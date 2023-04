Sony MDR-MV1, Referenz-Studiokopfhörer für Mix & Mastering

Referenzkopfhörer von Sony

Mit dem MDR-MV1 vereint Sony seine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung verschiedenster Kopfhörer in einem hochwertigen und erstklassigen Modell für professionelles Mixing und Mastering sowie anspruchsvollen Musikgenuss. Der MDR-MV1 soll dabei durch einen außergewöhnlich weiten und linearen Frequenzgang bei gleichzeitig natürlichem und ausbalanciertem Klang glänzen, eine hohe Detail- und Impulstreue sowie erstklassigen Raum-Sound und hohen Tragekomfort bieten.

Sony MDR-MV1, Referenz-Studiokopfhörer

Mit einem extrem breiten und sehr linearen Frequenzgang von 5 Hz bis 80 kHz erzeugt der MDR-MV1 laut Sony ein unbeschränktes Klangbild, das die kleinsten Details einer jeden Produktion offenlegt. Präziser und definierter Bass bis in den Sub-Bass Bereich, präsente und transparente Mitten, ohne nasal zu wirken sowie exakte und klare Höhen, die nicht überbetont wirken und ermüdend werden, sind die entscheidenden Zutaten für einen Referenzkopfhörer dieser Preisklasse. Die detaillierte Tiefenstaffelung und das exakte Stereobild ermöglichen eine präzise Raumortung und erzeugen eine realistische Raumdarstellung, wie man sie sonst nur von Lautsprechern gewohnt ist. Mit einer niedrigen Impedanz von 24 Ohm lässt er sich nicht nur an professionellen Kopfhörerverstärkern sondern auch problemlos an Laptops oder Handys betreiben.

Durch sein geringes Gewicht von nur 223 Gramm kann er auch über längere Zeiträume angenehm getragen werden. Mit einem ausgewogenen Anpressdruck und einer hochwertige weichen Polsterung sitzt er angenehm und gleichzeitig fest. Die ohrumschließende offene Konstruktion sorgt für eine gute Abschottung von außen und erlaubt ausreichend Belüftung. So eignet er sich perfekt für lange Sessions ob nun im Studio, Zuhause oder Unterwegs.

Zusammenfassend ist der MDR-MV1 ein Kopfhörer der nicht nur ein sehr präzises und hochwertiges Werkzeug für das Pro-Audio Handwerk darstellt, sondern ganz einfach Spaß macht und einen so manche Musikproduktionen neu entdecken lässt.

Die Features des Sony MDR-MV1

Bauart: over-ear

Typ: offen, dynamisch

Maximale Leistung: 1500 mW

Treiber: 40 mm Neodym

Frequenzgang: 5 Hz-80.000 Hz

Kennschalldruckpegel: 100dB

Nennimpedanz: 24 Ohm

Gewicht: 223 Gramm

Anschluss: 6,35 mm Klinkenstecker (Adapter auf 3,5 mm Klinkenstecker im Lieferumfang)

Kabellänge: 2,5 m (abnehmbar)

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Studiokopfhörer Sony MDR-MV1 ist ab sofort im Handel erhältlich. Der Preis beträgt 474,- Euro. Zeitnah werden wir den Kopfhörer auch im Rahmen eines ausführlichen Tests vorstellen.