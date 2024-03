Polyend Tracker 1.8, Update für Sampling-Groovebox

Längere Samples & Bug Fixes

Kurz nach dem Update 1.1 für den Tracker Mini erhält auch der große Tracker eine neue Firmware. Einige der neuen Features sind mit der Mini-Version vergleichbar und ebenso gab es auch hier eine Reihe von gefixten Bugs.

Polyend Tracker 1.8

Die Aufnahmedauer für Samples wurde auf eine maximale Länge von 133 Sekunden erweitert. Das ist zwar eine merkliche Verbesserung, aber in diesem Punkt ist der Tracker Mini doch noch deutlich überlegen.

Weiterhin wurde der „Snap to Zero“-Algorithmus mit einem höheren Threshold ausgestattet, so dass jetzt das automatische Auffinden von Nulldurchgängen noch einmal besser funktioniert. Bereits für die Version 1.7 wurde das schon einmal überarbeitet.

Im Pattern Editor gibt es nun eine dritte Page, über die zur besseren Übersichtlichkeit Patterns und Tracks mit Namen versehen werden können.

Von der Firmware 1.6 wurde die Funktion Import Mod / Export (Beta) wieder zurückgeholt. Dazu kommen kleinere Verbesserungen im Config-Menüs und in der UI-Dartsellung.

Außerdem wurden erneut eine Reihe von Bug Fixes durchgeführt, darunter Probleme beim Abspielen kurzer Samples und Freezing bei bestimmten Operationen, die nun gelöst sind.

Das Polyend Tracker 1.8 Firmware-Update ist nicht so umfangreich wie etwa der Sprung zur Version 1.7, aber trotzdem ein wichtiger Schritt für das Gerät. Die neue Firmware ist kostenlos und kann ab sofort über die Tracker Support-Seite heruntergeladen werden.

Ab hier die Meldung zum Update 1.6 vom 3. Juli 2022

Vor einigen Wochen stellte Polyend seine Groovebox Play vor, die ersten Geräte sollten bald verfügbar sein. Zunächst folgt jetzt aber erstmal ein Update für den bereits länger erhältlichen Tracker, eine Kombination aus Standalone-Sequencer und Sampler.

Polyend Tracker 1.6

Laut Polyend gibt es zahlreiche Verbesserungen in der aktuellen Firmware 1.6. So hat man sich u. a. der Optik angenommen, so dass man ab sofort zwischen zwei Schriftarten wählen können. Dazu gibt es ein neues Theme in monochromer (Old School) Optik.

Bei den Effekten ist ein neues Delay hinzugekommen, das mit einem längeren Feedback und einem zusätzlichen Filter aufwartet.

Sobald die Groovebox Play verfügbar ist, wird man mit dieser den Track steuern können. Damit wird aus dem Tracker ein 8-stimmige digitaler Synthesizer, der über die Hardware-Bedienelemente von Play in Echtzeit gesteuert werden kann, toll.

Passend dazu beinhaltet das Firmware-Update 1.6 ein kostenloses Sample-Paket von Recue.

Im folgenden Video hat Polyend die wichtigsten Neuerungen für euch zusammengestellt:

Alle weiteren Informationen dazu findet ihr in unseren beiden Tests zum Tracker:

Polyend pflegt seinen Tracker bereits viele Jahre und auch dieses kostenlose Update bringt wieder ein paar feine Verbesserungen mit sich.