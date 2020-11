Test: Steinberg Cubase Pro 11, Digital Audio Workstation

Lohnt sich das 11er Update?

Am 11.11. um 11:11 wurde Steinberg Cubase Pro 11 vorgestellt. Kein Carneval, aber auch mit C und irgendwie besser. Erahnen konnte man es bereits vorher, aber die Hamburger wollten sich die Überraschung nicht nehmen lassen: Man hielt den Termin und den Release geheim.

Multiple-Side-Chain, Surround beim Multi-Tap-Delay, Spectral-Layers-One ein neues Metering-Plugin und diverse Workflow-Verbesserungen machen richtig Appetit. Selbstverständlich werfen wir da einen Blick auf das 11er Update des Sequencers aus Hamburg.

Großer Run auf Steinberg Cubase Pro 11?

Mehr als einen Blick wollten allerdings einige Produzenten und Produzentinnen auf das neue Cubase werfen und legten am Veröffentlichungstag mal eben den Lizenz-Server von Steinberg lahm. Foren und Gruppen im Internet können davon ein Lied singen. Auch so mancher hektische Kollegenanruf soll stattgefunden haben. Schlussendlich sah sich der Geschäftsführer von Steinberg Andreas Stelling zu einer Entschuldigung veranlasst.

So kommt Steinberg Cubase Pro 11 ins heimische Studio

Der Download erfolgt – wie bereits etabliert – über den Steinberg Download-Assistenten (SDA). Selbstverständlich will dieser ein Update, bevor er sich bereiterklärt, die neue Software auf den Rechner zu laden.

Allerdings hat sich der Download und Installationsprozess etwas verändert: So lädt man keinen Komplett-Installer mehr herunter, den man dann zwar aus dem Download-Assistenten heraus aufruft, aber autark läuft, nein. Nun werden die einzelnen Komponenten einzeln heruntergeladen und aus der Oberfläche des SDA installiert. Wirkt irgendwie eleganter und gefälliger. Leider fragt er auch nicht nach dem Pfad, wohin installiert werden soll. Gerade bei den Sound-Librarys ist das nicht ideal.

Dadurch dass man nun die Komponenten einzeln installieren kann, kann jeder nur so viel installieren, wie sie oder er glaubt zu brauchen. Ein Schritt in die richtige Richtung. Wer alles installieren will, der kann es nur eben nicht mehr in einem Rutsch durchlaufen lassen.

Gestatten: Cubase Pro 11

Die Oberfläche von Steinberg Cubase Pro 11 hat sich kaum verändert bzw. die Änderungen stecken im Detail. Der linke Bereich des Key-Editor (Inspector) wirkt deutlich aufgeräumter und übersichtlicher. Auch hier fallen gleich zwei Punkte ins Auge: Der Scale-Assistent und die globalen Spuren.

Mit dem Feature Globale-Spuren lassen sich Tempo- und Video-Spur, Chord-Track, Arranger-Track, Marker, Lineale und die Transpose-Spur im Key-Editor einblenden. Das habe ich mir schon sehr lange gewünscht.

Die Akkord-Spur nutze ich sehr gerne als Notiz für das harmonische Geschehen. Leider ist diese Notiz bisher nicht im Key-Editor sichtbar gewesen. Mit dem neuen Feature erleichtert das die Arbeit doch erheblich. Zumindest mir ist es öfter passiert, dass ich munter vor mich hin gearbeitet hatte und erst später gemerkt habe, dass ich im falschen harmonischen Kontext unterwegs war. Überflüssig zu erwähnen, dass das Ergebnis durchaus kakofone Qualitäten hatte.

Aber auch die Marker im Key-Editor zu sehen, kann sehr helfen. Der Marker wird dann sogar in den Key-Editor verlängert, sehr praktisch. Gerade Film- und Theaterkomponisten profitieren von diesem Feature: Cues und Synchronpunkte sind nun auch im Key-Editor zu sehen.

Der Scale-Assistent soll helfen, beim Einspielen und Editieren in der korrekten Tonart zu bleiben und keine „falschen“ Töne mehr zu spielen. Klingt wie ein Feature für den Anfänger, der von Musiktheorie wenig Ahnung hat bzw. vom Keyboardspielen. Denn auch eine Echtzeitkorrektur beim Einspielen ist möglich. Quasi Auto-Tune für MIDI.

Tatsächlich scheint das Feature so gedacht zu sein: Man kann sich entweder für eine Tonart oder einen Akkord entscheiden und/oder die Skala aus der Akkord-Spur übernehmen und im Key-Editor die „falschen“ Töne grau anzeigen lassen oder deaktivieren bzw. beim Einspielen und Editieren zu den richtigen Tönen korrigieren lassen. Das kann durchaus ein Zeitsparer sein, wenn mal schnell eine zweite Stimme, eine Variation eine Quarte höher oder heftige Einspielfehler korrigiert werden müssen.

Gerade die Anzeige der korrekten Skalen-Töne erscheint mir sehr praktisch, denn ich verklicke mich schnell mal auf einem großen Monitor. Sollte jetzt deutlich seltener vorkommen, gute Idee. Diese Funktionalität nun noch bei Vari Audio, das wär’s.

Ebenfalls neu ist, dass man in der Controller-Spur unten nicht mehr jeden Zwischenschritt als CC-Wert erstellen muss, sondern Kurven erzeugen kann, wie das bei den Automationsspuren schon lange der Fall ist. Überfällig, zumal die Mitbewerber das bereits so am Start hatten und im Projektfenster in den Automationsspuren auch MIDI-CC schon so editiert werden konnte.

Der Clou: Man kann nun das Pitchbend auf Halbtöne rastern und somit präziser pitchen, sehr schön.

Dynamisch und flexibel: Frequency 2

Der hauseigene Equalizer Frequency hat mich gleich begeistert. Er ist klanglich sehr gut und von der Flexibilität doch herausragend (viele Bänder, hohe Flankensteilheit der Pass-Filter etc.). In Steinberg Cubase Pro 11 gibt es Frequency zusätzlich zum dynamischen Equalizer, einfach so.

Der Clou: Es können für unterschiedliche Frequenzbänder unterschiedliche Side-Chain-Quellen genutzt werden. Möglich macht das ein Update der VST3-Spezifikationen, d. h. Mitbewerber werden sicher zeitnah nachziehen.

Für eben diese wird es allerdings wieder ein Stückchen schwerer, da Frequency 2 nun einen Funktionsumfang aufweist, der als externes Plugin gut und gerne mal 150,- Euro kosten würde. Und klanglich ist Frequency weit vorne.

Ich nutze diesen mittlerweile öfter als die teuren 3rd Party Pendants. Damit sind die Update-Kosten wieder drin und für Plugin-Hersteller der Markt wieder etwas kleiner geworden.

Um es gleich klar zu sagen: Frequency 2 ist ein amtliches Werkzeug, das professionellen Ansprüchen genügt. Leider ist es nicht außerhalb Cubase nutzbar, das sollte meiner Meinung nach geändert werden. Da man so für andere Anwendungen trotzdem ein 3rd Party Plugin braucht und die Ersparnis weniger ein pro Cubase Argument ist!

Der totale Durchblick

In Cubase Pro 11 haben die Hamburger ein neues, umfassendes Metering-Werkzeug implementiert: SuperVision. Es ist vollständig anpassbar in Inhalt und Größe und ähnelt etwas dem Konzept der Mastering-Tools von RTW.

Pegel- oder Loudness-Meter und verschiedene Spektral-Werkzeuge können geladen werden, insgesamt sind neun Module verfügbar. Besonders interessant ist das Metering der Phase über einzelne Frequenzbänder hinweg, das gibt es nicht immer bei externen Plugins. Vergleichbare Lösungen schlagen mit ca. 200,- bis 300,- Euro zu Buche, sofern eine Stereo-Version ausreichend ist. Für den Immersive-Audio- (Surround) Betrieb sind schon mal 500,- Euro und mehr fällig. Also ist SuperVision wieder die Update-Gebühr wert.

Ich selbst schätze aber noch immer die Mastering-Tools von RTW. Die Darstellung finde ich etwas übersichtlicher. Geschmacksache? Eher ja, aber nicht nur. So ist die Darstellung in SuperVision nicht an die in vollem Umfang anpassbar. Für alle unter uns, die an TV/Radio anliefern, kann es sinnvoll sein, das Metering nach den dortigen Gepflogenheiten und Standards (z. B. DIN45406 bzw. dem Nachfolger DIN IEC 60268-10 I; IRT Pflichtenheft 3/6 etc.) anzupassen. Das geht in Cubase nicht vollumfänglich. Auch die Farbgebung ist nicht unbedingt immer sinnvoll und übersichtlich. Da kann man bei den Channel-Metern schon mehr machen. Somit ist SuperVision aus meiner Sicht eben (noch) nicht ganz auf Augenhöhe mit kostenpflichtigen Mitbewerbern. Jammern auf hohem Niveau? Ja, durchaus.

Noch ein weiterer Schritt wäre, wenn man solche Metering-Plugins im Control-Room verankern könnte und mit einer Art „Preserve“-Funktion mit jedem Cubase Start automatisch verfügbar hätte – und das projektübergreifend.

Übrigens: Ebenso wie Frequency ist SuperVision nur in Cubase verfügbar und kann nicht in andere Anwendungen als Plugin geladen werden. Das ist keine gute Entwicklung, nachbessern (zu VST 2-Zeiten ging das oft noch).

Vom Sample Track zum Sampler?

Anfangs etwas belächelt, wächst der Sample Track in Cubase immer mehr in Richtung eines vollwertigen Samplers. So sind nun zwei unabhängige LFOs integriert und der Sample Track beherrscht auch Slices. Er liefert damit eine ähnliche Funktionalität wie Recycle von Propellerhead/Reason Studios und Stylus RMX. Denn die Slices lassen sich auf einzelne Tasten legen und auch als MIDI-File exportieren. Das dürfte den ein oder andern Plugin-Hersteller zum Schlucken bringen.

Über das Slicen kann man auch quasi eine Art Multisample erzeugen, aber nur in Bezug auf Tonhöhe (quasi Zonen), nicht in Bezug auf Velocity. Echte Multisample-Optionen könnten die eine oder andere Instanz eines Samplers überflüssig machen, da freue ich mich bereits drauf. Jetzt noch eine Export-Funktion zu Kontakt, Halion usw., das wäre es! SFZ/Soundfont-Support wäre auch noch was für den Sample-Track.

Spektrales in Steinberg Cubase Pro 11

Spectral-Editing kommt mit Spectral Layers One nun an Bord des heimischen Studiorechners. Zwar ist die mitgelieferte Version nicht auf Augenhöhe mit Spectral Layers Elements, die Basisfunktionalität ist aber durchaus gegeben. Störgeräusche lassen sich bequem im Spectral Editor entfernen. Ein Upgrade auf Spectral Layers Elements oder Spectral Layers Pro ist derzeit leider nicht vorgesehen.

Auch zur spektralen Analyse ist Spectral Layers One gut geeignet. Der Clou ist jedoch, dass die Steinberger in Spectral Layers One die Unmix-Funktion aus der großen Spectral Layers Version integriert haben.

Zwar kann man hier „nur“ die Vocals vom Rest der Aufnahme trennen, jedoch dürfte das eines der populärsten Anwendungsfälle sein. So sind eigene Remixe sehr schnell und einfach machbar. Auch Karaoke-Versionen können so hergestellt werden. Klanglich lässt Spectral Layers One keinen Zweifel.

Pils oder Export?

Wer Stems oder eine Produktion mehrfach in einzelnen Kanälen ausspielen muss, konnte vor dem Rechner campieren und händisch die einzelnen Varianten exportieren. Ein Zeitfresser.

In Cubase Pro 11 sind nun bspw. Stems in einer Art Batch-Prozess ausspielbar, sehr schön. So kann man diesen Prozess einmal konfigurieren und lässt den Rechner die Arbeit machen. Dabei handelt es sich gar nicht um einen wirklichen Batch-Prozess, sondern die Stems werden in einem Aufwasch erstellt.

Ein längst überfälliges Feature, speziell für Film-, Game- und Medien-Komponisten. Hier hätte ich noch ein paar Feature-Ideen, da wäre noch vieles denkbar: Automatisch eine Version mit Vocals -3 dB, eine Version mit alternativen Vocals etc. erzeugen. Ein gutes Feature, das eine große Hilfe ist.

Weitere neue Plugins in Cubase Pro 11

Auch in diesem Update haben die Hamburger und die Hamburgerinnen ihrem Brainchild ein paar neue Plugins sowie ein paar Updates für Plugins spendiert.

VST Connect SE wurde in Cubase 11 auf die aktuelle Version 5 gebracht und dem Multi-Tap-Delay ist nun Surround-Funktion beschieden. Zwar nur bis 5.1, aber das schmälert das Update nicht.

Die meisten werden sich fragen, warum man ein Surround-Delay braucht. Das ist zwar für die meisten sicherlich keine tägliche Anforderung, aber manchmal braucht man das eben doch und da ist der Markt nun nicht gerade damit überschwemmt. Ich selbst habe mir ein solches in Reaktor einst selbst gebaut, dieses Plugin macht es aber einfacher; sehr gut.

Richtig neu ist der Squasher, ein kombinierter Upward/Downward-Kompressor, der in drei Bändern arbeitet.

Klanglich geht der Squasher absolut in Ordnung und braucht sich nicht hinter den Plugins am Markt zu verstecken. Wieder ein Plugin, das den Update-Preis praktisch nivelliert.

So klingt der Squasher:

Um die Stereobasis nicht nur im Blick, sondern auch in der Hand zu haben, wurde diesem Update der Imager spendiert. Der Imager erinnert optisch schon sehr an die Software-Lösung eines Mitbewerbers und lässt sich ähnlich bedienen.

In bis zu vier Bändern lässt sich die Stereobasis, der Ausgangspegel und die Panorama-Position des Frequenz-Bandes regulieren. Technisch und klanglich ist diese Variante der einbandigen Kontrolle der Stereobasisbreite haushoch überlegen. So kann die Stereobasisbreite bspw. in den Bässen reduziert werden – eben dort wo Phasenprobleme meist die größten Schwierigkeiten verursachen – und in den höheren Frequenzen individuell geregelt werden. Der Imager hilft also den Mix akustisch stabiler und transparenter zu bekommen.

Schönes Werkzeug im Allgemeinen und in dieser Variante im Besonderen.

Da war doch noch mehr …

Der Noteneditor in Cubase Pro 11 nährt sich optisch etwas an Dorico an. So gibt es einen neuen Eigenschaften-Tab auf der rechten Seite, der vom Handling her durchaus an Dorico erinnert, auch die Schriften aus Dorico wurden in Cubase übernommen. Es gibt ein neues Notenedit-Overlay, das unter anderem das separate Editieren der Notenlänge der MIDI-Note und der angezeigten Note zulassen. Somit kommt in Cubase ein wenig mehr Dorico-Feeling auf.

Eine direkte Schnittstelle zu Dorico wäre aber auch nicht schlecht, denn wer es ernst meint mit dem Notenschreiben wird nicht Cubase nutzen, sondern Dorico (oder eben Sibelius, Finale …). So gesehen wäre es sinnvoller gewesen die Update-Energie in eine Cubase-Dorico-Bridge zu stecken.

Windows 10 User können sich über den Support von Variable DPI freuen – so ist mehr variable Skalierbarkeit gegeben und auf macOS wird Apple Metal Acceleration unterstützt. Zeitgemäß, nicht mehr und nicht weniger.

Trotz aller positiven Dinge und der wirklich guten, neuen Features in Cubase, wäre etwas mehr Pflege in den alten Funktionen wünschenswert gewesen. So habe ich hier mehrfach von Problemen mit VST-Expression berichtet (mittlerweile gibt es ein vergleichbares Add-on ja auch für Reaper, das ist flexibler, stabiler aber auch sehr viel komplexer) und dieses Feature sollte ebenfalls aufgeräumt und verbessert werden. Darin steckt sehr viel Potential (Zeitversatz beim „Abfeuern“ der Keyswitches, flexiblere Einrichtung usw.).

Auch „Render-in-Place“ funktioniert bei mir manchmal nicht (über mehrere Cubase-Versionen hinweg) und gibt nicht mal einen Fehler aus (unter Cubase Pro 11 konnte ich diesen Fehler in der Testzeit nicht erzeugen, das war aber auch bei anderen Cubase-Versionen so).

Ebenso will „Auswahl aus Datei“ nicht immer so richtig (auch das wurde – bis jetzt – unter Steinberg Cubase Pro 11 nicht beobachtet).

Ebenso ist der Support einer Scriptschnittstelle überfällig. Die „Macros“ in Cubase sind nicht mehr zeitgemäß. Hier gehört eine LUA-API her, die potent ist und tiefe Eingriffe erlaubt (Reaper lässt grüßen)!