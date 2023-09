Test: Roland Gaia 2, Wavetable-Hybrid-Synthesizer

Die Weiterentwicklung des Roland Gaia SH-01

Der Roland Gaia-2 Synthesizer ist der Nachfolger des Roland Gaia SH-01 Synthesizers, den Roland 2010 auf den Markt brachte. Viel haben die beiden nicht gemeinsam – und trotzdem scheint Roland mit der neuen Auflage des Gaia-Synthesizers einen neuen Brand etablieren zu wollen. Ob das gelungen ist, lest ihr im folgenden Test von Michael Heublein:

ANZEIGE

Als erste Gottheit aus dem Chaos entstanden, zeugte die griechische Göttin Gaia die Titanen, darunter übrigens auch Kronos. Auf den Synthesizermarkt ist diese Geschichte nur schwer adaptierbar, denn bekanntlich sind die Eltern von Kronos Korg. Dass es aber Rolands neuer VA-Synthesizer wirklich in sich hat, wird der folgende Test aufzeigen.

Erscheinungsbild von Roland Gaia 2

Der erste Eindruck ist zunächst: „Oh, ein neuer Korg.“ Oder doch nicht? Nein, es ist ein Roland Gaia 2. Tatsächlich könnte der nun vor mir aufgebaute Synthesizer auch ein neuer Minilogue sein, so ähnlich ist das Design. Eine silberne Aluminiumplatte liegt auf einer Kunststoffwanne auf und schützt die darunter verborgene Elektronik. Eine Vielfalt an Drehreglern, Schiebern und Schaltern lässt eine intuitive Bedienung vermuten. Mittig platziert entdeckt man unter einem OLED-Display ein weiteres schwarzes Feld. Es ist ein Touchpad, das offenbar mittels Fingerfahrten Einflüsse auf die Klangregelung zulässt. 37 anschlagdynamischen Tasten laden zum unmittelbaren Spiel ein.

Roland GAIA 2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 869,00 € bei

Was ist neu am Gaia 2 Synthesizer?

Der Roland Gaia SH-01, nennen wir ihn Version 1, beruhte bei der Klangerzeugung zum Teil auf PCM-Material und hatte auch kein Display zur weiteren visuellen Unterstützung bei der Klanggestaltung. Hier geht der Gaia 2 deutlich weiter, wie wir später noch lesen werden. Auch optisch hat der Nachfolger mit modernem Design massiv zugelegt. Alles wirkt stimmiger und aufgeräumter. Ob das nun übersichtlicher ist, vermag jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde den neuen Roland Gaia 2 schöner, weil ich den Urahn für ein wenig zu verspielt halte. Gewichtsmäßig wiegt der „Neue“ mit 4,4 kg genau 200 g mehr gegenüber dem Vorgänger. Bei der Größe mit 65,5 cm Länge, einer Tiefe von 33,6 cm und einer Höhe von 9,2 cm ist er ähnlich dem Gaia SH-01 dimensioniert. Anschlüsse sind für moderne Produktionsumgebungen mit USB-A und -C angepasst. Es gibt sogar 2 Anschlüsse für Kopfhörer und einer davon befindet sich sogar vorne. Gut gemacht, Roland.

Der Roland Gaia 2 Synthesizer verfügt nun auch über die Option, Rolands Model-Expansions zu laden. Vorinstalliert ist hier ab Werk die Emulation des Roland SH-101. Mittels Funk-Adapter Roland WC-1 können die Expansions auch aus der Roland Cloud direkt via Smartphone oder Tablet geladen werden. Das habe ich jedoch während der kurzen Testphase nicht ausprobieren können.

Die Klangerzeugung des Roland Gaia 2

Es entspricht offenbar dem aktuellen Zeitgeist, zumindest einen Oszillator innerhalb der Klangerzeugung für Wavetabkes à la PPG zu etablieren. Würde Wolfgang Palm dafür Lizenzgebühren erhalten, wäre er bald steinreich.

Die 22-stimmige Klangerzeugung basiert auf einem speziellen, nur für den Gaia entwickelten Soundchip, der sogenannten ‘GAIA 2 Sound Engine’. Diese kommt vollständig ohne Samples aus und hat nichts mit Zen Core oder ACB gemeinsam. Die gesamte Architektur kommt auch derzeit in keinem anderen Roland Synthesizer zum Einsatz. Somit hat Gaia 2 ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb Rolands Synthesizer-Familie.

Oszillatoren

Es sind zwei digitale Oszillatoren tongebend im Bereich der virtuell-analogen Synthese mit klassischen Schwingungsformen wie Sägezahn, Rechteck, Sinus, Dreieck, Supersaw und Noise. Für alle Oszillatoren steht eine eigene AD-Hüllkurve zur Manipulation diverser OSC-Parameter bereit.

ANZEIGE

Ein Ring- und Crossmodulator darf natürlich nicht fehlen.

Dazu kommt ein bereits vorab erwähnter Oszillator, der ausschließlich insgesamt 63 Wavetables liefert. Das alleine für sich erzeugt unglaublich vielfältige Klänge. Aber es geht noch weiter mit den Möglichkeiten und ich tauche ab in die Welt der Wavetables. Zugegeben, man muss dafür schon einen Tauchschein haben, denn nun geht es in die Tiefe und man wird erfasst vom Sog der Klangverbiegung mit Hilfe der „Wave Position“. Ich fahre also durch ein Wavetable und manipuliere gleichzeitig mittels „Phase Modulation“ und „Shaping Modulation“ die Obertöne und Verzerrungen. Und das alles mit Hilfe des Touchpads. Diese Fingerbewegungen zeichne ich dann auch sogleich auf und speichere diese zusammen mit dem Klangprogramm ab.

Jetzt mische ich noch ein wenig Sägeahn von Oszillator 1 dazu. Ach was soll’s … den 2. Oszillator mische ich auch noch hinzu und verpasse den beiden einen Hardsync. Jetzt habe ich gute Laune und ich kann mich nun nicht mehr bremsen. Denn nun offeriert sich auch noch die Möglichkeit, verschiedene Schwingungsformen ineinander zu morphen. Das Ergebnis kann man hier hören.

Multimode-Filter

Das digitale Multimode-Filter des Roland Gaia 2 Synthesizers verfügt über eine eigene Hüllkurve und kann mittels Overdrive so richtig gesättigt und verzerrt werden. Beeindruckend, wie gut ein digitales Filter mittlerweile zu klingen vermag. Eigentlich bin ich nicht so ein großer Fan der Roland Filter. Es gibt gute und weniger gute. Das vom Roland Gaia 2 finde ich aber sehr gelungen. Dazu ergab sich auch ein Klangbeispiel, das im Audio-Player zu hören ist.

Wählbar als Filter sind hier die Flankensteilheiten 12 dB, 18 dB und 24 dB als Highpass, Bandpass und Lowpass.

Hüllkurven

Der nun folgende AMP mit der traditionellen ADSR-Hüllkurve formt den Klang bisweilen nach gewohnter Manier. Für perkussive Klänge sind die Hüllkurven auch bestens gerüstet und schnell genug. Schnelle Sequencer-Läufe mit sogenannten Plucksounds lassen sich damit ohne Weiteres realisieren. Auch schöne direkte und druckvolle Bässe konnte ich damit formen.

LFOs

2 LFOs mit jeweils 5 Schwingungsformen bringen Abwechslung und Lebendigkeit in die Klanggestaltung. Es können 4 Parameter gleichzeitig pro LFO zugewiesen werden. Das geschieht auf völlig einfache und intuitive Weise, nämlich durch Bewegung des Reglers für das gewünschte Ziel. Die Geschwindigkeit reicht hier bis in den Audiobereich.

Die Effeke im Roland Gaia 2

Wenn ich bedenke, dass in den 80er-Jahren Synthesizer völlig ohne Effekte auskommen mussten, bin heute nur noch positiv überrascht. Damals musste viel Geld in ein externes Gerät investiert werden.

Da gab es dann in den guten und teuren Studios Geräte von Lexicon, Eventide und einige andere. Gerätschaften, die gerne mehrere tausend D-Mark gekostet haben. Diese Geräte sind mittlerweile für jedermann als Software-Emulation erhältlich.

Heute ist es mittlerweile Usus, in den modernen Klangerzeugern ein komplettes Effektgerät unterzubringen. Natürlich gab es das auch schon in den 90er-Jahren, aber längst nicht so gut wie jetzt. Die integrierten Effekte des Roland Gaia 2 können sich tatsächlich hören lassen. Von beeindruckenden Hallräumen und Delays, bis hin zu speziellen Effekten ist alles vorhanden. Mehr als 50 Varianten stehen in der MFX-Sektion zur Verfügung. Für den typischen Roland Chorus stehen 3 Typen zur Verfügung. Insbesondere beim Chorus bin ich ziemlich kritisch hinsichtlich seines Klanges, aber der hier zur Verfügung stehende Choros klingt einfach sehr schön. Das ist natürlich meine subjektive Auffassung.

Die Anschlüsse des Synthesizers

Neben dem Stereoausgang mit gutem Pegel gesellen sich die MIDI-DIN-Anschlüsse In und Out, gefolgt von einem Pedalanschluss und einem Kopfhörerausgang. Für die Verbindung und Nutzung auch als Audio-MIDI-Interface und zum Speichern von Programmen verfügt der Roland Gaia 2 über USB-Ports A und C.

Ausgangspegel und Punch

Ich habe hier bewusst auf den Pegel hingewiesen, denn leider ist es bei vielen modernen Synthesizern nicht weit her mit einem ausreichend hohen Ausgangspegel. Immer wieder gelangen Geräte auf den Markt, die teilweise schon alleine deshalb nicht brauchbar sind. Da muss dann der Gain am Mischer oder am Audiointerface extrem aufgerissen werden, damit man überhaupt etwas hört. Leider werden dann aber Störgeräsche mit verstärkt. Mit dem Pegel punktet der Roland Gaia 2 jedenfalls.

Wer dann aber dennoch mehr Punch und mehr Lautstärke benötigt, setzt einfach den Master-EQ und/oder den Master-Kompressor des Roland Gaia 2 ein.

Weitere Ausstattung von Gaia 2

Zugewinn am Roland Gaia 2 Synthesizer findet man in einem synchronisierbaren Arpeggiator mit 16 Variationen und einem polyphonen Sequencer mit 64 Steps. Der Sequencer kann pro Step 8 Noten und 4 individuelle Klangparameter aufzeichnen. Daraus ergeben sich sehr schöne Melodiemuster.

Weitere Beeinflussung des Klangs erreicht man durch einen Unisono-Modus, Portamento und Chord-Memory. Roland Gaia 2 verfügt über die Voicemodes Mono und Poly.

Als Spielhilfe gibt es natürlich ein Modulations- und ein Pitchbend-Rad. Beide zwar relativ klein, aber gut nutzbar. Der traditionelle Hebel von Roland ist nun offenbar Geschichte.

Der GAIA 2 Synthesizer in der Praxis

Sehr lobenswert ist die logische und einfache Bedienbarkeit des Synthesizers. Unmittelbar nach dem Einschalten findet man sich zurecht. Besonders hervorheben muss ich an der Stelle, dass ohne Bemühung des Menüs bereits 90% der Sound-Engine durchschaubar sind.

Die Erstellung von eigenem Klangmaterial geht bei dem Synthesizer völlig intuitiv voran, da die meisten relevanten Parameter im direkten Zugriff liegen.

Das ist zum Beispiel bei einem Roland Jupiter X oder Xm nicht der Fall.

Lediglich für individuelle Einstellungen des Systems oder tiefere Eingriffe innerhalb der Klangerzeugung bedarf es der Nutzung des Menüs. Aber das stellt auch keine besondere Herausforderung dar. Alles ist leicht verständlich ohne kryptische Namen versehen. Das Display ist auch sehr gut ablesbar, wenngleich es nicht besonders groß ist. Der dunkle Hintergrund mit der weißen Schrift ist definitiv gut gewählt.

Einzig bei der Bedienung gescheitert bin ich am Sequenzer. Dort gelang mir die Nutzung dessen nicht ohne Bedienungsanleitung. Zum Glück habe ich wenige Tage vor Abschluss des Test doch noch eine ausführliche Ableitung erhalten und konnte dann auch den Sequenzer ausführlich unter die Lupe nehmen. Insgesamt betrachtet ist das Studium der sehr gut gelungenen und umfangreichen PDF-Bedienungsanleitung kein unabdingbares Muss, um dem Roland Gaia 2 seine Geheimnisse der Klangformung zu entlocken.

Die Klangqualität des Roland Gaia 2

Virtual-Analog ist hier das Zauberwort. Sicherlich würden sich viele einen echten polyphonen Analog-Synthesizer von Roland wünschen. Aber hier weise ich auf das berühmte Karnevalslied „Wer soll das bezahlen“ von Jupp Schmitz hin.

Mittlerweile ist die digitale Emulation so gut, dass in einer Produktion sowieso kein Unterschied zwischen analog und digital auszumachen ist. Und das sage ich als ausgewiesener Analog-Fan-Boy.

Mir gefällt der Roland Gaia 2 Synthesizer richtig gut. Er hat ein durchsetzungsfähiges Bassfundament, was ich persönlich sehr mag, sowie einen brilliant klingenden Mitten- und Hochtonbereich. Vielleicht hier und da ein wenig zu perfekt. Die 3 Filtertypen finde ich auch ziemlich gut gelungen. Da ich kein großer Freund von Resonanz-Gezwitscher bin, fällt diese nur bedingt in meine subjektive Wertung ein.

Der Wavetable-Oszillator wirkt auf den ersten Höreindruck unspektakulär. Die weitreichende Formung der Wavetables lassen diesen Eindruck jedoch schnell verfliegen. Hier hat Roland sinnvoll ergänzt. Zusammen mit der subtraktiven Synthese kling das schon ziemlich fein.

Die werkseitig installierte Model-Expansion des Roland SH-101 klingt tatsächlich nach SH-101.

Ich besitze das Original und muss bestätigen, dass die Emulation sehr nah heranreicht. Es sind keine 100 %. Der originale SH-101 hat einen sehr speziellen, leicht nasalen Charakter. Zumindest meiner.

Das habe ich mit bisher keiner Emulation exakt hinbekommen. Wer allerdings keinen Vergleich hat, dürfte mit dem installierten Modell aber vollends zufrieden sein.

Der Roland Gaia 2 Synthesizer on YouTube