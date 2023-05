Test: Roland Sh-4d Synthesizer & Groovebox

Rolands neuer Tausendsassa

Nach dem Jupiter-X, seinem kleinen Bruder Jupiter-Xm und zuletzt dem Juno-X stellt Roland mit dem Roland SH-4d ein neues Modell seiner rein digitalen Synthesizer mit unterschiedlichen Oszillator- und Synthesemodellen vor. War der Jupiter-X von der Erscheinung her vom Roland Jupiter-8 inspiriert und der Juno-X von den Roland Juno Synthesizern, ist der Roland SH-4d laut Homepage von den legendären Roland SH-Synthesizern inspiriert. Zumindest optisch kann das so nicht bestätigt werden, ist der Roland SH-4d äußerlich betrachtet eher ein Jupiter-Xm ohne Tastatur – ein Tabletop-Synthesizer.

Erster Eindruck zum Roland SH-4d

Die Verpackung erinnert vom Design an die Roland Boutique-Geräte, auch betreffend des weiteren Inhalts der Packung kommt Boutique-Feeling auf, es befindet sich nämlich kein Netzteil in der Verpackung. Da der Roland SH-4d über eine USB-C-Buchse mit 5 V Spannung versorgt wird, ist das Fehlen des Netzteils vermutlich den EU-Regelwerken geschuldet, aber im Sinne der Nachhaltigkeit auch sinnvoll, schließlich hat man im Haushalt sicher ein entsprechendes Netzteil vorrätig. Im Übrigen kann der SH-4d auch mit 4 AA-Batterien betrieben werden, ein Satz ist beigelegt. Ebenso beigelegt ist ein ca. 1 m langes USB-C zu USB-A Kabel zum Anschluss an den Rechner der Wahl. Eingespart wurde traditionell ein gedrucktes Handbuch, das ist wie üblich über die Homepage abrufbar und zwar als PDF und als Browser-Version. Ein Quickstart-Faltblatt sowie eine Registrierungskarte befinden sich ebenfalls im Karton.

Die Hardware selbst ist durchaus hochwertig. 32 Drehregler, 4 Slider und viele zum Teil mehrfarbig hinterleuchtete Druckknöpfe sowie das aus Jupiter-Xm und Juno-X bekannte monochrome Display dominieren die aus einem Grauschwarz beschichteten Metall-Kantteil bestehende Oberfläche. Der restliche Korpus besteht aus hochwertigem PVC, eine solide Konstruktion die auch Gigs und Sessions problemlos überstehen sollte.

Die Bedienoberfläche im Detail

Links oben befindet sich das Display mit 128/64 Pixeln. Habe ich es beim Juno-X noch in Bezug auf die Gesamtgröße des Geräts die Anzahl der zu editierenden Parameter und das Preis-Leistungs-Verhältnis kritisiert, ist das Display beim SH-4d beim Blick auf das Gesamtpaket und das Preis- Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Die unterhalb des Displays befindlichen zwei Drehregler sowie das Steuerkreuz und die Buttons „Exit“ und „Enter“ wurden 1 zu 1 vom Roland Jupiter Xm übernommen und mit den Buttons „Shift“ und „Sound“ ergänzt. Rechts daneben befindet sich die Oszillator-Sektion mit drei Drehreglern zur Auswahl der Oszillatormodelle und zur Einstellung von Tuning und Timbre, darunter vier Schieberegler, die als Mixer für Parts, Oszillatoren und als Datenregler mehrfach belegt sind. Rechts daneben befindet sich die Synthesesektion mit Filter-, Amp- und LFO-Unterbereichen. Das Filter, die Lautstärkehüllkurve und der oder die LFOs sind bei allen Synthesemodellen vom Funktionsumfang und der Reglerbelegung identisch, somit ist das Ganze sehr übersichtlich und man findet sich schnell zurecht. Die Potikappen sind gut dimensioniert und griffig, die Abstände ausreichend. So lässt es sich fein schrauben. Nochmals rechts daneben befindet sich der Volume-Regler und darunter die Effects-Sektion mit zwei Parameterreglern und Druckknöpfen zur Anwahl von Reverb, Chorus und Delay sowie den Multi-Effekten.

Unterhalb der Synthese-Sektion befinden sich am Roland SH-4d 16 hinterleuchtete Druckknöpfe, die multifunktional zur Auswahl von Patches wie auch als Lauflicht-Sequencer im TR-Stil verwendet werden.

Darunter auf Basis derselben hinterleuchteten Knöpfe ein zwei Oktaven umfassendes Keyboard, das sich als Tastaturersatz unterwegs und zum Editieren durchaus verwenden lässt, die Taster sind leider nicht anschlagsdynamisch und auch kein Ersatz für Drumpads. Anschlagsdynamik und andere Parameter lassen sich natürlich im Nachgang für jeden Step editieren, wer aber gerne „live“ einspielt, kommt um ein externes Keyboard oder einen Controller mit Pads nicht herum.

Roland SH-4d Anschlüsse

Die Rückseite und die Anschlüsse sind vom Umfang mit den Boutique-Modellen vergleichbar. Die Stromversorgung (5 V) und die Computeranbindung erfolgen über eine USB-C-Buchse, MIDI In und Out liegen als DIN-Anschluss vor – sehr schön – aber leider wieder kein MIDI Thru. Externe Clock und ein externes Audiosignal können über Miniklinken angestöpselt werden, der Main-Out und der Kopfhöreranschluss dann wieder professioneller in 6,3 mm Klinke. Symmetrische XLR-Main-Outs wie beim mehr als doppelt so teuren Jupiter-Xm oder beim Juno-X gibt es erwartungsgemäß nicht.

Die Struktur des Roland SH-04d

Der Roland SH-4d ist kein Gerät der Zen-Core-Produktfamilie. Die Sounds sind nicht mit Geräten wie Jupiter-Xm, Juno-X oder der Zenology App austauschbar. Es gibt zum Zeitpunkt des Tests auch keinen Editor als Download auf der Roland Homepage. Dennoch ist die prinzipielle Struktur mit vier Synthese- und einem Rhythmuspart identisch. Die 11 Oszillatormodelle durchlaufen ein universelles Filter- und Amp-Modell mit nachgeschalteten Effekten.

Die Oszillatoren- und Synthesemodelle

Bei den Oszillatoren des Roland SH-4d ist Roland seiner Marketing-Strategie treu geblieben und spendiert dem SH-4d ein dem Gerät gleichnamiges Oszillatormodell wie auch bei Jupiter-X und Juno-X, es gibt aber auch Neuzugänge die bislang nicht im Roland Universum vorhanden waren – sehen wir uns die 11 Oszillatormodelle einmal im Kurzdurchlauf an:

Roland SH-4d

virtuell analoge Synthese mit vier Oszillatoren mit 11 klassischen Schwingungsformen wie Sägezahn, Rechteck, Dreieck, Sinus, Ramp, Juno, weiteren Sinus- und Dreiecksvariationen, der Roland Supersaw und Noise.

Roland SH-3d

virtuell analoge Synthese mit drei Oszillatoren und identischen Schwingungsformen, die Rechen-Power des eingesparten 4. Oszillators wird in einen 2. LFO gespeist, der 10 Schwingungsformen bietet, darunter auch exotisches wie Chaos, deformierter Sinus und eine trapezoide Schwingungsform.

Sync

einem Hauptoszillator ist ein fix synchronisierter zweiter Oszillator nachgeschaltet, damit lassen sich klassische Sync-Sounds nachbauen.

Roland SH-101

Rechteck- und Sägezahnoszillator samt Suboszillator und Noise des Vintage-Klassikers SH-101 wurden nachmodelliert.

Roland Juno-106

Rechteck- und Sägezahnoszillator samt Suboszillator und Noise des Vintage-Klassikers Juno-106 wurden nachmodelliert

Cross-FM

FM-Synthese klassisch mit Carrier und Modulator (jeweils Sinus, Dreieck, Rechteck und Sägezahn) und Modulationshüllkurve

Ring Mod

Ringmodulation von zwei Oszillatoren mit den bereits bekannten vier möglichen Schwingungsformen

Wavetable

31 Schwingungsformen können durchfahren werden

Chord OSC

vier Oszillatoren mit den vier bereits bekannten Schwingungsformen können mit Hilfe der vier Slider in verschiedenen Voicings und Mehrstimmigkeiten abgespielt werden, weiterhin kann die Pulsbreite und die Modulation mit den Slidern geregelt werden.

Model Drawing OSC

Mit Rolands S-Sampler Serie war es über ein Graphiktablett mit Stift möglich, Schwingungsformen zu zeichnen. Der SH-4d greift dieses Konzept wieder auf. Mit maximal 32 Steps Auflösung können Schwingungsformen mit Hilfe der vier Slider gezeichnet werden. Die so gestaltete Schwingungsform kann dann geglättet und weiter bearbeitet werden.

PCM OSC

54 PWM-Schwingungsformen sind im Speicher des SH-4d abgelegt. Diese stammen aus klassischen Roland ROMplern und erweitern das Klangspektrum mit klassischen Synthesizer-Schwingungsformen, Orgeln, E- und JD-Pianos sowie digital klingenden Spektren. Hier darf man keine Super Natural Tones aus dem Integra erwarten, es geht eher in Richtung D-50 oder JD-800, eine willkommene Ergänzung sind die Schwingungsformen allemal.

Neben Filter, Hüllkurven und LFOs verfügt der SH-4d auch über eine umfangreiche Modulationsmatrix. Je nach Synthesemodell können jedem der vier Tones in zwei bis vier Slots jeweils definierten Modulationsquellen mehrere Modulationsziele zugewiesen werden. In Ergänzung kann jeder Tone mit einem 3-bandigem EQ angepasst werden.

Rhythm Kits für die Groovebox

Der fünfte Part im Roland SH-4d, neben den vier Synthesizer-Parts, ist der Rhythm-Kit. Hier sind 26 subtraktive monophone Synthesizer, bestehend aus zwei Layern mit PCM Samples samt Nachbearbeitung mit Filter, Amp und Crossmodulation der Tastatur zugeordnet.

Es ist also klangtechnisch umfangreich angerichtet, der SH-4d ist aber auch eine Groovebox im Sinne seiner Vorgänger aus eigenem Haus, der Sequencer wurde um einige zeitgemäße Features erweitert und auch ein Arpeggiator ist mit an Bord.

Arpeggiator und Step-Sequencer:

Der Arpeggiator des Roland SH-4d ist solide, aber nicht außergewöhnlich. Maximal 32tel Noten können Up, Down, Up/Down, Random oder in gedrückter Notenreihenfolge abgespielt werden.

Interessanter ist da schon der Step-Sequencer, der Sequenzen bis zu 64 Steps je Part abspielen kann. Der Sequencer kann dabei in Echtzeit, im TR-Stil oder über Step-Input mit musikalischem Inhalt gefüllt werden. In einem List-Editor kann danach Velocity und Gate-Länge pro Step angepasst werden.

Mit Funktionen wie Probability und Sub-Steps sowie der Möglichkeit, Synthese- und Effektparameter in Echtzeit aufzunehmen oder pro Step zu setzen, lassen sich sehr lebendige Patterns programmieren, sogar Sample-Wechsel in den Drumkits sind pro Step möglich.

D-Motion, keep the night in motion

Erinnert sich noch wer an Rolands D-Beam-Controller? Mit der Entfernung der Hand vom D-Beam-Sensor konnte ein Syntheseparameter in Echtzeit gesteuert werden. Das war auch ein netter Show-Effekt.

Im Roland SH-4d ist ein Lagesensor verbaut, wie in jedem modernen Smartphone. Aktiviert man über den D-Motion-Button das entsprechende Menü, kann man den beiden Bewegungsachsen X und Y Parameter zuordnen und diese über Bewegung des Gerätes beeinflussen. Das ist prinzipiell eine nette Idee, aber doch wenig praxistauglich, da ja zumindest die Audio-Outputs verkabelt sind. Noch riskanter wird das, wenn man das Gerät über den USB-C-Port mit Strom versorgt, da hier keine Zugentlastung vorgesehen ist. Fazit – ein nettes Goodie, aber nicht zu Ende gedacht.

Visual Arpeggiator, ein Kreativ-Tool, das Spaß macht

Ein weiteres cooles Tool an Bord des SH-4d ist der Visual Arpeggiator. Mit den Tools Bounce und Bubbles können Bälle und Blasen im Rechteck des Displays in Bewegung gesetzt werden, die dann an den Rändern abprallen und auch miteinander kollidieren und auf diese Art X- und Y- Lageparameter generieren die wiederum Notenwerten oder auch Syntheseparametern zugewiesen werden können. Hier hat Roland das Rad nicht neu erfunden, der legendäre Jazzmutant Lemur Controller konnte das schon vor vielen Jahren, aber in einem Synthesizer integriert macht das schon Laune.

Mit der Sketch-Funktion können Noten in einer festgelegten Tonart mit den zwei Potis unter dem Display „gemalt“ und so Patterns generiert werden, die man über eine normale Tastatur wohl so nicht spielen würde.

Mit der Pong-Funktion kann man Pong spielen, falls sich noch jemand an eines der ersten Viedeospiele erinnert. Die Potis unter dem Display bewegen die zwei Paddles.

Orbit zuletzt versetzt uns in Weltall. Ein oder mehrere Satelliten kreisen um einen Planeten und generieren so pulsierende Schwingungen zur Steuerung von Syntheseparametern.

Die Effekte des Roland SH-4d Synthesizers

Bei den Effekten des SH-4d fährt Roland dann noch mal die volle Breitseite auf. Jedem der fünf Parts kann ein Multieffekt aus einem Pool von 93 (!) Algorithmen zugewiesen werden, darüber hinaus gibt kann jedem Part Reverb (9 Algorithmen), Chorus (5 Algorithmen) und Delay (5 Algorithmen) zugemischt werden. Auf die Summe kann final ein Master-Effekt (93 Algorithmen) und ein Master-EQ gelegt werden. Die Qualität ist durch die Bank gut, man findet Emulationen von Roland Klassikern, Standards, aber auch Verzerrer, Lautsprechersimulationen und Kreativeffekte. Da man dem USB-Audio-In Effekte zuweisen kann, ist der SH-4d auch als Effektgerät verwendbar, und wenn wir schon beim Thema USB-Audio sind …

Audio Streaming – der SH-4d als Soundkarte

Der Roland SH-4d kann über USB mit dem Rechner verbunden (leider nicht class-compliant – Treiber-Download von der Roland Website sind notwendig) alle fünf Parts in Stereo in den Rechner streamen und zwei Kanäle vom Rechner über seine Stereo-Outs ausgeben. Das federt das Fehlen von Einzelausgängen im Studioalltag ab und ermöglicht es, erstellte Patterns in einem Rutsch mehrspurig in der DAW aufzunehmen.

Zusammenfassung

Die in einem Soundmodul mit der Größe von gerade einmal einer DIN-A4 Seite konzentrierten Features und Möglichkeiten sind beachtlich. Man erhält vier Synthesizer mit jeweils 11 wählbaren Oszillatormodellen, einen sehr gut klingendes Tiefpassfilter mit wählbaren Typen und vorgeschaltetem Highpass, knackige Hüllkurven, LFO(s) mit vielfältigen Schwingungsformen, einen Rhythmuspart mit einer Synthese-Engine für jeden der 26 Sounds, globale und Multieffekte pro Part mit 96 Effekttypen, einen Step-Sequencer mit bis zu 64 Steps pro Pattern mit Parameter-Automation und Parameter-Programmierung pro Step und einen kreativ einsetzbaren Visual Arpeggiator. Der Prozessor schafft dabei maximal 60 Stimmen, die bei Bedarf in fünf Stereo-Kanälen über USB in die DAW gestreamt werden können. Wie ist das zu einem Preis, der mehr als 50 % unter dem eines Jupiter-Xm liegt und um den man nicht einmal drei Lifetime-Keys der neuen V2 VST-Plug-ins von Jupiter-8, Jupiter-4 und Juno-106 kaufen kann, möglich? Ich vermute, es wurden Abstriche bei der Rechenleistung und somit beim Prozessor gemacht. Ein Indiz ist, dass die bei Jupiter-Xm und Juno-X stets präsente Angabe der Prozessortemperatur im Display nicht angegeben ist, auch klingt der SH-4d im Vergleich minimal dünner und im Gesamtmix, wenn alle Parts laufen, weniger definiert, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Um den ausgerufenen Preis von 599,- Euro ist der Roland SH-4d ein sehr attraktives Angebot – SH-4d gewinnt!

