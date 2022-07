Test: Polyend Play, Sample- und MIDI-basierte Groovebox

Der will doch nur spielen!

Im Herbst ist es soweit: Die auf der Superbooth 22 vorgestellte Groovebox Polyend Play soll ausgeliefert werden. Wir bei AMAZONA.de haben bereits eines der begehrten Testexemplare ergattern können, um euch jetzt schon einen ersten Test liefern zu können.

ANZEIGE

Polyend Play – was ist das?

Fangen wir vielleicht damit an, was sie (ja, d i e Groovebox) nicht ist. Sie ist kein Sampler. Es gibt weder Sample-Eingänge, noch kann man intern resamplen, obwohl es einen Loop-Buffer-Effekt gibt. Sie ist auch kein analoger Sequencer, CV-Ausgänge sucht man ebenfalls vergeblich. Das kann man nur über den Umweg MIDI-to-CV erreichen.

Peripherie der Polyend Play

Die Ein- und Ausgänge auf der Rückseite der Groovebox sind recht überschaubar. MIDI-In/Out im 3,5 mm Klinkenformat, MIDI-TRS Norm. Dazu ein Stereoausgang, ebenfalls im 3,5 mm Format, Adapter werden mitgeliefert. Ebenso wie ein solides USB-C-Kabel samt Stromadapter. Der USB-C-Port dient dabei sowohl zur Stromversorgung als auch zur USB-MIDI-Kommunikation. Diese findet nämlich getrennt vom TRS-Port statt, so dass Polyend Play auf 32 adressierbare MIDI-Kanäle kommt.

Auf der anderen Seite findet man leider nur einen DIN-TRS-MIDI-Adapter und beim Audio-Breakout-Kabel muss man raten, ob es sich um den rechten oder den linken Kanal handelt.

Nun zu den technischen Werten der Audioausgänge:

Line Output:

Output Impedanz: 10 kΩ,

Output Level: 9 dBu,

SNR: 97 dB.

Headphone Output:

Output Impedanz: 16 kΩ,

Output Level: 17,6 dBm,

SNR: 98 dB.

Abschließend findet man auf der Rückseite noch den Soft-Power-Button und den Mini-SD-Karten-Slot. Diese enthält neben der Firmware alle Daten wie Sample- oder Projektdateien. Auch hier wird ein SD-auf-USB-Adapter mitgeliefert, mit dem man sehr einfach die SD-Karte am Rechner betreiben kann. Außerdem leuchtet er blau. Schaut man genau hin, gibt es noch eine winzige Öffnung neben dem Power-Button. Hier kann man einen kompletten Reset ausführen, falls beim Firmware-Update etwas schiefgehen sollte.

ANZEIGE

Die Polyend Play Kontrolloberfläche

Polyend Play bietet Kontrolle satt mit insgesamt 160 hintergrundbeleuchteten Soft-Buttons (nicht druckempfindlich), 15 ungerasterten Endlos-Encodern, 11 Federtastern sowie einem Menü-Encoder. Dabei sind alle von sehr guter Qualität. Die Endlos-Encoder verfügen über eine wirklich rutschfeste Gummierung, um in der Hitze der Nacht nicht peinlich abzurutschen.

Der Drehwiderstand ist schwer, aber im Zusammenspiel mit der Parametereditierung (meistens) eine wahre Wohltat beim Bedienen. Die Federtaster der Polyend Play sind, wie beim Polyend Tracker, mit einem (meiner Meinung nach) perfektem Druckpunkt ausgestattet. Sie gehen in Richtung Elektron-Taster, sind aber nicht ganz so laut und schwingen vor allem aufgrund der Gehäusekonstruktion nicht nach.

Das TFT-Display hat eine sichtbare Diagonale von 7,1 cm und ist gut ablesbar. Die Hauptinformationen werden ohnehin auf den 160 Soft-Buttons angezeigt. Die Encoder sind berührungsempfindlich, so dass der aktuelle Wert des gewählten Parameters sofort angezeigt wird.

Wie funktioniert die Polyend Play?

OK, OK, das war jetzt aber genug der Äußerlichkeiten. Wie funktioniert die Polyend Play denn nun?

Meine erste Begegnung kam auf jeden Fall ohne Bedienungsanleitung aus, die es als Online- und PDF-Version gibt, so dass ich den beigelegten Quick-Start-Zettel gar nicht bemühen musste. Das PDF-Handbuch ist übrigens lediglich eine Kopie der Online-Version, ökonomisch, aber unansehnlich. Zumal die Links auf Demo-Videos im ausgedruckten Zustand wohl eher nicht funktionieren dürften.

Im Handbuch steht auch, dass man auf jeden Fall mit den mitgelieferten Sample-Packs arbeiten sollte. Diese seien für die Polyend Play Performance bestens optimiert und böten genug Material für eigene Tracks. Natürlich könne man auch eigene Samples verwenden und alles von Grund auf selber machen.

Ich fand diese Aussage zunächst etwas seltsam, kauft sich doch wohl kaum einer eine Groovebox, um dann nur mit fremden Sample-Packs zu arbeiten. Nachdem ich mir aber einige der Sample-Packs angesehen habe und die Demo-Songs durchgegangen bin, wird mir die Aussage aber schon klarer. Um die Polyend Play vor allem live wirklich voll ausreizen zu können, muss man schon in einer gewissen Weise die Spuren nutzen – nur dann erreicht man den maximalen „Play“-Spaß.

Dem Demo-Video sieht man zwar an, dass ich die Polyend Play erst zum zweiten Mal benutze, ich habe wortwörtlich zuvor aber erst eine Viertelstunde damit verbracht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was kann ich sagen? Es macht einfach Spaß! Nachdem ich einen Track von Grund auf selber erstellt hatte, musste ich merken, dass es eben nicht so einfach ist, diesen auch so live-tauglich zu machen. Auch das Einspielen über die vier seitlichen Pad-Reihen macht nicht so wirklich Freude. Man sollte besser einen externen MIDI-Controller nutzen.

Konzept der Polyend Play

Beginnen wir im Sequencer-Mode, in dem man klassisch die Eingabe über ein Lauflicht-Sequencer macht. Die ersten 16 Buttons sind für die Steps, die vier grün abgesetzten Buttons bieten pro Track die Funktionen Mute, Solo, Variation und Select. Select wählt alle Steps des Tracks aus, so dass man z. B. für jeden Step den Cutoff verstellen kann. Hinter Variation verbirgt sich die Möglichkeit, auf einem Track 16 verschiedene Sequenzen abzuspielen. Natürlich nicht gleichzeitig. Ein Chaining an dieser Stelle wäre nett gewesen.

Die Polyend Play bietet acht Sample-Tracks und acht MIDI-Tracks. Jeder Track kann bis zu 64 Steps lang sein und seinen eigenen BPM-Teiler haben. Auch Swing ist per Track einstellbar, ebenso wie einer von 35 Play-Modes. Neben den beiden Standards Forward, Backward finden sich hier allerlei ungewöhnliche Namen wie GoGo oder Averidger. Das sind aber nicht nur einfache Abspielrichtungen, viel mehr wird die Abspielreihenfolge teilweise komplett verändert.

Nehmen wir „GoGo“: Hier werden die ersten vier Steps zunächst vorwärts, dann rückwärts gespielt. Dann springt der Track zu der dritten Gruppe von vier Steps und macht dort das Gleiche. Mit dieser Technik bekommt man aus einem Grund-Pattern also viele Variationen gratis frei Haus. Toll wäre, diese Modes auf eine neue Variation übertragen zu können.

Für jeden Step eines Tracks kann man ein beliebiges Sample aus dem Sample-Pool wählen, den man vorher anlegen muss. Intern arbeitet die Polyend Play mit 16 Bit und 44,1 kHz Mono-Samples, das entspricht 32 MB. 6 Minuten passen so in den Speicher. Da aber auch geringere Sample-Rates genutzt werden können, kann die Länge variieren.

Apropos Sample-Auswahl: Hier waren mir die rasterlosen Encoder zu feinfühlig, um zielgenau einzelne Samples auszuwählen. Zum Glück kann man hier auf den Menü-Encoder ausweichen.

Sample-Manipulation

Hier kommen auch die Sample-Packs in Spiel. Sie bestehen aus gut aufeinander abgestimmten Samples, die meist einer bestimmten Stil-Richtung folgen. In den Packs sind auch Fill- und Randomizing-Daten hinterlegt, doch dazu später mehr.

Jedes Samples eines Steps kann mit einem der begrenzten Sample-Manipulationen verändert werden. Die direkten Sample- bzw. Klang-Manipulationen sind

Note/Microtune,

Volume/Panning,

Cutoff/Resonance,

Sample-Start/-End,

Sample-Attack/-Decay,

Overdrive/Bit Depth,

Reverb /Delay Send.

Diese Pärchen liegen auf einem Encoder und man kann entweder durch die seitlichen Menü-Taster zwischen ihnen wechseln oder die „Double-Tap“-Funktion der Encoder benutzen. Zum Glück kann man diese auch ausschalten, denn bei einer Live-Performance stört diese eher, da man zu oft versehentlich den Parameter wechselt.

Es funktioniert dabei genau wie mit Parameter-Locks. Man wählt einen Step aus und hält ihn gedrückt, danach verstellt man den Parameter. Wird „Live Rec“ aktiviert, kann man so auch Parameterfahrten aufnehmen. Einige Encoder geben dabei ebenfalls MIDI-CC aus, die man im Systemen selbst bestimmen kann. So sind Panning, Filter Cutoff/Resonance, Sample Attack/Decay, Reverb/Delay Send, Overdrive/Bit Depth alles Quellen für CC-Werte.

Eine Sache ist mir dabei aufgefallen, wenn über den MIDI-Ausgang die MIDI-CC des entsprechenden Encoders ausgegeben werden: Wenn der Sequencer steht und ich z. B. Filter-Cutoff bediene, hört man immer auch das aktuelle Sample mit den aktuellen Filtereinstellungen. Das ist fürs Editieren an der Polyend Play gut, macht es aber unmöglich, über MIDI-Learn, z. B. in Ableton, den ausgegebenen CC-Parameter zur Fernsteuerung zu nutzen. Dort wird immer die Note ankommen. Hier wäre eine Möglichkeit gut, die Notenausgabe temporär zu deaktivieren.

Gib dem Zufall eine Chance

Es gibt dann noch vier Encoder, die mit der Position bzw. Abspielwahrscheinlichkeit des Samples zu tun haben. Diese sind

Chance/Action,

Randomize/Randomize Type,

Repeat Type/Repeat Grid,

Move/Micormove.

Dahinter versteckt sich in der Polyend Play ein voll ausgebautes Ratcheting- und Conditional-Trigs-System, wie man es von Elektron-Sequencern kennt. Randomize arbeitet hier aber anders. Auf ein Ziel (Randomize Type) angewendet, erhält man beim Einstellen der Prozentzahl (Randomize) nicht bei jedem Durchgang eine neue Variation, sondern bestimmt darüber eine Zufallsverteilung, die bei jedem Durchgang für eine Einstellung identisch ist. Erst ein Ändern der Prozentzahl ändert auch die Wiedergabe. Vielleicht hätte man statt Prozent einfach „Seed“ schreiben sollen, so wäre das Verhalten schneller zu verstehen. Randomize kann dabei unter anderem „zufällig“ auf Samples aus dem Sample-Pool bzw. dem aktiven Sample-Ornder zugreifen oder gleichzeitig Einstellungen für Samples im Folder, Filter-Cutoff, Resonance, Overdrive, Panning (Duke) verstellen. Die Kombination aus Samples im Pool, Filter-Cutoff, Filter-Resonance, Overdrive, Panning trägt gar den lieblichen Namen „Duke Nuke“.

Alles in allem hat man bereits auf der Sequencer-Ebene eine Menge Freiheiten, die Pattern lebendig zu gestalten, so dass schon eine Sequenz von nur 16 Steps den Eindruck erweckt, sie hätte wesentlich mehr.

Die Fill-Funktion: Editieren auf der Überholspur

Die Fill-Funktion wurde eigens dafür entwickelt, um Sequenzen schneller erstellen zu können. Ähnliche Werkzeuge gibt es auch beim Tracker. Um eine 4-4 Bassdrum zu setzen, wählt man den Track aus, stellt den Type auf Euclidian und die Events auf 4. Interessant ist hier der Type „Beat“. Selektiert man drei Tracks, wird ein kompletter Beat aus Bassdrum, Snare und HiHat eingefügt. Über die anderen Types Kick, Snare, HiHat kann man so auch Pattern aus verschiedenen Beats mischen. Und hier unterscheiden sich auch die Sample-Packs voneinander. Diese vorgefertigten Sequenzen sind in jedem Sample-Pack unterschiedlich und dem Genre angepasst. Leider kann man zurzeit noch keine eigene Fill-Patterns erstellen.

Jetzt wird’s bunt: Performance Mode der Polyend Play

Zum Schluss kommt der Modus, der aus der Groovebox den eigentlichen Spielspaß herausholt: der Performance Mode. In acht farblichen Unterteilungen à zwei Reihen. Hier die Auflistung, was diese im einzelnen machen:

Red – Tune mit vordefinierten +/- Werten, Orange – Low-Pass/High-Pass Filter-Cutoff,

Yellow – Overdrive/Bit Depth FX mit vordefinierten +/- Werten,

Green – Rearrange Algorithmic Shuffler Presets, Blue – Repeat Algorithmic Step Repeater

Presets, Violet – Delay Punch-in Presets, Purple – Reverb Punch-in Presets, Pink – Loop Audio

Buffer-Type Punch-in Presets (Master Effekt betrifft immer alle Tracks).

Diese sind fest vorgegeben und können nicht verändert werden. Aber vor allem gibt es keinen Performance-Mode für die MIDI-Tracks. Verständlich bei den Audioeffekten, aber eine großer Verlust bei den Repeat- und Rearranger-Effekten – hier sollte unbedingt nachgeliefert werden, wertet es doch den Anspruch der Polyend Play als Studio-Zentrale enorm auf.



Patterns-Mode

Dieser Mode wählt einfach zwischen den erstellten Patterns aus. Maximal können 128 Patterns gespeichert werden. Man bedenke: Ein Pattern kann dabei einen ganzen Song enthalten! Aber auch ein Pattern-Chaining ist möglich. Man kann sogar mehrere Ketten anlegen, indem man ein Pattern zwischen zwei Ketten nicht aktiviert.

Master-FX und Rendering in der Polyend Play

Die Master Effekte sind nicht editierterbar, bieten aber Presets. Zur Verfügung stehen:

Reverb,

Delay,

Sound,

Limiter,

Saturation.

Der Limiter hat eine Side-Chain-Funktion, die von jeden Audio-Track aus angesteuert werden kann. Eventuell könnte man auch irgendwann die Parameter der Master-FX freigeben.

Ich gebe zu, die Abschnittsüberschrift mag nun irritieren, aber die Polyend Play beherrscht eben kein Rendering, wie z.B. der Polyend Tracker – nun, noch nicht. Denn ich bin mir sicher, auch diese Groovebox wird regelmäßige Updates erhalten und viele Verbesserungen erfahren.

Audio und MIDI Scale-Filter

Um noch mal zum MIDI zurückzukommen. Es gibt ein globales Scale-Filter, das alle MIDI- und Audio-Noten eingehend und ausgehend auf eine von 39 Skalen transformiert:

Chromatic

Minor

Major

Dorian

Lydian

Lydian Minor

Locrian

Phrygian

Phrygian Dominant

Mixolydian

Melodic Minor

Harmonic Minor

BeBop Major

BeBop Dorian

BeBop Mixolydian

Blues Minor

Blues Major

Pentatonic Minor

Pentatonic Major

Hungarian Minor

Ukrainian

Marva

Todi

Whole Tone

Diminished

Super Locrian

Hirajoshi

In Sen

Yo

Iwat

Whole Half

Kumoi

Overtone

Double Harmonic

Indian

Gypsy

Neapolitan

Neapolitan Minor

Enigmatic.

Eigentlich sind es aber weniger, betrachtet man die Kirchentonleitern oder z. B. „Super Locrian“, die das Gleiche wie „Harmonic Minor“, basierend auf einer anderen Stufe ist. Aber sei es drum. Natürlich kann die Polyend Play nicht riechen, welche eigentlich Tonhöhe nun ein Sample hat. Das muss man schon selber wissen, und auch die Root-Note eines Samples kann man nicht verstellen. Vielleicht wäre das eine Addition in einer zukünftigen Sample-Setup-Page, die Infos über jedes Sample anzeigt.

Alle Encoder haben auch hier eine Funktion, wenn auch, wie erwähnt, keine Audio-Effekte möglich sind. Eine Interessante Option bieten hier aber die MIDI-Chords. Denn obwohl auf einen Track nicht polyphon aufgenommen werden kann, können sehr wohl polyphone MIDI-Daten gesendet werden. Der Encoder „Sample Start“ stellt dabei einen von 20 Chords ein:

Power 4th,

Power 5th,

Major,

Minor,

Diminished,

Augmented,

Sustained2,

Sustained4,

Major 6th,

Minor 6th,

Major 7th,

Minor 7th,

Minor Major 7th,

Dominant 7th,

Major 9th,

Minor 9th,

Major 11th,

Minor 11th,

Major 13th,

Minor 13th.

Falls der Chord jedoch nicht zu einem gewählten Scale-Filter passt, wird das auch angezeigt.