layer identisch sind.

Man stelle sich vor, dass alle 4 Layer die gleiche Einstellung haben und der fette Sound dieses Patches nur durch gegenseitige Verstimmung der Oszillatoren erzeugt wird. Dank der Copy-and-paste Funktion müssen die Einstellungen pro Layer nicht umständlich reproduziert werden und die Verstimmung kann schnell durchgeführt werden.

Die Effektsektion des JD-800 Software-Synthesizers

Die Effektsektion verfügt über einen graphischen EQ und eine MFX Group A und B. Alle Effekte lassen sich deaktivieren. Der graphische EQ kann dabei hilfreich sein, Frequenzen im Mix zu betonen und damit dem JD-800 zu mehr Durchsetzungskraft in bestimmten Frequenzbändern zu helfen. Ein sehr nützliches Tool, das im Idealfall den Einsatz eines zusätzlichen EQs überflüssig machen dürfte.

In die MFX Group A ist es möglich aus 11 verschiedenen Effekt-Kategorien auszuwählen, die in unterschiedliche Sektionen unterteilt sind. Insgesamt stehen über 90 Effekte zur Verfügung, auch der Juno Chorus und andere Roland Klassiker.

Es finden sich die üblichen Effekte, die sich im Einsatz mit Synthesizer bewährt haben, aber auch Gitarren Amps, Looper und Modulatoren, um das Signal des JD-800 noch interessanter zu gestalten.

Oftmals erlebt man die Effekte in Software-Synthesizer als Verlegenheitsdreingabe. Meistens sind sie auf wenige Parameter runtergestrippt und klingen eher bescheiden. Dies gilt nicht für die Effekte in der JD-800 Model-Expansion. Sie klingen sehr gut und lassen sich mit einer Vielzahl von Parametern zur vollsten Zufriedenheit modulieren.

Die MFX Group B beschränkt sich auf die Parameter Chorus, Delay und Reverb. Auch diese verfügen über ausreichend Parameter. Außerdem ist es möglich, die Effekte einzeln zu aktivieren. Wenn man also nur Reverb benötigt, schaltet man Delay und Chorus einfach aus.

Die Reihenfolge der Effekte kann verändert werden, indem man durch Ziehen ihre Anordnung auf dem Bildschirm verändert. Die Anordnung der Effekte macht in der Soundgestaltung einen großen Unterschied. Es ist eine Frage der Soundästhetik, ob das Signal zuerst das Delay oder das Reverb durchlaufen soll. Die Ergebnisse sind immer wieder überraschend. Die JD-800 Model-Expansion macht da keine Ausnahme.

Wie klingt die Roland JD-800 Model-Expansion?

Die Roland JD-800 Model-Expansion klingt, wie man sich ein JD-800 vorstellt. Punkt. Sicher werden Puristen und Besitzer eines JD-800 Unterschiede ausmachen dürfen. Ob man diese Unterschiede noch in einem Arrangement raushört, wage ich zu bezweifeln. Ich höre jedenfalls keinen Unterschied zwischen der JD-800 Hardware und der JD-800 Model-Expansion.

Zweifellos hat aber die Hardware einen Einfluss auf den Klang. Das ist nur natürlich, denn mein MIDI-Keyboard und dessen Pitchwheel reagiert im Vergleich mit der Roland Hardware unterschiedlich. Das sind nun mal die Feinheiten des Originals.

Der psychologische Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden. Mit einem Roland JD-800 zu arbeiten, ist ein Erlebnis, der Blick auf einen Computer-Bildschirm ist praktikabel. Diese unterschiedlichen Erlebnisse wirken sich natürlich auch auf unsere Hörempfindung aus.

Aus meiner Sicht gelingt es Roland sehr gut, ihre digitalen Klassiker zu emulieren. Das ist sicher kein Wunder, denn auch ein Rechner ist digital aufgebaut. Ob eine Jupiter-8 oder SH-101 Emulation wirklich an das Original rankommt, darüber werden wir uns noch in einigen Jahren streiten dürfen. Bei der JD-800 Model-Expansion und dem Roland D-50 Plug-in stellt sich diese Frage nicht. Sie klingen am authentischsten im Vergleich mit den Originalen.

Die Roland JD-800 Software-Klon in der Praxis

Das Arbeiten mit der Roland JD-800 Model Expansion macht wirklich sehr viel Spaß. Die Klangerzeugung ist wirklich sehr logisch aufgebaut. Sehr schnell gelingt es, wunderschöne Flächen und experimentelle Sounds zu erzeugen. Die experimentellen Sounds würde ich von einem digitalen Modularsystem erwarten, wenn es so etwas je geben dürfte.

Die gesampelten Schwingungsformen erinnern natürlich total an die 1990er-Jahre. Diesen Sound wird auch in den originalen Presets widergespiegelt. Auch der JD-800 ist ein Kind seiner Zeit. Wer diese Sounds benötigt, wird sich freuen. Wer aber meint, damit ist das Potential des JD-800 ausgeschöpft, irrt gewaltig. Es liegt am Nutzer, die JD-800 Model-Expansion modern klingen zu lassen.

Ich bin ein großer Fan des Jarre Albums Chronologie, auf dem reichlich Gebrauch von dem damals neuen Roland JD-800 gemacht wurde. Ab Minute 6:35 startet in Chronologie 1 ein Sound, der es mir schon immer angetan hat. Diesen Sound habe ich wirklich sehr oft gesampelt und als Klingelton verwendet. Es handelt sich um eine Art gepitchbendete Bassfläche.

Als Fan findet man natürlich schnell Videos auf YouTube, die diesen JD-800 Sound reproduzieren. Clean klingt dieser Sound sehr gut. Man merkt aber auch, dass Jarre in dieser Sektion noch andere Sounds verwendet und überhaupt tief in die Trickkiste greift. Die Kombination dieses Sounds und das Sample & Hold blubbern im Hintergrund und erzeugen eine sehr schöne Atmosphäre.

Natürlich findet man Jarres JD-800 Patches im Internet und ich habe mich wirklich gefreut, diese nun in die JD-800 Model-Expansion laden zu dürfen. Leider ist dies nicht möglich und ich würde mir hier von Roland dringend Nachbesserung wünschen. Besitzer des JD-800 wollen natürlich ihre Sounds in die Model-Expansion mitnehmen und dieser Umstieg sollte so einfach wie möglich gestaltet werden. Vielleicht liegt das auch an der Zenology Plattform? Das Roland D-50 Plug-in lädt anstandslos Patches des Originals D-50.

Was wäre nun eine Alternative, um Lieblingssound in der JD-800 Model-Expansion zu reproduzieren? 1991 war Speicherplatz rar und das Internet hat sich noch nicht durchgesetzt. Deswegen wurden Sounds auch in Papierform angeboten. Diese Soundlisten, die alle Einstellungen eines Sounds wiedergeben, finden sich auch noch heute.

Wenn man diesen Soundanleitungen folgt, wird deutlich, dass Roland die JD-800 Model-Expansion wirklich sehr präzise reproduziert hat. Es gibt vielleicht ein, zwei Parameter, die sich anhand einer Liste nicht sofort zuordnen lassen, aber im Prinzip sind alle Parameter vorhanden und somit kann man auch 30 Jahre alte Sounds, die auf Papier verewigt wurden, auferstehen lassen. Aufgrund der enormen Anzahl der Parameter und 4 Layern ist dies aber ein zeitaufwendiger Job.

Roland ist es wohl bewusst, dass die große Anzahl von Parameter manchen Benutzer überfordern könnte. Deswegen verfügen die Layer über eine Copy-and-paste Funktion, die sich bei der Abarbeitung von Listen und Erstellung von Sounds wirklich bewährt. Diese Vorgehensweise ist zeitsparend und gibt Gewissheit, dass man wirklich alle Einstellungen in das neue Layer übernommen hat.

Der JD-800 eignet sich mit seiner endlosen Anzahl von Slidern dazu, Sounds ohne Ende zu schrauben. Auch die JD-800 Model-Expansion ist so übersichtlich gestaltet, dass dies ohne Probleme möglich ist. Mir macht die Model-Expansion sehr viel Spaß. Das liegt sicher daran, dass man nicht nur auf die herkömmlichen Schwingungsformen der Synthese zurückgreifen kann, sondern die gesampelten Sounds einen ganz eigenen Charakter erzeugen, den man nur noch im D-50 findet.

Wie klingt die Software Version des JD-800?

Die ersten 6 Sounds entsprechen der Reihenfolge der Presets des Hardware JD-800. Sound Nr. 6 ist das berühmte Fantasia. Mit dem Video lassen sie sich vergleichen. Es folgen weitere Presets und von mir erstellte Sounds. Viel Spaß.