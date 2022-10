Test: Roland MC-707, Groovebox Update V1.8

Groovebox Update: Licht und Schatten

Mit dem Roland MC-707 Update V1.8 verfolgt die Firma konsequent die Politik, seinen Produkten neue Features hinzuzufügen. Dieses Mal sind Bedienungserleichterungen, neue Effekte, aber auch Management-Funktionen dabei.

Beginnen wir mit den vielleicht etwas trockenen Bedienungserleichterungen, die aber dennoch einen großen Unterschied bei der täglichen Arbeit mit der MC-707 machen werden. Da wäre zunächst einmal die Undo-Funktion. Und obwohl es mit nicht leichtfällt, gibt es hier gleich etwas auszusetzen.

Undo-Funktion

Umschrieben wird die Undo-Funktion mit „Undo the previous operation“ – klar. Und es können bis zu 10 Undo-Schritte gespeichert werden – super. Etwas genauer betrachtet betrifft das aber nur das Editieren von Phrasen: „This function lets you revert a phrase to how it was just before it was edited“. Das heißt, dass man im Step-Recording-Modus den letzten Step zurücksetzen oder im Real-Time-Recording-Mode die letzte Aufnahme rückgängig machen kann.

Eine weitere Einschränkung der Undo-Funktion im Update V1.8 betrifft die Nützlichkeit sogar mehr: Wenn man den aktuellen Track oder Clip wechselt, gehen die Undo-Daten verloren. Gerade das wäre aber sinnvoll, um etwas auszuprobieren, was das Zusammenspiel von zwei Clips auf zwei verschiedenen Tracks betrifft. Und für mehr scheint die Undo-Funktion auch nicht gedacht zu sein. Löscht man beispielsweise einen Clip in der Clip-Ansicht, kann diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden – man erhält lediglich ein lapidares „Can’t UNDO“ im Display.

Zuweisung von Sliced-Samples

Um bei einem Sliced-Sample-Instrument nicht jedes Scheibchen manuell anordnen zu müssen, gibt es jetzt die Möglichkeit, diese mit einer einfachen Tastenkombination der Reihe nach zuzuweisen – das ist eine echte Erleichterung, wenn man viel mit Sliced-Samples arbeitet.

Vorhören von WAV-Dateien

Das Vorhören von WAV-Dateien hat nun auch eine eigene Preview-Level-Einstellung in den Project-Settings, so dass einem das Sample nicht immer so aufs Trommelfell drückt. Dazu gesellt sich noch die Funktion für den Cue-Bus-Monitor. Ist diese im WAV-Browser aktiviert, so schaltet der Bus automatisch auf den ausgewählten Cue-Bus beim Vorhören – das erspart dem Publikum wiederum ungewollte Mittelohrknochen-Kontraktionen.

Wenn jemand eine Groovebox benutzt, so macht die Person das meistens, um dem allgegenwärtigen Bildschirm und dem Maus/Tastatur-Eingabeschema zu entkommen. Gerade für Leute, die auf der Arbeit den ganzen Tag auf den Bildschirm starren müssen, ein wichtiges Kriterium. Dennoch möchte man auf liebgewonnene Funktionen wie allzeit bereite Speicherbarkeit nicht verzichten.

Abspeichern von einzelnen Clips

Hier legt das Roland MC-707 Update V1.8 nach, indem nun auch einzelne Clips abgespeichert werden können. Für Personen, die gerne Reservoir an Ideen anlegen, aus dem sie dann schöpfen können, eine wunderbare Erweiterung.

Import von Production-Packs

Aber auch, wenn die Muse mal nicht küssen möchte (oder kann), gibt es nun eine einfache Lösung. Mit dem Update können Production-Packs installiert werden, die auf der Roland Cloud-Plattform erhältlich sind. Man lädt sich also die MCZ-Datei aus der Cloud und auf seine SD-Karte. Danach kann man für den gerade aktiven Clip über die Option „Sound File“ in das Production-Pack eintauchen und sich daraus einen Clip aussuchen. Zur besseren Übersicht sind diese in Kategorien eingeteilt.

Dazu gibt es ein paar kleine Anmerkungen. Man kann natürlich keine Track-fremden Clips importieren. Also z. B. ein Tone-Clip auf einem Drum-Track. Allerdings lässt sich auch nur das Instrument aus dem Clip übernehmen, ohne die Noten-Daten. Außerdem wird der Clip automatisch in die Tonart des Projektes importiert, wenn diese vorher im Project-Menü angegeben wurde. Auch diese Einstellung ist neu.

Einstellung einer Tonart und deren Grundton

Diese Einstellung kann also im Projekt-Menü unter „COM“ vorgenommen werden. Auch einzelne Clips sollen diese Einstellung übernehmen können. An meiner Formulierung kann man es schon erraten, dass ich hier Probleme hatte. Es können nämlich nur Moll bzw. Dur als Tonarten ausgewählt werden – von den mit Update 1.20 hinzugefügten über 30 Tonarten keine Spur. Eindeutig einigermaßen unbegreiflich.

Neue Performance-Features

Multitrack-Modus

Zunächst wurde im Update V1.8 der Multitrack-Modus hinzugefügt. Betätigt man Note und die rechte Cursor-Taste gleichzeitig, so werden die Instrumente der acht Tracks direkt über die obere Pad-Reihe spielbar. Ist der Track auf einen Drum-Sound eingestellt, so kann er so ganz einfach ausgelöst werden. Liegt ein Tone-Track vor, so wird das Instrument mit der Note C4 angespielt. Sinnvoll für lange Samples – um Instrumente zu spielen weniger.

Es ist wohl mehr gedacht, die Bedienung der MC-707 zu vereinfachen, wenn man sie nur als Drum-Computer benutzt, denn natürlich kann man auch im Multitrack-Modus Clips aufnehmen.

Clip-Transposition

Eine neue Funktion im Roland MC-707 Update V1.8 erlaubt das Transponieren von Clips, die auf Tone-Tracks laufen. Ist der Tone-Track ausgewählt, so kann man über Halten des Note-Tasters und die Bedienung der Eingabe-Pads den laufenden Clip transponieren.

Es wäre toll gewesen, hätte man diese Transposition auch in den Clip aufnehmen können – so hätte die vorher erwähnte Einschränkung im Multitrack-Modus umgangen werden können. Dann hätte man zuerst den Rhythmus aufgenommen und danach über die Transposition die Melodie.

Aufnahme von Motion-Daten über externen MIDI-Controller

Diese Option ist ein Segen für alle, die einen MIDI-Controller besitzen und bereits fest mit ihm verwachsen sind. Ab sofort können Motion-Daten auch über einen externen MIDI-Controller aufgenommen werden. Dabei hat man sogar die Möglichkeit, bestimmte MIDI-Daten zu filtern. Aufgenommen werden können:

Modulation (CC1),

Great Control (CC2),

Foot Control (CC4),

Volume (CC7),

Panorama (CC10),

Expression (CC11),

Hold-Pedal (CC64),

Reverb-Send (CC91),

Chorus-Send (CC93),

Channel-Aftertouch,

Pitch-Bend

Dabei gibt es allerdings einige Einschränkungen, denn der Speicherplatz ist nun mal nicht unbegrenzt. Zusätzlich zu Pitchbend können noch vier weitere Parameter aufgenommen werden. Weitere Parameter werden dann nicht mehr akzeptiert.

Die Motion-Daten können im Nachhinein detailliert bearbeitet werden. Eine Löschfunktion für ganze Motion-Daten-Reihen ist auch integriert. Hier hätte ich gut gefunden, zumindest einen oder zwei „Joker-Parameter“ einzustellen zu können; falls man spezielle CC zur Ansteuerung in einer Sequenz benötigt.

Arpeggiator über externen MIDI-Controller spielen

Nun kann auch der Arpeggiator über einen externes Keyboard/Controller angesteuert werden. Dies ist zwar eine Funktion, die schon seit der Version V1.60 vorhanden ist, jedoch bisher Probleme bereitete – wegen Bugs geschlossen, sozusagen. Das soll jetzt behoben worden sein … und ja, ich hatte heftig Probleme damit, will sagen, es ist immer noch verbugt.

Aktiviere ich den Auto-Rx-MIDI-Kanal in den Optionen und danach den Arpeggiator im Note-Mode, kann ich zwar Arpeggios spielen. Jedesmal, wenn ich aber die Finger vom Keyboard bzw. Pad nehme, friert die MC-707 komplett ein und unterbricht auch die Audioausgabe. Erst wenn ich die Pads wieder bediene, läuft der Song weiter. Sogar ein Ausschalten des Gerätes ist unmöglich. Erst wenn ich mindestens eine Keyboard-Taste gedrückt halte, funktionieren die Eingaben wieder.

Vielleicht ist es nur mein angeborenes Glück, jeden noch so obskuren Bug zu finden, aber dieses Verhalten konnte ich mit meinem Setup beliebig reproduzieren: Ein Launchpad X geht über ein RME-Interface in Reaper, von dort aus gehen die MIDI-Daten wieder über DIN-MIDI an die MC-707. Wenn ich ein Keyboard direkt anschließe, tritt der Fehler nicht auf, auch nicht, wenn ich das Keyboard über die DAW anschließe.

Neue Effekte für die MC-707 Groovebox

Es sind zwar nur drei neue MSX-Effekte hinzugekommen, aber einer der Drei hat es faustdick hinter den Ohren.

Exciter

Der Exciter erreicht den Effekt nicht durch Anreicherung des Obertongehaltes, wie z. B. ein Aphex Aural-Exciter, sondern über eine Multi-Band-Kompressor-Schaltung. Hier wird einfach der Bereich der Mitten und Höhen angedickt und lauter gemacht. Strenggenommen ist er damit eigentlich kein Exciter – jedenfalls, wenn man dem deutschsprachigen Wiki-Eintrag folgt.

Phonograph

Ziemlich klar, hier ist ein Vinyl-Effekt am Start. Man kann ihn aber nicht nur an- und ausschalten. Insgesamt elf Parameter stehen zur Verfügung, um das Knistern, Knarzen und Kratzen den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Somit gibt es wesentlich mehr klangliche Optionen als im kürzlich getesteten Update der Roland TR-8S. Vor allem mit Wow und Flutter kann das Audiomaterial ordentlich zum Eiern gebracht werden.

JD-Multi

Das hier ist der echte Bringer unter den neuen MSX-Effekten. Das MC-707 Update V1.8 bringt die komplette Effektgruppe A, die im JD-800 enthalten ist, auf die MC-707. Die vier Effekte Distortion, Phaser, Spectrum und Enhancer können beliebig angeordnet werden. Dazu gibt es noch eine ganze Reihe an Einstellungsmöglichkeiten. So hat der Distortion z. B. sieben verschiedene Typen zur Auswahl.