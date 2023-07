Test: Solid State Logic SSL UF1, DAW-Controller

Ein Fader - viele Knöpfe - das ist der SSL UF1

Mit dem SSL UF1 kommt ein neuer DAW-Controller aus England auf den Markt. Solid State Logic ist zwar traditionell für die eigenen Mischpulte bekannt und beliebt, mischt jedoch bereits seit einigen Jahren im Controller-Geschehen mit: Spätestens seit 2013 – mit Markteinführung des ersten SSL Nucleus – zeigen die Briten, dass sie sich hier im Markt dauerhaft einklinken wollen. Beim SSL UF1 handelt es sich um einen neuen „1-Fader-Controller“ für das kompakte Platzangebot im Tonstudio – lassen wir einen kritischen Blick darüber schweifen.

Ausstattung des DAW-Controller SSL UF1

Der erste Eindruck ist durchweg positiv: So schält sich ein schickes Metallgehäuse mit einer gebürsteten, eloxierten Oberfläche aus der Verpackung. Die knapp 3 kg schwere Unit fühlt sich bereits beim Angeln aus dem Karton sehr wertig an.

Es liegt alles in der Box des SSL UF1 bei, um sofort loszulegen: Das passende USB-Kabel, justierbare Standfüße (inklusive Inbusschlüssel) und eine SSL Meter Plug-in-Lizenz werden mit dem guten Stück ausgeliefert – sehr schön.

Der 100 mm Motor-Fader verspricht viel Freude bei der Arbeit, ebenso die beiden TFT-Displays, die der Hersteller dem Controller spendiert hat. Der Clou: Bei beiden handelt es sich um Farbdisplays, dazu später mehr. Fünf Drehgeber und mehr als 40 Buttons runden den guten Eindruck des Controllers ab.

Klar ist, dass das Hardware-Aufgebot des SSL UF1 schwerlich über einen Standard-USB-Hub mit genügend Strom versorgt werden kann, also liegt dem Controller ein externes Netzteil bei. Für meinen Geschmack fällt die Zuleitung zum Netzteil aber leider etwas kurz aus.

Da stellt sich mir die Frage: Was ist aus dem „guten alten“ internen Netzteil geworden? Klar, Hersteller können mit externen Netzteilen Kosten einsparen (die hoffentlich an den Kunden weitergegeben werden) und laut deutschem Vertrieb lassen sich unter Umständen damit auch Einstreuungen minimieren.

Mit (grob) 20 x 26 x 6 cm ist der Controller nicht gerade klein oder gar flach. Angesichts der gebotenen Hardware erscheint das aber vollkommen in Ordnung. Der Bedienkomfort scheint schon recht hoch zu sein.

Über eine integrierte USB-A-Buchse lassen sich weitere SSL-Controller kaskadieren, Daisy-Chain sei Dank. Somit belegen die SSL-Controller zusammen nur eine USB-Buchse am Computer und nicht mehrere. Zwar könnte auch ein (aktiver) USB-Hub hierbei helfen, mit der Durchschleifmethode dürfte allerdings die Kabellage deutlich unaufwändiger und übersichtlicher sein – sehr schön.

Die Anforderungen an den Rechner sind überschaubar: Der Mac ist ab Catalina (10.5) dabei, mit Windows geht es ab Version 10 los. 8 GB RAM werden empfohlen und als Prozessor startet es ab i5 (bzw. kompatible AMD-Vertreter) und Apple Silicon.

Die Anbindung des SSL UF1 an DAW und Sequencer

Mit zum Lieferumfang des UF1-Controllers gehört die SSL 360° Mixer-Software. Streng genommen steuert diese die jeweiligen Sequencer und der Controller steuert die Mixer-Software – stark vereinfacht gesagt.

Ebenso liegt dem Controller eine Software-Lizenz für das SSL Meter-Plug-in bei. Sehr schön, denn diese schlägt regulär nochmal mit 115,- Euro zu Buche.

Praktisch spricht der SSL UF1 via MCU– bzw. HUI-Protokoll von Mackie mit den Sequencern. Das ist etwas schade, da diese Protokolle (zumindest in seinen Anfängen, was HUI betrifft) aus der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre stammen und bis heute nicht ernsthaft erweitert/verbessert wurden. Gerade die Steuerung von Plug-ins und Channelstrips ist mit Mackie-Protokoll basierten Controllern wenig spaßig und oft alles andere als eine echte Vereinfachung: Parameter werden in nicht nachvollziehbarer Reihenfolge auf dem Controller abgebildet, so dass der Griff zur Computermaus doch einfacher ist und somit viele dieser Controller nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Um das in den Griff zu bekommen, hat Nektar bei den Panorama-Controllern mit den innovativsten Ansatz.

Mit dem vor wenigen Jahren erschienenen SSL UC1 haben die Briten eine eigene Lösung zu diesem Problem eingeführt, zumindest was hauseigene Plug-ins angeht: Der SSL-Plug-in-Mixer steuert das Geschehen der Effekte und stellt die Verbindung zum Hardware-Controller her. Das funktioniert eben auch beim SSL UF1 sehr gut. Dabei handelt es sich entsprechend um eine herstellerspezifische Lösung.

Generell krankt der Controller-Markt daran, dass es keine zeitgemäßen Protokolle zur DAW-Steuerung gibt, die für eine breite Masse von Anbietern zugänglich ist. So ist nicht nur die Plug-in-Steuerung eine vernachlässigte Angelegenheit, auch das Steuern von Aux-Wegen, Panorama etc. ist nicht optional – obwohl der SSL UF1 hier eine gute Figur macht.

Soll mehr als Stereo gemischt werden, also Surround oder 3D/Immersive Audio-Formate, muss dann leider auch der UF1 passen, schade. Gerade da jetzt etliche Software-Hersteller Dolby Atmos integrieren, sollte es auch möglich sein, darin komfortabel zu mischen.

Ebenso lässt sich die Spurfarbe nicht an den Controller weitergeben. Das ist allerdings dem veralteten Controller-Protokoll geschuldet. Dass es besser geht, zeigt das ControlSurfaceIntegration-Projekt für Cockos Reaper, der (wie auch immer) bspw. die Behringer-eigenen Protokolle nutzt, um mit X-Touch und DAW zu kommunizieren. Da sind dann auch Spurenfarben abbildbar.

Zurück zum SSL UF1: Der Hersteller verspricht, dass drei DAWs gleichzeitig gesteuert werden können. Kurz gesagt: Ja, das geht, dank des SSL 360° Mixers und der Nutzung von bis zu 8 MIDI-Schnittstellen. Die Mixer-Software stellt dabei die Verbindung zu den Programmen her, die vom UF1 gesteuert werden sollen, so dass die eigentliche Unit nur mit der hausinternen Software kommuniziert. Das erleichtert einiges, auch wenn – zumindest formal – eine weitere Abstraktionsebene – der SSL 360° Mixer – ins Geschehen eingebunden wird. Letztlich funktioniert das Konzept aber sehr gut!

Im Bundle: SSL Meter

Mit dem SSL UF1 kommt zusätzlich zum Controller ein amtliches Metering-Tool mit ins heimische Tonstudio: SSL Meter. Das alleine würde das Budget nochmal mit 115,- Euro belasten, ist also ein echter Pluspunkt für den UF1.

Die Integration erfolgt über den bereits angesprochenen SSL Plug-in Mixer. Geboten werden True Peak und RMS-Meter. Wer möchte, kann noch das K-System vom Bob Katz zuschalten. Ebenso werden auf Wunsch analoge VU-Meter simuliert. PPM-Meter sind selbstverständlich ebenso dabei, genauso wie ein Phase Scope, Korrelationsgradmesser und ein Stereo-Balance-Meter, um die Kanalverteilung im Blick zu behalten. Ein Metering-Bundle wäre kein vollwertiges ohne einen 31-Band Echtzeit-Analyser, den auch die Briten mit ins Paket gelegt haben, super.

Wer Surround oder 3D-Mischungen beurteilen möchte, wird vermutlich nicht zum UF1 greifen. Schade, denn da können DAW-eigene Meter wie das Cubase/Nuendo-eigene Supervision punkten. Auch R128 – das diverse DAWs von Haus aus beherrschen – findet sich im SSL Meter nicht. Das schmälert den Mehrwert für den einen oder anderen etwas. Da das SSL Meter hier aber eine Dreingabe ist, wollen wir an dieser Stelle nicht zu sehr meckern.

An der Umsetzung des Gebotenen lässt sich dafür nichts kritisieren: Das Meter ist gut ablesbar und die grafische Darstellung ist angenehm. Dank des Plug-in-Mixers in der SSL-Software lässt sich das Meter auch auf dem Display des SSL UF1 anzeigen, nettes Feature.

Wie lässt sich der UF1 bedienen?

Das der SSL UF1 gut verarbeitet und das haptische Erlebnis wirklich gelungen ist, kam bereits zur Sprache. Auf den ersten Blick mag dieser Controller zwar etwas groß und schwer anmuten, immerhin wird ja nur ein Kanal-Fader geboten. Alleine Presonus Faderport V2 und Behringer X-Touch One sind deutlich leichter, kleiner und mit ca. 180,- Euro auch geringer im Preis.

Allerdings bietet der Faderport nicht annähernd die gleichen Features und der X-Touch One kommt zwar recht nahe an den Funktionsumfang des SSL UF1, bietet aber kein großes TFT-Display und punktet auch nicht bei der Verarbeitung.

Obschon der SSL UF1 also etwas größer und schwerer als ein großer Teil der Marktbegleiter ausfällt, wirkt die Unit zu keinem Zeitpunkt schwer, klobig oder schwerfällig. Die Ecken sind leicht abgerundet, so dass selbst bei einem härteren Zusammenstoß das Erlebnis nicht gleich physische Spuren hinterlässt. Klare Ansage: Das haben Marktbegleiter schon deutlich schlechter gelöst.

Würde die Frontplatte ca. 1-2 cm überstehen, so könnte die Hardware leichter in einem Tisch versenkt und integriert werden. Auf der anderen Seite stehen mehrere Geräte im aktuellen Fall deutlich besser nebeneinander. Dazu wird es zeitnah auch Rackmountkits für die aktuellen SSL Controller geben.

Die Bedienelemente fühlen sich wertig an: Es macht Freude, den berührungsempfindlichen Fader und die Knöpfe anzufassen. Es kann zugepackt werden, zerbrechlich erscheint die Unit zu keinem Zeitpunkt. Interessant ist auch, dass den Buttons teilweise eigene Befehle und Shortcuts zugewiesen werden können. Das bringt zusätzliche Ergonomie.

Die Tonstudio-Praxis mit dem SSL UF1

Den Studioalltag besteht der SSL UF1 wirklich gut. Die Unit steht stabil auf dem Tisch und die Software läuft ebenso stabil. Speziell die Möglichkeit, gleich drei Programme mit dem UF1 zu steuern, funktioniert problemlos. Dieses Feature bietet den Vorteil, dass – auch wenn diese Programme nicht gleichzeitig genutzt werden – nur das Layer am UF1 entsprechend gewechselt werden muss.

Die Plug-in-Steuerung ist indes nur für die hauseigenen gelungen umgesetzt, 3rd Party-Plug-ins kranken an dem Problem, das alle MCU/HUI-gesteuerten Controller kennen: Die Anordnung der Parameter ist nicht schön!

Das Jog/Shuffle-Rad lässt sich gut und präzise nutzen und steigert das Preis-Leistungs-Verhältnis des Controllers sehr. Es kann präzise durch das Projekt navigiert werden. Sehr bemerkenswert ist, dass teilweise auch Plug-in-Anzeigen auf dem großen TFT-Display angezeigt werden können – sofern diese den SSL Plug-in-Mixer nutzen. Das steigert die Ergonomie unheimlich – gut gemacht.

Bei der Bedienung der Oberfläche bin ich ein wenig zwiegespalten. Der SSL UF1 versucht, mehr als ein „1-Fader-Controller“ zu sein und das scheint mir nicht so gelungen zu sein: Die vier Drehgeber unter dem Display können als Kanal-Fader für die ersten vier der acht vom Mackie-Controller-Protokoll selektierten Kanäle genutzt werden, mit dem Druck auf 5-8 steuern diese dann entsprechend Kanal 5-8. Der Fader steuert stets den selektierten Kanal. Das kann sich aber unterscheiden! So habe ich in Cubase an den Automationseinstellungen auf dem UF1 herumgespielt, was sich aber nicht auf den Selektierten, sondern auf einen der acht Controller-Kanäle ausgewirkt hat: Es muss also immer nochmal extra hingesehen werden.

Es wäre evtl. besser, wenn SSL hier nicht nach den Sternen greifen würde, also dem Controller mehr Wirkmacht zu geben als anderen „1-Fader“-Modellen, sondern mehr auf die Übersichtlichkeit achten würde. Luxus-Debatte? Mag sein.

Auch schade ist, dass – ja nach DAW/Sequencer – die Display-Anzeigen des Controllers leicht anders aussehen. Sinn und Zweck eines solchen Gerätes sollte es doch sein, weiter zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Das scheint bei diesem Modell zwar zum absolut größten Teil gegeben, es hätte aber noch etwas stringenter sein können. Auch die Belegung der Drehgeber bzgl. Send (etc.) könnte ich mir durchdachter bzw. flexibler vorstellen, aber das mag auch Geschmacksache sein (siehe Bild weiter oben).

Natürlich kann SSL nichts dafür, wie – in diesem Falle von ProTools – die Parameter angeliefert werden. Jedoch kann SSL bestimmen, wie diese auf dem Controller dargestellt werden!