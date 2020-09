Test, Facts, Interview: Roland Cloud, Synthesizer Plugins im Abo

Endlich: Abo und Einzelkauf möglich

Die Roland Cloud ist nun seit einigen Jahren online und hat zeitweise hitzige Diskussionen um die Vertriebspolitik für Plugins aus dem Hause Roland entfacht.

Vor einigen Monaten folgte dann die Kehrtwendung, die allerdings kaum jemand mitbekommen hat. Seither kann man die Plugins der Roland Cloud auch einzeln kaufen – ohne ein Abonnement abschließen zu müssen. Dies kann man übrigens nicht nur im US-Roland-Shop machen, sondern z.B. auch im Thomann Shop (hier zu den Einzelangeboten).

Zur Nutzung der gekauften Plugins muss man sich nur einen Account anlegen, das Programm Roland Cloud installieren und schon kann das Shopping losgehen.

Einziges Manko für Abonnenten, die Möglichkeit bei treuer Mitgliedschaft Lifetime-Keys als Bonus kostenfrei zu erwerben, ist leider gestrichen worden.

Was ist die Roland Cloud?

Ähnlich wie die Film-Abo-Services von Netflix, Disney und Co. wird gegen die Bezahlung einer monatlichen Gebühr über die Roland Cloud der Zugang auf ein Paket von Software, Plugins und Soundpaketen ermöglicht.

Die günstigste Variante ist für 3,- USD monatlich zu haben, diese enthält aber z.B. keinen Zugriff auf die Plugins der Klassiker wie Roland D-50 etc. Für 10,- USD pro Monat gibt es die Pro- und für 20,- USD die Unlimited-Variante.

In einer Vergleichsübersicht der einzelnen Abo-Modelle sieht das dann so aus:

Wer sich für eine jährliche Bezahlung entscheidet, erhält nochmals einen kleinen Rabatt.

Usability der Roland Cloud

Wer sich für die Roland Cloud entscheidet, erhält ein kleines Programm (für Windows und Apple User) auf den Rechner, mit dem man das Abo und alle Features und Angebote verwaltet.

Je nach Abo-Modell sind dann im Download-Bereich entsprechende Produkte freigeschaltet.

Im Prinzip genügt hier ein Klick auf den Button „Install“ und schon wird entsprechendes Plugin oder Soundpaket auf ihren Rechner installiert, ob als AU oder VST entscheidet das Programm automatisch. Auf derselben Seite kann mach auch Updates verbesserter Versionen ausführen.

Über die Menüpunkte Soft- und Hardware, sieht das Ganze etwas freundlicher aus, erfüllt aber denselben Zweck. Zusätzlich kann man in der Einzelansicht aber auch über sogenannte Lifetime-Keys erwerben (für ca. 150,- Euro das Stück), die ich eingangs erwähnt hatte.

Und auch einen kostenlosen Probemonat gibt es, um die enthaltenen Plugins ausgiebig testen zu können.

Der Button Hardware irritiert ein wenig, schließlich lassen sich hier keine echten Synthesizer herunterladen. Gemeint sind Software-Pakete und Sounds im ZENOLGY-Format für Roland Hardware-Produkte wie Fantom oder Jupiter-X etc.

Von der Roland Cloud ab in die DAW

Einmal downgeloadete Plugins etc. liegen automatisch im richtigen Verzeichnis der DAW und können nun im Rechner aufgerufen werden. Bei mir sieht das in Logic dann wie folgt aus:

Leider wollen all die schönen Spielsachen hin und wieder autorisiert werden, was ich ein wenig nervig finde.

Also immer brav den Account-Zugang zur Roland Cloud bereithalten, um nach wenigen Minuten dann endgültig loslegen zu können.

Hat man die Plugins installiert, stehen einem die gewählten Engines sofort zur Verfügung. Der Betrieb lief auf unserem Studiorechner reibungslos.

Die Bandbreite ist dabei gewaltig. Ob digitale Klassiker wie der Roland D-50 oder Roland JV-1080, die Auswahl ist wirklich groß. Was mir persönlich fehlt, wäre vor allem noch der JD-800 bzw. der V-Synth ;)

Dasselbe gilt im Analog-Bereich. Klassiker wie Roland Jupiter-8 oder Roland Jupiter-106 wurden exzellent umgesetzt. Um das detailliert zu verifizieren, werden wir für nach und nach Einzeltests der Software-Klone nachliefern.

Als alter Vintage-Fan habe ich mich persönlich vor allem über die SRX-Expansions gefreut, die nun ebenfalls für die Plugins in einzelnen Paketen vorliegen. Hier z. B. die SRX-World Expansion:

Virtual Instruments oder Zenology?

Die Frage stellt sich tatsächlich jedem potentiellen Abonnenten sehr schnell, da verschiedene Synthesizer wie Jupiter-8 oder Juno-106 in beiden Formaten vorliegen. Während die Zenology Versionen schon im kleinsten Abo enthalten sind, bekommt man die „Virtual Instruments“ mit dem Ultimate-Paket, das im Monat das Fünffache kostet.

Nach Angabe von Roland arbeiten in beiden Versionen unterschiedliche Engines und sei der Klang dadurch auch minimal unterschiedlich.

Ich möchte hierzu bewusst erst einmal keine Meinung abgeben, hätte aber hier sehr gerne mal eine Diskussion angestoßen, ob und wenn welche Unterschiede ihr feststellen konntet – akustisch versteht sich, denn natürlich sind die GUIs komplett unterschiedlich aufgebaut, so versuchen die ZEN-Synthesizer erst gar nicht irgendwie das Look & Feel seiner Vorbilder zu erreichen, während die „Virtual Instruments“ ganz dem Zeitgeist entsprechend so wirken wollen, als befände sich ein Miniatur-Klassiker direkt auf dem Bildschirm (ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache).

Hier zum Vergleich der Jupiter-8 in der „Virtual Instruments“ Version:

Im Gegensatz zu den Virtual Instruments, sind die ZEN-Synthesizer auch nicht in verschiedene Plugins aufgeteilt, sondern laufen alle über das gleichnamige ZEN-Plugin, dessen Startbildschirm wie folgt aussieht. Hier werden auch alle Sounds wie in einem Soundlibrary-Editor gemeinsam aufgelistet.

Über das Kästchen links unten, hier die Vergrößerung, lassen sich dann die gegenwärtigen ZEN-Synthesizer auswählen, um Player bzw. Editor innerhalb der DAW öffnen zu können.

Ein wenig schade: Die Library, ist eine feine Sache – nur akzeptiert sie kein Drag & Drop. Das ist mir vollkommen unbegreiflich. Man kann zwar eigene Ordner anlegen, um Lieblingssounds oder eigene Sounds zu speichern, doch dazu muss man tatsächlich einen Sound aufrufen und im Player WRITE betätigen. Für mich ein Unding seit Erfindung der Maus.

Interview mit Rainer Simon von Roland Germany

Die wichtigsten Fragen sollten nun abgedeckt sein. Ergänzend haben wir uns aber mit Rainer Simon von Roland Germany unterhalten, um den einen oder anderen Punkt zu verifizieren. Außerdem macht ein Pläuschen mit Rainer so oder so immer Spaß :)

Peter:

Hallo Rainer, wir würden gerne mal in wenigen Worten erklärt haben, wie das Abo-Modell der Roland-Cloud funktioniert bzw. welche Varianten es gibt?

Rainer:

Zunächst einmal kann jeder ganz einfach einen 4-wöchigen Test-Account anlegen, in dem man die volle Funktionalität und alle Möglichkeiten der ROLAND CLOUD in Ruhe ausprobieren kann. Um die Cloud dauerhaft zu verwenden, entscheidet man sich dann für eine der drei Ausbaustufen des Abos, als da wären CORE, PRO und ULTIMATE. Die einzelnen Inhalte der jeweiligen Stufen hier aufzuführen, würde den Rahmen des Interviews sprengen. Wir haben das auf der Website rolandcloud.com sehr übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. Schließlich hat man noch die Wahl des Abrechnungszeitraumes, monatlich oder jährlich. Bei der jährlichen Variante bekommt man praktisch 2 Monate gratis.

Peter:

Lässt sich die Roland Cloud als Abonnent nun auch offline nutzen?

Rainer:

Alle Plugins laufen letztendlich immer „offline“. Die virtuellen Instrumente werden über den Plugin-Manager auf den Rechner geladen und können wie jedes andere Plugin in einer DAW genutzt werden. Von Zeit zu Zeit gibt es eine Authorisationsabfrage, für die man natürlich kurz online sein muss. Einmal bestätigen und weiter geht’s!

Peter:

Auf wie vielen Endgeräten kann man als Abonnent die Roland Cloud-App gleichzeitig installieren – oder sogar nutzen?

Rainer:

Auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig.

Peter:

Was genau sind Lifetime-Keys und wie kann man diese erhalten?

Rainer:

Lifetime-Keys sind die Lizenzen zur Nutzung der jeweiligen Plugins. Mit dem Erwerb einer Lizenz kauft man ein virtuelles Instrument, das frei nach Belieben genutzt werden kann. Im Prinzip genau wie ein Hardware-Instrument. Der Vorteil der Plugins im Cloud-Account liegt darin, dass diese Instrumente immer aktuell gehalten werden können. Stichwort: Mac/Windows-Updates.

Wir alle kennen das. Unser Lieblings-Plugin läuft unter dem neuen Betriebssystem des Host-Rechners nicht mehr. Roland sorgt dafür, dass es laufen wird. Außerdem können wir auch regelmäßig nachlegen, indem wir Updates, Verbesserungen, Sounds, Samples und Patches anbieten.

Peter:

Viele unserer Leser stellen sich natürlich die Frage, warum sie ein Abo abschließen sollen, wenn sie doch nur ein einziges Plugin kaufen möchten.

Rainer:

Das haben wir im Sommer 2020 geändert. Man braucht keine Abo mehr, um ein gekauftes Plugin zu nutzen. Man braucht den Cloud-Account nur, um das Plugin zu registrieren und zu aktualisieren. Der Account selbst ist kostenlos.

Peter:

Damit hat Roland dann wohl erkannt, dass sie Profis, die ihren Lebensunterhalt mit den Produktionen verdienen und Hobbymusiker, die einfach Musik nebenbei betreiben, nicht in einen Topf gehörten.

Rainer:

Das hat mit Hobby- oder Profi-Musiker nichts zu tun. Es ist eher eine Frage von Investition und Arbeitsweise. Für manche Anwender reichen ein bis drei virtuelle Instrumente einer Firma, die sie auch wirklich besitzen möchten. Andere wollen „aus dem Vollen schöpfen“ und finden das Abo-Modell für ihre Produktionsweise besser geeignet.

Gerade der Hobbymusiker, der vielleicht nicht jeden Tag oder jeden Monat an seinen Projekten arbeitet, hat hier eine viel flexiblere Option und kommt am Ende sogar günstiger dabei weg.

Peter:

Kommen wir zur neuen Plugin-Technologie ZENOLOGY. Wenn wir es richtig verstanden haben, gelingt damit der Plugin-Austausch zwischen verschiedenen Plattformen und Hardware-Synthesizern. Es ist also letztendlich egal, ob man einen Roland Jupiter X oder einen Roland MC-707 nutzt, beide könnten exakt identisch klingen. Wo sieht Roland den Vorteil?

Rainer:

Richtig! Die Vision ist, dass man mit jeder Roland Hardware, welche mit der Zen-Core-Engine arbeitet, jeden beliebigen Sound spielen kann.

Warum das Ganze? Beispiel 1: Bei einem Event möchte der Keyboarder seinen wertvollen ROLAND FANTOM nicht unbedingt am Bühnenrand stehen haben, wo der lustige Mann mit dem Bierglas in der Hand wild umherfuchtelt. Er überträgt seine am FANTOM erstellten Sounds auf ein günstigeres Masterkeyboard und fühlt sich einfach sicherer. Beispiel 2: Man hat im Studio mit mehreren Devices eine Vielzahl an Sounds erstellt und möchte die jetzt auf der Bühne spielen, jedoch nicht das ganze Studio mitnehmen. Einfach alles auf ein Gerät übertragen und fertig. Beispiel 3: Man hat DAS ultimative Patch mit dem ZEN-CLOUD-Plugin erstellt und möchte diesen Sound 1:1 in seinem Bühnen-Setup haben, ohne jedoch den Computer mitnehmen zu müssen … Patch einfach rüberziehen – die Engine ist die Gleiche.

Peter:

Wenn man diesen Gedanken konsequent fortsetzt, müsste die Boutique-Linie künftig auch ZEN-kompatibel sein oder komplett ersetzt werden durch universelle Hardware.

Rainer:

Boutique-Units sind eine komplett andere Linie mit einer anderen Engine. Nur Produkte mit der Zen-Core-Engine können diese auch nutzen. Unsere Entwickler in Japan arbeiten daran, dass viele zukünftige Geräte in diese sehr flexible und nutzerfreundliche Technologie integriert werden können. Wie gesagt, wir stehen am Anfang einer großen Entwicklung. Bislang hat keine Firma den Schritt gewagt, dass man ein beliebiges, für sich persönlich passendes, User-Interface erwerben kann und damit jeden beliebigen Sound spielt. Man denke auch einmal an einen V-Drummer der JUPITER Sounds in sein Spiel integriert oder vice-versa. Es wird natürlich auch weiterhin Produkte geben, die „standalone“ arbeiten. Wenn man als Firma ein neues Universum erschaffen möchte, ist das wie mit Rom … man kann nicht alles an einem Tag bauen. Auch die Tatsache, dass sich die zur Verfügung stehende Technik im Laufe der Zeit ändern wird, hat Einfluss auf zukünftige Möglichkeiten. Das bleibt alles enorm spannend.

Peter:

Vielen Dank für das Gespräch Rainer.

Rainer:

Klar, gern geschehen.