Test: Phil Speiser THE STRIP, Mixing & Mastering Plug-in

Auf Knopfdruck mixen & mastern

Neben THE_INSTRUMENT bietet der Hersteller mit Phil Speiser THE_STRIP eines auf das Mixen und Mastern ausgelegtes Plug-in an. In den Social Media Ads verspricht Phil Speiser, dass sich THE_STRIP fast so anfühlt, als würde er mit einem im Studio sitzen. Probieren wir es aus!

Installation und Aktivierung von THE STRIP

Nach dem Kauf des Plug-ins wird die Installation und Aktivierung über die Phil Speiser Control Center Software durchgeführt. Danach kann die Software dann auch schon in jeder gängigen DAW verwendet werden.

Workflow

THE STRIP kann auf einzelnen Spuren, Bussen oder in der Mastersumme verwendet werden. Wichtig ist nur, dass überall, wo THE STRIP angewendet wird, die Regler in der DAW auf der Default-Einstellung 0 dB eingestellt sind, da THE STRIP jeden Kanal automatisch auf -12 dB herunterregelt, um genügend Headroom für das Mixing und Mastering einzuräumen.

Hat man das Plug-in auf einem Insert-Bus eingefügt und öffnet es zum ersten Mal, so erscheint ein Auswahlfenster, in dem man die Signalart und eine spezifischere Unterkategorisierung auswählen muss. Zur Auswahl stehen die übergeordneten Kategorien ALL, Vocal, Drums, Bass, Synth, Piano, Guitar Orchestral, Mix + Master.

Hat man dann die richtigen Voreinstellungen getroffen, muss man nur noch auf den „LISTEN“-Button klicken, um den möglichst lautesten Part einer Spur analysieren zu lassen. Nachdem man nach ein paar Sekunden den Button dann erneut betätigt, passt THE STRIP automatisch alle Einstellungen als Startpunkt an.

Und so sieht das User-Interface aus, nachdem eine Spur analysiert und automatisiert gemixt und/oder gemastert wurde. Die angewendeten Module erscheinen in knalligen Farben, während die nicht angewendeten Module ausgegraut dargestellt werden. Wie oben beschrieben, wird das Signal auf -12 dB heruntergeregelt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon direkt in den Master-Channel eine weitere Instanz von THE STRIP laden, um den Gesamtlautstärke-Output zu erhöhen.

Der letzte Schritt ist nun, dass man nach Belieben manuelle Detaileinstellungen vornehmen kann. Hierzu kann man auch die Module aktivieren, die initial ausgegraut und damit inaktiv erscheinen.

Module von Phil Speiser THE STRIP

Schon erstaunlich, wie viele Module auf dem kompakten Interface von THE STRIP Platz finden. Schade ist nur, dass die UI nicht skalierbar ist und die Darstellung auf 4K-Monitoren damit etwas klein ausfällt.

Aber gehen wir die Bedienelemente einmal von links nach rechts durch. Oben links finden sich die Regler Warmth, Lowcut und Noise Gate, daneben ein Modul, um störende Resonanzen auszumerzen. Dann folgt ein Multiband-Kompressor mit drei Frequenzbändern, daneben dann ein Reverb, Delay und Stereo-Spread sowie Chorus-Modul. Ganz links darunter geht es dann weiter mit einem Transient Designer, gefolgt von einem Modul für Parallele Kompression, dann ein 4-Band-Balance-EQ, gefolgt von einer Autopan-Funktion und dem aus THE_INSTRUMENT bekannten Sidechain-Effekt THE_SHAPER. Ganz rechts außen dann ein Gain-Regler, der Teil der Metering-Anzeige ist, in der sich auch noch ein weiterer Kompressor versteckt, gefolgt von einem Mid-Side Filter und zu guter letzt ein Limiter.

Bedienung des DAW-Plug-ins

Die Bedienung ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn man Mastering Suites wie iZotopes Ozone 11 Advanced gewohnt ist, in der man auditiv und visuell viel mehr Rückmeldungen bekommt, wie sich diverse Einstellungen auf das Gesamt-Klangergebnis auswirken. THE STRIP ist hier sehr simpel gehalten und man muss schon auf seine Ohren und den Inititial-Einstellungen vertrauen. Eine Möglichkeit, das eigene Material mit einem Referenztrack zu vergleichen, gibt es nämlich direkt im Plug-in nicht.

Klangergebnis von THE STRIP

Für die Klangbeispiele mixe und mastere ich zwei Tracks, die ich im Rahmen des THE INSTRUMENT Tests produziert habe. Dazu habe ich THE STRIP zuerst auf allen Einzelspuren angeendett und in der Mastersumme eine Master-Instanz eingefügt. Zuerst hört ihr jeweils das unbearbeitete Signal, dann das von THE STRIP default-mässig bearbeitete und zuletzt das danach manuell angepasste Master. Es hat schon etwas Magisches, wie aus ein paar Klicks ein automatisierter Mix und gesamtheitlich ein Master entsteht. Wie ihr hört, haben meine manuellen Anpassungen dazu geführt, dass die Mixe zu dünn, hell, transparent klingen. Das liegt daran, dass ich mittels Balance-EQ versucht habe, einen sehr linearen Verlauf auf den Einzelspuren zu erzielen, so wie es im Tutorial empfohlen wird, allerdings auch unter der Anmerkung, auf seine Ohren zu vertrauen. Für Song 2 habe ich den Balance-EQ daher etwas moderater eingesetzt, was insgesamt zu einem harmonischeren Gesamtergebnis geführt hat, im Vergleich zu meinen manuellen Anpassungen für Song 1.

Vergleich von THE STRIP mit Ozone 11

Da ich erst kürzlich das Flaggschiff aller Mastering-Suites Ozone 11 Advanced getestet habe, soll an dieser Stelle ein kurzer Vergleich nicht ausbleiben. Auch wenn es einem Vergleich zwischen Äpfel und Birnen gleicht. Ozone 11 Advanced richtet sich an Profi-Anwender, die Wert darauf legen, auf alle Klangparameter detaillierten Einfluss nehmen zu können und dazu auch auditives und visuelles Feedback brauchen sowie den Vergleich zu Referenztracks. Ozone 11 Advanced ist dabei rein auf Mastering ausgelegt und fürs Mixing hält iZotope mit Neutron 4 eine separate Software bereit. Summasumarum muss bei iZotope dann aber auch das Vielfache bezahlt werden, als das was Phil Speiser für THE_STRIP aufruft. Mit THE STRIP bekommen Neulinge / Einsteiger / Anfänger, ein 99,- Euro günstiges Allround-Paket, das für Mixing und Mastering eingesetzt werden kann.