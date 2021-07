Feels like real SSL

Der Controller SSL UC1 verspricht den legendären SSL-Sound, gepaart mit eben dieser Haptik und der entsprechenden Optik – sogar mit VU-Meter. Preislich liegt der Controller bei knapp 800,- Euro, das klingt alles fast zu gut, um wahr zu sein. Also riskieren wir den einen oder anderen Blick auf den neuesten SSL-Controller.

Gestatten: UC1, SSL UC1

Der SSL UC1 kommt in einem braunen Karton mit ausreichend Polsterung zu seinem neuen Einsatzort. Mit dabei ist ein USB-C-Kabel und ein USB-A auf USB-C Kabel sowie das Netzteil (mit britischem und europäischem Kaltgerätekabel). Zwei Bügel erlauben es, die Neigung des Controllers zu verändern – Ergonomie ist alles. Ein Quickstart-Faltblatt liegt bei, Handbuch und Installationsmedien (CD/DVD…) sucht man vergebens – das ist jedoch Standard dieser Tage und wird vom Hersteller alles auf der Website zum Download angeboten. Wer auf DSP-Rechenpower oder gar Audioschnittstellen an dem SSL UC1 gehofft hat, wird nicht fündig, das gute Stück ist ausschließlich ein Controller. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Beim ersten Anschließen und Starten zeigt der UC1, was er alles visualisieren kann und präsentiert die LEDs und das VU-Meter im „Vegas-Mode“. Das dauert ganz kurz.

Es fällt auch gleich auf, dass der SSL UC1 keinen Kompatibilitätsmodus/generischen Modus kennt: Wer auf eine (zusätzliche) Anbindung via MCU-Protokoll, Euphonix oder schlichter MIDI-Anbindung gehofft hat, geht leider leer aus. Also nichts wie auf die Website von SSL und die Betriebssoftware SSL 360° (für Mac und PC) heruntergeladen.

Wenn wir schon mal da sind, laden wir gleich noch den SSL Channel Strip 2 und den SSL Bus Compressor 2 auf den Studiorechner. Beide Plug-ins sind im Lieferumfang enthalten, laufen aber auch ohne UC1. Einzeln kosten die beiden Effekte ca. 275,- Euro pro Stück. Wer also zu diesem Controller greift, bekommt für „die Hälfte mehr“ auch noch Hardware dazu.

Die Installation ist unauffällig und „lautlos“, so wie das heute (fast überall) üblich ist, fein.

Alles in 360° mit dem SSL UC1

Der SSL UC1 nutzt – wie bereits ausgeführt – keines der üblichen Standardprotokolle. Zum Betrieb ist – wie auch beim SSL UF8 – die Software SSL 360° notwendig. Diese vermittelt zwischen Sequencer, den Plug-ins und Controller. Dabei lassen sich die Plug-in- und Controller-Einstellungen in SSL 360° stets einsehen, es wird quasi ein SSL-Mischpult softwareseitig geboten. Man könnte damit (fast) auf den Mixer des Sequencers verzichten (wenn man keine anderen Plug-ins und keine Aux-Wege benötigt).

Der Mixer in SSL 360° bietet natürlich nur die Kanäle, die eine Instanz des SSL Channel Strip 2 beinhalten. Die SSL Bus Kompressoren werden rechts an der Seite gestapelt, das Ganze gestaltet sich hübsch übersichtlich.

Ebenso ist die parallele Nutzung von mehreren DAWs/Audio Editoren möglich, die auf die Controller zugreifen: Bis zu drei DAWs lassen sich adressieren bzw. umschalten. Im Test zeigte sich der Verbund aus Sequencer, SSL UC1 und den Plug-ins auffallend stabil.

SSL Channel Strip 2 und Bus Compressor 2

Die beiden Plug-ins haben ein Update (Version 2) erhalten und wurden klanglich verbessert. Die Oberfläche der Plug-ins ist sehr dicht an der Oberfläche des SSL UC1, somit findet man sich sehr gut und schnell zurecht. Die wenigen Unterschiede beider Oberflächen sind im Nu intuitiv erfasst.

Wer beim Einstellen von Plug-ins Parameter angezeigt haben möchte, kommt auch hier nicht zu kurz: Das Plug-in zeigt die Werte direkt beim Einstellen an und der Controller gibt diese auf dem kleinen Display unten Preis. Allerdings ist Letzteres so angebracht, dass eine Einstellung von EQ und Dynamics völlig ohne Blick darauf (auch nicht „aus Versehen“) vorgenommen werden kann: So kann man sich ganz auf das Hören konzentrieren, ohne sich durch Zahlenwerte (unbewusst) ablenken zu lassen.

Klanglich machen beide Plug-ins eine sehr gute Figur. Die Nachbildung des Channel Strips und des Bus-Compressors ist sehr detailgetreu, auch in den Parametern. So hat der Kompressor nur zwei Attack-Zeiten (Slow/Normal und Fast). Zur Information: Große Mischpulte wie NEVE VR, SSL4000 und Kollegen haben oft Regelverstärker, die ausschließlich Fast und Slow als Attack und Release anbieten. Das reicht auch (fast immer) vollkommen aus. Die endlose Liste an (tontechnisch sehr gut klingenden) Hits, die mit solchen Werkzeugen gemischt wurden, spricht für sich.

Beim Equalizer ist die Genügsamkeit allerdings nicht so ausgeprägt: Hier ist der Frequenzumfang einzelner Bänder schlicht zu klein. So ist es bspw. nicht möglich, die Höhen mit dem High-Shelf generell etwas abzusenken und mit dem zweiten Frequenzband einzelne Frequenzen aus dem Brillanzbereich anzuheben. Das zweite Frequenzband kommt nicht hoch genug, somit ist für die Nutzung von zwei Frequenzbändern in den Höhen eine zweite Plug-in-Instanz Pflicht, sehr schade. Das mag zwar den Vorbildern entsprechen, ist aber – für heutige Verhältnisse – recht unflexibel. Der UAD Cambridge EQ, der Steinberg Frequency, FabFilter etc. können das alle besser, klingen aber auch anders. Als Schmankerl lassen sich die Equalizer in der Charakteristik zwischen der SSL E und der SSL G Serie umschalten (Button E), gute Idee.

Im SSL Channel Strip 2 lässt sich das Routing (auch das Ziel des Sidechains) bequem einstellen, ebenso direkt am SSL UC1. Das war bis vor ein paar Jahren noch die absolute Ausnahme.

Um keinen Zweifel übrig zu lassen: Beide Plug-ins klingen tiptop!

In den Klangbeispielen finden sich zwei Drumloops (je zwei Takte lang). Zunächst ohne Bearbeitung, dann mit Bearbeitung mit dem SSL Bus Compressor 2, dann mit einer Bearbeitung jedes einzelnen Drum-Instruments mit dem SSL Channel Strip 2 und danach zusätzlich mit dem SSL Bus Compressor 2.

Studioeinsatz des SSL UC1

Die Haptik der verbauten Komponenten des SSL UC1 lassen beim Mischen durchaus das Gefühl aufkommen, direkt an einer SSL-Konsole zu sitzen: Man erhält den Eindruck, als bediene man den EQ, den Kompressor (…) selbst, und nicht einen Controller, der eine Software steuert. Die Verarbeitung wirkt sehr hochwertig, sogar die Potikappen sind im SSL Look and Feel.

Sehr angenehm ist an dieser Stelle auch, dass hier nicht mit gerasterten Drehgebern, sondern mit „Endlos-Potis“ gearbeitet wird. Die Parameterstellung wird dabei mit einem LED-Kranz angezeigt. Unter diesen Gesichtspunkten dürfte der SSL UC1 einer der besten Controller am Markt derzeit sein.

Das Insertieren der Plug-ins muss noch direkt im Sequencer vorgenommen werden, das geht nicht am SSL UC1. Dabei können auch mehrere Instanzen des SSL Channel Strip 2 oder des SSL Bus Compressors 2 in einem Kanalzug eingeschleift werden, das System kommt nicht aus dem Tritt (wie die meisten Marktbegleiter dieser Art auch). Ob das sinnvoll ist, sollte von jedemAnwender und jeder Anwenderin selbst entschieden werden.

Zwischen den einzelnen Kanälen (Plug-in-Instanzen) kann bequem am SSL UC1 umgeschaltet werden. Ist in jedem Kanal eines der Plug-ins insertiert und es werden keine anderen Equalizer oder Kompressoren (bzw. Gate/Expander) genutzt, kann ein Großteil der Mischung bequem am SSL UC1 realisiert werden, ohne die Maus oder die Tastatur in die Hand nehmen zu müssen – gut gemacht. Auch der Name des Kanalzuges wird korrekt vom Controller angezeigt.

Die Solo- und Cut- (Mute) Taste auf dem SSL UC1 wirkt leider nicht auf die Solo/Mute-Funktion des genutzten Sequencers, sondern nur auf das SSL Channel Strip 2 Plug-in (und allen andern geladenen Instanzen). Wenn also nicht in jedem Kanalzug (auch in Gruppen etc.) eine Instanz des SSL Channel Strip 2 insertiert ist, läuft diese Funktion ins Leere: Beim Druck auf Solo werden dann nur die Kanäle gemutet, die eine entsprechende Plug-in-Instanz im Insert haben.

Warum fungiert hier SSL 360° nicht als Treiber für einen DAW-Controller und steuert Solo/Mute über die genutzte Audio-Software? Das wäre deutlich zeitgemäßer. Denn auch den Kanalfader kann man nicht über den SSL UC1 steuern, sehr schade.

Wie bereits angedeutet, ist der SSL UC1 Teil seiner eigenen Welt. Weder eine Transportsteuerung (Play, Record …), noch eine Option auf „anlernen“ der Parameter anderer Plug-ins ist möglich: Dieser Controller ist nur für zwei verschiedene Plug-ins nutzbar, was insgesamt schade ist. Somit wird die geneigte Anwenderschaft entweder zwischen zwei Controllern hin- und herwechseln müssen oder man nutzt alle anderen Plug-ins nur mit Maus und Tastatur.

Zwei Controller fressen nicht nur ein Loch ins Portemonnaie, sie benötigen auch Platz auf dem Arbeitstisch. Das ist besonders schade, da somit eine große Zahl an potentiellen Nutzern schlicht wegfällt. Dieses Konzept vermag nicht so recht zu überzeugen.