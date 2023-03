Antelope Audio Zeo, DAC und Kopfhörerverstärker

Kompakter DAC für die Hosentasche

Auch wenn das neueste Antelope Audio Produkt kein reines Studio-Produkt ist, ist ZEO definitiv eine Meldung wert. Mit ZEO begibt sich das Unternehmen in den HiFi-Bereich. Man möchte den auch in unseren Tests sehr oft gelobten Sound der Antelope Audio Wandler und Audiointerfaces in den Bereich des mobilen Musikgenusses bringen und stellt mit ZEO einen kompakten DA-Wandler und Kopfhörerverstärker vor, der von der gleichen 64 Bit „Acoustically Focused Clocking-Technologie“ angetrieben wird, die auch in den Studio-Interfaces der Firma zum Einsatz kommt. In Kombination mit dem sogenannten „Dual Ricore Amp“ und der 32 Bit-PCM-Decodierung soll ZEO ein „audiophiles Device im Taschenformat“ sein, das höchste Detailtreue und eine hohe Dynmaikm bietet. Den Dynamikumfang gibt Antelope Audio mit satten 130 dB an.

Mit einer Impedanz von weniger als 1 Ohm ist ZEO ein vielseitiges Gerät, das laut Antelope Audio eine Vielzahl von Kopfhörern ohne Qualitätsverlust ansteuern kann, unabhängig vom Modell oder den gewählten Dateiformaten. Die Unterstützung von DSD 128 DoP stellt sicher, dass ZEO auch mit hochqualitativen Formaten zum Einsatz kommen kann.

Anschlusseitig verfügt ZEO über eine USB-C-Buchse und eine 3,5 mm Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers. Diverse Adapter-Kabel zum Anschluss an iOS, Android, Windows, Mac-Systeme liegen bei. Mit einem Gewicht von 60 Gramm und den Maßen 75 x 30 x 16 mm ist das aus einem Aluminium-Block CNC-gefräste Gehäuse sehr kompakt, leicht, robust und absolut hosentaschentauglich.

ZEO ist ab sofort im Handel zum Preis von 250,- Euro erhältlich.