Test: Roland Cloud SH-101 Plugin vs. Original SH-101

Kann die Cloud-Copy das Original erreichen?

Mit der Einführung der Cloud hat sich Roland auf ihr Erbe besonnen, welches maßgeblich Geschichte in der Welt der Synthesizer geschrieben hat. Nun stellt Roland endlich ihre eigenen Softwareversionen her. In diesem Test wird die Softwareversion genauer besprochen. Außerdem interessiert uns besonders, wie sich die ACB-Technologie von Roland mit der originalen SH-101 schlägt. Daher werden beide Instrumente miteinander verglichen.

Ein kurze Geschichte des Roland SH-101

Die Hardware-Version des Roland SH-101 wurde auf AMAZONA.DE schon ausführlich in einem zweiteiligen Test von Moogulator und A. Rothenberg getestet. Allen, die mehr über die erste Version des Roland SH-101 erfahren wollen, kann ich diese Artikel nur empfehlen. Hier geht es zu Teil 1 und hier zu Teil 2.

Der Roland SH-101 ist die Wiedergeburt des monophonen Hardware-Synthesizers SH-101 in der Roland Cloud. Das Original wurde von 1982 bis 1986 gebaut.

Der SH-101 war als Keytar angelegt und verfügte deshalb über einen anbringbaren Griff und die Möglichkeit, einen Gitarrengurt zu befestigen. Damals gab es nichts Cooleres, als Gitarrist in einer Rockband zu sein. Der Keyboarder sollte mit dem SH-101 auch die Möglichkeit haben, heroische und orgastische Posen vor dem Publikum zu vollführen. Ob das immer funktioniert hat, sei dahingestellt.

Wie allgemein bekannt, änderte der DX7 den Sound der 80er schlagartig. Digitale Klangerzeugung war in und analoge Klangerzeugung war out. Das bedeutete das Ende des SH-101. Der SH-101 war eines der vielen Roland Instrumente, die posthum Ruhm und Ehre erlangten.

Wie die TB-303, TR-808 und TR-909 war der SH-101 eine Sternstunde der jungen Techno-Bewegung. Dieser Bewegung war es schnurzpiepegal, was für digitale und komplizierte Synthesizer die großen Hersteller produzierten.

Zuletzt beeindruckte mich der SH-101 mit den ersten Releases von Mathew Jonson und seine Microrevolution nicht nur, Cutoff und Resonance zu modulieren, sondern auch mit dem Decay- Regler extrem hypnotische und stimmungsvolle Tracks zu entwickeln. Unterschätzt niemals ADSR!

Selbstverständlich wurde aufgrund des posthumen Erfolgs der SH-101 ohne Ende geklont. Es gibt ihn mittlerweile in allen möglichen Ausführungen, ob als Software und Hardware. Schön, dass sich Roland in den letzten Jahren dazu entschlossen hat, sich seinen Klassikern anzunehmen und diese in überarbeiteter Form auf dem Markt zu bringen.

Daran hat man schon fast nicht mehr geglaubt, weil die Konkurrenz in dieser Frage schneller reagierte. Der Eindruck entstand, dass Roland nur bedingt Interesse an seinem Erbe hatte. Man reagierte zwar mit der MC-Serie auf dem Techno-Markt, auch ein SH-32 erschien, aber ein SH-32 ist nun mal kein SH-101.

Ausschlaggebend für die Besinnung auf Rolands Erbe war die Entwicklung von Rolands ACB-Technologie (Analog Circuit Behavior), die es ermöglicht, analoge Schaltkreise in digitaler Form nachzubauen.

Die erste Erfahrung mit dieser Technologie konnte man mit der Boutique-Serie sammeln, zu der auch der SH-01 gehörte, eine Nachbildung des SH-101. Mittlerweile ist mit dem SH-01a eine verbesserte Version auf dem Markt. Rolands grün/schwarze System-Serie ermöglichte es, Software-Emulationen der Klassiker in Hardware zu laden. Roland nennt diese Technologie Plug-Outs und ermöglicht es, diese Instrumente in der Hardware oder im Rechner als Plugins berechnen zu lassen.

Diese Plugins sind in der Roland Cloud erhältlich. Da Roland sich für viele legendäre Synthesizer verantwortlich zeigt, ist es nur logisch, dass Nutzer sich auch von dieser Firma Emulationen der Originalen wünscht.

Der Roland Cloul Manager

Peter Grandl hat die Roland Cloud genau untersucht. Wer Aktuelles über die Roland Cloud erfahren möchte, wird in seinem Artikel zur Roland Cloud alle Informationen finden.

Als Neukunde der Roland Cloud muss man sich bei Roland registrieren und die Verwaltungs-Software von Roland, den Roland Cloud Manager, herunterzuladen. In dieser Frage unterscheidet sich Roland nicht von Native Instruments, Arturia oder IK-Multimedia und anderen.

Im Roland Cloud Manager hat man Zugriff auf die Instrumente, die man über sein Abo-Modell erworben hat. Mittlerweile kann man die Plugins auch einzeln erwerben und muss kein Abomodell abschließen.

Dank der Roland Cloud muss man sich nicht mit lästigen Seriennummern oder ähnlichem rumschlagen. Da der Roland Cloud Manager erkennt, ob er auf einem Mac OS Rechner oder Windows Rechner arbeitet, erübrigt sich auch die Auswahl des richtigen Betriebssystems.

Der Test findet auf einem Mac Mini von 2018 und Logic Pro statt. Merkwürdig ist, dass die Plugins etwas lange brauchen, bis sie geladen sind. Die Ladezeit liegt ca. bei 10 Sekunden. Ob man die VST-Version (getestet in Ableton Live) oder AU-Version nutzt, spielt keine Rolle. Nach der Ladezeit funktionieren sie ohne Probleme. Im gesamten Testzeitraum verursachte der SH-101 keinen Absturz.

Der SH-101 wird mit Patches aus der Kategorie Techno und Dark Dream Techno beschenkt. Das ist natürlich super für Musiker, die nicht viel schrauben wollen, sondern gleich damit beginnen möchten, ihre musikalischen Visionen in die Realität umzusetzen.

Neues im Roland SH-101 Cloud Synthesizer

Auch Roland hat sich nicht damit zufriedengegeben, den SH-101 digital in seinem Originalzustand zu belassen.

Das Filter verfügt nun über eine ADSR-Hüllkurve. Der LFO erzeugt nun auch Sinus und Sägezahn. Der Oszillator hat einen größeren Oktavumfang. In der VCA-Sektion ist ein Tone-Regler hinzugekommen, mit dem man die Brightness verstärken kann.

Natürlich dürfen heutzutage in Plugins keine Effekte fehlen. Es werden Effekte verwendet, die sich im Zusammenspiel mit dem SH-101 bewährt haben. Es finden sich Reverb, Bit-Crusher und ein temposynchrones Delay in der SH-101 Cloud.

Die Effekte machen ihren Job gut. Sie sind auf den SH-101 zugeschnitten. Wunder sollte man sich von ihnen keine erwarten. Die Sounds der großen Klassiker erklingen ja meistens nicht pur, sondern wurden mit Effekten nachbearbeitet, um etwas mehr aus den Geräten herauszukitzeln. Schön, dass sie direkt im Plugin erhältlich sind, ohne einen weiteren Effekt laden zu müssen.

Der Arpeggiator lässt sich jetzt natürlich zum Tempo synchronisieren. Das der SH-101 im Jahr 2020 angekommen ist, kann man am Scatter sehen, der den Arpeggiator schön zum Stottern bringt. Natürlich sind alle Bedienelemente MIDIfizierbar. Lange lebe Total-Recall.

Leider hat Roland auf den Sequencer des Originals verzichtet. Auch wenn dieser Sequencer sicher nicht mit großartigen Features zu überzeugen weiß, wäre es doch ein Einfaches gewesen, ihn zu integrieren. So sind z. B. die Sequencer der TR-606, TR-808, TR-909 in den Cloud-Versionen alle ähnlich gestaltet. Was hätte dagegen gesprochen, dem SH-101 den Sequencer der TB-303 Cloud Version zu spendieren?

Natürlich ist das jammern auf hohem Niveau, denn Plugins laufen in einer DAW. Die Sequencer einer DAW übersteigen die Funktionen der originalen Versionen meisten um ein Vielfaches. Trotzdem liegt der Reiz in der Limitierung der alten Sequencer. Deswegen werden Sequenzen erzeugt, die so typisch für gewisse Musikrichtungen sind. Nicht nur die Klangerzeugung der 303 war für Acid verantwortlich, auch ihr Sequencer. Ähnliches kann man auch über den SH-101 und seine hypnotischen Sequenzen behaupten.

Anfangs ist es etwas irritierend, dass die 5 Slider der Filtersektion nun nicht mehr die Modulationsstärke bestimmen, sondern die ADSR-Hüllkurve des Filters. Die essentiellen Regler der Modulationsstärke sind nun 4 eher unscheinbaren Knobs gewichen, die über der ADSR-Hüllkurve angebracht sind. Ich hätte dies umgekehrt gelöst und damit die Slider in ihrer ursprünglichen Funktionen belassen.

Die 4 Regler hätten erfolgreich die ADSR-Hüllkurven-Funktion übernehmen können. Ich denke, dieses Szenario wäre der Bedienbarkeit des Originals näher gekommen. Man gewöhnt sich an die neue Belegung, aber es dauert etwas. Ich bin der Meinung, dass die Einstellungen der Modulationsstärke den besonderen Sound des SH-101 ausmacht und dementsprechend sollte man die Funktion präsentieren.

Wenn man den originalen SH-101 gewohnt ist, muss man sich auch bei anderen Funktionen umgewöhnen. Die Bedienelemente auf der Oberfläche wurden verschoben. Wie schon erwähnt, befinden sich in der VCF-Sektion nur 4 Regler, obwohl im Original 5 Fader zu finden sind. Der fünfte Fader ist in die LFO-Sektion gerutscht.

Dort finden sich nun 3 Fader, mit denen man den Einfluss des LFOs auf den VCO und VCF bestimmen kann. Die meisten Fader des originalen SH-101 haben ihren Nullpunkt auf der niedrigsten Position und ihre maximale Einstellung auf der höchsten Position. Im Plugin findet sich die Nullstellung der Fader in der LFO-Sektion nun in der Mitte. Dies gilt auch für die Envelope-Modulation und Keyboard Amount.

In der VCO-Sektion kann man nun den VCO-Envelope und Filter-Envelope auswählen. Natürlich hat man durch die Filter-Hüllkurve viel mehr Möglichkeiten. Sie machen aber die Bedienung etwas komplexer, weil man für einen Filtersweep nun auch die ADSR-Hüllkurve des Filters einstellen muss.

Positiv fällt auf, dass man das Layout mit den damals erhältlichen Farben grau, blau und rot bestimmen kann. Eine Version bildet die angepasste Oberfläche des System 1 für die Plug-Out Version ab. Damit hat man als System 1 Nutzer perfekten Überblick.

Das Design der SH-101 Cloud entspricht dem Original, wirkt aber hier und da etwas eckiger. Die Hardware und Boutique-Versionen haben subjektiv empfunden einen bisschen mehr Charme.

Netterweise kann man bei allen Instrumenten der Roland Cloud die Tastatur wegklappen. Dies spart Platz auf dem Bildschirm und ohne Touchscreen empfinde ich eine virtuelle Tastatur immer ein bisschen problematisch. Sie sind nicht sonderlich sexy und mit der Maus Tasten zu drücken, ist nicht sehr funktionell. Wenn die Tastatur eingeklappt ist, bleibt von ihr immer etwas zu sehen und wozu das gut sein soll, ist mir ein Rätsel.

Arbeiten lässt sich mit der Software hervorragend. Je weniger man über das Original weiß, desto einfacher fällt die Einarbeitung. Nach dem ersten Hören kann man der SH-101 Cloud Version durchaus SH-101 Qualitäten unterstellen. Doch das möchte ich nun genauer betrachten.

Der Vergleich zwischen SH-101 und SH-101 Cloud Version

Selbstverständlich ist mir bewusst, dass ein Vergleich von Software und Hardware viele Probleme mit sich bringt. Da ist zum einen der Umstand, dass der Roland SH-101 von Peter Grandl schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Dies kann sich auf den Klang auswirken.

Es ist immer wieder zu lesen, dass eine Roland TR-808 niemals so klingt wie eine andere TR-808. Dies hat mit den Eigenschaften der verwendeten Bauteile zu tun. Selbstverständlich spielt auch die Art und Weise der Nutzung eine Rolle. Hat man es mit einem abgerockten Stück Hardware oder hat man es mit einem perfekten Sammlerstück zu tun?

Ein großes Argument spricht aber für den Vergleich von Software und Hardware. Der Vergleich bezieht sich auf ein Produkt derselben Firma. Roland behautet, mit ihrer ACB-Technologie die Instrumente aus ihrer Firmengeschichte nachbauen zu können. Wenn jemand weiß, wie seine Instrumente klingen, dann muss es doch Roland selber sein oder etwa nicht?

Sicher ist der Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Firmen immer schwierig, weil z. B. Arturia die Instrumente aus ihrer Vintage-Collection mit neuen Funktionen aufrüstet und somit Arturia Versionen der Klassiker baut.

Aber in diesem Vergleich ist das Motto: Roland vs. Roland und das ist mehr als fair.

Um einen Vergleich zwischen der Roland Software von 2020 und des SH-101 von 1983 bis 1986 zu gestalten, gilt es einiges zu beachten. Selbstverständlich müssen die erweiterten Funktionen der Software ausgestellt werden bzw. dürfen im Test keine Rolle spielen.

Nur die Funktionen, über die beide Instrumente verfügen, können miteinander verglichen werden. Da der SH-101 analog aufgebaut ist, ist es auch sehr wichtig, ihn vor einem Vergleich zu stimmen.

Der Hardware-Synthesizer SH-101 hat einen monophonen Ausgang. Das Plugin liegt als Stereo-Version vor, deswegen müssen die Files in Mono umgewandelt werden. Das ist kein Problem, denn die Sounds des Plugins leben nicht von wilden Panning-Effekten, sondern sind links und rechts immer gleich verteilt.

Natürlich ist es kein Problem, die Oszillatoren miteinander zu vergleichen. Diese Einstellung ist nicht sonderlich komplex. Einen echten Sound mit all seinen Einstellungen zu reproduzieren, ist aber eine komplexe und zeitaufwendige Arbeit.

Ich habe Sounds mit dem Original erstellt, die ich versucht habe, auf die Software zu übertragen. Für diese Aufgabe war es nicht gerade hilfreich, dass die Fader und Knobs der Software sich an anderer Stelle befinden als im Original.

Wenn man diese Übertragungsleistung vollbracht hat, merkt man schnell, dass man die Einstellungen so gut wie nie originalgetreu übersetzen kann. Nachregeln ist unverzichtbar!

Filtersweeps der Software können nur mit der ADSR-Hüllkurve des Filters erstellt werden. Das ist irritierend, da es diese Funktion im Original nicht gibt und die Prämisse eigentlich lautet, nur Elemente zu benutzen, über die beide Instrumente verfügen.

Die Reproduktion von Sounds ist wirklich kein Zuckerschlecken. Ich kann jetzt verstehen, dass große Keyboarder diese Aufgabe abgeben. Die Synthesizer und Keyboards der 60er-, 70er- und 80er-Jahre möchte man nur ungern mit auf Tour nehmen.

Es gibt ein schönes Video von Rick Wakeman, in dem er seine Keyboard-Burg vorstellt. Er nennt auch die Instrumente, die das letzte Mal auf Tour dabei sind, z. B. der Roland JD-800, wegen des Red Glue Problem, dass zum Zeitpunkt des Videos aktuell wurde.

Wer die Oxygene in your Livingroom-Tour von JMJ gesehen hat, weiß was für Probleme die „Old Ladies“ mit sich bringen. Old Ladies nennt Jarre seine betagten Synthesizer, die er bei dieser Tournee ohne Netz und doppelten Boden zum Klingen brachte. Der Memorymoog verlor plötzlich seine Stimmung. Trotz aller Versuche, war ein Nachstimmen mitten im Track ein auswegloses Unterfangen. Als Synthesizer-Fan konnte ich mitfühlen. Trotzdem hat Jarre es eiskalt durchgezogen und versucht zu retten, was noch zu retten war. Diese Tournee war übrigens die einzige, die Jarre ausschließlich mit den alten Instrumenten vollbracht hat. Sie war sicher ein Alptraum für Techniker und Crew, aber ein Traum für das Publikum. Grooooßer Seufzer.

Das Publikum möchte die Sounds aus der jeweiligen Zeit hören. Die großen Workstations und modernen Synthesizer sind viel praktischer, weil sie auf dem Stand der neusten Technik sind und ein großes Potenzial an Synthese- und Sample-Möglichkeiten bieten. Auf Tournee ist Zuverlässigkeit der Technik unglaublich wichtig. Eine Tournee verlangt Instrumenten viel ab und je älter ein Instrument ist, desto anfälliger ist es für Probleme.

Das spricht auch für den Einsatz einer Roland Boutique SH-101 oder SH-101 Roland Cloud auf der Bühne. Die Reproduktion ist aber nicht so einfach und es braucht sehr viel Geduld. Oftmals ist nur eine Annäherung möglich, soviel sei schon vorweggeschickt.

Schwingungsformen und Sounds

Hier sind die Ergebnisse des Vergleichs. Ich werde mich nun mit meinem Urteil zurückhalten und dem Leser das letzte Urteil überlassen. Hört ihr Unterschiede? Seht ihr Unterschiede? Gebt ihr der Software oder der Hardware den Vorzug? Das interessiert uns sehr und wir freuen uns auf euere Kommentare.

Oszillatoren SH-101 vs SH-101 Cloud

Roland SH-101 Noise

Roland SH-101 Filter

Das Filter wurde geschlossen und wieder geöffnet.

Die Resonanz wurde voll aufgedreht und Cutoff geschlossen und wieder geöffnet.

Roland SH-101 Pulsbreitenmodulation

Auf beiden Instrumenten Pulse eingestellt und die Pulsbreite von minimum bis maximum und zurück moduliert.

Produktion und Reproduktion von Roland SH-101 Sounds

Zuerst kommt der Sound aus der Hardware, danach aus der Software. Die Nummern der Sounds gehören zusammen.