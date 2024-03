SSL UC1, DAW-Controller unterstützt Drittanbieter-Plug-ins

DAW-Controller Drittanbieter-Plug-ins-Unterstützung

Das auf der NAMM Show 2024 im Januar angekündigte Update zur Solid State Logic SSL 360 Grad Software ist nun erhältlich. Damit lassen sich mit dem SSL UC1 DAW-Controller nicht nur die hauseigenen SSL-Plug-ins fernsteuern, sondern auch Plug-ins von Drittanbietern. Unter anderem ist die Software mit fertig gemappten Settings für Plug-ins von Universal Audio, Slate Digital, Waves, Harrison Audio etc. ausgestattet. Wir werden die Kombination aus Hardware-DAW-Controller und Software-Plug-in zeitnah testen.

ANZEIGE

Im folgenden Video erfahrt ihr mehr dazu:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier unsere News vom 26.01.2024

Im Juli 2021 hatten wir den Solid State Logic SSL UC1 Controller bei uns im Test. Herzstück dieses Controllers – wie auch vieler anderer SSL-Controller – ist die 360 Grad Software. Auf der NAMM Show hat Solid State Logic nun ein großes Update für die Software vorgestellt, so dass mit dem Controller ab sofort auch Plug-ins von Drittanbietern gesteuert werden können. Bisher war nur die Steuerung von SSL-eigenen Plug-ins möglich.

ANZEIGE

Solid State Logic SSL UC1 – 360 Grad Link Software Update

Das Beste vorneweg: Das Update der Software ist komplett kostenlos, so dass alle Nutzer bald in den Genuss der Plug-in-Steuerung von Drittanbietern kommen werden. Damit die Steuerung funktioniert, wird die 360 Grad Software um das 360 Link Plug-in erweitert. Das Link Plug-in stellt also die Schnittstelle zwischen Drittanbieter-Plug-ins und Controller dar. Die Software kann zwar in allen gängigen Plug-in-Formaten (AAX, AU, VST3) in die DAW eingebunden werden. Darin gehostete Plug-ins müssen allerdings im VST3-Format vorliegen!

Praktisch ist, dass SSL das Link Plug-in mit einigen Presets bekannter Plug-ins ausliefern wird, d. h. das Mapping ist nach der Installation der Software bereits erledigt. Mit dabei sind beispielsweise Plug-ins von Universal Audio, Waves, Brainworx oder Slate Digital. Grundsätzlich lassen sich Mappings aber auch selbst erstellen, so dass man alle seine Plug-ins damit nutzen können sollte.

Affiliate Links SSL UC1 Kundenbewertung: (46) 669,00€ bei

Hier zunächst das offizielle Video dazu:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das 360 Link Plug-in wird voraussichtlich ab Anfang März erhältlich sein. Spätestens dann werden wir uns das Plug-in im Rahmen eines Tests genauer anschauen.