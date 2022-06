Test: Neumann NDH 30, offener Studiokopfhörer

Eine neue Referenz fürs Tonstudio

Offen und ehrlich – das hätte ich gerne als Überschrift für meinen Neumann NDH 30 Kopfhörer Testbericht verwendet, wenn nicht Kollege Dr. Hau von der Zeitschrift Sound & Recording schneller gewesen wäre. Tatsächlich trifft dieser Spruch absolut auf den brandneuen Neumann NDH 30 zu, wie ich nach der mehrwöchigen Testphase bestätigen kann. Der deutsche Traditionshersteller hat sich für die Entwicklung viel Zeit gelassen und mit seinem ersten offenen Studiokopfhörer eine neue Referenz für Mixing- und Mastering-Aufgaben geschaffen.

Kopfhörer von Neumann?

Über drei Jahre ist es her, dass Neumann auf der NAMM 2019 seinen ersten geschlossenen Kopfhörer der Weltöffentlichkeit präsentiert hat: den NDH 20. Dass das Berliner Traditionsunternehmen in diesen Markt eingestiegen ist, erscheint nur konsequent, wenn man bedenkt, dass der Hersteller nun alle Schallwandler eines Aufnahmeprozesses abdecken kann: von den Mikrofonen zu den Abhörmonitoren bis hin zu den Kopfhörern. Nach der Übernahme von Klein und Hummel und der Vorstellung der KH Lautsprecher-Serie hat Neumann die Entwicklung DSP-gestützter Monitore wie den KH 80 DSP (die sind übrigens der absolute Hammer!) und dem MA-1 Monitor Alignment System vorangetrieben. Vieles von dem Know-how, das dadurch generiert wurde, fließt jetzt in den Neumann NDH 30 ein. Der Kopfhörer ist keine neue Variante des NDH 20 mit offener Hörmuschel, sondern eine völlige Neuentwicklung. Das Neumann MA-1 System mit seinem neutralen und sehr gut ausbalanciertem Sound stand dafür Pate in klanglicher Hinsicht. Da man sich nach der Vorstellung des NDH 20 über drei Jahre Zeit für den NDH 30 gelassen hat, liegt die Vermutung nahe, dass es sich beim NDH 30 nicht um einen Schnellschuss handelt, sondern Neumann mit viel Liebe zum Detail daran gearbeitet hat, den Kopfhörer so perfekt wie möglich zu machen.

Unboxing und erster Eindruck vom NDH 30

Der Neumann NDH 30 wird in einer ansprechenden Kartonverpackung geliefert, in der der Kopfhörer sicher aufbewahrt wird. In einem Fach im Deckel befindet sich ein drei Meter langes Kabel, Quickstart-Guide und Garantiebestimmungen sowie eine Stofftasche für den Transport. Ein kürzeres Kabel, wie es etwa der NDH 20 im Lieferumfang hat, liegt dem Testobjekt leider nicht bei. Obwohl die Neumann Kopfhörer in China hergestellt werden, ist die Verarbeitung des NDH 20 exzellent. Egal ob Metallverarbeitung, Lackierung, Gummierung oder einzelne Bestandteile wie die Polster und Scharniere – der Neumann NDH 30 leistet sich verarbeitungstechnisch keine Schwächen und sieht noch dazu absolut edel aus. Er besitzt etwas größere Hörmuscheln als der NDH 20, diese sind außen perforiert und schwarz lackiert.

Alle wichtigen Teile des NDH 30 sind aus robustem Stahl oder Aluminium gefertigt und auch manche Kunststoffbeschläge wurden mit Metall verstärkt. Das sollte sich positiv auf die Langlebigkeit auswirken. Auch das stoffummantelte Kabel mit seinen vergoldeten Steckern macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Enden beider Stecker wurden mit Gummierung verstärkt, um Kabelbrüchen vorzubeugen. Ein vergoldeter 6,3 mm Adapter ist ebenfalls Teil des Lieferumfangs. Beide Ohrmuscheln lassen sich nach innen drehen und können für den Transport auch eingefaltet werden. Mit einem Gewicht von 352 g positioniert sich der Hörer etwa im Mittelfeld.

Grundlage des NDH 30 bildet ein neu entwickelter 38 mm großer Treiber auf Neodym-Basis. Sein Übertragungsbereich reicht von 12 Hz bis hinauf zu 34 kHz. Man darf hohe Klangtreue erwarten, denn harmonische Verzerrungen sind sehr gering, der Klirrfaktor (gemessen bei 1 kHz und 100 SPL) beträgt weniger als 0,03 %. Die Nennimpedanz des Neumann NDH 30 liegt bei 120 Ohm und die Empfindlichkeit, gemessen bei 1 kHz, 104 dB SPL. Die Nennbelastbarkeit gibt Neumann mit 200 mW an, die maximale Belastbarkeit liegt bei 1000 mW. Einsatzbereit für den Betrieb ist der NDH 30 bei Temperaturen zwischen +5 und 45 Grad Celsius und einer Luftfeuchte unter 90 %.

Trockentest des NDH 30

Beim ersten Tragen fällt besonders im Vergleich zum NDH 20 auf, dass dem Ohr viel mehr Platz geboten wird. Nichts drückt oder liegt an den Ohrmuscheln an. Zum einen fällt der Durchmesser der NDH 30 Hörer größer aus, aber auch die sehr sanften Polster aus weichem Stoff tragen viel dazu bei, dass sich der NDH 30 sehr angenehm tragen lässt. Er wirkt deutlich leichter als die am Papier beschriebenen 352 g. Sein Anpressdruck ist perfekt ausbalanciert und das Federstahlband des Kopfbügels bietet enorme Reserven bzgl. des maximalen Umfanges. Ich persönlich habe immer wieder mit Kopfhörern zu kämpfen, die ich aufgrund meines großen Kopfumfangs nicht tragen kann, da sie entweder zu wenig Spiel bieten oder einen unangenehmen Zug nach oben entwickeln, der nach kurzer Zeit in der Arbeit stört. Der Neumann NDH 30 wird auch mit Dickköpfen fertig und sitzt zumindest bei mir wie angegossen – kein Druck, aber trotzdem sichere Stabilität, auch bei abrupten Kopfbewegungen. Selbst wenn man lange Zeit nach vorne gebeugt arbeitet, bleibt der NDH 30 auf seiner Position.

In der Praxis

Um den NDH 30 einsatzbereit zu machen, muss der Anwender lediglich das mitgelieferte Kabel mit der rechten Ohrmuschel verbindet. Mit einem kleinen Dreh lässt sich die Steckverbindung sichern und der Spaß kann losgehen. Viele meiner anderen Studiokopfhörer von Austrian Audio über AKG zu Audio Technica und Beyerdynamic führen das Kabel auf der linken Seite ab. Da heißt es, sich erstmal umgewöhnen. Trotz dieser Neumanschen Extrawurst bin ich froh, dass das Kabel wenigstens einseitig abgeführt wird. Wo wir gerade beim Thema Kabel sind: Die Stoffummanteltung ist im Einsatz erfreulich nebengeräuscharm. Hier hatte ich schon ganz andere Kandidaten auf dem Tisch, die bei jeder Bewegung laute Kabelgeräusche in den Hörern verursachten. Der NDH 30 verhält sich hingegen ruhig, was für fokussiertes Arbeiten wichtig ist.

Nachdem die erste Hörprobe sehr gut verlaufen ist und ich den Hörer im Anschluss 24 Stunden mit Musik befeuert habe, um in sozusagen „einzubrennen“, habe ich mich erst mal an den direkten Vergleich zum Neumann MA-1 System gemacht. In den letzten Jahren hat das MA-1 mein volles Vertrauen gewonnen und wenn ein fliegender Wechsel zwischen Kopfhörern und Monitoren möglich wäre, hätte das in der Arbeit natürlich viele Vorteile. Zugegebenermaßen bin ich aber etwas skeptisch, denn Kopfhörer klingen von Natur aus an jedem Kopf anders und die Beurteilung ist extrem subjektiv. Hier fallen Faktoren wie Kopfform, Ergonomie der Ohrmuscheln, Anatomie des Gehörgangs, eventueller Bartwuchs und viele weitere Parameter unweigerlich ins Gewicht. Lässt sich da überhaupt ein Statement aufstellen, dass der Kopfhörer ähnlich linear wie das MA-1 System arbeiten soll?

Nach den ersten Vergleichstests bin ich hin und weg. Tatsächlich klingt das täuschend ähnlich zu meiner Neumann Abhöre. Klar, das Signal des MA-1 ist durch den Raumhall angereichert und mein Subwoofer liefert etwas mehr Bass als der NDH 30, aber die klangliche Verwandtschaft ist unbestreitbar. Gleicht man die Lautstärken an, könnte man sich sogar verwirren lassen – ist jetzt der Speaker oder der Kopfhörer aktiv?

Jeder andere Kopfhörer in meinem Arsenal bringt eine deutlich eigene Klangsignatur mit sich. Einmal sind es überbetonte Bässe, dann zu dick aufgetragene Höhen oder ausgestellte Mitten. Beim NDH 30 hat man von Anfang an das Gefühl, dass er richtig klingt. Ihr kennt das bestimmt, wenn der Wechsel von geliebten Abhörmonitoren zum Kopfhörer immer etwas Verunsicherung mit sich bringt: „Wie klingt das Signal jetzt eigentlich wirklich?“ oder „Welchem Signal kann ich mehr vertrauen?“

Für all jene, die ein MA-1 System benutzen, dürften diese Fragen bald der Vergangenheit angehören. Der Neumann NDH 30 bringt hier tatsächlich eine Menge Sicherheit statt Verunsicherung in die Arbeit.

Erstaunlich finde ich auch, mit welcher Leichtigkeit sich dieser Kopfhörer über alle Genregrenzen hinwegbewegt. Egal ob klassische Musik oder Drum’n’Bass, Country, Grunge oder Funk – der NDH 30 ist ein absoluter Allrounder. Oft habe ich den Eindruck, dass sich bestimmte Kopfhörer für bestimmte Musikstile eignen. Modell X eignet sich besonders für elektronische Sounds, Modell Z ist besser bei Band aufnahmen und verzerrten E-Gitarren, usw. Beim Neumann ist das nicht der Fall, da er vielfältigste Genres mit einer einzigartigen Souveränität und Spielfreude begegnet. Trotz seines linearen Klangcharakters ist er nicht lahm oder langweilig. Er liefert eine kraftvolle Performance mit definiertem Bassfundament und einer präzisen Abbildung der Transienten – die aber nie stören oder zu viel des Guten sind.

Ermüdungserscheinungen treten bei mir nicht auf, das Gegenteil ist der Fall. Mit großer Neugier will ich mehr Musik damit hören und greife immer wieder gerne zum NDH 30. Sein komfortabler Sitz mit den anschmiegsamen Ohrpolstern tragen ebenfalls dazu bei, dass man ihn immer wieder aufsetzen will. Allen unter euch, die eine mobile Mixing-Lösung bzw. eine neutrale Zweit-Abhöre suchen, kann ich den Neumann NDH 30 ans Herz legen. Auch für immersive Audioanwendungen ist er durch sein ausgeglichenes Klangbild und die bestechende Räumlichkeit prädestiniert.