Steinberg VST Connect Pro 5: Video- und Musikaufnahmen über das Internet

VST Connect verbindet Musiker und Produzenten

Auch schon vor Corona-Zeiten wurde das Thema „Musikaufnahmen übers Internet“ stets wichtiger. Musiker, Künstler und Produzenten konnten sich damit weltweit vernetzen. Und so einige Kollaborationen sind hierdurch überhaupt erst möglich geworden. Mit Version 5 seiner VST Connect Software möchte Steinberg nun neue Kunden anlocken und bestehende Kunden mit neuen Features versorgen.

VST Connect 5 präsentiert sich in einem komplett neuen Look und passt sich dem Design und den Benutzeroberflächen von Nuendo und Cubase Pro an. Darüber hinaus unterstützt die Software aufgrund nahtloser Skalierbarkeit nun auch hochauflösende Displays.

Mit der neuen Video-Streaming-Funktionalität ermöglicht es seinen Nutzern, die Aufnahme von Instrumenten, Sängern und Sprechern mit Hilfe der kostenfrei erhältlichen und ebenfalls um eine Video-Playback-Funktion erweiterte VST Connect Performer Standalone-App zu realisieren. Dadurch lassen sich Audiosignale und Musik für Anwendungen wie Filmvertonung, Stimmsynchronisation und Komposition für Bewegtbild direkt in Kombination mit dem Videostream abgleichen.

Multitrack-Aufnahmen lassen sich dazu nun in Premiumqualität direkt an die jeweilige DAW streamen, d. h. bis zu 16 Spuren können mit maximal 32 Bit und 192 kHz übertragen werden.

Preis und Verfügbarkeit

VST Connect Pro 5 ist ab sofort als Download im Steinberg Online Shop erhältlich. Der Preis beträgt 149,25 Euro. Update-Preise starten ab 37,49 Euro.

Features