Test: Waves Online Mastering Service

Mastern für eine handvoll Dollar

Der Waves Online Mastering Service kommt im Prinzip aus einer langen Tradition. Diese begann damit, beim Prozess des Überspielens eines Tape-Masters aus dem Aufnahmestudio auf das Vinyl-Master auf einem Schneidwerk. Ich selber konnte diesem Prozess seinerzeit noch beiwohnen, wobei das Tape-Master aber von einem DAT kam. Am Anfang ging es primär darum, Signalspitzen abzufangen, bevor sie auf den Diamantstichel der Schneidemaschine gelangten. Das konnte die teueren Präzisionsinstrumente nämlich durchaus zerstören. Zuviel oder gegenphasiger Bass hatten keine gute Auswirkung auf das spätere Verhalten beim Endnutzer; im schlimmsten Falle sprang die Nadel dann einfach von der Platte und quittierte mit diesem herzzerreißenden Geräusch einer Nadel, die quer über die Platte zum Innenrand zieht, was eigentlich nur mit dem Kratzen von Fingernägeln auf einer Schiefertafel zu vergleichen.

Beim Mastering heute geht es aber um viele andere Dinge, so auch beim Waves Online Mastering Service. War es am Anfang des Masterings noch die Vorgabe, möglichst unhörbar in das Klanggeschehen einzugreifen, so ist es jetzt üblich, dass der Klang des Masters durchaus (zum Guten) geändert wird. Irgendwie haftet dem Begriff Mastering aber immer noch ein Hauch von dunkler Magie an. Also, was ist Mastering eigentlich im heutigen Kontext?

Was ist Mastering?

Online-Audio-Mastering-Dienste sind eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Musik professionell mastern zu lassen. Beim Mastering von Musik geht es darum, den Songs den letzten Schliff zu geben und ein Master zu erstellen, von dem aus alle zukünftigen Kopien angefertigt und verteilt werden. Das Mastering erfolgt normalerweise nach der Mixphase und stellt sicher, dass der Song so gut wie möglich klingt, unabhängig davon, auf welchen Geräten die Musik gehört werden soll. Außerdem sorgt es beim Erstellen eines Albums dafür, dass die einzelnen Stücke aufeinander abgestimmt sind.

Für das Mastering von Musik gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten: die Beauftragung eines professionellen Mastering-Ingenieurs, der Einsatz von (KI-gestützter) Mastering Software oder die Nutzung eines der vielen heute verfügbaren Online-Mastering-Programme.

Zu den beliebten Online-Mastering-Programmen gehören CloudBounce, Landr, eMastered und Bandlab Mastering – und jetzt eben auch der Waves Online Mastering Service. Diese Programme verwenden komplexe Algorithmen zur Analyse des Ausgangsmaterials, sodass hochwertige Master erstellt werden können. Diese „sofortigen“ oder „intelligenten“ Mastering-Dienste nehmen beim Mastering-Prozess viel Rätselraten ab, was gut für Leute ist, die mit dem Prozess noch nicht vertraut sind oder die Dienste eines professionellen Mastering-Ingenieurs nicht in Anspruch nehmen möchten.

Es ist wichtig zu beachten, dass Online-Mastering-Dienste kein Ersatz für professionelle Mastering-Ingenieure sind. Sie können jedoch eine großartige Option für diejenigen sein, die über ein begrenztes Budget verfügen, schnelle Ergebnisse liefern müssen oder neu im Musikproduktionsprozess sind. Letztendlich hängt die Wahl zwischen Online-Mastering und professionellem Mastering von den eigenen Bedürfnissen ab.

Überblick zum Waves Online Mastering Service

Die Idee des Online-Masterings ist natürlich nicht neu. Erste Anbieter gab es bereits in den 2010er-Jahren. Waves Online Mastering Service startet aber erst jetzt und muss sich deswegen mit den anderen Services messen. Das betrifft selbstverständlich die Qualität der erstellten Master. Aber auch Handhabung und natürlich nicht zuletzt der Preis entscheiden, ob der Mastering Service ein Kandidat für den eigenen Arbeitsprozess ist.

Es ist ja inzwischen ein Binse, dass jemand, der ein Stück oder Album abgemischt hat, dieses nicht auch noch abschließend mastern sollte. Warum – das hat mit vielen Faktoren zu tun, die meistens psychologischer Natur sind. Kurz gesagt, kann ein „frisches Paar Ohren“ Fehler entdecken, für die man beim Abmischen einfach mit der Zeit unempfindlich wird. Hier setzen der Waves Service und andere an indem sie zwar kein frisches Paar Ohren, aber eine frische KI anbieten, die das Klangmaterial analysieren und verschiedenen Optionen zum Mastern anbieten.

Installation des Waves Online Mastering Service

Nun, eine Installation gibt es nicht, denn es handelt sich ja um einen Online-Service. Eine Anmeldung bei Waves ist aber Pflicht, wenn das Master schließlich gefällt – und hier finde ich bereits einen großen Pluspunkt von Waves Online Mastering Service. Das Hochladen und Vorhören der Master ist nämlich nicht nur kostenlos – es kann auch ohne Erstellung eines Waves-Kontos erfolgen. Das ist für mich als Nutzer natürlich sehr gut, so brauche ich keinerlei Angst zu haben „die Katze im Sack“ zu kaufen.

User-Interface und Nutzung des Waves Online Mastering Service

Wie nutze ich jetzt das Waves Online Mastering Service? Nachdem die Website https://apps.waves.com/mastering aufgerufen wurde, präsentiert sich die Arbeitsoberfläche. Für meinen Geschmack etwas zu schwarz und düster, aber vielleicht soll das den arkanen Prozess des Masterings transportieren. Mit Browser-Plug-ins wie Dark-Reader kann das Farbschema den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Der prominente weiße Button „+ New Track“ ruft einen Datei-Browser auf und auch Drag-n-Drop ist möglich. Die Formate, die für den Upload zur Verfügung stehen sind:

Dateiformat: WAV, AIF, AIFF, MP3

Sample rate: 44,1, 48, 88,2 or 96 kHz

Bit depth: 16, 24 or 32 Bit (auch Floating Point)

Ein Import eines MP3s ist nicht ideal, ich habe aber schon persönlich erlebt, wie das das einzige Format war, das bei einem Mastering-Auftrag auf den Tisch kam.

Folgende Export-Formate sind möglich:

Dateiformat: WAV, MP3

Sample rate: 44,1, 48, 88,2 or 96 kHz

Bit depth: 24 or 32 Bit

Alle Dateien müssen als Stereo- oder Mono-Datei vorliegen, Surround-Formate werden nicht unterstützt. Es muss positiv angemerkt werden, dass zum Upload auch 32 Bit Floating-Point-Formate genutzt werden können.

Nach dem Upload wird das Material analysiert und verarbeitet. Das Ganze dauert keine zwei Minuten. Danach steht ein Ausschnitt von 30 Sekunden zum Vorhören bereit.

Hier mein erster Minuspunkt: welche 30 Sekunden ausgewählt werden, kann nicht vom Nutzer bestimmt werden.

Das wäre aber recht wichtig, da manche Stellen eines Songs besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, da mit ihnen der ganze Song fallen oder stehen kann.

Abhilfe kann man nur schaffen, indem eben die entscheidenden 30 Sekunden des Songs hochgeladen, alle Einstellungen vorgenommen werden, und bei Gefallen dann der ganze Song hochgeladen wird. Das kann sich natürlich auch auf das Endergebnis auswirken, da ja nun der ganze Song analysiert wird. Das endgültige Rendering des Masters benötigt auch nicht wesentlich mehr Zeit als die Vorschau. Ein Plus also bei der Geschwindigkeit.

Alle hochgeladenen Tracks landen in der Liste, auf die stets zugegriffen werden kann. Das Anlegen einer Ordnerstruktur ist nicht möglich, jedoch ist eine Suchfunktion integriert.

Mastering Verfahren des Waves Online Mastering Service

Das Verfahren nutzt einen nicht näher genannten KI-Algorhitmus, der das Ausgangsmaterial analysiert. Aufgrund dieser Analyse wird eine auf dem Server laufende Mastering-Kette aus ebenfalls nicht näher genannten Waves-Plug-ins eingestellt. Diese Ergebnis und dessen Varianten werden dann den Nutzern zum Vorhören zur Verfügung gestellt.

Mastering Einstellungen von Waves Online Mastering Service

Die Einstellungen des Waves Online Mastering Service sind recht simpel und es dürfen hier keine präzisen Eingriffe erwartet werden. Weniger ist hier mehr. Es gibt drei „Styles“: Precise, Organic und Elevated. Zu diesen können noch die „Tones“ Depth und Presence (auch gleichzeitig) ausgewählt werden.

Der Schalter Volume-Match bewirkt, dass das Master mit der gleichen Lautheit abspielt wird, wie das Original, zwischen denen bei laufendem Song hin- und hergeschaltet werden kann. Das ist sehr wichtig, um den Klang des Masters unabhängig von der Wiedergabelautstärke beurteilen zu können. Denn die „lauter-ist-besser“-Falle lauert auch hier.

Sehr gut und wichtig ist die Wahl einer Referenz-Tracks. Dieser kann hochgeladen werden und das automatische Mastering orientiert sich dann an der Analyse eben dieser Referenz. Leider kann nicht zwischen verschiedenen Referenzen schnell verglichen werden – bei der Zuweisung einer neuen Referenz wird der komplette Song neu berechnet. Aushelfen kann das Hochladen desselben Songs und danach das Mastern nach verschiedenen Referenzen. Zumindest bleiben die Referenzen in der persönlichen Library und müssen nicht noch einmal hochgeladen werden.

Klang des Waves Online Mastering Service

Nun, das ist doch die eigentliche Frage (vor der abschließenden Preisfrage natürlich). Wie klingt nun das Mastering, das der Waves Online Mastering Service produziert? Als Beispiel habe ich einen elektronischen Track (MXD-A) und eine Live-Band (MXD-B) genommen. Dann habe ich verschiedene Mastering-Optionen ausprobiert.

Was mich gleich beim ersten Ausprobieren etwas geschockt hat, ist die Tatsache, wie gnadenlos die Transienten weggebügelt wurden. Und das bei einem Track, in dem diese für den gewünschten Effekt enorm wichtig sind. Alles in allem konnte keine Einstellung dem MXD-A die von mir gewünschte Ästhetik entlocken, druckvoll, aber dennoch klar in den Transienten. Stattdessen wurden diese bis zur Unkenntlichkeit verschliffen.

Weiter zum nächsten Mixdown mit dem Waves Mastering Service. Hier war es naturgemäß nicht ganz so schlimm, aber dennoch wollte mir keine der vorgeschlagenen Versionen so recht gefallen. Und hier kommt jetzt ein Referenz-Track ins Spiel. Dazu habe ich „The Raven“ von The Alan Parsons Project in der originalen Vinyl-Version gewählt. Und siehe da – auf einmal konnte das Master gefallen. Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass mein eigenes (manuelles) Master, das nicht auf maximale Lautheit abzielte, sondern eher einen ausgeglichenen Frequenzgang und Stereooptimierung enthielt, dem Ergebnis mit der Mixreferenz sehr ähnlich war.

In den Audiobeispielen ist deutlich zu hören, dass das automatische Mastering nicht ganz das Gelbe vom Ei ist. Erst das Heranziehen eines Referenz-Tracks brachte ein vernünftiges Ergebnis, mit dem ich persönlich leben könnte. Kommen wir also zum alles entscheidenden Frage des Preises eines Masterings.

Preisstruktur und Kosten des Waves Online Mastering Service

Da Waves sich vor nicht allzu langer Zeit die Finger ordentlich verbrannt hat, bei dem Versuch ein Abo-only-Modell einzuführen, hat man auch hier auf monatliche oder jährliche Gebühren verzichtet.

Stattdessen gibt es ein Credit-System. Ein Credit steht dabei für ein Master, das nach gründlichem Probehören heruntergeladen werden kann. Diese Credits können in verschiedenen Mengen gekauft werden, wobei es einen Mengenrabatt gibt. Zur Zeit sieht die Preisstaffelung wie folgt aus:

1 Credit 5,99 $

5 Credits 24,99 $ (4,99 $/Track)

15 Credits 59,99 $ (3,99 $/Track)

60 Credits 179,99 $ (2,99 $/Track)

Damit reiht sich Waves Online Mastering Service eher im unteren Preissegment ein. Hier ein paar Preisbeispiele anderer Online-Mastering-Services:

Cloudbounce

20 $/Monat; 100 $/Jahr

single master: 10,90 $

Landr

Studio: 100 $/Jahr; 20 $/Monat

Studio Pro: 150 $/Jahr; 40 $/Monat

eMastered

Plus: 6 $/Monat

Professional 15 $/Monat

Advanced Plus 19 $/Monat

Advanced Pro 29 $/Monats

Gerade für den anvisierten semi-professionellen- und Einsteiger-Markt gefällt mir das Angebot von Waves ganz gut, da hier selten dutzende Tracks pro Monat erstellt werden müssen.

Zu den Audiobeispielen

Zunächst kommt der originale Ausschnitt des Mixdowns. Danach die verschiedenen Master in der gleichen Lautheit. So kann der Klangunterschied beurteilt werden. Es folgen die mit „N“ gekennzeichneten Versionen, die normalisiert wurden. So kann der Lautheitszugewinn beurteilt werden.