Marktübersicht: Die besten DAW-Controller zwischen 400,- und 999,- Euro

Controller für Plug-ins und die DAW

Vor einigen Wochen haben wir euch im Artikel „Die besten DAW-Controller unter 400,- Euro“ die DAW-Controller des Einsteigersegments vorgestellt. Einzelne Fader, Buttons und Drehregler, meistens gepaart mit einer Transportsektion und ggf. einem kleinen Display, sind hier an der Tagesordnung. Wer mehr steuern möchte, größere Projekte in der DAW umsetzt und gleichzeitig mehrere Spuren/Tracks im Direktzugriff haben möchte, wird um die folgenden DAW-Controller aber nicht herum kommen und muss entsprechend etwas tiefer in die Tasche greifen. Doch bereits für knapp über 400,- Euro bekommt man die ersten DAW-Controller mit mehreren Kanalzügen.

DAW-Controller – Überblick

Das Grundproblem der flexibel einsetzbaren Controller bleibt auch in dieser Preisklasse bestehen: Wer schon mal einen oder mehrere Controller besessen hat, weiß aus eigener Erfahrung, dass die Umsetzung aller gewünschten Befehle und Funktionen nicht immer einwandfrei und ohne Weiteres funktionierden. Der Grund ist bei den meisten Controllern schnell gefunden: Es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten Digital Audio Workstations (DAW): Logic, Cubase, Reason, Live, Pro Tools sind da nur die bekanntesten. Jede DAW ist unterschiedlich aufgebaut, bietet andere Funktionen bzw. Umsetzungen von Funktionen und wurde logischerweise von den unterschiedlichsten Menschen entwickelt. Wie soll da ein einzelner Controller alles abdecken?

Dank diverser Protokolle wie Mackie Control oder HUI gibt es zwar standardisierte Befehle, die die meisten DAW-Controller umsetzen können, doch meist sind diese nur rudimentär oder umfassen bei Weitem nicht das volle Potenzial des Controllers bzw. der DAW. Und da jeder Nutzer unterschiedliche Funktionen nutzt und einen gänzliche anderen Workflow hat als der Nachbar gegenüber, ist es für die Hersteller schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen.

Kriterien für den Kauf eines DAW-Controllers

Die wichtigsten Kriterien für den Kauf eines DAW-Controllers sind schnell geklärt. Welche Funktionen sollen vom Hardware-Controller aus gesteuert werden und welche Art von Bedienelementen wird dafür benötigt? Bei den Einsteigermodellen stellt sich zunächst die Frage: Müssen es Fader sein oder reichen auch Potis? Denn virtuelle Lautstärkeregler lassen sich ohne Weiteres auch von Potis steuern. Bei den folgenden DAW-Controller sieht es dagegen schon deutlich mehr nach „Mischpult-Feeling“ aus, denn die meisten bieten mehrere (Motor-) Fader, die zusammen mit Drehregler und Buttons als klassische Kanalzüge aufgebaut sind. Entsprechend gehört auch die Anzahl der Druckschalter und Potis, die auf diverse Funktionen programmiert werden können, zu den weiteren Kriterien beim Kauf eines DAW-Controllers.

Die DAW-Transportsteuerung kann fast jeder Controller übernehmen, doch schon bei der Steuerung von Equalizern oder anderen DAW-internen Plug-ins trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Während die einfacheren Controller oftmals kein optisches Feedback zu Reglerbewegungen oder deren Aktivität anzeigen, bietet das Mittelfeld schon eine bessere Übersicht. Die Anzeige von Werten, Takten, Tempo und mehr sind bei der täglichen Arbeit mit Controllern eine große Hilfe.

Letztlich hängt aber viel vom eigentlichen Einsatzgebiet ab. Welche DAW kommt zum Einsatz und wie wird gearbeitet – all das sollte klar sein, bevor man sich für einen Controller entscheidet. Welchen Controller nutzt ihr, was sind eure Erfahrungen damit, welche Tipps & Tricks habt ihr für die AMAZONA.de Community? Die folgende Marktübersicht der DAW-Controller haben wir aufsteigend nach Preisen sortiert.

Icon QCon EX G2

Der QCon EX G2 ist als Erweiterung für den großen Bruder QCon Pro G2 gedacht, lässt sich auf Wunsch aber auch eigenständig als DAW-Controller einsetzen.

In puncto Verarbeitung, Realisation und Preis-Leistungs-Verhältnis kann der Controller überzeugen. Nicht nur dass sich die Bedienelemente wertig anfühlen, man hat bei Icon auch an den unkomplizierten Tischeinbau gedacht.

Die Evolution der Icon-Serie ist an diesem Modell deutlich zu erkennen. Dabei sind die Motorfader angenehm ruhig und das Jog-Rad gut zu bedienen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test.

Behringer X-Touch

Das Flaggschiff der X-Touch Serie bildet letztlich das X-Touch. Auch hier bekommt man wieder acht plus einen Master-Kanalzug samt Motorfadern geboten, die restlichen Bedienelemente des DAW-Controllers bieten aber noch weitreichendere Kontrollmöglichkeiten als beim X-Touch Compact. So bietet das X-Touch beispielsweise jeweils ein Display pro Kanal, ein großes Jog Dial sowie eine Vielzahl von Funktionstasten, über die Parameter und Funktionen direkt aufgerufen werden können. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test.

Softube Console 1 MK2

Deutlich spezieller, aber dafür nicht weniger zur Steuerung geeignet, ist Console 1 Mk2 von Softube. Zwar handelt es sich hierbei nicht um einen echten DAW-Controller, aber da die Steuerung von Plug-ins beim Arbeiten mit der DAW oftmals im Fokus steht, wollten wir euch diesen Controller nicht vorenthalten.

Mit Console 1 lassen sich Softube-eigene und Plug-ins von Universal Audio steuern. Der Clou daran: Entgegen vieler herkömmlicher Controller, die man oftmals erst an Plug-ins anpassen und darauf programmieren muss, nutzt man bei Console 1 stets die gleichen Bedienelemente für den gleichen Parameter – und das unabhängig vom Plug-in, das man nutzt. Die Programmierung wird dabei vom Hersteller umgesetzt, der Nutzer setzt sich an den Controller und steuert einfach. Wie ihr in unserem Test lesen könnt, geht das Konzept voll auf.

Loupedeck CT

Etwas außer Konkurrenz, da nicht zwingend als reiner DAW-Controller konzipiert, aber für manche sicherlich nicht uninteressant, ist der Loupedeckt CT. In unserem Test haben wir den Controller mit einer Logic Pro Anpassung von der Herstellerwebsite ausprobiert und kamen am Ende zum Schluss, dass selbst ohne native Unterstützung das Arbeiten mit Loupedeck viel Spaß macht. Einer der Clous des Loupedecks ist die automatische Umschaltung wenn man auf dem Computer die Software wechselt. Hier unser Test dazu.

Asparion D400F

Asparion vertreibt sein DAW-Controllersystem als Bundle, bestehend aus dem Basismodul D400T und der Faderbox D400F. Als eigenständiger Controller ist der D400F nicht einsetzbar, soll der Vollständigkeit halber aber in unserer Marktübersicht nicht fehlen. Im Test zum Asparion D400 Bundle erfahrt ihr mehr dazu und ob die Asparion Produkte für euch in Frage kommen.

Presonus Faderport 8

Der kleine Faderport ist mit Sicherheit einer der weit verbreitesten DAW-Controller in Homestudios und bietet – vor allem im Hinblick auf den Einsatz mit der Presonus DAW Studio One eine tiefgreifende Steuerung. Gleiches gilt auch für den Faderport 8, wobei sich dieser auch als generischer Controller mit anderen DAWs einsetzen lässt. Hier unser Test dazu.

Die Eckpunkte des Faderport 8 lesen sich wie folgt:

8 berührungsempfindliche 100 mm Motorfader (Dual-Servo Drive Belt) mit 10 Bit Auflösung

57 hintergrund- und statusbeleuchtete Taster, 4 programmierbare User-Taster, 8 Funktionstaster, 78 steuerbare Funktionen

8 hochauflösende LC-Displays als digitale Beschriftungsfelder

Timecode- und Pegel-Anzeige

Datenrad mit Drucktaster zum Scrollen, Zoomen, Navigieren, uvm.

2 Pfeiltaster zum schrittweisen Navigieren und Einstellen

Transportsteuerung, Spursteuerung, Automationssteuerung und Session-Navigator

Icon QCon Pro G2

Wie beim QCon Pro EX G2 bereits beschrieben, bietet der QCon Pro GS/EX GS insgesamt eine gute Verarbeitung, Umsetzung der Funktionen sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test.

Softube Console 1 Fader

Deutlich mehr in Richtung Mixing orientiert, ist der zweite Controller aus dem Hause Softube, der Console 1 Fader. Auch hier setzt Softube auf eine Hybrid-Kombination, bestehend aus Hardware-Controller und Software-Emulation samt Hochpass-/Tiefpassfilter, Konsolenemulation und Spatializer. In unserem Test erfahrt ihr mehr zum Console 1 Fader.

Faderfox PC12, MX12

Die Hamburger Boutique-Firma Faderfox hat uns bereits in diversen Tests mit ihren Produkten überzeugt. Auch der mit zahlreichen Drehreglern bestückte PC12 bildet da keine Ausnahme.

Unmengen von Reglern, extrem vielseitig, kaskadierbar und stabil, so hat sich der PC12 in unserem Test präsentiert. Im Prinzip der perfekte Controller für alle, die in die versteckten Tiefen ihrer Hard- und Software eintauchen und bequem auch an mehreren Parametern gleichzeitig arbeiten möchten, statt einen nach dem anderen mit der Maus abzudrehen.

Alternativ bietet Faderfox mit dem MX12 einen aufs Mixing abgestimmten Controller mit 12 Fadern und zugehörigen Drehregler und Buttons, die als Kanalzüge angeordnet sind.

Icon Qcon Pro XS

SSL UC1

Wer den SSL-Sound liebt und wünscht, bekommt mit dem UC1 Controller die passende Hardware zur Steuerung der SSL Plug-ins Channel Strip 2 und Bus Compressor 2. Als vollwertiger DAW-Controller geht der UC1 zwar nicht durch, darf in dieser Marktübersicht unserer Meinung nach dennoch nicht fehlen. Der fehlende generische Modus bzw. die fehlende Unterstützung für 3rd Party-Plug-ins sind aber eine klare Limitierung des SSL-Controllers. Weitere Information zum UC1 findet ihr in unserem Test.

Icon QCon Pro X

Bereits 2017 hatten wir den größten Icon DAW-Controller der QCon Reihe bei uns im Test. Für einen aktuellen Preis in Höhe von 825,- Euro erhält man hier einen sehr weitreichend ausgestatteten Controller, der zwar weiterhin Verbesserungspotenzial hat, aber im Gesamtkontext ein solides Arbeiten ermöglicht. Genaueres dazu erfahrt ihr in unserem Test.

Presonus Faderport 16

Funktional ist der Faderport 16 baugleich mit dem Faderport 8, bietet aber den Direktzugriff auf 16 Kanäle und ist mit 498 x 302 x 53,6 mm entsprechend auch deutlich breiter als der kleinere Bruder. Die genauen Informationen dazu entnehmt ihr bitte unserem Faderport 8 Test. Die Spezifikationen des Faderport 16 sehen wie folgt aus: