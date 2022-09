Test: Roland TR-8S, TR-6S, Drumcomputer Update V2.5

Allerlei Neues für die Drummachines

Das Roland TR-8S/TR-6S Firmware-Update V2.5 hat es in sich. Und da so einige Sachen dazu gekommen sind, beschäftigt sich der Test ausschließlich mit den Neuerungen. Wer die beiden Drummachines zunächst einmal kennenlernen möchte, findet in den folgenden zwei Artikeln alle Informationen dazu:

Nun kommen mit dem V 2.5 Update neue Drum-Modelle und einige Quality-of-Life-Erweiterungen hinzu. Schauen wir uns erstmal alle Neuerungen stichpunktartig an.

Es gibt vier neue Effekte:

zwei Master Effekte, namentlich Fattener und Vinyl Sim,

und je einen neuen Reverb- (Ha-Dou) und Delay-Typ (Pitch-Delay).

Es gibt 6 neue FM-Drum-Modelle:

FM KickModel

FM Snare Model

FM Tom Model

FM Clap Model

FM Cymbal Model

FM Percussion Model

Neue Random-Funktionen

für die Erstellung neuer Patterns

für die Erstellung neuer Drum-Sounds

für die Erstellung neuer Kit-Sounds

Probability-Parameter für die

Wahrscheinlichkeitangabe für Steps

Wahrscheinlichkeitangabe für Sub-Steps

für die globale Wahrscheinlichkeitangabe

Aber alles schön der Reihe nach. Die Installation gestaltet sich recht einfach, wenn man beachtet, dass die Firmware-Datei mit der Endung „.bin“ erstens auf das interne Speichermedium kopiert werden muss. Zweitens muss es aus dem Ordner, der nach dem Entpacken der heruntergeladenen Zip-Datei erstellt wird, direkt auf das Root-Verzeichnis kopiert werden. Es ist zwar auf der Roland-Website genau beschrieben, aber unter Umständen ein wenig missverständlich.

Die neuen Effekt-Programme

Der Reverb des 2.5er Firmware-Update ist klanglich eher dunkel und kann das Gefühl von bedrohlicher Tiefe vermitteln. Setzt man den Density-Parameter herunter, beginnt er aber gehörig zu bröckeln – das kann man durchaus auch kreativ einsetzen.

Das gilt auch für das Pitch-Delay. Jede Wiederholung kann um einen bestimmten Betrag transponiert werden. Der Coarse-Regler reicht dabei von -24 bis +12 Halbtöne, der Fine-Regler von -100 bis +100 Cent. Also auch hier eher auf der dunklen Seite des Pitch-Shift zu verordnen. Dreht man Feedback ordentlich auf, kann das Pattern richtig „singen“. Durch gezielte Einstellungen des Delay-Sends einzelner Instrumente kann man so schon grundlegende Ton-Begleitungen erstellen – ich wollte absichtlich das Wort Melodien vermeiden.

Master-FX Fattener

Bei diesem Master-Effekt des Roland TR-8S/TR-6S Firmware-Update V2.5, der also auf die Summe wirkt, handelt es sich um ein Art Kombination aus Kompressor und Drive.

In der Mittelstellung des Master-FX-CTRL-Reglers bleibt der Klang unverändert. Dreht man den Regler nach links, so wird das Signal mit geraden Obertönen angereichert und dabei zusätzlich komprimiert oder eher limitiert. Die ungeraden Obertöne erhält man dann rechts von der 12-Uhr-Stellung.

Ich schreibe hier so frech „Obertöne“, es könnten genauso gut auch die Harmonische sein (Merke: 2. Harmonische = 1. Oberton) – leider konnte ich keine Informationen dazu finden. Aber ich gehe davon aus, dass gerade und ungerade Obertöne gemeint sind.

Master-FX Vinyl Sim

Wer mutmaßt, dass man hier das gute alte Vinylknistern beisteuern kann, liegt nicht falsch – aber hier steckt noch deutlich mehr dahinter. Klar, man kann in diesem Master-Effekt über den Noise-Parameter das typische Knistern dosieren. Es kommen aber noch ein Kompressor und ein Wow/Flutter-Effekt zum Einsatz. Gerade der Wow/Flutter-Effekt kann von leicht-eiernd bis total-aus-dem-Ruder-laufend für den imaginären Seegang auf der Tanzfläche sorgen – weniger ist hier wohl mehr. Der Kompressor greift in bestimmte Frequenzbänder stärker ein und rückt dadurch auch das Knistern mehr in den Mittelpunkt

6 neue FM-Modelle in den Drumcomputern Roland TR-8S/TR-6S

Die aufgezählten FM-Modelle haben alle einen Satz von Parametern gemeinsam, der sich natürlich auf die FM-Klangerzeugung bezieht: FM-Depth, FM-Ratio, FM-Decay und FM Feedback. Dabei ist es erforderlich, das FM-Decay aufzudrehen, bevor man überhaupt etwas von dem FM-Effekt hört – was mich zunächst etwas irritierte.

Einige Modelle des Firmware-Update V2.5, wie z. B. das FM Percussion Modell, bieten dazu noch extra Parameter, wie die Einstellung Note, eine Pitch-Hüllkurve oder Harmonic-Ratio bzw. -Level.

Natürlich kann man jeden der neuen Parameter dem CTRL-Regler zuweisen. Eine Möglichkeit mit dem CTRL-Regler mehrere Parameter anzufahren wurde nicht implementiert. Zusammen mit verschieden großen Anteilen an jedem Ziel-Parameter hätte man so eine Menge für die Live-Performance herausholen können. Aber dann wäre auch die Programmierung der Zuweisung komplizierter geworden.

Wahrscheinlichkeitseinstellungen für die Steps

Die Stimmen der Roland-Gemeinde wurden erhört und nun bieten Roland TR-8S und Roland TR-6S auch Wahrscheinlichkeitseinstellungen. Sie können für jeden Step eines Instrumentes eingestellt werden. Möchte man die Sub-Steps beeinflussen, so müssen diese vorher eingestellt und aktiviert werden. Die Wahrscheinlichkeit geht von 0 % bis 90 %, einstellbar in 10er-Schritten. Dabei sind die einzelnen Einstellungen unabhängig voneinander. Soll heißen, wenn man 2 Steps mit 20 % Wahrscheinlichkeit einstellt, so werden sie im selben Durchlauf nicht zwangsläufig gemeinsam getriggert. Das Gleiche gilt auch für die Sub-Steps.

Hat man nun die Wahrscheinlichkeiten eingestellt, können über die globalen Einstellungen die bereits eingestellten Werte temporär verändert werden. Wurden einem also 60 % zugewiesen, so werden diese bei einem globalen Wert von +40 % immer ausgelöst. Das kann man gut für Variationen in einem Live-Setup nutzen. Man bereitet die einzelnen Steps in den Patterns vor und startet mit einer globalen Einstellung von 100 %. Um dann mehr und mehr Variationen hereinzubringen, senkt man einfach den globalen Wert – oder eben umgekehrt.

Das ist insgesamt schon eine nette Erweiterung, ich hätte mir allerdings gewünscht, reproduzierbarer in das Pattern eingreifen zu können. Eine Einstellung, wie sie es z. B. bei Sequencern von Elektron gibt. Hier kann man festlegen, dass ein Step z. B. nur jedes vierte Mal bei Durchlaufen des Patterns ausgelöst wird. Im Handumdrehen kann man so aus Patterns, die nur einen Takt lang sind, Sequenzen erstellen, die eher nach einem 4-Takte-Pattern klingen.

Random-Funktionen für die Drummachines

Sehr spaßig ist die Erstellung zufälliger Patterns. Mit der Tastenkombination PTN Select + Sample erstellen Roland TR-8S und TR-6S mit dem neuen Update neue Patterns im Überfluss. Gefällt es einem, so kann man es mit TR-REC im aktuell aufgerufenen Pattern abspeichern. Hier wäre noch eine Kombination mit den Zufallsinstrumenten toll gewesen, so dass man gleichzeitig ein neues Pattern und ein neues Kit vorhören kann. Das Pattern muss aber zunächst abgespeichert werden – erst dann kann man die Instrumente würfeln. Die Patterns sind aber nicht komplett zufällig, sondern ergeben in den allermeisten Fällen tatsächlich Sinn. Man erhält also keine zufälligen Drum-Gewitter, sondern durchaus sofort brauchbare Patterns.

Auch das Erstellen von Zufalls-Instrumenten und -Kits gestaltet sich einfach. Die Kombination Sample + Instrument-Select erzeugt ein neues Instrument auf der gerade selektierten Spur. Die Kombination Sample + INST wiederum erzeugt ein komplett neues Kit. Dabei bleiben die einzelnen Kategorien erhalten, damit man nicht ständig Kraut und Rüben als Ergebnis bekommt. Ist die Kategorie eine Kick-Drum, so wird der Zufallsgenerator auch immer eine Kick-Drum erzeugen. Nicht zwangsläufig dasselbe Kick-Drum-Modell, aber eben eine Kick-Drum.

Roland TR-8S/TR-6S: Wie klingen die FM-Drumsounds?

Viele sehen die Wahrscheinlichkeitseinstellungen als das Beste der neue Features an. Ich finde jedoch die neuen FM-Drum-Modelle und die zufällige Erstellung neuer Instrumente als die interessanteste Erneuerung. Die Parameter der einzelnen Modelle machen jetzt keinen FM-Synth aus der TR-8S/TR-6S, aber es sind genug, um pro Instrument ein reichhaltiges Angebot an frischen Klängen ausschöpfen zu können.

Ein wenig seltsam fand ich das FM-Clap-Modell, das mir dauernd einen Ton unterjubeln wollte. Den will ich ja eigentlich nicht bei einem Clap-Sound hören. Da will ich halt einfach Claps hören.

Klangbeispiele

Basis für die Klangbeispiele war ein zufällig erzeugtes Pattern. Sie dienen ausschließlich der Demonstration der neuen Möglichkeiten und erheben keinerlei künstlerischen Anspruch. Auch das Reverb und der Pitch-Delay kommen zum Einsatz. Beim Beispiel der Random-Sounds habe ich zunächst einmal Kick und Snare einzeln aufgenommen, dann auch die Veränderung eines ganzen Patterns.

Zur Vorstellung der neuen FM-Modelle habe ich dann ein Kit erstellt, das nur aus diesen neuen Modellen besteht und je einen der FM-Parameter auf den CTRL-Regler gelegt.