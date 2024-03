Polyend Tracker Mini 1.1 Update für die Sampling-Groovebox

Längere Samples, Stereo & Bug Fixes

Polyend hat das Firmware-Update 1.1 für den Tracker Mini veröffentlicht. Zum einen gibt es wichtige Verbesserungen für das Sampling, aber andererseits wurde auch ein ganz Reihe anBugs gefixt.

ANZEIGE

Polyend Tracker Mini 1.1, Firmware-Update

Natürlich stehen die Verbesserungen beim Sampling im Mittelpunkt. Der Tracker Mini kann nun endlich auch Stereo-Samples über den Line-Eingang aufnehmen oder auch von SD-Karten laden, einschließlich einer Preview-Funktion. Außerdem wurde die maximale Länge für die Aufnahmen erhöht. Samples in Mono können nun bis zu 700 Sekunden (knapp 12 Minuten) lang sein, Samples in Stereo bis zu 350 Sekunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Vorhören von Samples von der SD-Karte ist jetzt über den USB-Audio Masterchannel möglich. Ebenso ist dort nun auch ein Metronom verfügbar. Weiterhin wurde die Genauigkeit der internen Clock verbessert, Track und Pattern Naming im Pattern Editor hinzugefügt, Beta Import Mod / Export wie im Tracker Version 1.6 ergänzt und einige funktionale wie „kosmetische“ Verbesserungen am User Interface vorgenommen.

Polyend schreibt in den Update Notes selbst „many bug fixes“. Insgesamt sind 25 Punkte in der Liste der Problembehebungen aufgeführt und reicht vom Einfrieren bei bestimmten Operationen bis hin zu Fehlern in der Waveform-Darstellung. Die komplette Liste ist auf der Download-Seite für das Update einsehbar.

Das Polyend Tracker Mini 1.1 Firmware-Update ist kostenlos und kann ab sofort heruntergeladen werden. Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum Tracker Mini (mit der ursprünglichen Firmware) nachlesen.

Affiliate Links Polyend Tracker Mini Kundenbewertung: (9) 699,00€ bei

Ab hier die Meldung vom 12. April 2023

Polyend Tracker Mini ist die verkleinerte und doch weiterentwickelte Variante der Sampling-Groovebox Tracker.

ANZEIGE

Polend Tracker Mini ist eine portable Workstation mit acht Tracks für Stereo-Audiospuren und MIDI. In puncto User-Interface, Speicherplatz, Stereo-Sampling und Performance hat die Mini-Version gegenüber dem großen Tracker sogar mehr zu bieten.

Polyend Tracker Mini, Sampling-Groovebox

Der interne Signalweg des Polend Trecker Mini wurde überarbeitet und bietet nun größeren Headroom und einen besseren Klang beim Abspielen von Audiospuren. Die Kapazität für Samples hat sich gegenüber dem Tracker vervierfacht. Tracker Mini kann mit Audio-over-USB und USB MIDI leichter an eine DAW angebunden werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über das integrierte Mikrofon und den Stereoeingang können Samples direkt aufgenommen und dann im Gerät umgehend editiert werden. Mit dem internen Akku (ca. acht Stunden Laufzeit) ist Tracker Mini unabhängig und überall einsetzbar. Für den leichteren Start bei neuen Songs hat Polyend Sample Packs für unterschiedliche Musikgenres von professionellen Künstlern erstellen lassen.

Projekte, die mit dem großen Tracker erstellt wurden, sind vollständig kompatibel zum Mini und können dort weiter genutzt werden. Das Gerät besitzt eine komplette MIDI-Implementation und für die einfachere Eingabe von Noten kann ein MIDI-Keyboard angeschlossen werden.

An Anschlüssen sind ein Stereo-Line-In, Stereo-Line/Headphones-Out, MIDI-I/O und USB-C vorhanden.

Polyend Tracker Mini kann ab sofort zu einem Preis von 699,- Euro (kostenloser Versand) vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im Juli 2023 erfolgen.